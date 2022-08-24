罕见地了解加利福尼亚亚马逊仓库的 COVID 案例

新年过后，当一名亚马逊仓库工人来到他在加利福尼亚州里亚托工作的庞大设施时，他注意到很多同事似乎失踪了。他说，车站空无一人，工人不断地四处移动以填补那些离开的人。似乎每个人都在强制加班。 “任何在场的人都必须加倍工作，”这名工人说，他要求我们不要使用他的名字，以免遭到报复。 “我很确定我们人手不足，因为很多人都在喊病假。” 根据 The Markup 审查的工人通知，在过去两个半月里，该 Rialto 仓库的数百名工人的 COVID-19 检测呈阳性。使用亚马逊在 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 1 月 29 日期间发送给一名 Rialto 仓库工人的 COVID 警报的屏幕截图，The Markup 。 统计了仓库中的 1,038 例冠状病毒病例 在同一时期，该公司在其仓库中 和病假协议。亚马逊于 11 月开始向其加州员工提供 COVID 病例数，同一天，该州 。 取消了安全 提出投诉，指控该公司隐瞒员工疫情 在该国其他地方，不一定每天都会告诉工人有多少同事感染了病毒。 例如，在加利福尼亚州，1 月 10 日向 Rialto 工人发送的通知称，有 57 名工人的 COVID-19 诊断呈阳性，并列出了这些工人中每个人的最后一次在仓库的日期。 同时，在同一天发送给明尼苏达州亚马逊仓库工人的通知，提供给 The Markup，称“MSP1 的员工的 COVID 19 检测呈阳性。”从明尼苏达州的通知中无法判断有多少员工生病了。 “亚马逊拥有所有这些信息，”职业安全与健康管理局 (OSHA) 前任参谋长兼高级政策顾问黛比·伯科维茨 (Debbie Berkowitz) 说，“他们确切地知道工人面临的风险。他们确切地知道有多少人受伤和生病。令人震惊的是，他们决定对员工隐瞒这一点。” 在整个大流行期间，亚马逊仓库内的 COVID 病例数在很大程度上一直是个谜。亚马逊上一次在其仓库中公开公布 是在 2020 年 10 月，当时显示全国近 20,000 名员工已经对该病毒进行了检测或被假定为阳性。它没有提供特定仓库的数据。 病例率 上个月，Vice 从亚马逊在纽约市最大的仓库获得了一份劳动力名册，该名册显示 。 “我不知道情况这么糟糕，”一名工人告诉 Vice。 大约 500 名工人在休带薪 COVID 假 “这些信息非常重要，因为工人需要计算他们每天上班时所承担的风险，”Berkowitz 说。 “有了 COVID，你可以把职业风险带回家给你的家人和朋友。” 亚马逊没有回答有关其全国有多少工人的新冠病毒检测呈阳性或该公司为何不提供所有仓库工人的每日病例数的问题。它没有对 The Markup 编制的每日 COVID 病例通知编号提出异议。 亚马逊发言人艾丽莎卡罗尔在一封 中写道，仓库工人中的阳性病例“并不意味着这些人在我们的工厂感染了 COVID。” 电子邮件 卡罗尔在一份声明中说：“今年冬天，该国的 COVID 病例再次激增，几乎每家公司都受到了影响。” “正如我们在整个大流行期间所做的那样，我们与公共卫生当局和我们自己的医学专家密切合作，以确定最有效的方法来确保我们的员工和社区安全，并在出现新病例时与当地卫生当局和员工沟通。” 在 Omicron 变体出现之前，俄勒冈州是少数几个在亚马逊仓库中汇编 COVID 病例数据并将该数据公开的州之一。 俄勒冈州卫生局公共信息官 Erica Heartquist 表示，在最近的激增中，该机构不得不 的优先级，将重点放在“严重疾病、死亡和广泛传播风险最高的地区”。 . 重新调整其疫情应对工作 她说，这些设置不包括仓库。在政策改变之前，该州机构追踪 是在亚马逊的 PDX7 和 PDX9 仓库中，甚至比该州医院和监狱中的时间还要长。 的两个最长的 COVID 工作场所爆发 加州工人发送给 The Markup 的通知提供了一个难得的窗口，可以了解在大流行的最新激增期间公司仓库中有多少人感染了 COVID。在 12 月的第一个完整的一周里，里亚托仓库工人平均每天接到大约 4 起案件的通知。 到 1 月中旬，这一数字是 45 人。在 1 月 17 日这一天，亚马逊向 Rialto 仓库工作人员发送了一份关于 61 例新确诊的病毒病例的通知。据 OSHA 称，该仓库的平均年员工人数约为 4,400 . 标记还收到并审查了发送给加利福尼亚州斯托克顿亚马逊仓库工人的每日暴露通知的屏幕截图。在该仓库中，OSHA 称该仓库平均每年有大约 2,700 名员工，亚马逊向该工人发出了 832 起 COVID 病例的警报在过去几个月的员工中。警报在 1 月 20 日达到顶峰，当时亚马逊将 58 例 COVID 病例通知了该员工。 在加利福尼亚州斯托克顿的亚马逊仓库中，COVID-19 病例激增。 发送给亚马逊仓库 SMF3 工人的每日暴露通知中包含的 COVID 病例 亚马逊在 2021 年 11 月 12 日更改了针对加州工人的每日接触通知，以包括案件编号——同一天，州检察长罗伯·邦塔 (Rob Bonta) 对该公司 诉讼，称其阻止其工人“完全访问有关 COVID-19 案件的信息” 。”此后不久， ，亚马逊同意支付 500,000 美元的罚款，并向其加州工人提供确切的案件数量。 提起 投诉得到了解决 亚马逊的卡罗尔在一封电子邮件中写道：“我们很高兴这个问题得到解决，并且看到司法部长没有发现我们大楼的安全措施存在实质性问题。” 该和解还解决了加州 提起的诉讼。在诉讼中，加利福尼亚州当时的司法部长泽维尔·贝塞拉（Xavier Becerra） 。 于 2020 年 12 月对亚马逊 指控亚马逊在调查该公司在全州约 150 个设施的 COVID 病例率和安全协议时隐瞒了信息 “当你有一个州总检察长起诉一家大型国际公司违反了一项对当地工人所发生的事情显然如此重要和相关的法律时，这是一件非常严重的事情，”哈佛大学研究员特里格斯坦说。法学院的劳动和工作生活计划和经济政策研究所。 “这不是妈妈和流行音乐。这是世界上最大、最强大的公司之一。” 生病上班 亚马逊仓库的 Omicron 激增是在该公司过去几个月 ，包括停止内部测试和温度扫描以及拆除一些社交距离障碍。 放松其仓库中的 COVID 安全协议之后出现的 尽管亚马逊现在告诉加州工人 COVID 病例数，但仍有几名工人告诉 The Markup，他们不知道附近工作的人是否被感染，因此很难知道他们何时被感染。 亚马逊的卡罗尔在一封电子邮件中写道，“为了最好地保护我们的员工，我们立即启动接触者追踪，以确定是否有人接触过该人，我们会立即通知这些员工，并要求他们带薪隔离。” Markup 审查了 1 月 7 日发送给员工的应用内消息，该消息称该公司正在将其 COVID-19 病假政策从两周缩短至一周。它说，如果工人感染了病毒，他们将被限制在 40 小时带薪休假。 此举是在美国疾病控制和预防中心于 12 月 之后做出的，称大多数感染冠状病毒的人可以隔离 5 天而不是 10 天。 更新其指导方针 不久之后，里亚托仓库工人说，不可避免的事情发生了。尽管接种了疫苗、加强了疫苗、经常戴口罩，并在不工作时与家人在家隔离，但他的新冠病毒检测呈阳性。 几天后，他的家人也得到了它。 “我只是直接去上班然后回家。我没有去其他任何地方，”他说。 “在 [检测呈阳性] 的前两天，我开始感到喉咙痛，真的没想太多…… [然后]我醒来时全身酸痛，但我想也许是因为我们站得太久了。” 他去上班，但没有坚持一整天。到了下午，他在家时发烧和发冷，并发展成严重的头痛和剧烈咳嗽。他说，获得病假批准并不容易。 在得到医生的 COVID 检测呈阳性后，这位 Rialto 工作人员表示，花了两个多小时才联系到亚马逊的人力资源部。公司最终批准了他的带薪病假，尽管他说他在早退那天错过的工作时间没有得到报酬。 根据该工人提供给 The Markup 的文件，他获得了 40 小时的带薪病假。 据《纽约时报》报道，亚马逊以让员工 闻名，据报道，该公司已经解雇了员工，因为考勤软件无意中将他们标记为缺勤。 经过艰苦的休假过程而 据美国全国广播公司新闻报道，一名亚马逊员工在感染新冠病毒后花了长达 9 个小时在电话上 。其他几名工人告诉 NBC 新闻，亚马逊错误地扣除了他们本应休 COVID 病假的累积假期。 试图获得人力资源 一月份，亚马逊仓库工人用来分享故事并从其他工人那里获得有关公司协议的问题的一个受欢迎的 Reddit 页面变得如此不堪重负，以至于版主创建了一个专门针对该主题的单独“ ”。 超级线程 截至 2 月 9 日，megathread 收到了 900 条来自员工的评论，详细说明了他们花了几天时间试图确保休假并跳过铁环来获取测试和医生证明以证明他们生病的场景。几名工人说，他们仍然带病上班，因为他们不知道如何获得休假或延长休假的批准。 亚马逊的卡罗尔在电子邮件中写道：“为了应对员工请假请求的增加，我们投资了近 3000 万美元进行改进，扩大了呼叫中心的范围，以便他们能够提供更好的客户体验，并更新了我们的培训和质量计划。 .这些行动显着提高了首次接触解决率。” Carroll 没有提供改进的细节。 “对工人来说，有足够的病假非常重要，因为否则他们会被激励带病上班，”OSHA 前副助理部长 Jordan Barab 说。他补充说，由于 COVID 的高传播率，这些类型的政策对整个社区也很重要，“如果你在工作中被感染，你也可以把它带回家给你的家人。” 在 Rialto 工人回到仓库的前一天晚上，他说他仍然感到恶心。他的烧退了，但他很虚弱，筋疲力尽。因此，这名工人决定要求亚马逊延长他的假期——尽管这可能意味着这些额外的假期没有报酬，因为他们超出了公司 COVID 休假政策的 40 小时。 “我两天前提交了[延期]，”他说。 “而且我还没有收到回音。” 你是加州的亚马逊员工吗？ 帮助我们跟踪您仓库中的 COVID-19 疫情。将曝光通知的屏幕截图发送至 。确保在图片中包含日期、总案例数和仓库名称。我们不会分享或发布原始截图。 covid@themarkup.org 致谢： 、 可儿 麦迪·瓦纳 达拉· 照片由 在 上拍摄 Adrian Sulyok Unsplash 也在 发布 这里