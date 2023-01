Il est temps pour l'allocation individuelle de crédit de carbone

Trop long; Pour lire Les crédits carbone sont définis comme 1 tonne d'émissions de CO2 échangées sur le marché pour permettre aux acheteurs d'émettre du CO2 dans l'atmosphère. Cet achat et cette vente de crédits carbone fonctionnent de la même manière que fonctionnent les bourses. Le président d'Alibaba, J. Michael Evans, a déclaré qu'ils étaient en train de créer une application qui suivra les empreintes carbone individuelles. Les individus se verront attribuer une limite de CO2 qu'ils peuvent émettre chaque année en fonction de leur niveau de consommation, de leur richesse, de leur âge et même de leur nationalité. Cela peut être fait via des applications réglementées par le gouvernement ou privées autorisées à suivre les individus.

Les gouvernements du monde entier tentent de lutter contre le changement climatique. Une façon d'y parvenir est de réduire les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2. En conséquence, ils ont activement cherché des moyens d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles comme prévu dans l'objectif 2050 des Nations Unies sur le changement climatique - une initiative lancée en 1998 dans le cadre du protocole de Kyoto, aujourd'hui disparu. Malheureusement, l'accord de Kyoto n'a rencontré que peu de succès et a été restructuré dans l'accord de Paris sur le climat de 2015. Fondamentalement, l'idée derrière ces accords était d'amener les gouvernements à s'engager à fixer des plafonds sur les émissions de carbone et à mettre en place des marchés pour le commerce du carbone.

Bien que cela ait peut-être commencé comme un effort des entreprises/gouvernements pour limiter les émissions de carbone, il se répercute lentement sur les consommateurs de base, se transformant en une tentative de suivre les empreintes carbone individuelles et d'encourager l'échange de crédits carbone au niveau des ménages ou des individus.

Crédits carbone

Les crédits carbone sont définis comme 1 tonne d'émissions de CO2 échangées sur le marché pour permettre aux acheteurs d'émettre du CO2 dans l'atmosphère. Pour mieux comprendre les crédits carbone, examinons brièvement le concept du mécanisme du marché du carbone : Tout d'abord, un pays identifie sa limite d'émissions totales de gaz à effet de serre. Il crée ensuite des permis et les attribue à différentes entreprises relevant de sa juridiction avec des limites d'émission de carbone allouées.

Les entreprises qui peuvent émettre des gaz à effet de serre en dessous de ces limites auront un surplus de crédits carbone. Ceux qui dépassent les limites allouées devront acheter des crédits carbone aux entreprises qui ont « économisé » sur les émissions de carbone afin de combler leur manque à gagner. Cet achat et cette vente de crédits carbone fonctionnent de la même manière que fonctionnent les bourses. Par la suite, les plafonds deviennent plus stricts et les permis deviennent encore plus chers. Cela vise à augmenter le coût des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère tout en rendant coûteux l'achat de crédits carbone sur les marchés. L'ensemble de ce système est également connu sous le nom de Cap and Trade. L'Europe, les États-Unis et la Chine font partie des régions qui négocient actuellement activement du carbone. C'est un marché estimé à plus de 250 milliards de dollars par an.

Crédits carbone individuels

Récemment, alors qu'il s'exprimait au Forum économique mondial de Davos,

le président d'Alibaba, J. Michael Evans, a déclaré qu'ils sont en train de créer une application qui suivra les empreintes carbone individuelles.

« Nous développons une technologie qui permettra aux consommateurs de surveiller leur empreinte carbone. Qu'est-ce que cela signifie? Il surveillera les individus sur où ils voyagent, comment ils voyagent et ce qu'ils mangent », a-t-il déclaré, au grand désarroi de la population Internet.

Les crédits carbone individuels fonctionneront de la même manière que les systèmes de plafonnement et d'échange. Bien que toute cette conversation puisse être purement spéculative à ce stade, il n'est pas exagéré de penser que c'est la voie que l'élite mondiale pourrait vouloir que nous prenions

Avec les crédits carbone individuels, les gens se verront attribuer une limite de CO2 qu'ils peuvent émettre chaque année en fonction de leur niveau de consommation, de leur richesse, de leur âge et même de leur nationalité. Lorsque ce plafond sera atteint, vous devrez acheter plus de crédits auprès de particuliers qui ont peut-être économisé sur leurs émissions de carbone. Ne pas le faire peut signifier que vous êtes puni ou même passible d'une peine de prison ou d'amendes. Ainsi, par exemple, si on vous attribue un quota spécifique d'émissions de carbone par an et que vous le gaspillez de manière exubérante en voyages et en fêtes, vous devrez alors réduire comme vous le feriez lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent, afin de ne pas épuiser votre limite. D'un autre côté, si vous n'avez pas été actif pendant la majeure partie de l'année, disons que vous avez moins voyagé et mangé des produits «verts», alors vous pouvez avoir une abondance de carbone que vous pouvez vendre à d'autres consommateurs. Tout cela peut être fait via des applications réglementées par le gouvernement ou privées qui ont été autorisées à suivre les individus.

En Europe, les entreprises qui aident actuellement les entreprises et les gouvernements à suivre leur empreinte carbone sont Plan A et Planetly.

Il existe également une application, appelée Klima, qui est utilisée pour les compensations carbone volontaires individuelles - essentiellement l'achat et la vente de crédits carbone sur une base volontaire.

Bien que ces entreprises se concentrent actuellement sur les personnes morales (et que l'application fonctionne sur la soumission volontaire), ce n'est qu'une question de temps avant que les gouvernements légifèrent et insistent pour qu'ils commencent également à surveiller les émissions de carbone individuelles.

Est-ce la bonne façon de procéder ?

L'échange de carbone individuel créera un tout nouveau marché pour l'échange de carbone et pourrait finalement aider à réduire les émissions de carbone. Cela attirera également des investisseurs dans cette industrie au moment même où ils inondent les marchés réglementés du commerce du carbone, faisant grimper les prix des crédits carbone et rendant plus difficile pour les gens de s'engager dans les émissions, sauf si nécessaire.

Par exemple, si le prix des crédits est poussé plus haut, il faudra reconsidérer les déplacements inutiles et les consommations qui risquent d'épuiser leurs quotas carbone. Le plafonnement et l'échange au niveau individuel encourageront également les ménages à être conscients de leur empreinte carbone et donc à faire des efforts pour économiser l'énergie.

Bien que cela puisse sembler rose et idéal, cela peut également conduire à une société dystopique où toutes les activités sont surveillées et suivies de près. Les discussions vont bon train sur ce que cela signifie vraiment et quelle tangente cela peut prendre. Certains craignent que cela puisse imiter un système social qui peut s'efforcer de récompenser les bons comportements et de punir les mauvaises pratiques. Les individus peuvent également cesser de s'engager dans des activités économiquement productives afin de réduire leur empreinte carbone. Fait à grande échelle, cela aura des effets néfastes sur la croissance d'une économie au niveau macro et peut facilement dégénérer en troubles civils. Nous pouvons également connaître des arrestations généralisées car la plupart des gens peuvent avoir du mal à travailler ou à se déplacer dans les limites spécifiées. Tout comme c'est le cas avec les systèmes de plafonnement et d'échange des entreprises, les systèmes de plafonnement et d'échange individuels peuvent également entraîner des fuites de carbone - une situation où les gens migrent vers des pays plus flexibles et offrant de meilleures conditions de compensation carbone. Cela entraînera une érosion des talents et pourrait nuire à la production économique.

Protégez-vous

Les crédits carbone ont été conçus de telle manière qu'ils deviennent plus difficiles d'accès et que leurs permis deviennent également plus chers. Ainsi, à long terme, il est prudent de supposer qu'il s'agit d'un marché qui se développera car le prix des crédits carbone devrait continuer à augmenter - à l'exception d'une catastrophe mondiale telle que la crise économique de 2008 ou la pandémie de Covid qui mouvement entravé provoquant ainsi une surabondance de crédits carbone, faisant ainsi baisser leurs prix. Les investisseurs avertis peuvent investir dans des projets qui suivent le crédit carbone, s'approvisionner en crédit carbone ou même acheter des CBDC auprès de gouvernements qui légifèrent activement sur les émissions de carbone.

