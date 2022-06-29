SORA 和 HackerNoon 举办的 DeFi 写作大赛

欢迎参加 Sora 和 HackerNoon 举办的#DeFi 写作比赛！这是您利用您的写作技巧以及您对去中心化金融、加密货币和底层的知识和观点的机会，从每月高达 5000 XSTUSD 的奖金池中赢钱！ 参加比赛非常容易。只需使用#defi 和#substrate 标签将您的文章提交给HackerNoon，一旦发布，您提交的文章就有资格参加比赛！你的故事内容可以是任何关于去中心化金融的故事——它可以是任何关于加密行业的故事，你对当前金融和 DeFi 状态的看法，你的 DeFi 项目，加密投资和基础！分享基板如何支持构建针对任何用例优化的面向未来的区块链。





嘿嘿黑客！欢迎参加Sora和 HackerNoon 举办的#DeFi 写作比赛！



这是您利用您的写作技巧以及您对去中心化金融、加密和底层的知识和观点从高达 20,000 XSTUSD 奖池中赢取金钱的机会！此外，前 10 名提名每月将获得 4 个 DEO 代币！





参加比赛非常容易。只需使用#defi或#substrate标签将您的文章提交给HackerNoon，一旦发布，您的提交将有资格参加比赛！

比赛主题

你的故事内容可以是任何关于去中心化金融的故事——它可以是任何关于加密行业的故事、你对当前金融和 DeFi 状态的看法、你的 DeFi 项目、加密投资或底层——分享底层如何实现面向未来的构建针对任何用例优化的区块链。





如需灵感，请查看 HackerNoon #defi或#substrate故事。另请访问https://soranomics.com/以获得更多关于您的故事的想法！

关于索拉

SORA既是一个分散中央银行概念的超国家世界经济体系，也是 Polkadot 生态系统中的一个网络，它将通过专注于 DeFi 的内置工具连接到 Polkadot 中继链和平行链。

https://www.youtube.com/watch?v=058n40NpfqM

SORA 网络擅长为使用数字资产的去中心化应用程序提供工具，例如原子代币交换、将代币连接到其他区块链以及创建涉及数字资产的程序化规则。除了 Polkaswap，SORA 网络上运行的主要应用之一是 SORA 去中心化经济系统本身。

奖池

这是大！我们社区的奖池是 30,000 XSTUSD（每月 5000 XSTUSD）！！！以下是每月奖金分配：





一等奖：2500 XSTUSD

二等奖：1500 XSTUSD

三等奖：1000 XSTUSD





每月前 10 名提名将获得 4 个 DEO 代币！ 在此处了解有关 XSTUSD 用例的更多信息。

DeFi 写作比赛规则和指南

谁可以参加比赛？​

任何 18 岁以上的人。没有位置限制。

我可以用笔名写字吗？

是的！您可以在您的 HackerNoon 个人资料中使用您的真实姓名、假名，甚至可以创建一个角色来写下。

比赛将持续多长时间？​

第 1 轮：2022 年 7 月 1 日至 7 月 31 日

第 2 轮：2022 年 8 月 1 日至 8 月 31 日

第三轮：2022 年 9 月 1 日 - 9 月 30 日

第 4 轮：2022 年 10 月 1 日 - 10 月 31 日

我可以提交多个参赛作品吗？

当然。每个故事提交应被视为写作比赛的新条目。

获奖者是如何选出的？

​每个月，我们都会选出产生最多流量的前 10 个故事提交。

这 10 个故事将由 HackerNoon 工作人员投票选出，得票最多的 3 个故事将获胜。

我可以赢得多个奖项吗？

是的！如果您提交多个故事，每个故事都有机会获胜。

​​​

被提名者由每个月的总流量选出，然后由我们的团队投票选出。如果当月您提交的故事中有 2 个在该月的前 10 名中，那么他们都有资格赢得奖品。

​​​

这意味着如果您的 2 个故事进入前 10 名，您就有可能在比赛中获得第一名和第二名。

如果我在第 1 轮中获奖，我还可以提交另一个进入第 2 轮的参赛作品吗？

绝对地！请随意参加每一轮比赛。