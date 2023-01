"L'Establishment considère [at] la crypto-monnaie comme une menace"

L'Establishment considère la crypto-monnaie comme une menace. Ce qui peut être. À cela. Pas nous. La citation de statut imprègne l'Establishment de pouvoir. La crypto pourrait vraiment être une menace pour sa domination. Moi, un O.G. vétéran du côté de l'offre de la révolution Reagan, pour commencer, je l'espère. Vous pourriez aussi. Voici pourquoi. La crypto n'est pas une menace pour la sécurité financière et les opportunités de nous, les abeilles ouvrières. Pour citer un discours d'ouverture au Government Blockchain Association l'an dernier par le Dr Scott Stornetta, le co-inventeur de la blockchain, la blockchain prévoit un : "Une structure gouvernementale qui ne repose pas sur une autorité centralisée et" la force fait le bien ". Mais, plutôt, un système peer-to-peer (parlant de vote), énoncé dans un document pour fonctionner de manière algorithmique dont nous accepterions tous le résultat consensuel. "

D'abord, cependant, l'avenir dépend de l'activation ou non de l'IRL par les "singes ennuyés" du secteur. Ils pourraient s'immiscer dans le processus politique. Et dominer.

Nos singes ennuyés pourraient tout aussi bien rater le coche.

L'industrie du charbon n'a pas participé à la « guerre contre le dioxyde de carbone ». Indépendamment de ce que peuvent penser ceux d'entre nous qui sont engagés dans une politique énergétique intelligente et écologique, Big Coal a donné carte blanche à ses adversaires politiques pour faire chuter la capitalisation boursière de leur secteur de plus de 90 %, de 62,5 milliards de dollars à 4,59 milliards de dollars .

Ne pensez pas qu'un tel effondrement ne peut pas arriver à la crypto.

Cela pourrait facilement se produire si ceux dont l'enthousiasme pour la cryptographie et les intérêts ne s'engagent pas de manière significative et avisée. Le secteur bancaire dépense quelque chose comme 2 milliards de dollars par an en dépenses de lobbying et en contributions aux campagnes.

Ils ne font pas ça pour le plaisir. Coût de faire des affaires.

Crypto n'a pas besoin d'être extravagant à trois virgules. Cela dit, à l'heure actuelle, les défenseurs de la cryptographie s'inscrivent à peine à Capitol Hill.

The Hill est la source de tout ce qui sort de DC, bon, mauvais ou laid. Au diable avec Où est Waldo !

Où est la crypto ?

Retour aux singes ennuyés. Le trope directeur du Bored Ape Yacht Club, un NFT extrêmement réussi (et précieux), tel que résumé par Rolling Stone :

Le nom du projet, Bored Ape Yacht Club, représente un club pour les personnes qui se sont enrichies rapidement en "singant" - argot cryptographique pour investir gros dans quelque chose d'incertain - et, par conséquent, s'ennuient trop pour faire autre chose que créer des mèmes et débattre sur l'analyse . La partie "yacht" est recouverte de satire, étant donné que le club-house numérique dans lequel les singes se rassemblent a été conçu pour ressembler à un bar de plongée dans les Everglades marécageuses.

Pouvons-nous amener les «singes ennuyés» de la vie réelle - des gars (rarement des filles) qui ont fait fortune dans la cryptographie - à s'engager de manière significative dans le monde réel de la politique et de la politique ? Ou continueront-ils à traîner dans leur bar virtuel, à créer des mèmes et à débattre sur l'analyse ?

Si c'est le cas, ils peuvent vivre une expérience "facile, facile à vivre" bonne et dure.

Son but est d'aider le Congrès à formuler une législation et à télégraphier une bonne politique réglementaire pour la cryptographie. Cela pourrait permettre à la blockchain de contribuer à favoriser le type de croissance économique dont l'Amérique et le monde ont bénéficié dans les années 1980 et 1990.

Nous n'avons pas vu ce genre de prospérité, soutenue, depuis le tournant du millénaire. L'économie, pour nous les abeilles ouvrières, tourne à mi-vitesse depuis une génération.

La crypto, si le Congrès le permet, semble avoir le potentiel de restaurer les taux de croissance économique grésillants des époques Reagan et Clinton. Crypto, l'infrastructure du Web3, pourrait être "Supply Side 2.0!"

Une prospérité équitable à croissance rapide ne ferait pas bien paraître les experts qui ont dirigé la période morose de 2000-2020. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt de faire un mea culpa .

Nous, les supply-siders (dont je suis l'un des derniers OG vivants), avons été carrément ridiculisés. Mais considérez...

Albert Einstein n'a probablement jamais dit que l'intérêt composé était la force la plus puissante de l'univers. S'il l'avait fait, il aurait mérité de recevoir un prix Nobel d'économie (s'il avait existé de son vivant) pour

accompagner son prix Nobel de physique.

Pourquoi?

Les présidents Reagan et Clinton ont appliqué « l'économie de l'offre ». C'est un raccourci pour les politiques d'un dollar stable et de taux marginaux d'imposition sur le revenu inférieurs.

L'Establishment l'a combattu bec et ongles. Néanmoins, nous avons persisté. Et a prévalu.

L'économie américaine a alors progressé à près de (et même au-dessus) de 4 %, en termes réels, un an, année après année. Depuis que Clinton a quitté la ville, la croissance économique s'est rapprochée, en moyenne, d'un taux anémique de 2 % par an .

La différence entre 4% et 2% peut sembler insignifiante. Pourtant, comme Napoléon l'a dit un jour , « du triomphe à la chute, il n'y a qu'un pas. J'ai vu une bagatelle trancher les questions les plus importantes dans les affaires les plus graves.

Un manque à gagner de 2 % aggravé sur 20 ans conduit à un déficit cumulatif stupéfiant. Le PIB réel des États-Unis au cours de l'an 2000 était d'environ 13 000 000 $.

Il approche maintenant les 20 000 $. Si la croissance économique réelle s'était déroulée au taux Reagan/Clinton de 4 %, le PIB réel américain serait maintenant d'environ 30 000 000 $ .

En supposant une restriction des dépenses, cela pourrait signifier que le budget fédéral, sans augmenter les impôts, serait excédentaire ou proche de celui-ci.

En raison de deux décennies de croissance économique anémique persistante, nous avons plutôt des déficits fédéraux béants. Le budget fédéral a réalisé un solide excédent sous Clinton. Faisons en sorte que cela se reproduise.

Entre 3 % et 4 % de croissance annuelle réelle du PIB, la Sécurité sociale serait durablement solvable. Telle est la puissance de la prospérité générale !

Une croissance optimale et soutenue depuis l'an 2000 aurait signifié que chacun de nous, en moyenne, gagnerait et valait près de 50 % de plus que ce que nous gagnons actuellement.

Je ne sais pas pour vous, mais une augmentation de salaire de 50 % améliorerait grandement ma qualité de vie.

De nombreux Zoomers sont ou seront bientôt aux prises avec une dette étudiante. S'ils étaient destinés à gagner 50% de plus, ils pourraient facilement payer cela.

Ne pas lutter. La prospérité est puissante !

Ainsi, nous avons traversé 20 ans de marasme économique, réduisant nos revenus cumulés et notre valeur nette jusqu'à 50 %.

La bonne nouvelle est que nous pouvons rattraper le temps perdu assez rapidement grâce à une croissance suralimentée. La mauvaise nouvelle est que nos élites politiques et financières semblent n'avoir jamais entendu la définition de la folie aussi fréquemment attribuée à Einstein : "faire la même chose encore et encore et s'attendre à des résultats différents".

Appelez cela de la folie, mais les élites gouvernantes semblent déterminées à continuer à faire la même chose encore et encore, peu importe la médiocrité des résultats.

Médiocre pour nous, pas pour eux. La rémunération des élites privilégiées est basée sur leur statut social. Pas les performances.

Ils sont fous comme un renard.

Permettez-moi de vous confier un secret de polichinelle sur le dernier épisode de stagflation de l'Amérique et l'imposant "indice de la misère" avec lequel nous avons lutté dans les années 1970. Les experts de l'époque continuaient à faire la même chose – augmenter les impôts, faire couler le dollar – encore et encore, aggravant les choses.

Viennent ensuite les économistes non-conformistes Robert Mundell (plus tard récompensé par le prix Nobel d'économie) et Arthur Laffer (plus tard récompensé par la médaille présidentielle de la liberté), canalisés par leur acolyte Jude Wanniski.

Ensemble, ils ont inspiré le jeune membre du Congrès Jack Kemp qui a établi l'ordre du jour du candidat, puis président, Ronald Reagan.

Tout est allé à l'accomplissement distingué.

Nous, partisans de l'offre, avons prescrit d'inverser la politique de taux d'imposition élevé et de dollar faible que tous les experts n'ont cessé de prescrire, tout en augmentant le

"Indice de misère."

Nous étions presque universellement ridiculisés.

L'Establishment républicain (en la personne d'un certain George HW Bush) a appelé notre prescription, telle que canalisée par le candidat présidentiel Ronald Reagan, "l'économie vaudou". L'establishment démocrate a ridiculisé l'offre comme un "ruissellement".

Le jour de novembre 1979 où Reagan déclara à la présidence, le Dow Jones Industrial Average était de 814. Au moment où j'écris ces lignes, il est supérieur à 34 000.

Selon la Fed de Saint-Louis , le PIB réel par habitant était alors de 30 000 $/an. Maintenant, il approche les 60 000 $. Réel, corrigé de l'inflation, par habitant….

Du vaudou !

Beaucoup ont oublié que le cœur de l'offre, tel qu'énoncé dans son document de charte de 1975 « L'hypothèse Mundell-Laffer - une nouvelle vision de l'économie mondiale », était la politique monétaire et non fiscale.

Ce qui est devenu connu sous le nom de «courbe de Laffer» n'était qu'une simple note de bas de page. La politique monétaire, bien que presque invisible, est puissante.

L'argent est l'oxygène invisible de l'économie. La mauvaise monnaie chasse la bonne.

La recette du côté de l'offre pour gagner de l'argent a été mise en place par le président de la Fed, Paul Volcker, avec le soutien du président Reagan. Le bon argent s'est avéré un propulseur massif pour une génération de prospérité équitable.

Ça a marché! Jusqu'à ce que les politiciens s'égarent, encore une fois, nous livrant à 20 ans de médiocrité économique.

La cryptographie est-elle l'expérience monétaire la plus importante au monde depuis que Sir Isaac Newton, en tant que maître de la Royal Mint, en 1717, a accidentellement créé ce qui allait devenir l'étalon-or classique international ? (Oui. L'étalon-or classique était un heureux accident. Vous pouvez le rechercher.)

L'étalon-or de Sir Isaac a propulsé le monde vers des sommets de prospérité jusque-là inconnus… pendant 200 ans. Puis… nous sommes sortis de l'or.

Avance rapide. En 1991, le Dr Scott Stornetta, aujourd'hui président du conseil consultatif de l'American Blockchain PAC, de concert avec le Dr Stuart Haber, a inventé la blockchain. Par Coingeek ,

Travaillant chez Bellcore Labs dans les années 1990, les scientifiques Stuart Haber et Scott Stornetta ont été autorisés à choisir leurs propres projets de recherche. Pour Scott, un problème à résoudre était l'authentification des documents numériques : comment être sûr que la version que vous regardiez n'avait pas été modifiée par rapport à l'original ? Les deux hommes travaillaient en équipe et étaient sur le point de se prouver que la question de la confiance rendait le problème insoluble : il fallait toujours qu'il y ait une personne ou un organisme indépendant pour vérifier l'authenticité - mais s'ils faisaient aussi partie d'une collusion ? Mais ensuite, dit Scott, alors qu'il attendait d'entrer dans un restaurant avec sa famille, il a eu une idée géniale. Si vous deviez continuer à ajouter des parties de confiance supplémentaires pour garantir l'honnêteté des joueurs existants, alors, logiquement, la liste s'allongerait à l'infini jusqu'à ce que le monde entier soit requis. Et cela ne suffirait toujours pas. La perspicacité de Scott était, comme il l'explique, "j'ai réalisé que si vous renversiez cela et que vous créiez un système de documents interconnectés avec pratiquement tout le monde comme témoin, alors vous aviez, en fait, résolu le problème."

Leur article fondateur a été cité trois fois (sur huit citations) dans le célèbre livre blanc de Satoshi créant Bitcoin. Bitcoin a maintenant une capitalisation boursière, au moment d'écrire ces lignes, de 763 milliards de dollars. Pas minable.

Après le bitcoin, dans le secteur des crypto-monnaies de la blockchain, est venu Ethereum. Selon son histoire d'origine secrète , Vitalik Buterin a conçu Ethereum après avoir été "énervé aux larmes" dans World of Warcraft. Per Owen S. Bon à Polygon :

"" J'ai joué avec plaisir à World of Warcraft entre 2007 et 2010, mais un jour, Blizzard a supprimé la composante de dégâts du sort Siphon Life de mon sorcier bien-aimé ", déclare Vitalik Buterin, le programmeur qui a développé le concept original d'Ethereum fin 2013, dans une bio hébergée sur à propos de moi . «Je me suis endormi en pleurant et ce jour-là, j'ai réalisé quelles horreurs les services centralisés peuvent apporter. J'ai vite décidé d'arrêter.

La bio about.me de Buterin a fait sensation sur les réseaux sociaux ce week-end lorsque Thomas Shadwell, un ingénieur de Google, a tweeté :

« Buterin a exprimé une large méfiance à l'égard des entreprises dans ce profil Wired… en disant à la publication : 'Je voyais tout ce qui avait à voir avec la réglementation gouvernementale ou le contrôle des entreprises comme étant simplement un mal. Et j'ai supposé que les gens dans ces institutions étaient un peu comme M. Burns, assis derrière leur bureau en disant : 'Excellent. Comment puis-je baiser un millier de personnes pendant cette période. "

…

Buterin a conçu la plateforme qui allait devenir Ethereum en

fin 2013.

Aujourd'hui, l'ETH a une capitalisation boursière de 362 millions de dollars. Ajoutez cela à Bitcoin et, pour paraphraser une phrase attribuée au regretté grand sénateur Dirksen , "un billion ici, un billion là-bas, bientôt vous parlerez d'argent réel".

Beaucoup se sont enrichis grâce à "l'argent magique d'Internet". Patte?

La crypto-monnaie n'en est encore qu'à son adolescence. L'aînée des crypto-monnaies, Bitcoin, vient d'avoir 13 ans. Pour citer à nouveau le discours d'ouverture du Dr Stornetta :

Ne confondez pas les premières douleurs de la naissance d'une technologie avec son potentiel éventuel. Il existe une quantité importante de couverture négative sur la blockchain et les technologies connexes, en grande partie basée sur des faits réels.

Mais ne manquez pas la forêt pour les arbres, pour changer la métaphore. Beaucoup de ces choses sont en cours d'élaboration.

J'ai parlé de Bitcoin. J'ai parlé d'Ethereum.

Et puis j'ai parlé de toute une série d'innovateurs à suivre. Ce n'est pas parce que quelque chose était un défaut d'une version antérieure particulière qu'il s'agit d'un défaut inhérent au concept de blockchain.

Au tout début d'Internet, malgré les histoires sur le "web sombre" et d'autres contes de fées effrayants, Internet et le Web mondial ont grandement bénéficié de la législation intelligente du Congrès et de la réglementation relative au toucher léger.

Imaginez si le Congrès avait plutôt sévi plutôt que de légiférer avec bienveillance ? Une législation oppressive aurait conduit des billions de dollars de richesse et des centaines de milliers d'excellents emplois à l'étranger vers des climats juridiques plus doux.

Cela aurait appauvri l'Amérique, nous privant de notre position actuelle sur les hauteurs dominantes de la technologie numérique et portant gravement atteinte à la prospérité américaine. Néanmoins ... la crypto a des ennemis dans la capitale nationale.

Ceux qui ont fait fortune dans la crypto vont-ils maintenant défendre leurs intérêts, devenir IRL conséquent, défendre les moyens de créer une prospérité généralisée et la vaste opportunité que la crypto laisse présager ?

Ou vont-ils faire des singes ?

Est-ce qu'au moins une "baleine" (argot du dictionnaire urbain pour crypto milliardaire) - ou peut-être un petit syndicat d'"orques" - décidera-t-elle qu'il serait plus intéressant de conduire le monde dans un nouvel âge d'or de prospérité générale sans précédent que de traîner , ennuyé, dans un bar virtuel ?

Restez à l'écoute.

+++

