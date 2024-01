OptOut : une série de concours d'écriture pour les hacktivistes du Web3 par Āut Labs

Trop long; Pour lire

Company Mentioned

Āut Labs et HackerNoon sont heureux d'annoncer le concours d'écriture de désinscription ! La série de concours d'écriture Opt Out accorde 9 000 $ en USDT aux meilleurs rédacteurs Web3 et s'étend sur trois (3) thèmes principaux pendant neuf (9) mois, ce qui en fait l'un des concours d'écriture les plus longs de l'histoire du Web3. Ceci est l'annonce du premier concours : Opt Out of the System qui ne vous représente pas. Il y a trois sujets principaux sur ce thème avec des récompenses de 3 000 $ (en USDT) pour les 6 meilleurs écrivains : #autonomie : vous avez la liberté d'écrire sur l'autonomie dans l'art, la technologie, les systèmes décentralisés, les collectifs et les DAO. #identité : Vous pouvez écrire sur l'histoire de l'identité, l'identité dans l'espace numérique, l'évolution de l'identité, l'impact du web3 et de la décentralisation sur l'identité, et plus encore ! #selfsovereignity : « Vers Sybil ou pas vers Sybil », « l'autosouveraineté en action », « équilibrer l'autosouveraineté et la responsabilité collective » - il existe de nombreuses idées sur lesquelles vous pouvez écrire. Bonne chance, hackivistes !