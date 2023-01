O establishment vê a criptomoeda como uma ameaça. O que pode ser. Para isso. Não nós. A citação de status confere poder ao Estabelecimento. A criptografia realmente pode ser uma ameaça ao seu domínio. Eu, um O.G. veterano do lado da oferta da Revolução Reagan, por exemplo, espero que sim. Você também pode. Aqui está o porquê. A criptografia não é uma ameaça à segurança financeira e às oportunidades de nós, abelhas operárias. Para citar um discurso de abertura para o Governo Blockchain Association no ano passado pelo Dr. Scott Stornetta, o co-inventor do blockchain, o blockchain fornece: "Estrutura de governo que não depende de autoridade centralizada e 'pode fazer o certo'. Mas, sim, um sistema peer-to-peer (falando sobre votação), estabelecido em um documento para ser executado algoritmicamente cujo resultado de consenso todos nós aceitaríamos. "

Primeiro, porém, o futuro depende de os “macacos entediados” do setor ativarem a IRL. Eles poderiam imitar o processo político. E dominar.

Nossos macacos entediados poderiam facilmente perder o barco.

A indústria do carvão ficou de fora da “guerra contra o dióxido de carbono”. Independentemente do que aqueles de nós comprometidos com a política de energia inteligente e ecologia intocada possam pensar, o Big Coal deu a seus adversários políticos carta branca para reduzir o valor de mercado de seu setor em mais de 90%, de US$ 62,5 bilhões para US$ 4,59 bilhões .

Não pense que tal colapso não pode acontecer com a criptografia.

Poderia facilmente se aqueles cujo entusiasmo por criptomoedas e interesses não se envolvessem de maneira significativa e inteligente. O setor bancário gasta cerca de US$ 2 bilhões por ano em gastos com lobby e contribuições de campanha.

Eles não fazem isso por diversão. Custo de fazer negócios.

A criptografia não precisa ser extravagante com três vírgulas. Dito isso, a partir de agora, os defensores das criptomoedas mal se registram no Capitólio.

The Hill é a fonte de tudo o que sai de DC, bom, ruim ou feio. O diabo com Onde está Waldo !

Onde está a criptografia?

De volta aos macacos entediados. O tropo governante do Bored Ape Yacht Club, um NFT extremamente bem-sucedido (e valioso), conforme resumido pela Rolling Stone:

O nome do projeto, Bored Ape Yacht Club, representa um clube para pessoas que ficaram ricas rapidamente "aplicando" - gíria criptográfica para investir muito em algo inseguro - e, portanto, estão entediadas demais para fazer qualquer coisa além de criar memes e debater sobre análises. . A parte do “iate” é revestida de sátira, já que o clube digital em que os macacos se reúnem foi projetado para parecer um bar de mergulho no pantanoso Everglades.

Podemos fazer com que os “macacos entediados” da vida real – companheiros (raramente garotas) que casualmente fizeram fortuna em criptografia – se envolvam significativamente no mundo real da política e da política? Ou eles continuarão apenas em seu bar virtual, criando memes e debatendo sobre análises?

Nesse caso, eles podem experimentar o “fácil vem fácil vai” bom e difícil.

Recentemente, ingressei no American Blockchain PAC como seu conselheiro sênior.



Seu objetivo é ajudar o Congresso a formular legislação e telegrafar boas políticas regulatórias para criptomoedas. Isso poderia permitir que o blockchain ajudasse a promover o tipo de crescimento econômico que a América e o mundo desfrutaram nas décadas de 1980 e 1990.

Não vimos esse tipo de prosperidade sustentada desde a virada do milênio. A economia, para nós, abelhas operárias, tem girado em torno da metade da velocidade por uma geração.

A criptomoeda, se o Congresso permitir, parece ter o potencial de restaurar as taxas de crescimento econômico escaldantes das eras Reagan e Clinton. Crypto, a infra-estrutura da Web3, poderia ser "Supply Side 2.0!"

A prosperidade equitativa em rápido crescimento não faria com que os especialistas que administraram a lenta era 2000-2020 parecessem bons. Então, não é do interesse deles fazer um mea culpa .

Nós, do lado da oferta (dos quais sou um dos últimos OGs vivos), fomos totalmente ridicularizados. Mas considere...

Albert Einstein provavelmente nunca disse que os juros compostos eram a força mais forte do universo. Se tivesse, ele teria merecido o Prêmio Nobel de Economia (se tivesse existido em sua vida) para

acompanhar seu Prêmio Nobel de Física.

Por quê?

Os presidentes Reagan e Clinton aplicaram a “economia do lado da oferta”. Isso é um atalho para políticas de um dólar estável e taxas de imposto de renda marginais mais baixas.

O establishment lutou contra isso com unhas e dentes. Mesmo assim, persistimos. E prevaleceu.

A economia americana crescia então perto (e até acima) de 4%, em reais, ano após ano. Desde que Clinton deixou a cidade, o crescimento econômico se aproximou, em média, de anêmicos 2% ao ano .

A diferença entre 4% e 2% pode parecer insignificante. No entanto, como Napoleão disse uma vez: “Do triunfo à queda é apenas um passo. Eu vi uma ninharia decidir as questões mais importantes nos assuntos mais graves.”

Um déficit de 2% agravado ao longo de 20 anos leva a uma impressionante deficiência cumulativa. O PIB real dos EUA no Y2K foi de cerca de US$ 13 trilhões.

Agora está se aproximando de $ 20T. Se o crescimento econômico real tivesse ocorrido na taxa de 4% de Reagan/Clinton, o PIB real dos Estados Unidos estaria agora em torno de US$ 30 trilhões .

Assumindo a contenção de gastos, isso poderia significar que o orçamento federal, sem aumento de impostos, estaria próximo ou próximo do superávit.

Em vez disso, devido a duas décadas de crescimento econômico persistentemente anêmico, temos déficits federais escancarados. O orçamento federal alcançou um superávit robusto sob Clinton. Vamos fazer acontecer de novo.

Em algum lugar entre 3% e 4% de crescimento anual real do PIB, a Seguridade Social seria persistentemente solvente. Tal é o poder da prosperidade geral!

O crescimento ideal sustentado desde o Y2K significaria que cada um de nós, em média, ganharia e valeria cerca de 50% a mais do que atualmente.

Não sei quanto a você, mas um aumento salarial de 50% melhoraria muito a qualidade da minha vida.

Muitos Zoomers estão ou logo estarão lutando com dívidas estudantis. Se eles estivessem destinados a ganhar 50% a mais, eles facilmente poderiam pagar isso.

Não lutando. A prosperidade é poderosa!

Assim, passamos por 20 anos de estagnação econômica, reduzindo nossas receitas acumuladas e patrimônios líquidos em até 50%.

A boa notícia é que podemos recuperar o tempo perdido rapidamente com um crescimento acelerado. A má notícia é que nossas elites políticas e financeiras parecem nunca ter ouvido a definição de insanidade também frequentemente atribuída a Einstein : “fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.

Chame isso de insanidade, mas as elites governantes parecem determinadas a continuar fazendo a mesma coisa indefinidamente, não importa quão medíocres sejam os resultados.

Medíocre para nós, não para eles. A compensação das elites privilegiadas é baseada em seu status social. Não desempenho.

Eles são loucos como uma raposa.

Deixe-me contar a você um segredo aberto sobre o último surto de estagflação da América e o elevado "Índice de Miséria" com o qual lutamos na década de 1970. Os especialistas da época continuaram fazendo a mesma coisa – aumentando impostos, afundando o dólar – repetidamente, piorando as coisas.

Junto vieram os economistas independentes Robert Mundell (mais tarde premiado com o Prêmio Nobel de Economia) e Arthur Laffer (mais tarde premiado com a medalha presidencial da liberdade), canalizados por seu acólito Jude Wanniski.

Juntos, eles inspiraram o congressista júnior Jack Kemp, que definiu a agenda do candidato e então presidente Ronald Reagan.

Todos seguiram para realizações distintas.

Nós, do lado da oferta, prescrevíamos a reversão da política de alta taxa de impostos e dólar fraco que todos os especialistas continuavam prescrevendo, o tempo todo aumentando o

“Índice de Miséria”.

Fomos quase universalmente ridicularizados.

O establishment republicano (na pessoa de George HW Bush) chamou nossa receita, canalizada pelo candidato presidencial Ronald Reagan, de “economia vodu”. O establishment democrata ridicularizou o lado da oferta como “gotejamento”.

No dia em novembro de 1979 em que Reagan se declarou para a presidência, o Dow Jones Industrial Average era de 814. Enquanto escrevo isso, é mais de 34.000.

De acordo com o Fed de St. Louis , o PIB real per capita era de US$ 30.000/ano. Agora está se aproximando de $ 60.000. Real, ajustado pela inflação, per capita….

Algum voodoo!

Muitos se esqueceram de que o núcleo do lado da oferta, conforme estabelecido em seu documento fundador de 1975 “ A hipótese de Mundell-Laffer — uma nova visão da economia mundial ”, era a política monetária, não tributária.

O que ficou conhecido como a “Curva de Laffer” era uma mera nota de rodapé. A política monetária, embora quase invisível, é poderosa.

O dinheiro é o oxigênio invisível da economia. O dinheiro ruim expulsa o bom.

A receita do lado da oferta para um bom dinheiro foi implementada pelo presidente do Fed, Paul Volcker, com o apoio do presidente Reagan. O bom dinheiro provou ser um grande propulsor para uma geração de prosperidade equitativa.

Funcionou! Até que os especialistas em política perderam o rumo, novamente, nos consignando a 20 anos de mediocridade econômica.

A criptografia é o experimento monetário mais importante do mundo desde que Sir Isaac Newton, como Mestre da Casa da Moeda Real, em 1717, acidentalmente criou o que se tornaria o clássico padrão-ouro internacional ? (Sim. O padrão-ouro clássico foi um feliz acidente. Você pode pesquisar.)

O padrão-ouro de Sir Isaac impulsionou o mundo a alturas desconhecidas de prosperidade... por 200 anos. Então... saímos do ouro.

Avanço rápido. Em 1991, o Dr. Scott Stornetta, agora presidente do conselho consultivo do American Blockchain PAC, em conjunto com o Dr. Stuart Haber, inventou o blockchain. Por Coingeek ,

Trabalhando no Bellcore Labs na década de 1990, os cientistas Stuart Haber e Scott Stornetta foram autorizados a escolher seus próprios projetos de pesquisa. Para Scott, um problema que valia a pena resolver era a autenticação de documentos digitais: como ter certeza de que a versão que você estava vendo não foi alterada em relação ao original? Os dois trabalhavam em equipe e estavam a ponto de provar a si mesmos que a questão da confiança tornava o problema insolúvel: sempre era preciso haver alguma pessoa ou órgão independente para verificar a autenticidade — mas e se também fizessem parte de um conluio? Mas então, diz Scott, enquanto esperava para entrar em um restaurante com sua família, ele teve uma ideia. Se você precisasse continuar adicionando partes confiáveis extras para atestar a honestidade dos jogadores existentes, então, logicamente, a lista se expandiria infinitamente até que o mundo inteiro fosse necessário. E isso ainda não seria suficiente. O insight de Scott foi, como ele explica, 'Eu percebi que se você virar isso de cabeça para baixo e criar um sistema de documentos interligados com essencialmente todos como testemunhas, então você terá, de fato, resolvido o problema.'

Seu artigo seminal foi citado três vezes (de oito citações) no famoso white paper de Satoshi criando o Bitcoin. O Bitcoin agora tem uma capitalização de mercado, no momento em que este livro foi escrito, de US$ 763 bilhões. Não pobre.

Depois do bitcoin, no setor de criptomoedas do blockchain, veio o Ethereum. De acordo com sua história de origem secreta , Vitalik Buterin concebeu o Ethereum depois de ter sido “enfraquecido até as lágrimas” em World of Warcraft. Por Owen S. Good at Polygon :

“'Fiquei feliz em jogar World of Warcraft durante 2007-2010, mas um dia a Blizzard removeu o componente de dano do feitiço Siphon Life do meu amado feiticeiro ', Vitalik Buterin, o programador que desenvolveu o conceito original do Ethereum no final de 2013, diz em uma biografia hospedada em sobre.me . “Chorei até dormir e naquele dia percebi os horrores que os serviços centralizados podem trazer. Logo decidi desistir.'

A biografia about.me de Buterin criou um rebuliço na mídia social neste fim de semana, quando Thomas Shadwell, um engenheiro do Google twittou:

“Buterin expressou ampla suspeita de corporações naquele perfil da Wired … dizendo à publicação, 'Eu vi tudo a ver com regulamentação do governo ou controle corporativo como sendo simplesmente maligno. E presumi que as pessoas nessas instituições eram como o Sr. Burns, sentados atrás de suas mesas dizendo: 'Excelente. Como posso ferrar com mil pessoas dessa vez.'”

…

Buterin concebeu a plataforma que se tornaria Ethereum em

final de 2013.

Hoje, a ETH tem um valor de mercado de US$ 362 milhões. Adicione isso ao Bitcoin e, parafraseando uma frase atribuída ao falecido, grande senador Dirksen , “um trilhão aqui, um trilhão ali, logo você estará falando sobre dinheiro real”.

Muitos ficaram ricos com o “dinheiro mágico da internet”. Sorte?

A criptomoeda ainda está na adolescência. A mais antiga das criptomoedas, Bitcoin, acaba de completar 13 anos. Para citar novamente a palestra do Dr. Stornetta:

Não confunda as primeiras dores de parto de uma tecnologia com seu eventual potencial. Há uma quantidade substancial de cobertura negativa sobre blockchain e tecnologias relacionadas, muitas delas baseadas em fatos reais.

Mas não troque a floresta pelas árvores, para mudar a metáfora. Muitas dessas coisas estão sendo trabalhadas.

Eu falei sobre Bitcoin. Eu falei sobre Ethereum.

E então falei sobre uma série de inovadores a seguir. Só porque algo era uma falha de uma versão específica do estágio anterior não significa que seja uma falha inerente ao conceito de blockchain.

Nos primórdios da internet, apesar das histórias sobre a “dark web” e outros contos de fadas assustadores, a internet e a Worldwide Web se beneficiaram muito da legislação inteligente do Congresso e da regulamentação de toque leve.

Imagine se o Congresso, em vez disso, tivesse reprimido em vez de legislar benignamente? Legislação opressiva teria levado trilhões de dólares em riqueza e centenas de milhares de grandes empregos no exterior para climas jurídicos mais amenos.

Isso teria empobrecido a América, negando-nos a nossa posição atual nas alturas de comando da tecnologia digital e prejudicando gravemente a prosperidade americana. No entanto ... cripto tem inimigos na capital nacional.

Será que aqueles que fizeram fortuna em cripto agora defenderão seus interesses, tornando-se consequentes IRL, defendendo os meios para criar prosperidade generalizada e a vasta oportunidade que a cripto pressagia?

Ou eles vão imitar?

Será que pelo menos uma “baleia” (gíria do dicionário urbano para cripto bilionário) – ou talvez um pequeno sindicato de “orcas” – decidirá que seria mais interessante liderar o mundo em uma nova era de ouro de prosperidade geral incomparável do que sair , entediado, em um bar virtual?

Fique ligado.

+++

Agradecemos à excelente editora e líder da campanha de marketing do HackerNoon, Ellen Stevens.