现在是个人碳信用额度的时候了

太長; 讀書 碳信用额定义为在市场上交易的 1 吨 CO2 排放量，允许买家将 CO2 排放到大气中。这种碳信用额度的买卖与证券交易所的运作方式相同。阿里巴巴总裁 J. Michael Evans 表示，他们正在开发一款应用程序，用于追踪个人碳足迹。根据个人的消费水平、财富、年龄甚至国籍，他们将被指定每年可以排放的二氧化碳限额。这可以通过政府监管的或获准追踪个人的私人应用程序来完成。

世界各国政府都在努力应对气候变化。一种方法是通过减少温室气体排放，例如二氧化碳。因此，他们一直在积极寻求实现联合国 2050 年气候变化目标所设想的净零碳排放的方法——该倡议于 1998 年在现已失效的京都议定书中启动。不幸的是，京都协议收效甚微，并被重组为 2015 年巴黎气候协议。基本上，这些协议背后的想法是让政府承诺设定碳排放上限并建立碳交易市场。

虽然这可能始于企业/政府限制碳排放的努力，但它正慢慢蔓延到基本消费者，演变为试图追踪个人碳足迹并鼓励在家庭或个人层面进行碳信用交易。

碳信用

碳信用额定义为在市场上交易的 1 吨 CO2 排放量，允许买家将 CO2 排放到大气中。为了更好地理解碳信用，让我们简单了解一下碳市场机制的概念：首先，一个国家确定其温室气体排放总量的限额。然后它创建许可证并将它们分配给其管辖范围内的不同公司，并分配碳排放限制。

能够排放低于这些限制的温室气体的公司将拥有多余的碳信用额度。那些超过分配限额的公司将需要从“节省”碳排放量的公司购买碳信用额度，以弥补他们的不足。这种碳信用额度的买卖与证券交易所的运作方式相同。随后，上限变得更加严格，许可证变得更加昂贵。这意味着增加向大气排放温室气体的成本，同时使从市场购买碳信用额度变得昂贵。整个计划也称为上限和交易。欧洲、美国和中国是目前积极进行碳交易的一些地区。据估计，这是一个每年价值超过 2500 亿美元的市场。

个人碳信用

最近，在达沃斯世界经济论坛上发言时，

阿里巴巴总裁 J. Michael Evans 表示，他们正在开发一款可以追踪个人碳足迹的应用程序。

“我们正在开发一项技术，让消费者能够监测他们的碳足迹。这意味着什么？它将监控个人旅行的地点、旅行方式以及吃的东西，”他说，这让互联网用户感到非常焦虑。

个人碳信用额将以与上限和交易计划相同的方式运作。虽然所有这些谈话在现阶段可能纯粹是推测性的，但认为这是全球精英可能希望我们走的道路并不牵强

有了个人碳信用额度，人们将根据他们的消费水平、财富、年龄甚至国籍，被指定每年可以排放的二氧化碳限额。达到此上限后，您将需要从可能减少了碳排放量的个人那里购买更多信用额度。不这样做可能意味着您将被停飞，甚至可能面临监禁或罚款。因此，例如，如果您在一年中被分配了特定的碳排放配额，并且将其大量浪费在旅行和聚会上，那么您将需要像花钱一样减少开支，以免耗尽你的极限。另一方面，如果一年中的大部分时间您都没有运动，比如说您旅行较少并且吃“绿色”产品，那么您可能有大量的碳可以卖给其他消费者。所有这一切都可以通过政府监管或已获准追踪个人的私人应用程序来完成。

在欧洲，目前帮助企业和政府追踪碳足迹的公司是 Plan A 和 Planetly。

还有一个名为 Klima 的应用程序，用于个人自愿碳抵消——基本上是在自愿的基础上买卖碳信用额度。

虽然这些公司目前专注于企业实体（并且该应用程序致力于自愿提交），但政府立法并坚持他们也应该开始监测个人碳排放量只是时间问题。

这是正确的方法吗？

个人碳交易将创造一个全新的碳交易市场，最终可能有助于减少碳排放。它还将吸引投资者进入这个行业，因为他们正涌入受监管的碳交易市场——推高碳信用额度的价格，并使人们更难参与排放，除非有必要。

例如，如果信用价格被推高，人们将不得不重新考虑可能耗尽其碳配额的不必要的旅行和消费。个人层面的上限和交易也将鼓励家庭认识到他们的碳足迹，从而努力节约能源。

虽然这看起来美好而理想，但它也可能导致一个所有活动都受到监控和密切跟踪的反乌托邦社会。关于这到底意味着什么以及它可以采取什么切线的讨论很普遍。一些人担心它可能会模仿一个努力奖励良好行为和惩罚不良行为的社会制度。个人也可以停止从事经济生产活动，以减少他们的碳足迹。如果大规模实施，这将对宏观层面的经济增长产生不利影响，并可能很容易引发内乱。我们也可能会经历广泛的逮捕，因为大多数人可能会发现很难在他们指定的范围内工作或移动。就像公司限额和交易系统的情况一样，个人限额和交易计划也可能导致碳泄漏——人们迁移到更灵活、提供更好碳抵消条款的国家的情况。这将导致人才流失，并可能对经济生产产生不利影响。

对冲自己

碳信用额的设计方式使得它们更难获得，而且它们的许可证也变得更加昂贵。因此，从长远来看，可以肯定地说，随着碳信用额度的价格预计将继续增长，这个市场将会增长——除了 2008 年经济危机或 Covid 大流行等全球灾难之外阻碍运动，从而导致碳信用额过剩，从而降低其价格。精明的投资者可以投资于追踪碳信用额度的项目，储备碳信用额度，甚至可以从积极制定碳排放立法的政府那里购买 CBDC。

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