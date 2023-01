Jetez un coup d'œil rare sur les cas de COVID dans les entrepôts Amazon de Californie

LEARN MORE ABOUT @THEMARKUP 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Après la nouvelle année, lorsqu'un employé d'entrepôt d'Amazon s'est présenté dans l'établissement tentaculaire où il travaille à Rialto, en Californie, il a remarqué que de nombreux collègues semblaient manquer. Les stations étaient vides, a-t-il dit, et les travailleurs étaient constamment déplacés pour remplacer ceux qui étaient partis. Il semblait que tout le monde faisait des heures supplémentaires obligatoires.





"Tous ceux qui étaient là devaient faire le double de leur travail", a déclaré le travailleur, qui a demandé que nous n'utilisions pas son nom par crainte de représailles. "Je suis presque sûr que nous étions en sous-effectif parce que beaucoup de gens appelaient malades."





Il s'avère que des centaines de travailleurs de cet entrepôt de Rialto ont été testés positifs pour COVID-19 au cours des deux derniers mois et demi, selon les notifications des travailleurs examinées par The Markup. À l'aide de captures d'écran des alertes COVID qu'Amazon a envoyées à un employé de l'entrepôt de Rialto entre le 12 novembre 2021 et le 29 janvier 2022, The Markup a recensé 1 038 cas de coronavirus dans l'entrepôt .





Au cours de la même période, l'entreprise a annulé les protocoles de sécurité et de congés de maladie dans ses entrepôts. Amazon a commencé à fournir le nombre de cas de COVID à ses employés californiens en novembre, le jour même où l'État a déposé une plainte alléguant que l'entreprise cachait des épidémies de main-d'œuvre .





Par exemple, en Californie, une notification envoyée à un travailleur de Rialto le 10 janvier indiquait que 57 travailleurs avaient reçu un diagnostic positif de COVID-19, indiquant la dernière date à laquelle chacun de ces travailleurs s'était trouvé à l'entrepôt.





Pendant ce temps, une notification envoyée le même jour à un employé d'entrepôt d'Amazon dans le Minnesota, fournie à The Markup, a déclaré que "les employés de MSP1 ont été testés positifs pour COVID 19". Il n'y a aucun moyen de dire, à partir de la notification du Minnesota, combien d'employés étaient malades.

"Amazon a toutes ces informations", a déclaré Debbie Berkowitz, ancienne chef de cabinet et conseillère principale en matière de politique à l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). "Ils savent exactement le risque auquel les travailleurs sont confrontés. Ils savent exactement combien sont blessés et malades. Et c'est étonnant qu'ils décident de cacher cela à leurs employés.





Le nombre de cas de COVID dans les entrepôts d'Amazon a été en grande partie un mystère tout au long de la pandémie. La dernière fois qu'Amazon a publié publiquement des taux de cas dans ses entrepôts, c'était en octobre 2020, montrant que près de 20 000 de ses employés dans tout le pays avaient été testés ou étaient présumés positifs pour le virus à ce moment-là. Il n'a pas fourni de données sur des entrepôts spécifiques.





Le mois dernier, Vice a obtenu une liste de main-d'œuvre du plus grand entrepôt d'Amazon à New York qui montrait qu'environ 500 travailleurs étaient en congé COVID payé . "Je ne savais pas que c'était si grave", a déclaré un travailleur à Vice.





"Cette information est si importante parce que les travailleurs doivent faire un calcul sur le risque qu'ils prennent lorsqu'ils se rendent au travail tous les jours", a déclaré Berkowitz. "Avec le COVID, c'est le risque professionnel que vous pouvez rapporter à votre famille et à vos amis."





Amazon n'a pas répondu aux questions sur le nombre de ses employés à l'échelle nationale qui ont été testés positifs pour COVID ou pourquoi l'entreprise ne fournit pas le nombre de cas quotidiens pour tous ses employés d'entrepôt. Il n'a pas contesté les numéros quotidiens de notification de cas COVID compilés par The Markup.





Dans un e- mail , la porte-parole d'Amazon, Alisa Carroll, a écrit que des cas positifs parmi les employés d'entrepôt "ne signifient pas que ces personnes ont contracté le COVID dans notre établissement".





"Le pays a connu une nouvelle augmentation des cas de COVID cet hiver et presque toutes les entreprises ont été touchées", a déclaré Carroll dans un communiqué.





«Comme nous l'avons fait tout au long de la pandémie, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités de santé publique et nos propres experts médicaux pour déterminer les moyens les plus efficaces d'assurer la sécurité de nos employés et de nos communautés, et nous communiquons avec les autorités sanitaires locales et nos employés chaque fois qu'il y a un nouveau cas. .”





Avant que la variante Omicron ne frappe, l'Oregon était l'un des rares États à compiler des données sur les cas de COVID dans les entrepôts d'Amazon et à rendre ces données publiques.





Au milieu de la dernière poussée, l'agence a dû redéfinir la priorité de ses efforts de réponse à l'épidémie pour se concentrer sur "les environnements présentant le risque le plus élevé de maladie grave, de décès et de transmission à grande échelle", selon Erica Heartquist, responsable de l'information publique pour l'Oregon Health Authority. .





Ces paramètres n'incluent pas les entrepôts, a-t-elle déclaré. Avant le changement de politique, les deux plus longues épidémies de COVID sur le lieu de travail que l'agence d'État avait suivies se trouvaient dans les entrepôts PDX7 et PDX9 d'Amazon, même plus longtemps que celles des hôpitaux et des prisons de l'État.





Les notifications envoyées à The Markup par les travailleurs californiens offrent une rare fenêtre sur le nombre de personnes dans les entrepôts de l'entreprise qui ont contracté le COVID lors de la dernière poussée de la pandémie. Au cours de la première semaine complète de décembre, le travailleur de l'entrepôt du Rialto a été informé d'une moyenne d'environ quatre cas par jour.





À la mi-janvier, il y en avait 45. En une seule journée, le 17 janvier, Amazon a envoyé au travailleur de l'entrepôt de Rialto une notification concernant 61 nouveaux cas confirmés de virus. Selon l'OSHA, l'entrepôt a une main-d'œuvre annuelle moyenne d'environ 4 400

.

Le balisage a également reçu et examiné des captures d'écran de notifications d'exposition quotidiennes envoyées à un travailleur dans un entrepôt Amazon à Stockton, en Californie. Dans cet entrepôt, que l'OSHA cite comme ayant un effectif annuel moyen d'environ 2 700 employés, Amazon a alerté le travailleur de 832 cas de COVID. parmi les employés au cours des deux derniers mois. Les alertes ont culminé le 20 janvier, lorsqu'Amazon a informé le travailleur de 58 cas de COVID.

Les cas de COVID-19 ont augmenté dans un entrepôt Amazon à Stockton, en Californie.





Cas de COVID inclus dans les notifications d'exposition quotidienne envoyées à un travailleur de l'entrepôt Amazon SMF3





Amazon a modifié ses notifications d'exposition quotidiennes pour les travailleurs californiens afin d'inclure les numéros de cas le 12 novembre 2021, le jour même où le procureur général de l'État, Rob Bonta, a déposé une plainte contre l'entreprise alléguant qu'elle empêchait ses travailleurs "d'accéder pleinement aux informations concernant les cas de COVID-19". .” Peu de temps après, la plainte a été réglée , Amazon acceptant de payer une amende de 500 000 $ et de donner à ses employés californiens un nombre exact de cas.





"Nous sommes heureux que cela soit résolu et de voir que le procureur général n'a trouvé aucun problème de fond avec les mesures de sécurité dans notre bâtiment", a écrit Carroll d'Amazon dans un e-mail.





Ce règlement a également résolu un procès que la Californie a intenté contre Amazon en décembre 2020 . Dans la poursuite, le procureur général de Californie de l'époque, Xavier Becerra, a allégué qu'Amazon avait retenu des informations dans une enquête sur les taux de cas COVID et les protocoles de sécurité de l'entreprise dans ses quelque 150 installations à travers l'État.





"C'est une affaire très sérieuse quand vous avez un procureur général d'État qui poursuit une grande entreprise internationale pour avoir enfreint une loi qui est si clairement importante et pertinente pour ce qui arrive aux travailleurs sur le terrain en ce moment", a déclaré Terri Gerstein, membre des deux universités de Harvard. Programme du travail et de la vie professionnelle de la faculté de droit et Institut de politique économique. «Ce n'est pas une maman-et-pop. C'est l'une des entreprises les plus importantes et les plus puissantes au monde.

Aller travailler malade

La montée subite d'Omicron dans les entrepôts d'Amazon est survenue après que la société a passé les derniers mois à assouplir les protocoles de sécurité COVID dans ses entrepôts , y compris l'arrêt des tests internes et des analyses de température et le démontage de certaines barrières de distanciation sociale.





Et bien qu'Amazon informe désormais les travailleurs californiens du nombre de cas de COVID, plusieurs travailleurs ont déclaré à The Markup qu'ils ne sont pas informés si quelqu'un qui travaille près d'eux a été infecté, il est donc difficile de savoir quand ils ont été exposés.





Carroll d'Amazon a écrit dans un e-mail : « Pour protéger au mieux nos employés, nous lançons immédiatement la recherche des contacts pour déterminer si quelqu'un a été exposé à cette personne, et nous informons immédiatement ces employés et leur demandons de se mettre en quarantaine avec rémunération.





Le balisage a examiné un message intégré à l'application envoyé aux travailleurs le 7 janvier indiquant que l'entreprise réduisait sa politique de congés de maladie COVID-19 de deux semaines à une semaine. Il a déclaré que les travailleurs seraient limités à 40 heures de congé payé s'ils contractaient le virus.





Cette décision fait suite à la mise à jour de ses directives par les Centers for Disease Control and Prevention en décembre pour dire que la plupart des personnes infectées par le coronavirus pourraient s'isoler pendant cinq jours au lieu de 10.





Peu de temps après, a déclaré l'employé de l'entrepôt du Rialto, l'inévitable s'est produit. Bien qu'il ait été vacciné, boosté, qu'il porte régulièrement un masque et qu'il s'isole à la maison avec sa famille lorsqu'il n'était pas au travail, il a été testé positif au COVID.





Quelques jours plus tard, les membres de sa famille l'ont également reçu.





«Je viens d'aller directement au travail et à la maison. Je ne suis allé nulle part ailleurs », a-t-il déclaré. « Deux jours avant [test positif], j'ai commencé à avoir mal à la gorge et je n'y ai vraiment pas beaucoup pensé…. [Puis] je me suis réveillé avec des courbatures, mais j'ai pensé que c'était peut-être parce que nous nous tenions tellement debout.





Il est allé travailler mais n'a pas duré toute la journée. Dans l'après-midi, il était chez lui avec de la fièvre et des frissons, qui ont évolué en maux de tête sévères et en une mauvaise toux. Et obtenir une approbation pour un congé de maladie n'a pas été facile, a-t-il déclaré.





Après avoir obtenu un test COVID positif d'un médecin, le travailleur du Rialto a déclaré qu'il avait fallu plus de deux heures pour atteindre les ressources humaines d'Amazon. L'entreprise a finalement approuvé son congé de maladie payé, bien qu'il ait déclaré qu'il n'avait pas été payé pour les heures de travail qu'il avait manquées le jour de son départ anticipé.





Selon la documentation que le travailleur a fournie à The Markup, il a reçu 40 heures de congé de maladie payé.





Amazon est connu pour obliger les travailleurs à passer par un processus ardu pour obtenir un congé , et l'entreprise aurait licencié des travailleurs lorsque le logiciel de présence les a marqués par inadvertance comme absents, selon un rapport du New York Times.





Selon un rapport de NBC News, un employé d'Amazon a passé jusqu'à neuf heures au téléphone à essayer de contacter les ressources humaines après être tombé malade du COVID. Plusieurs autres travailleurs ont déclaré à NBC News qu'Amazon avait déduit à tort leurs vacances accumulées alors qu'ils étaient censés être en congé de maladie COVID.





En janvier, une page Reddit populaire que les employés d'entrepôt d'Amazon utilisent pour partager des histoires et obtenir des réponses d'autres employés sur les protocoles de l'entreprise a été tellement submergée de questions sur les congés de maladie COVID que les modérateurs ont créé un « megathread » séparé dédié au sujet.





Au 9 février, le mégathread avait 900 commentaires de travailleurs détaillant des scénarios dans lesquels ils avaient passé des jours à essayer d'obtenir un congé et à sauter à travers des cerceaux pour obtenir des tests et des notes de médecin pour prouver qu'ils étaient malades. Plusieurs travailleurs ont déclaré qu'ils étaient toujours au travail malades parce qu'ils ne savaient pas comment obtenir une approbation pour un congé ou un congé prolongé.





Carroll d'Amazon a écrit dans l'e-mail : « Pour gérer l'augmentation des demandes de congé de nos employés, nous avons investi près de 30 millions de dollars dans des améliorations, élargi la portée de notre centre d'appels afin qu'il puisse offrir une meilleure expérience client et mis à jour nos programmes de formation et de qualité. . Ces actions ont permis une augmentation significative de la résolution au premier contact. Carroll n'a pas fourni de détails sur les améliorations.





"Il est très important que les travailleurs aient des congés de maladie adéquats, sinon ils sont incités à venir travailler malades", a déclaré Jordan Barab, ancien sous-secrétaire adjoint de l'OSHA. Et avec le taux élevé de transmissibilité de COVID, ces types de politiques sont également importants pour l'ensemble de la communauté, a-t-il ajouté : « Si vous êtes infecté au travail, vous pouvez également le rapporter à votre famille.





La veille du retour à l'entrepôt du travailleur du Rialto, il a déclaré qu'il se sentait toujours malade. Sa fièvre était tombée, mais il était faible et épuisé. Ainsi, le travailleur a décidé de demander à Amazon une prolongation de son congé, même si cela signifiait probablement aucun salaire pour ces jours de congé supplémentaires puisqu'ils dépassaient les 40 heures de la politique de congé COVID de l'entreprise.





"J'ai soumis [pour l'extension] il y a deux jours", a-t-il déclaré. "Et je n'ai toujours pas eu de réponse."

Êtes-vous un travailleur Amazon en Californie ?

Aidez-nous à suivre les épidémies de COVID-19 dans votre entrepôt. Envoyez-nous des captures d'écran des notifications d'exposition à [email protected] . Assurez-vous d'inclure la date, le nombre total de caisses et le nom de l'entrepôt dans l'image. Nous ne partagerons ni ne publierons de captures d'écran originales.

Crédits : Maddy Varner , Dara Kerr





Photo par Adrian Sulyok sur Unsplash





Également publié ici