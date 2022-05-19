免费在线阅读《月之强盗》

Gregg Haljan 是宇宙飞船 Planetara 的三副，当时他被 Halsey 侦探上校的办公室传唤。 “我恳求你相信，我是一个非常谦虚的人，努力争取你的认可，只希望能取悦你，”哈尔扬写道。这本书《月球强盗》于 1930 年 3 月由《超科学的惊人故事》出版。尽管格兰特林月球探险队是保密的，但尽管我们保密，但消息还是传开了。

超科学的惊人故事，1930 年 3 月），惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。你可以在 这里跳到本书的任何章节。月之强盗：第一章。

第一章

讲述格兰特林月球探险队和跟随我们在城市走廊中的神秘火星人

一个人可能会写关于自己的文章，但仍然不是一个利己主义者。至少，他们告诉我。我的叙述以相当成功的方式播出。这是一个哑剧，公众对我表示了合理的认可。所以我的唱片出版商建议我以更永久的形式录制它。

我自我介绍，恳求我打扰你忙碌的时间，我唯一的借口也许可以逗你开心。对于我的图片版本的商业卖家高兴地吹嘘我英俊的脸，我请求你的宽容。我的哑剧的女性观众无疑对我的个性和身体方面感到非常高兴。我“像古代的维京人一样高大”——“像年轻的北欧神一样英俊”——在我的产品销售中非常漂亮。但我很遗憾它侵入了我记录下来的故事的个性。所以现在，作为序言，我向所有听众郑重保证 Gregg Haljan 不是自负的斑马，天生就有漂亮的条纹，并以此为荣。不是这样。我恳求你相信，我是一个非常谦虚的人，努力争取你的认可，只希望能取悦你。

我的介绍：我的名字，Gregg Haljan。我的年龄，二十五岁。在我的叙述开始时，我是宇宙飞船行星的三副。我们的生产线是新成立的；确切地说，是在 2070 年，随着马特尔磁悬浮的现代改进。 [1]

我们的船，其母港是大纽约，运送往返金星和火星的邮件和客运。由于天文需要，我们的航班不规律。今年春天，由于另外两颗行星都靠近地球，我们进行了两次完整的往返旅行。今年五月的晚上，我们刚刚从金星自由州的格雷伯抵达大纽约。在港口只有五个小时309 在这里，我们在同一天晚上零时出发前往火星联盟首都费罗克沙恩。

我们刚到达着陆阶段，我就发现了一个密码闪光，将我和丹·迪恩召唤到分区侦探总部。 Dan “Snap” Dean 是我最亲密的朋友之一。他是 Planetara 的无线电太阳神操作员。一个身材矮小、身材魁梧、红发的小伙子，笑起来很快，而且机智，让每个人都喜欢他。

到侦探上校哈尔西办公室的传票让我们大吃一惊。斯内普瞪了我一眼。

“你还没有打开任何金库，是吗，格雷格？”

“他也想要你，”我反驳道。

他笑了。 “好吧，他可以像交通开关一样对我咆哮，而我的私生活将属于我自己。”

我们想不出我们为什么要被通缉。当我们离开行星星球前往哈尔西的办公室时，已经是傍晚时分了。这不是一次长途旅行。我们直接乘坐上部单轨列车，在 Park-Circle 30 下降到地下城市。

我们以前从未去过哈尔西的办公室。我们发现它位于最深的走廊之一，是一个阴暗的、类似拱顶的地方。门抬起了。

“格雷格·哈尔扬和丹尼尔·迪恩。”

守卫站在一旁。 “进来。”

我承认当我们进入时我的心过度怦怦跳动。门落在我们身后。那是一间带蓝色灯光的小公寓——一个像拱顶一样的钢衬里的房间。

哈尔西上校坐在办公桌前。而那个身材魁梧、身材魁梧、风度翩翩的卡特船长——我们行星星球的指挥官——就在这里。这让我们感到惊讶：我们没有看到他离开船。

哈尔茜严肃地冲我们笑了笑。卡特船长说：“坐下，小伙子们。”

我们就座。对此有一种令人震惊的严肃性。如果我对任何我能想到的事情感到内疚，那将是可怕的。但哈尔西的第一句话让我放心。

“这是关于格兰特林月球探险队的。尽管我们保密，但消息还是传开了。我们想知道如何。你能告诉我们吗？”

当我们坐在哈尔西的办公桌前时，卡特船长的大块头——他和我差不多高——高高耸立在我们头顶。 “如果你们这些小伙子告诉了任何人——说了什么——让我们稍微暗示一下——”

斯内普如释重负地笑了笑；但他立刻变得严肃起来。 “我没有。一句话也不说！”

“我也没有，”我宣称。



格兰特林月球探险队！我们没想到这是这次传票的原因。约翰尼格兰特林是我们俩的密友。他组织了一次月球探险。月球——尽管离地球如此之近——却很少有人参观它的荒凉、令人生畏、无空气、无水的表面，无人居住。从来没有一艘普通的船停在那里。近年来的一些探索派对已经陷入困境。

但是一直有谣言说，在月球上，有着惊人财富的矿物财富正在等待被发现。这件事已经引起了一些星际并发症。好斗的火星人会非常乐意探索月球。但是USW [2]绝对警告他们离开。我们宣布，月球是世界领土，我们会保护它。

地球和火星之间的威胁性冲突已经化为乌有。 2079 年，这三个有人居住的行星之间有着彻底的友好关系。它仍然成立，我祈祷它可能永远成立。

然而，我们的政府意识到，无论月球上的财富是什么，都应该立即被一些有信誉的地球公司抓住并持有。当约翰尼310Grantline 申请了，凭借他父亲的财富和他自己的科学成就记录，政府非常高兴地批准了他的令状。

格兰特林探险队在六个月前开始。火星政府默许了我们的最后通牒，但众所周知，强盗是在政府否认的掩护下获得资助的。所以这次探险被保密了。

我的话不会冒犯任何遇到他们的火星人。我只指我们地球的历史。格兰特林探险队现在正在月球上。没有任何消息来自它。如果不让整个宇宙都知道探险者在月球上，即使在代码中也无法闪现 helios。他们为什么会在那里，任何人都可以轻易猜到。

而现在哈尔西上校告诉我们消息是在国外！卡特船长密切注视着我们。他那双浓密的白眉下闪烁的眼睛会窥探任何人的秘密。

“你确定？一个维纳斯的女孩，也许，带着她那被诅咒的、诱人的诱惑！一个偶然的词，你们这些小伙子被酒精迷惑了？”

我们向他保证我们一直很小心。天哪，我知道我曾经是。在六个月或更长时间内，甚至对 Snap 来说，Grantline 这个名字都没有耳语。

卡特船长突然补充道：“我们这里是绝缘的，哈尔茜？”

“是的，随便聊聊。窃听的射线永远不会进入这些墙壁。”

他们质问我们。他们终于满意了，虽然秘密已经泄露，但我们并没有这样做。听到讨论，我想知道卡特为什么担心。我不知道他知道格兰特林的冒险。我现在明白了为什么行星在她的每一次航行中都成功地通过了离月球相当近的地方。已与格兰特莱恩约定，如果他需要帮助或有任何重要信息，他将在本地向我们过往的船只发送信息。这个 Snap 知道，而且从未提及，甚至对我来说也是如此。

哈尔西说：“好吧，我们不能怪你，但秘密已经泄露了。”

斯内普和我互相打量。有人能做什么？有人敢做什么？

卡特上尉突然说道：“看这里，小伙子们，我现在有机会与你们坦率地交谈。在外面，在这些墙之外的任何地方，都有可能有窃听的光线在我们身上。你知道的？自从那该死的射线被开发出来之后，一个人可能连耳语都不敢了。”

斯内普张嘴想说话，但还是决定不说了。我的心怦怦直跳。

卡特船长继续说：“我知道我比我手下的行星上任何人都更信任你们两个——”

“你是什么意思？”我要求。 “什么 - ”

他打断了我。 “除了我说的，什么都没有。”

哈尔西冷冷地笑了笑。 “他的意思是，哈尔扬，事情并不总是像现在这样。一个人不能总是区分朋友和敌人。 Planetara 是一艘公共船只。你有——有多少人，卡特？——今晚有三十或四十名乘客？”

“三十八，”卡特说。

“今晚飞往费罗克-沙恩的航班有 38 人，”哈尔茜慢条斯理地说。 “有些可能不是他们看起来的那样。”他举起黑黑的瘦手。 “我们有信息——”他停顿了一下。 “我承认，我们几乎一无所知——几乎不足以惊动我们。”

卡特上尉插话道：“我希望你和迪恩保持警惕。一旦在行星上，我们很难公开交谈，但要保持警惕。我会安排我们双重武装。”

含糊的、令人不安的词！哈尔西说：“他们告诉我乔治·普林斯被列入航行名单。我建议， 311Haljan，你要特别注意他。你在行星上的职责让你相对自由，不是吗？”

“是的，”我同意。第一和第二军官值班，船长在船上，我的日常工作或多或少是一个替补。

我说：“乔治王子！他是谁？”

“机械工程师，”哈尔西说。 “地球联邦镭公司的一名副官。但他与坏伙伴交往——尤其是火星人。”

我从来没有听说过这个乔治王子，虽然我对联邦镭公司很熟悉，当然。一个半政府信托，它几乎控制了整个地球的镭供应。

“他在汽车部，”卡特插话道，“你听说过联邦镭电机吗？”

我们当然有。最近的一项地球发明，有望彻底改变汽车行业。以镭为燃料的新型发动机。

斯内普问道：“这和约翰尼格兰特林有什么关系？”

“很多，”哈尔茜平静地说，“或者什么也没有。但乔治·普林斯几年前混入了相当不道德的交易。我们曾经拘留过他一次。他现在在纽约与几个名声不好的火星人异常友好。”

“嗯——”斯内普开口。

“你不知道的是，”哈尔茜平静地继续说，“格兰特莱恩希望在月球上找到镭。”

我们倒吸一口凉气。

“没错，”哈尔茜说。 “命运多舛的气球探险队认为他们几年前在月球上发现了它。一种新型矿石，富含镭，就像我们的含金沙富含黄金一样。 Ballon 的第一个样品给出了具有离子和钍的公平代表的铀原子。一种放射性丰富的矿石。毫无疑问，纯镭的矿脉就在某处。”

他激烈地补充道：“你现在明白我们为什么要怀疑这位乔治王子了吗？他有犯罪记录。他对镭矿石有着透彻的技术知识。他与名声不好的火星人交往。一家大型火星公司最近开发了一种镭发动机来与我们的地球发动机竞争。你知道的？你知道火星上可用的镭非常少，我们的政府不会允许我们自己的镭供应出口。那个火星公司需要镭。它会做任何事情来获得镭。你认为它会为几吨非常丰富的放射性矿石支付什么费用——比如格兰特林可能在月球上发现的？”

“但是，”我反对，“那是一家有名的火星公司。它得到了火星联盟政府的支持。火星政府不敢——”

“当然不是！”卡特船长讽刺地叫道。 “不公开！但如果火星强盗有镭供应——我不认为它从哪里来会有很大的不同。那个火星公司会买的。”

哈尔西补充说：“我的代理人告诉我，乔治·普林斯似乎知道格兰特莱恩在月球上。把它放在一起，小伙子们。小火花显示隐藏的电流。

“不仅如此：乔治·普林斯知道我们已经安排让 Planetara 在月球停留并带回 Grantline 的镭矿石。这是你今年的最后一次航行。这次你会收到 Grantline 的消息，我们深信不疑。当你离开月球时，他可能会给你信号。回来后，您将在月球停留并运送格兰特莱恩准备好的任何镭矿石。 Grantline Flyer 对于矿石运输来说太小了。”

哈尔西的声音变得冷酷讽刺。 “乔治·普林斯和他的几个人看起来不是很奇怪吗？ 312火星朋友恰好被列为这次航行的乘客？”

在随后的沉默中，斯内普和我对视了一眼。哈尔茜突然补充道，

“四年前我们逮捕乔治·普林斯时，我们让乔治·普林斯打字。我带他给你看看。”

他猛地打开一个壁龛，对等候的侍者说：“给我找乔治王子的那种。”

片刻之后，圆盘就通过了气动装置。哈尔茜苦笑着调整了一下。

“一个长相不错的家伙。说得好听。虽然在我们做这个的时候，他自然有些生气。他现在年纪大了。二十九，准确的说。他在这里。”

图像在我们面前的网格上发光。他的名字，乔治·普林斯（George Prince），在他额头上发光的字母中出现了片刻，然后消失了。他站在我们面前酸溜溜地笑着，重复着官方的公式：

“我的名字是乔治·普林斯。二十五年前，我出生在大纽约市。”

看着这个真人大小的乔治·普林斯的动态图像。他身着黑色拘留服，神情阴沉。一个黑黝黝的，几乎是少女般英俊的小伙子，身高远低于中等身高——他身边的棍子有五英尺四英寸。苗条和轻微。乌黑的长卷发，垂在耳边。一张苍白、干净、非常英俊的脸，几乎没有胡须。我仔细看了看。如果没有浓重的黑眉毛和坚定的下巴，那张脸本来会是女性化的美丽。他说话的声音低沉而柔和。但最后，用结束语，“我是无辜的！”它闪现出强烈的阳刚之气。他的眼睛，长长的少女般的黑色睫毛遮住了眼睛，偶然遇到了我的。 “我是无辜的。”他弯弯的性感双唇勾起一抹冷笑……

该类型在其末尾褪色。哈尔茜把光盘放回盒子里，挥手让服务员离开。 “谢谢。”

他转身面对 Snap 和我。 “嗯，他来了。我们现在对他没有任何实质性的反对。但我要说的是：他是个聪明的家伙，让人害怕。我不会从新闻播音员的麦克风里大声疾呼，但如果他正在策划任何阴谋，他对我的经纪人来说太聪明了。”

我们又谈了半个小时，然后卡特船长把我们打发走了。我们离开了哈尔西的办公室，卡特的临终遗言在我们耳边响起。 “无论发生什么，小伙子们，记住我相信你......”

SNAP 和我决定走一段路回到船上。穿过这条地下走廊只有一英里多一点，我们可以在那里乘坐垂直升降机直接到达着陆台。

我们从较低的水平开始。一旦走出哈尔西办公室的绝缘层，我们就不敢谈论这件事。不仅是电子耳朵，而且所有可能的窃听设备都可能在我们身上。走廊在地面以下两百英尺或更多。晚上这个时候，这个商业区比较冷清。偶尔有火车经过，直通管在我们头顶响起。呼吸机嗡嗡作响。在十字路口，交通指挥员在岗位上打瞌睡。这里又热又粘，随着日光球的熄灭而阴暗，只有夜灯发出微弱的照明。商店和办公楼都关门了，空无一人；只有偶尔的夜灯在他们的窗后燃烧。

当我们匆忙前行时，我们的脚步声在金属网格上回响。

“晚上好，”斯内普尴尬地说。

“是的，”我说，“不是吗？”

我感到很压抑。仿佛窥探的眼睛和耳朵就在这里。我们默默地走了一会儿，我们每个人都忙于回忆在哈尔西办公室发生的事情。

突然，Snap抓住了我。 “那是什么？”

313

“在哪里？”我低声说。

我们在一个拐角处停了下来。这里有一个入口。斯内普把我拉了进去。我能感觉到他兴奋得发抖。

“它是什么？”我低声问道。

“我们被跟踪了。你听到什么了吗？”

“不！”然而我想现在我能听到什么了。模糊的脚步声。沙沙声。还有一种微小的电子呜呜声，好像有什么设备就在我们附近。

斯内普在口袋里摸索着。 “等等，我有两部小手机。”

他把小网格贴在耳朵上。我能听到他急促的呼吸声。然后他抓住了我，把我拉到了入口的金属地板上。

“回来，格雷格！回来！”我几乎听不见他的耳语。我们尽可能地蹲在门口。我全副武装。我携带铅笔热射线的官方许可证允许我随身携带它。我现在画了。但是没有什么可射击的。我感觉 Snap 夹住了我耳朵上的网格。现在我听到了什么！我以为我以前听到过的模糊的脚步声加剧了。

有东西跟着我们！现在走廊里有东西！附近有一盏路灯。走廊昏暗，但清晰可见；在我看来，它是空的。但那里有些东西。看不见的东西！我能听到它在动。向我们爬行。我把网格从耳朵上拉下来。

斯内普喃喃道：“你有一部本地电话。”

“是的！我会让他们给我们街上的眩光！”

IPRESSED 危险信号，将我们的位置提供给最近的操作员。在一两秒钟内，我们得到了光。所有这附近的街道都爆发出耀眼的光化眩光。威胁我们的事情暴露了！一个身穿黑色斗篷的人影，蹲在三十英尺外的走廊对面。

斯内普站了起来。他的声音尖锐地响起：“来了！试一试，格雷格！”

斯内普手无寸铁，但他威胁性地伸出双手。这个数字，可能没有意识到我们的城市保障，完全出乎意料。一个人形。至少有七英尺高，因此，我断定，他无疑是个火星人。黑色的斗篷遮住了他的头。他向我们走了一步，犹豫了一下，然后困惑地转过身来。

斯内普尖锐的声音带来了帮助。附近响起了路边警卫的警笛声。人影飞走了！我的铅笔射线在我手中，我按下了它的开关。微小的热射线刺穿了强光，但我没打中。人影踉跄了一下，却没有倒下。我看到一条光秃秃的灰色手臂从斗篷里伸出来，为了保持平衡而猛地抬起。或者也许我的铅笔热灼伤了手臂。火星人的灰色皮肤手臂。

斯内普大喊：“再给他一个！”但那人影越过了光化的眩光，消失了。

我们在混乱的走廊里被拘留了十分钟或更长时间，并有官方的解释。然后来自哈尔西的消息释放了我们。一直穿着隐形斗篷跟踪我们的火星人从未被抓住。

我们终于从人群中逃了出来，回到行星星球，那里的乘客已经集合起来准备向外火星航行。

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各种各样的。 2009. 超科学的惊人故事，1930 年 3 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月https://www.gutenberg.org/files/29607/29607-h/29607-h.htm#BRIGANDS_OF_THE_MOON_THE_BOOK_OF_GREGG_HALJAN_BEGINNING_A_FOURPART_NOVEL

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