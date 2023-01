Leia Brigands of the Moon online gratuitamente

Gregg Haljan era o terceiro oficial da nave espacial Planetara quando foi convocado pelo escritório do detetive-coronel Halsey. “Eu sou, eu imploro que você acredite, um sujeito muito humilde, lutando por sua aprovação, esperando apenas entretê-lo”, escreve Haljan. O livro, Brigands of the Moon, foi publicado pela Astounding Stories of Super-Science, em março de 1930. Apesar do sigilo, a Expedição à Lua Grantline, a notícia escapou apesar do nosso sigilo.

CAPÍTULO I

Conta sobre a Expedição Lunar Grantline e sobre o misterioso marciano que nos seguiu no corredor da cidade

A pessoa pode escrever sobre si mesma e ainda assim não ser egoísta. Ou assim, pelo menos, eles me dizem. Minha narrativa foi ao ar com razoável sucesso. Foi uma pantomima e o público me deu uma aprovação razoável. E então meus editores de discos sugeriram que eu o gravasse de forma mais permanente.

Apresento-me, implorando a graça de me intrometer em seus minutos ocupados, com minha única desculpa de que talvez possa diverti-lo. Pelo que os vendedores comerciais da minha versão retratada tiveram o prazer de bradar como meu rosto bonito, peço sua indulgência. Minha audiência feminina das pantomimas sem dúvida ficou graciosamente satisfeita com minha personalidade e aspecto físico. Que eu sou “alto como um viking de antigamente” – e “bonito como um jovem deus nórdico” – é uma conversa muito bonita na venda do meu produto. Mas deploro sua intrusão na personalidade desta minha narrativa registrada. E agora, como prefácio, para todo o meu público, dou sincera garantia de que Gregg Haljan não é uma zebra presunçosa, lindamente listrada por natureza e orgulhosa disso. Não tão. Eu sou, eu imploro que você acredite, um sujeito muito humilde, lutando por sua aprovação, esperando apenas entretê-lo.

Minha introdução: Meu nome, Gregg Haljan. Minha idade, vinte e cinco anos. Eu era, no momento em que minha narrativa começa, o terceiro oficial da nave espacial Planetara. Nossa linha foi estabelecida recentemente; em 2070, para ser exato, seguindo as melhorias modernas da Martel Magnetic Levitation. [1]

NOSSO navio, cujo porto de origem era Great-New York, transportava correio e tráfego de passageiros de e para Vênus e Marte. Por necessidade astronômica, nossos vôos eram irregulares. Nesta primavera, com os outros dois planetas próximos da Terra, estávamos fazendo duas viagens completas. Tínhamos acabado de chegar à Grande Nova York, nesta noite de maio, vindos de Grebhar, estado livre de Vênus. Com apenas cinco horas no porto Aqui partíamos na mesma noite, à hora zero, para Ferrok-Shahn, capital da União Marciana.

Assim que chegamos ao desembarque, encontrei um flash de código convocando Dan Dean e eu para o quartel-general dos detetives da divisão. Dan “Snap” Dean era um dos meus amigos mais próximos. Ele era operador de rádio-hélio do Planetara. Um sujeito pequeno, magro e ruivo, com uma risada rápida e pronta e uma inteligência que fazia todo mundo gostar dele.

A convocação para o escritório do detetive-coronel Halsey nos surpreendeu. Snap me olhou.

“Você não abriu nenhum cofre do tesouro, não é, Gregg?”

“Ele também quer você”, retorqui.

Ele riu. “Bem, ele pode rugir para mim como um guarda de trânsito e minha vida privada continuará sendo minha.”

Não podíamos pensar por que deveríamos ser desejados. Era a escuridão do meio da noite quando saímos do Planetara para o escritório de Halsey. Não foi uma viagem longa. Fomos direto no monotrilho superior, descendo para a cidade subterrânea no Park-Circle 30.

NÓS nunca tínhamos estado no escritório de Halsey antes. Descobrimos que era um lugar sombrio, semelhante a uma abóbada, em um dos corredores mais profundos. A porta se levantou.

“Gregg Haljan e Daniel Dean.”

O guarda ficou de lado. "Entre."

Admito que meu coração estava batendo indevidamente quando entramos. A porta caiu atrás de nós. Era um pequeno apartamento com luz azul – uma sala forrada de aço como um cofre.

O coronel Halsey estava sentado em sua mesa. E o grande, corpulento e corado Capitão Carter – nosso comandante do Planetara – estava aqui. Isso nos surpreendeu: não o vimos sair do navio.

Halsey sorriu para nós gravemente. O capitão Carter disse: “Sentem-se, rapazes”.

Pegamos os assentos. Havia uma solenidade alarmante nisso. Se eu fosse culpado de qualquer coisa em que pudesse pensar, teria sido assustador. Mas as primeiras palavras de Halsey me tranquilizaram.

“É sobre a Expedição Grantline à Lua. Apesar do nosso sigilo, a notícia vazou. Queremos saber como. Você pode nos dizer?"

O enorme corpanzil do capitão Carter – ele era quase tão alto quanto eu – elevou-se sobre nós quando nos sentamos diante da mesa de Halsey. “Se vocês, rapazes, contaram a alguém––disseram qualquer coisa––deixem escapar a menor insinuação––”

Snap sorriu com alívio; mas ele se tornou solene imediatamente. “Eu não tenho. Nenhuma palavra!"

“Nem eu”, declarei.



A Expedição à Lua de Grantline! Não havíamos pensado nisso como uma razão para esta convocação. Johnny Grantline era um amigo próximo de nós dois. Ele havia organizado uma expedição de exploração à Lua. Desabitada, com sua superfície sombria, ameaçadora, sem ar e sem água, a Lua – embora tão próxima da Terra – raramente era visitada. Nenhum navio regular jamais parou ali. Alguns grupos exploradores dos últimos anos fracassaram.

Mas havia um boato persistente de que na Lua, riquezas minerais de uma riqueza fabulosa aguardavam descoberta. A coisa já havia causado algumas complicações interplanetárias. Os agressivos marcianos ficariam muito felizes em explorar a Lua. Mas o USW [2] definitivamente os advertiu. A Lua era Território Mundial, anunciamos, e a protegeríamos como tal.

A ameaça de conflito entre a Terra e Marte não deu em nada. Houve, neste ano de 2079, uma amizade completa entre todos os três planetas habitados. Ainda se mantém, e rezo para que sempre se mantenha.

Houve, no entanto, uma percepção de nosso governo de que quaisquer riquezas que pudessem estar na Lua deveriam ser apreendidas de uma vez e mantidas por alguma respeitável Companhia Terrestre. E quando Johnny 310Grantline aplicado, com a riqueza de seu pai e seu próprio registro científico de realizações, o governo ficou muito feliz em conceder-lhe seu mandado.

A Expedição Grantline havia começado seis meses atrás. O governo marciano concordou com nosso ultimato, mas sabe-se que bandidos são financiados sob o disfarce de uma negação governamental. E assim a expedição foi mantida em segredo.

Minhas palavras não devem ofender nenhum marciano que as encontre. Refiro-me apenas à história da nossa terra. A Expedição Grantline estava na Lua agora. Nenhuma palavra veio dele. Não se podia piscar hélios, mesmo em código, sem deixar todo o universo saber que os exploradores estavam na Lua. E por que eles estavam lá, qualquer um poderia adivinhar facilmente.

E agora o Coronel Halsey estava nos dizendo que a notícia estava no exterior! O capitão Carter nos olhou atentamente; seus olhos brilhantes sob as sobrancelhas brancas e espessas arrancariam um segredo de qualquer um.

"Você tem certeza? Uma garota de Vênus, talvez, com sua maldita e sedutora atração! Uma palavra casual, com vocês rapazes confusos pelo álcool?

Garantimos a ele que tínhamos sido cuidadosos. Pelos céus, sei que fui. Nem um sussurro, mesmo para Snap, do nome Grantline em seis meses ou mais.

O capitão Carter acrescentou abruptamente: "Estamos isolados aqui, Halsey?"

“Sim, fale tão livremente quanto quiser. Um raio bisbilhoteiro jamais entrará nestas paredes.

ELES nos questionaram. Eles finalmente ficaram satisfeitos com o fato de que, embora o segredo tivesse escapado, nós não o havíamos feito. Ouvindo isso ser discutido, ocorreu-me perguntar por que Carter estava preocupado. Eu não sabia que ele sabia do empreendimento de Grantline. Eu aprendi agora a razão pela qual o Planetara, em cada uma de suas viagens, conseguiu passar bem perto da Lua. Foi combinado com Grantline que, se ele quisesse ajuda ou tivesse alguma mensagem importante, ele deveria transmiti-la localmente ao nosso navio de passagem. E esse Snap sabia, e nunca havia mencionado isso, nem mesmo para mim.

Halsey estava dizendo: "Bem, não podemos culpá-lo, mas o segredo foi revelado".

Snap e eu olhamos um para o outro. O que alguém poderia fazer? O que alguém ousaria fazer?

O capitão Carter disse abruptamente: “Olhem aqui, rapazes, esta é minha chance agora de falar francamente com vocês. Do lado de fora, em qualquer lugar fora destas paredes, um raio bisbilhoteiro pode estar sobre nós. Você sabe disso? Pode-se nunca ousar sussurrar desde que aquele raio amaldiçoado foi desenvolvido.”

Snap abriu a boca para falar, mas desistiu. Meu coração estava batendo forte.

O capitão Carter continuou: "Eu sei que posso confiar em vocês dois mais do que qualquer outra pessoa sob meu comando no Planetara..."

"O que você quer dizer com isso?" Eu exigi. "O que--"

Ele me interrompeu. “Nada além do que eu digo.”

HALSEY sorriu sombriamente. “O que ele quer dizer, Haljan, é que as coisas nem sempre são o que parecem hoje em dia. Nem sempre se pode distinguir um amigo de um inimigo. O Planetara é uma embarcação pública. Você tem... quantos são, Carter?... trinta ou quarenta passageiros nesta viagem esta noite?

“Trinta e oito,” disse Carter.

"Há trinta e oito pessoas listadas para o voo para Ferrok-Shahn esta noite", disse Halsey lentamente. “E alguns podem não ser o que parecem.” Ele ergueu a mão fina e escura. “Temos informações–” Ele fez uma pausa. “Confesso que não sabemos quase nada – apenas o suficiente para nos alarmar.”

O capitão Carter interveio: “Quero que você e Dean fiquem em guarda. Uma vez no Planetara, é difícil falarmos abertamente, mas fique atento. Vou providenciar para que estejamos duplamente armados.

Palavras vagas e perturbadoras! Halsey disse: “Eles me disseram que George Prince está listado para a viagem. estou sugerindo, 311Haljan, que você fique de olho especialmente nele. Seus deveres no Planetara o deixam relativamente livre, não é?

“Sim,” eu concordei. Com o primeiro e o segundo oficiais de plantão e o capitão a bordo, minha rotina era mais ou menos a de um substituto.

Eu disse: “George Prince! Quem é ele?"

“Um engenheiro mecânico”, disse Halsey. “Um suboficial da Earth Federated Radium Corporation. Mas ele se associa a más companhias – particularmente marcianos.”

Eu nunca tinha ouvido falar desse George Prince, embora estivesse familiarizado com a Federated Radium Corporation, é claro. Uma confiança semigovernamental, que controlava virtualmente todo o suprimento de rádio da Terra.

“Ele estava no Departamento Automotivo,” Carter interveio. “Você já ouviu falar do Federated Radium Motor?”

NÓS tínhamos, claro. Uma invenção recente da Terra que prometia revolucionar a indústria automotiva. Um motor de um novo tipo, usando rádio como combustível.

Snap exigiu: "O que diabos isso tem a ver com Johnny Grantline?"

“Muito,” disse Halsey calmamente, “ou talvez nada. Mas George Prince, alguns anos atrás, envolveu-se em transações bastante antiéticas. Já o mantivemos sob custódia uma vez. Ele é conhecido agora como extraordinariamente amigável com vários marcianos de má reputação em Nova York.

“Bem–” começou Snap.

“O que você não sabe,” Halsey continuou calmamente, “é que Grantline espera encontrar rádio na Lua.”

Nós engasgamos.

"Exatamente", disse Halsey. “A malfadada Expedição Ballon pensou que o havia encontrado na Lua alguns anos atrás. Um novo tipo de minério, tão rico em rádio quanto nossas areias auríferas são ricas em ouro. As primeiras amostras de Ballon deram átomos de urânio com uma representação justa de ionium e thorium. Um minério ricamente radioativo. Um filão de rádio puro está em algum lugar, sem dúvida.”

ELE acrescentou com veemência: “Você entende agora por que devemos suspeitar desse George Prince? Ele tem ficha criminal. Ele tem um conhecimento técnico completo de minérios de rádio. Ele se associa com marcianos de má reputação. Uma grande empresa marciana desenvolveu recentemente um motor de rádio para competir com o nosso motor terrestre. Você sabe disso? Você sabe que há muito pouco rádio disponível em Marte, e nosso governo não permitirá que nosso próprio suprimento de rádio seja exportado. Essa Companhia Marciana precisa de rádio. Ele fará qualquer coisa para obter rádio. Quanto você acha que pagaria por algumas toneladas de minério radioativo realmente rico, como o que Grantline pode ter encontrado na Lua?

“Mas”, objetei, “essa é uma empresa marciana respeitável. É apoiado pelo governo da União Marciana. O governo de Marte não ousaria––”

"Claro que não!" Capitão Carter exclamou sarcasticamente. “Não abertamente! Mas se bandidos marcianos tivessem um suprimento de rádio - não imagino de onde veio faria muita diferença. Aquela Companhia Marciana iria comprá-lo.

Halsey acrescentou: “E George Prince, meus agentes me informaram, parece saber que Grantline está na Lua. Junte tudo, rapazes. Pequenas faíscas mostram a corrente oculta.

“Mais do que isso: George Prince sabe que arranjamos para que o Planetara pare na Lua e traga de volta o minério de rádio de Grantline. Esta é sua última viagem este ano. Você vai ouvir Grantline desta vez, estamos convencidos. Ele provavelmente lhe dará o sinal quando você passar pela Lua ao sair. Voltando, você vai parar na Lua e transportar qualquer minério de rádio que Grantline tenha pronto. O Grantline Flyer é muito pequeno para o transporte de minério.”

A voz de HALSEY tornou-se severamente sarcástica. “Não parece estranho que George Prince e alguns de seus Por acaso amigos marcianos foram listados como passageiros para esta viagem?

No silêncio que se seguiu, Snap e eu olhamos um para o outro. Halsey acrescentou abruptamente,

“Tínhamos George Prince digitado quando o prendemos, quatro anos atrás. Vou mostrá-lo a você.

Ele abriu uma alcova e disse ao atendente que o esperava: "Traga-me o tipo de George Prince".

O disco em um momento veio através do pneumático. Halsey, sorrindo ironicamente, ajustou-o.

“Um sujeito bonito. Bem falado. Embora na época em que fizemos isso, ele ficou um pouco irritado, naturalmente. Ele é mais velho agora. Vinte e nove, para ser exato. Aqui está ele."

A imagem brilhava nas grades diante de nós. Seu nome, George Prince, em letras iluminadas em sua testa, apareceu por um momento e depois desapareceu. Ele ficou sorrindo amargamente diante de nós enquanto repetia a fórmula oficial:

“Meu nome é George Prince. Nasci na Grande Nova York há vinte e cinco anos.

OLHEI para esta imagem em movimento em tamanho real de George Prince. Ele estava sombrio no uniforme preto de detenção. Um sujeito moreno, quase bonito como uma menina, bem abaixo da estatura mediana - a vara ao lado dele mostrava um metro e setenta e cinco. Magro e leve. Cabelo preto comprido e ondulado caindo sobre as orelhas. Um rosto pálido, bem-apessoado, realmente bonito, quase imberbe. Eu o observei de perto. Um rosto que teria sido belamente feminino sem o toque masculino de sobrancelhas pretas e grossas e mandíbula firme. Sua voz enquanto falava era baixa e suave; mas no final, com as palavras conclusivas: “Sou inocente!” brilhou em forte masculinidade. Seus olhos, sombreados por longos cílios negros de menina, por acaso encontraram os meus. "Eu sou inocente." Seus lábios sensuais curvos se curvaram em um sorriso sombrio de escárnio...

O tipo desapareceu no final. Halsey recolocou o disco na caixa e dispensou o atendente. "Obrigada."

Ele se virou para Snap e para mim. “Bem, lá está ele. Não temos nada tangível contra ele agora. Mas vou dizer o seguinte: ele é um sujeito inteligente, de quem se deve ter medo. Eu não iria berrar isso do microfone dos apresentadores, mas se ele está tramando alguma trama, ele foi esperto demais para meus agentes.

Conversamos por mais meia hora e então o capitão Carter nos dispensou. Saímos do escritório de Halsey com as últimas palavras de Carter ecoando em nossos ouvidos. “Aconteça o que acontecer, rapazes, lembrem-se que confio em vocês...”

SNAP e eu decidimos caminhar uma parte do caminho de volta ao navio. Era pouco mais de um quilômetro e meio por esse corredor subterrâneo até onde poderíamos obter o elevador vertical direto para o cais de desembarque.

Começamos no nível inferior. Uma vez fora do isolamento do escritório de Halsey, não ousamos falar sobre isso. Não apenas ouvidos elétricos, mas todos os dispositivos de escuta possíveis podem estar sobre nós. O corredor ficava a duzentos pés ou mais abaixo do nível do solo. A essa hora da noite, a seção comercial estava relativamente deserta. O tubo de passagem soava sobre nossas cabeças com a passagem de seus trens ocasionais. Os ventiladores zumbiam e zumbiam. Nos cruzamentos, os diretores de trânsito cochilavam em seus postos. Estava quente e pegajoso aqui embaixo, e sombrio com os globos de luz do dia apagados, e apenas as luzes da noite para dar uma iluminação fraca. As lojas e galerias de escritórios estavam todas fechadas e desertas; apenas uma ocasional luz noturna queimando atrás de suas janelas.

Nossos passos ecoavam nas grades de metal enquanto corríamos.

“Boa noite,” disse Snap desajeitadamente.

“Sim,” eu disse, “não é?”

Eu me senti oprimido. Como se olhos e ouvidos curiosos estivessem aqui. Caminhamos em silêncio por um tempo, cada um de nós ocupado com a lembrança do que havia acontecido no escritório de Halsey.

De repente, Snap me agarrou. "O que é isso?"

313

"Onde?" Eu sussurrei.

Paramos em uma esquina. Uma entrada estava aqui. Snap me puxou para ele. Eu podia senti-lo tremendo de excitação.

"O que é isso?" Eu exigi em um sussurro.

“Estamos sendo seguidos. Você ouviu alguma coisa?"

"Não!" No entanto, pensei que agora podia ouvir alguma coisa. Passos vagos. Um farfalhar. E um zumbido elétrico microscópico, como se algum dispositivo estivesse perto de nós.

Snap estava remexendo no bolso. "Espere, eu tenho um par de telefones de baixa escala."

Ele colocou as pequenas grades contra as orelhas. Eu podia ouvir a ingestão aguda de sua respiração. Então ele me agarrou e me puxou para o chão de metal da entrada.

“De volta, Gregg! Voltam!" Eu mal podia ouvir seu sussurro. Nós nos agachamos o mais longe que pudemos na entrada. eu estava armado. Minha licença oficial para portar o lápis heat-ray permitiu que eu o tivesse sempre comigo. Eu desenhei agora. Mas não havia nada para atirar. Senti Snap apertando as grades em meus ouvidos. E agora eu ouvi algo! Uma intensificação dos passos vagos que pensei ter ouvido antes.

Havia algo nos seguindo! Algo no corredor agora! Um poste de luz estava próximo. O corredor era escuro, mas perfeitamente visível; e a meu ver estava vazio. Mas havia algo ali. Algo invisível! Eu podia ouvi-lo se movendo. Rastejando em nossa direção. Tirei as grades das orelhas.

Snap murmurou: “Você tem um telefone local.”

"Sim! Vou fazer com que eles nos dêem o brilho da rua!

APERTEI o sinal de perigo, dando nossa localização ao operador mais próximo. Em um ou dois segundos, conseguimos a luz. A rua em todo este bairro explodiu em um brilho actínico brilhante. A coisa que nos ameaça foi revelada! Uma figura em uma capa preta, agachada a dez metros do outro lado do corredor.

Snap estava de pé. Sua voz soou estridente: “Aí está! Tente, Gregg!

Snap estava desarmado, mas estendeu as mãos ameaçadoramente. A figura, que talvez não soubesse da salvaguarda de nossa cidade, foi pega totalmente de surpresa. Uma figura humana. Pelo menos dois metros de altura e, portanto, julguei, sem dúvida um homem marciano. A capa preta cobria sua cabeça. Ele deu um passo em nossa direção, hesitou e então se virou confuso.

A voz estridente de Snap estava trazendo ajuda. O zumbido do apito de alarme de um guarda de rua nas proximidades soou. A figura estava fugindo! Meu raio-lápis estava em minha mão e apertei o botão. O pequeno raio de calor apunhalou o brilho, mas eu errei. A figura tropeçou, mas não caiu. Eu vi um braço nu cinza sair da capa, arremessado para cima para manter o equilíbrio. Ou talvez meu raio de calor tivesse queimado o braço. O braço de pele cinza de um marciano.

Snap estava gritando: "Dê a ele outro!" Mas a figura ultrapassou o clarão actínico e desapareceu.

Ficamos detidos no tumulto do corredor por dez minutos ou mais com explicações oficiais. Então uma mensagem de Halsey nos liberou. O marciano que nos seguia em seu manto invisível nunca foi pego.

Finalmente escapamos da multidão e voltamos para o Planetara, onde os passageiros já estavam se reunindo para a viagem marciana de ida.

