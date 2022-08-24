罕见地了解加利福尼亚亚马逊仓库的 COVID 案例

太長; 讀書

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据美国全国广播公司新闻报道，一名亚马逊员工在感染新冠病毒后花了长达 9 个小时在电话上试图获得人力资源。其他几名工人告诉 NBC 新闻，亚马逊错误地扣除了他们本应休 COVID 病假的累积假期。