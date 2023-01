Lire gratuitement Brigands de la Lune en ligne

Gregg Haljan était le troisième officier du vaisseau spatial Planetara lorsqu'il a été convoqué par le bureau du détective-colonel Halsey. "Je vous prie de croire que je suis un homme très humble, cherchant votre approbation, espérant seulement vous divertir", écrit Haljan. Le livre, Brigands of the Moon, est publié par Astounding Stories of Super-Science, mars 1930. Malgré le secret, l'expédition Grantline Moon, la nouvelle est sortie malgré notre secret.

Astounding Stories of Super-Science, mars 1930), par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . Brigands de la Lune : Chapitre I.

CHAPITRE I

Raconte l'expédition Grantline Moon et le mystérieux martien qui nous a suivis dans le couloir de la ville

ONE peut écrire sur soi et ne pas être égoïste. Ou du moins, me disent-ils. Mon récit a été diffusé avec un certain succès. C'était une pantomime et le public m'a envoyé une approbation raisonnable. Et donc mes éditeurs de disques m'ont suggéré de l'enregistrer sous une forme plus permanente.

Je me présente, suppliant la grâce de m'immiscer dans vos minutes chargées, avec pour seule excuse que je pourrais peut-être vous amuser. Pour ce que les vendeurs commerciaux de ma version illustrée ont eu le plaisir de crier comme mon beau visage, je demande votre indulgence. Mon public féminin des pantomimes était sans aucun doute gracieusement ravi de ma personnalité et de mon aspect physique. Que je sois "grand comme un Viking d'autrefois" - et "beau comme un jeune dieu nordique" - est un très joli discours dans la vente de mon produit. Mais je déplore son intrusion dans la personnalité de ceci, mon récit enregistré. Et donc maintenant, pour la préface, à tout mon auditoire, je donne l'assurance sérieuse que Gregg Haljan n'est pas un zèbre vaniteux, joliment rayé par la nature et fier de l'être. Pas si. Je suis, je vous prie de le croire, un très humble garçon, luttant pour votre approbation, n'espérant que vous divertir.

Mon introduction : Mon nom, Gregg Haljan. Mon âge, vingt-cinq ans. J'étais, au moment où mon récit commence, troisième officier sur le Space-Ship Planetara. Notre ligne était nouvellement établie; en 2070, pour être exact, suite aux améliorations modernes de la Lévitation Magnétique de Martel. [1]

NOTRE navire, dont le port d'attache était Great-New York, transportait du courrier et du trafic de passagers à destination et en provenance de Vénus et de Mars. Par nécessité astronomique, nos vols étaient irréguliers. Ce printemps, avec les deux autres planètes proches de la terre, nous faisions deux allers-retours complets. Nous venions d'arriver dans le Grand-New York, ce soir de mai, de Grebhar, Venus Free State. Avec seulement cinq heures au port Ici, nous partions la même nuit à l'heure zéro pour Ferrok-Shahn, capitale de l'Union martienne.

Nous n'étions pas plus tôt à l'embarcadère que j'ai trouvé un flash codé nous convoquant Dan Dean et moi au quartier général des détectives divisionnaires. Dan "Snap" Dean était l'un de mes amis les plus proches. Il était opérateur radio-hélio du Planetara. Un petit gars nerveux et roux, avec un rire rapide et prêt et un esprit qui faisait que tout le monde l'aimait.

La convocation au bureau du détective-colonel Halsey nous a surpris. Snap m'a regardé.

« Vous n'avez ouvert aucun coffre au trésor, n'est-ce pas, Gregg ?

« Il te veut aussi », ai-je rétorqué.

Il rit. "Eh bien, il peut rugir contre moi comme un aiguilleur de la circulation et ma vie privée restera la mienne."

Nous ne savions pas pourquoi nous serions recherchés. C'était l'obscurité du milieu de soirée quand nous avons quitté le Planetara pour le bureau de Halsey. Ce n'était pas un long voyage. Nous sommes allés directement dans le monorail supérieur, descendant dans la ville souterraine à Park-Circle 30.

NOUS N'AVIONS jamais été au bureau de Halsey auparavant. Nous avons trouvé que c'était un endroit sombre, semblable à une voûte, dans l'un des couloirs les plus profonds. La porte s'est soulevée.

"Gregg Haljan et Daniel Dean."

Le garde s'écarta. "Entrez."

Je reconnais que mon cœur battait indûment lorsque nous sommes entrés. La porte est tombée derrière nous. C'était un petit appartement éclairé en bleu – une pièce doublée d'acier comme une voûte.

Le colonel Halsey était assis à son bureau. Et le grand capitaine Carter, costaud et fleuri, notre commandant du Planetara, était là. Cela nous a surpris : nous ne l'avions pas vu quitter le navire.

Halsey nous sourit gravement. Le capitaine Carter a dit : « Asseyez-vous, les gars.

Nous avons pris les places. Il y avait là une solennité alarmante. Si j'avais été coupable de quoi que ce soit auquel je pouvais penser, cela aurait été effrayant. Mais les premiers mots de Halsey m'ont rassuré.

« Il s'agit de l'expédition Grantline Moon. Malgré notre secret, la nouvelle est sortie. Nous voulons savoir comment. Pouvez vous nous dire?"

L'énorme masse du capitaine Carter – il était à peu près aussi grand que moi – nous dominait alors que nous étions assis devant le bureau de Halsey. « Si vous, les gars, avez dit à quelqu'un… dit quoi que ce soit… laissez échapper le moindre indice à ce sujet… »

Snap sourit avec soulagement ; mais il est devenu solennel à la fois. « Je n'ai pas. Pas un mot!"

"Moi non plus," déclarai-je.



L'expédition Grantline Moon ! Nous n'avions pas pensé à cela comme motif de cette convocation. Johnny Grantline était un ami proche pour nous deux. Il avait organisé une expédition d'exploration de la Lune. Inhabitée, avec sa surface morne, interdite, sans air et sans eau, la Lune – même si proche de la Terre – était rarement visitée. Aucun navire régulier ne s'y est jamais arrêté. Quelques groupes d'exploration de ces dernières années avaient échoué.

Mais il y avait une rumeur persistante selon laquelle sur la Lune, des richesses minérales d'une richesse fabuleuse attendaient d'être découvertes. La chose avait déjà causé quelques complications interplanétaires. Les Martiens agressifs ne seraient que trop heureux d'explorer la Lune. Mais l'USW [2] les a définitivement mis en garde. La Lune était le Territoire du Monde, avons-nous annoncé, et nous la protégerions en tant que telle.

Le conflit menacé entre la Terre et Mars n'avait abouti à rien. Il y avait, cette année 2079, une profonde amitié entre les trois planètes habitées. Il tient toujours, et je prie pour qu'il puisse toujours tenir.

Il y avait, néanmoins, une prise de conscience par notre gouvernement, que toutes les richesses qui pourraient être sur la Lune devraient être saisies immédiatement et détenues par une compagnie terrienne de bonne réputation. Et quand Johnny 310Grantline a appliqué, avec la richesse de son père et ses propres résultats scientifiques, le gouvernement n'était que trop heureux de lui accorder son mandat.

L'expédition Grantline avait commencé il y a six mois. Le gouvernement martien avait accepté notre ultimatum, mais des brigands sont connus pour être financés sous couvert d'un désaveu gouvernemental. L'expédition est donc tenue secrète.

Mes paroles ne doivent offenser aucun Martien qui les rencontre. Je me réfère uniquement à l'histoire de notre terre. L'expédition Grantline était maintenant sur la Lune. Aucun mot n'en était sorti. On ne pouvait pas flasher des hélios même en code sans faire savoir à tout l'univers que des explorateurs étaient sur la Lune. Et pourquoi ils étaient là, n'importe qui pouvait facilement le deviner.

Et maintenant, le colonel Halsey nous disait que la nouvelle était à l'étranger ! Le Capitaine Carter nous regarda attentivement ; ses yeux brillants sous les sourcils blancs et broussailleux arracheraient un secret à n'importe qui.

"Tu es sûre? Une fille de Vénus, peut-être, avec son attrait maudit et séducteur ! Un mot au hasard, avec vous les gars embrouillés par l'alcolite ?

Nous lui avons assuré que nous avions été prudents. Par les cieux, je sais que j'avais été. Pas un murmure, même à Snap, du nom de Grantline en six mois ou plus.

Le capitaine Carter ajouta brusquement : « Nous sommes isolés ici, Halsey ?

« Oui, parlez aussi librement que vous le souhaitez. Un rayon d'écoute ne pénétrera jamais dans ces murs.

ILS nous ont interrogés. Ils étaient enfin convaincus que, bien que le secret ait échappé, nous ne l'avions pas fait. En entendant la discussion, il m'est venu à l'esprit de me demander pourquoi Carter était inquiet. Je ne savais pas qu'il était au courant de l'aventure de Grantline. J'appris maintenant la raison pour laquelle le Planetara, à chacun de ses voyages, avait réussi à passer assez près de la Lune. Il avait été arrangé avec Grantline que s'il avait besoin d'aide ou avait un message important, il devait le montrer localement à notre navire qui passait. Et ce Snap le savait, et ne l'avait jamais mentionné, même à moi.

Halsey disait: "Eh bien, nous ne pouvons pas vous en vouloir, mais le secret est dévoilé."

Snap et moi nous sommes regardés. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire? Qu'est-ce que quelqu'un oserait faire ?

Le Capitaine Carter dit brusquement : « Écoutez, les gars, c'est maintenant ma chance de vous parler franchement. Dehors, n'importe où à l'extérieur de ces murs, un rayon d'écoute peut être sur nous. Tu le sais? On n'osera peut-être même jamais chuchoter depuis que ce rayon maudit a été développé.

Snap ouvrit la bouche pour parler mais décida de ne pas le faire. Mon cœur battait.

Le Capitaine Carter poursuivit : « Je sais que je peux vous faire plus confiance que n'importe qui d'autre sous moi sur la Planetara… »

"Que veux-tu dire par là?" demandai-je. "Quoi--"

Il m'a interrompu. "Rien du tout sauf ce que je dis."

HALSEY sourit sombrement. « Ce qu'il veut dire, Haljan, c'est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent de nos jours. On ne peut pas toujours distinguer un ami d'un ennemi. Le Planetara est un navire public. Vous avez… combien y en a-t-il, Carter ?… trente ou quarante passagers pour ce voyage ce soir ?

"Trente-huit", a déclaré Carter.

« Il y a trente-huit personnes inscrites pour le vol vers Ferrok-Shahn ce soir, dit lentement Halsey. "Et certains ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être." Il leva sa fine main noire. « Nous avons des informations–– » Il s'arrêta. "J'avoue que nous ne savons presque rien - à peine plus qu'assez pour nous alarmer."

Le capitaine Carter intervint : « Je veux que vous et Dean soyez sur vos gardes. Une fois sur la Planetara, il nous est difficile de parler ouvertement, mais soyez vigilants. Je m'arrangerai pour que nous soyons doublement armés.

Des mots vagues et troublants ! Halsey a déclaré: «Ils me disent que George Prince est répertorié pour le voyage. je suggère, 311Haljan, que tu gardes spécialement l'œil sur lui. Vos fonctions sur le Planetara vous laissent relativement libre, n'est-ce pas ?

"Oui," ai-je accepté. Avec les premier et deuxième officiers de service et le capitaine à bord, ma routine était plus ou moins celle d'une doublure.

J'ai dit : « George Prince ! Qui est-il?"

"Un ingénieur en mécanique", a déclaré Halsey. « Un sous-officiel de la Earth Federated Radium Corporation. Mais il fréquente de mauvais compagnons, en particulier des Martiens.

Je n'avais jamais entendu parler de ce George Prince, même si je connaissais la Federated Radium Corporation, bien sûr. Une fiducie semi-gouvernementale, qui contrôlait la quasi-totalité de l'approvisionnement de la Terre en radium.

"Il était dans le département automobile," ajouta Carter. "Vous avez entendu parler du Federated Radium Motor?"

NOUS avions, bien sûr. Une invention récente de la Terre qui promettait de révolutionner l'industrie automobile. Un moteur d'un nouveau type, utilisant le radium comme carburant.

Snap a demandé: "Qu'est-ce que cela a à voir avec Johnny Grantline?"

« Beaucoup », dit doucement Halsey, « ou peut-être rien. Mais George Prince, il y a quelques années, s'est mêlé à des transactions plutôt contraires à l'éthique. Nous l'avons eu en garde à vue une fois. Il est connu maintenant comme exceptionnellement amical avec plusieurs Martiens de New York de mauvaise réputation.

"Eh bien..." commença Snap.

"Ce que vous ne savez pas," continua calmement Halsey, "c'est que Grantline s'attend à trouver du radium sur la Lune."

Nous avons haleté.

"Exactement", a déclaré Halsey. "L'infortunée Ballon Expedition pensait l'avoir trouvé sur la Lune il y a quelques années. Un nouveau type de minerai, aussi riche en radium que nos sables aurifères sont riches en or. Les premiers échantillons de Ballon ont donné des atomes d'uranium avec une bonne représentation de l'ionium et du thorium. Minerai richement radioactif. Un filon de radium pur est là quelque part, sans aucun doute.

Il a ajouté avec véhémence : « Comprenez-vous maintenant pourquoi nous devrions nous méfier de ce George Prince ? Il a un casier judiciaire. Il a une connaissance technique approfondie des minerais de radium. Il fréquente des Martiens de mauvaise réputation. Une grande société martienne a récemment développé un moteur au radium pour concurrencer notre moteur terrestre. Tu le sais? Vous savez qu'il y a très peu de radium disponible sur Mars, et notre gouvernement ne permettra pas que notre propre approvisionnement en radium soit exporté. Cette compagnie martienne a besoin de radium. Il fera tout pour obtenir du radium. Que pensez-vous qu'il paierait pour quelques tonnes de minerai radioactif vraiment riche - comme Grantline a pu en trouver sur la Lune ? »

"Mais," objectai-je, "c'est une entreprise martienne réputée. Il est soutenu par le gouvernement de l'Union Martienne. Le gouvernement de Mars n'oserait pas..."

"Bien sûr que non!" s'exclama le Capitaine Carter sardoniquement. « Pas ouvertement ! Mais si les brigands martiens disposaient d'un approvisionnement en radium, je n'imagine pas d'où il venait ferait une grande différence. Cette compagnie martienne l'achèterait.

Halsey a ajouté: «Et George Prince, mes agents m'informent, semble savoir que Grantline est sur la Lune. Rassemblez tout, les gars. De petites étincelles montrent le courant caché.

« Plus que cela : George Prince sait que nous nous sommes arrangés pour que le Planetara s'arrête sur la Lune et ramène le minerai de radium de Grantline. C'est votre dernier voyage cette année. Vous entendrez parler de Grantline cette fois, nous en sommes convaincus. Il vous donnera probablement le signal lorsque vous passerez devant la Lune en sortant. En revenant, vous vous arrêterez sur la Lune et transporterez tout le minerai de radium que Grantline a préparé. Le Grantline Flyer est trop petit pour le transport de minerai.

La voix d'HALSEY devint sinistrement sarcastique. « Ne semble-t-il pas bizarre que George Prince et quelques-uns de ses 312Des amis martiens sont répertoriés comme passagers pour ce voyage ? »

Dans le silence qui a suivi, Snap et moi nous sommes regardés. Halsey ajouta brusquement,

«Nous avons fait taper George Prince la fois où nous l'avons arrêté il y a quatre ans. Je vais vous le montrer.

Il ouvrit une alcôve d'un coup sec et dit à son assistant qui l'attendait : « Donnez-moi le type de George Prince.

Le disque en un instant est venu à travers le pneumatique. Halsey, souriant ironiquement, l'a ajusté.

« Un beau garçon. Joliment parlé. Bien qu'au moment où nous avons fait cela, il était quelque peu ennuyé, naturellement. Il est plus âgé maintenant. Vingt-neuf, pour être exact. Il est la."

L'image brillait sur les grilles devant nous. Son nom, George Prince, en lettres illuminées sur son front, s'est montré un instant puis s'est estompé. Il se tenait devant nous avec un sourire amer en répétant la formule officielle :

"Je m'appelle Georges Prince. Je suis né dans le Grand New York il y a vingt-cinq ans.

IGAZED devant cette image grandeur nature et émouvante de George Prince. Il se tenait sombre dans l'uniforme noir de détention. Un brun, presque un beau garçon, bien au-dessous de la taille moyenne - la verge à côté de lui montrait cinq pieds quatre pouces. Mince et léger. De longs cheveux noirs ondulés tombant sur ses oreilles. Un visage pâle, net, vraiment beau, presque imberbe. Je l'ai regardé de près. Un visage qui aurait été d'une beauté féminine sans sa touche masculine de gros sourcils noirs et sa mâchoire fermement plantée. Sa voix pendant qu'il parlait était basse et douce ; mais à la fin, avec les derniers mots, "Je suis innocent!" il s'est transformé en une forte masculinité. Ses yeux, ombragés de longs cils noirs de jeune fille, rencontrèrent par hasard les miens. "Je suis innocent." Ses lèvres sensuelles incurvées s'étirèrent en un rictus sinistre...

Le type s'est évanoui à sa fin. Halsey replaça le disque dans sa boîte et fit signe au préposé de s'éloigner. "Merci."

Il se tourna vers Snap et moi. « Eh bien, il est là. Nous n'avons plus rien de concret contre lui. Mais je dirai ceci : c'est un type intelligent, dont il faut avoir peur. Je ne le crierais pas du micro des présentateurs, mais s'il ourdit un complot, il a été trop intelligent pour mes agents.

Nous avons parlé pendant encore une demi-heure, puis le capitaine Carter nous a renvoyés. Nous avons quitté le bureau de Halsey avec les derniers mots de Carter résonnant dans nos oreilles. "Quoi qu'il arrive, les gars, rappelez-vous que je vous fais confiance..."

SNAP et moi avons décidé de marcher une partie du chemin du retour vers le navire. C'était à peine plus d'un mile à travers ce couloir souterrain jusqu'à l'endroit où nous pouvions obtenir l'ascenseur vertical directement à l'embarcadère.

Nous avons commencé au niveau inférieur. Une fois à l'extérieur de l'isolation du bureau de Halsey, nous n'avons pas osé parler de cette chose. Non seulement des oreilles électriques, mais tous les dispositifs d'écoute possibles pourraient être sur nous. Le couloir était à deux cents pieds ou plus sous le niveau du sol. A cette heure de la nuit, ce quartier des affaires était relativement désert. Le tube traversant résonnait au-dessus de nos têtes avec le passage de ses trains occasionnels. Les ventilateurs bourdonnaient et vrombissaient. Aux carrefours, les directeurs de la circulation somnolaient à leur poste. Il faisait chaud et collant ici, et sombre avec les globes de lumière du jour éteints, et seulement les veilleuses pour donner un faible éclairage. Les magasins et les arcades de bureaux étaient tous fermés et déserts ; seule une veilleuse occasionnelle brûlait derrière leurs fenêtres.

Nos pas résonnaient sur les grilles métalliques tandis que nous nous dépêchions d'avancer.

"Bonne soirée", dit Snap maladroitement.

"Oui," dis-je, "n'est-ce pas?"

Je me sentais oppressé. Comme si des yeux et des oreilles indiscrets étaient là. Nous marchâmes un moment en silence, chacun de nous occupé par le souvenir de ce qui s'était passé dans le bureau de Halsey.

Snap me saisit soudain. "Qu'est-ce que c'est?"

"Où?" J'ai chuchoté.

NOUS nous sommes arrêtés dans un coin. Une entrée était ici. Snap m'a attiré dedans. Je pouvais le sentir trembler d'excitation.

"Qu'est-ce que c'est?" demandai-je dans un murmure.

« Nous sommes suivis. Avez-vous entendu quelque chose ?

"Non!" Pourtant, je pensais maintenant entendre quelque chose. Des pas vagues. Un bruissement. Et un gémissement électrique microscopique, comme si un appareil se trouvait près de nous.

Snap fouillait dans sa poche. "Attendez, j'ai une paire de téléphones bas de gamme."

Il plaça les petites grilles contre ses oreilles. Je pouvais entendre la forte inspiration de son souffle. Puis il m'a saisi, m'a tiré vers le sol métallique de l'entrée.

« Reviens, Gregg ! Revenir!" Je pouvais à peine entendre son murmure. Nous nous sommes accroupis aussi loin que possible dans l'embrasure de la porte. J'étais armé. Mon permis officiel pour le port du crayon thermique me permettait de l'avoir toujours avec moi. Je l'ai dessiné maintenant. Mais il n'y avait rien sur quoi tirer. Je sentis Snap serrer les grilles sur mes oreilles. Et maintenant j'ai entendu quelque chose ! Une intensification des vagues pas que j'avais cru entendre auparavant.

Il y avait quelque chose qui nous suivait ! Quelque chose dans le couloir là-bas maintenant ! Un lampadaire était à proximité. Le couloir était sombre, mais bien visible ; et à mes yeux, il était vide. Mais il y avait quelque chose là-bas. Quelque chose d'invisible ! Je pouvais l'entendre bouger. Rampant vers nous. J'ai retiré les grilles de mes oreilles.

Snap murmura : « Vous avez un téléphone local.

"Oui! Je vais leur demander de nous donner l'éblouissement de la rue !

J'AI APPUYÉ sur le signal de danger, indiquant notre position à l'opérateur le plus proche. En une seconde ou deux, nous avons eu la lumière. La rue dans tout ce quartier éclata en un brillant éclat actinique. La chose qui nous menaçait a été révélée ! Une silhouette vêtue d'une cape noire, accroupie à trente pieds de l'autre côté du couloir.

Snap était debout. Sa voix sonnait stridente : « Ça y est ! Essaie, Gregg !

Snap n'était pas armé, mais il leva les mains d'un air menaçant. Le personnage, qui n'était peut-être pas au courant de la protection de notre ville, a été complètement pris par surprise. Une figure humaine. Sept pieds de haut, au moins, et donc, j'ai jugé, sans aucun doute un martien. Le manteau noir couvrait sa tête. Il fit un pas vers nous, hésita, puis se retourna confus.

La voix aiguë de Snap apportait de l'aide. Le gémissement du sifflet d'alarme d'un garde de rue à proximité retentit. La figurine s'envolait ! Mon crayon-ray était dans ma main et j'appuyai sur son interrupteur. Le minuscule rayon de chaleur a traversé l'éblouissement, mais je l'ai raté. La silhouette trébucha, mais ne tomba pas. Je vis un bras gris nu sortir du manteau, relevé pour maintenir son équilibre. Ou peut-être que mon rayon de chaleur avait brûlé le bras. Le bras à la peau grise d'un Martien.

Snap criait: "Donnez-lui un autre!" Mais la silhouette passa au-delà de l'éclat actinique et disparut.

Nous avons été retenus dans le tumulte du couloir pendant dix minutes ou plus avec des explications officielles. Puis un message de Halsey nous a libérés. Le Martien qui nous suivait dans son manteau invisible n'a jamais été attrapé.

Nous nous sommes enfin échappés de la foule et avons repris le chemin du Planetara, où les passagers se rassemblaient déjà pour le voyage martien aller.

