Le concours d'écriture DeFi par SORA et HackerNoon

Bienvenue au concours d'écriture #DeFi de Sora et HackerNoon ! C'est votre chance d'utiliser vos compétences en écriture et vos connaissances et opinions sur la finance décentralisée, la crypto et le substrat pour gagner de l'argent à partir d'un énorme prize pool mensuel de 5000 XSTUSD ! Participer au concours est assez facile. Soumettez simplement votre article à HackerNoon avec les balises #defi et #substrate, et une fois qu'il est publié, votre soumission sera qualifiée pour le concours ! Le contenu de votre histoire peut être n'importe quoi sur la finance décentralisée - il peut s'agir de n'importe quelle histoire sur l'industrie de la cryptographie, votre article d'opinion sur l'état actuel de la finance et de DeFi, vos projets DeFi, vos investissements cryptographiques et votre substrat ! Partagez comment le substrat permet de créer des chaînes de blocs évolutives optimisées pour tous les cas d'utilisation.