É hora da concessão individual de crédito de carbono

Governos de todo o mundo estão tentando enfrentar as mudanças climáticas. Uma forma de o fazer é através da redução das emissões de gases com efeito de estufa, como o CO2. Como resultado, eles têm buscado ativamente maneiras de alcançar emissões líquidas zero de carbono, conforme previsto na meta de mudança climática da ONU para 2050 - uma iniciativa iniciada em 1998 no agora extinto protocolo de Kyoto. Infelizmente, o acordo de Kyoto obteve pouco sucesso e foi reestruturado no acordo climático de Paris de 2015. Basicamente, a ideia por trás desses acordos era fazer com que os governos se comprometessem a estabelecer limites para as emissões de carbono e estabelecer mercados para o comércio de carbono.

Embora isso possa ter começado como um esforço corporativo/governamental para limitar as emissões de carbono, está lentamente se espalhando para os consumidores básicos, transformando-se em uma tentativa de rastrear as pegadas de carbono individuais e incentivar o comércio de créditos de carbono em nível familiar ou individual.

Os Créditos de Carbono são definidos como 1 tonelada de Emissões de CO2 negociadas no mercado para permitir que os compradores emitam CO2 na atmosfera. Para entender melhor os Créditos de Carbono, vejamos brevemente o conceito do Mecanismo de Mercado de Carbono: Primeiro, um país identifica seu limite de emissões totais de gases de efeito estufa. Em seguida, cria licenças e as atribui a diferentes empresas dentro de sua jurisdição com limites de emissão de carbono alocados.

As empresas que conseguirem emitir gases de efeito estufa abaixo desses limites terão um excedente de créditos de carbono. Aqueles que excederem os limites alocados precisarão comprar créditos de carbono das empresas que 'economizaram' nas emissões de carbono para compensar seu déficit. Essa compra e venda de créditos de carbono funciona da mesma forma que as bolsas de valores. Posteriormente, os limites ficam mais rígidos e as licenças ficam ainda mais caras. Isso visa aumentar o custo de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e, ao mesmo tempo, encarecer a compra de créditos de carbono nos mercados. Todo esse esquema também é conhecido como Cap and Trade. A Europa, os EUA e a China são algumas das regiões que atualmente comercializam ativamente carbono. É um mercado estimado em mais de US$ 250 bilhões anuais.

Recentemente, ao discursar no Fórum Econômico Mundial em Davos,

o presidente do Alibaba, J. Michael Evans, disse que eles estão em processo de criação de um aplicativo que rastreará as pegadas individuais de carbono.

” Estamos desenvolvendo uma tecnologia que permitirá aos consumidores monitorar sua pegada de carbono. O que isso significa? Ele monitorará as pessoas para onde estão viajando, como estão viajando e o que estão comendo”, disse ele, para grande angústia da população da Internet.

Os Créditos de Carbono Individuais funcionarão da mesma forma que os esquemas de Cap and trade. Embora toda essa conversa possa ser puramente especulativa neste estágio, não é exagero pensar que este é o caminho que a elite global pode querer que tomemos.

Com créditos de carbono individuais, as pessoas receberão um limite de CO2 que podem emitir todos os anos com base em seus níveis de consumo, riqueza, idade e até nacionalidade. Quando esse limite for alcançado, você precisará comprar mais crédito de indivíduos que podem ter economizado em suas emissões de carbono. Não fazer isso pode significar que você está de castigo ou pode até enfrentar uma pena de prisão ou multas. Assim, por exemplo, se você recebe uma cota específica de emissão de carbono em um ano e a esbanja exuberantemente em viagens e festas, precisará cortar da mesma forma que faria quando se trata de gastar dinheiro, para não esgotar seu limite. Por outro lado, se você não foi ativo durante a maior parte do ano, digamos que viajou menos e comeu produtos 'verdes', então você pode ter uma abundância de carbono que pode vender para outros consumidores. Tudo isso pode ser feito por meio de aplicativos privados ou regulamentados pelo governo que foram licenciados para rastrear indivíduos.

Na Europa, as empresas que atualmente ajudam empresas e governos a rastrear as pegadas de carbono são a Plan A e a Planetly.

Há também um aplicativo, chamado Klima, que é usado para compensações voluntárias individuais de carbono - basicamente compra e venda voluntária de créditos de carbono.

Embora essas empresas estejam atualmente focadas em entidades corporativas (e o aplicativo funcione com submissão voluntária), é apenas uma questão de tempo até que os governos legislem e insistam que eles também devam começar a monitorar as emissões individuais de carbono.

Este é o caminho certo a seguir?

O comércio individual de carbono criará um mercado totalmente novo para o comércio de carbono e poderá, em última instância, ajudar a reduzir as emissões de carbono. Também atrairá investidores para esta indústria no momento em que eles estão inundando os mercados regulamentados de comércio de carbono - elevando os preços dos créditos de carbono e tornando mais difícil para as pessoas se envolverem em emissões, a menos que seja necessário.

Por exemplo, se o preço dos créditos aumentar, será preciso reconsiderar viagens e consumos desnecessários que podem esgotar suas licenças de carbono. Limitar e negociar em nível individual também incentivará as famílias a estarem cientes de suas pegadas de carbono e, portanto, a se esforçarem para economizar energia.

Embora isso possa parecer cor-de-rosa e ideal, também pode levar a uma sociedade distópica onde todas as atividades são monitoradas e acompanhadas de perto. As discussões são abundantes sobre o que isso realmente significa e que tangente pode levar. Alguns temem que isso possa imitar um sistema social que pode se esforçar para recompensar o bom comportamento e punir as más práticas. Os indivíduos também podem parar de se envolver em atividades economicamente produtivas para reduzir sua pegada de carbono. Feito em escala, isso terá efeitos adversos no crescimento de uma economia em nível macro e pode facilmente resultar em agitação civil. Também podemos sofrer prisões generalizadas, pois a maioria das pessoas pode achar difícil trabalhar ou se mover dentro de seus limites especificados. Assim como é o caso dos sistemas corporativos de limite e comércio, os esquemas individuais de limite e comércio também podem causar fugas de carbono – uma situação em que as pessoas migram para países mais flexíveis e que oferecem melhores condições de compensação de carbono. Isso levará à erosão de talentos e poderá afetar adversamente a produção econômica.

Proteja-se

Os Créditos de Carbono foram concebidos de forma a ficarem mais difíceis de acessar e suas licenças também ficarem mais caras. Portanto, no longo prazo, é seguro assumir que este é um mercado que crescerá à medida que o preço dos créditos de carbono continuar crescendo - com exceção de uma catástrofe global como a crise econômica de 2008 ou a pandemia de Covid que dificultaram o movimento, causando um excesso de créditos de carbono, reduzindo assim seus preços. Investidores experientes podem investir em projetos que rastreiam o crédito de carbono, estocar crédito de carbono ou até mesmo comprar CBDCs de governos que estão legislando ativamente sobre emissões de carbono.

