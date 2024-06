Libérer le potentiel de retour sur investissement des événements IDO avec la stratégie multi-lancement.

L'opportunité GameFi la plus attendue - $FURY IDO - Réunit trois collectes de fonds majeures.

Engines of Fury a suscité l'intérêt de Gamefi en tant que premier jeu de tir à extraction descendant développé par une équipe de jeu AAA sur le Web3, et maintenant le battage médiatique est hors du commun alors que l'équipe annonce un prochain IDO $ FURY (Single game token) avec une élite. gamme de rampes de lancement l'accélérant et le soutenant.





Le pouvoir de plusieurs collectes de fonds

Pour la toute première fois, trois grandes puissances – ChainGPT Pad, SidusPad et Ape Terminal – s'associent pour un événement de lancement de jetons. Cette collaboration conduira à une portée étendue, exploitant une communauté combinée de plus de 2 millions de personnes ainsi qu'un réseau de plus de 400 KOL pour une visibilité et un battage médiatique maximum pour l'événement.





Principale collecte de fonds et infrastructure d'IA cryptographique n°1 ChainGPT (plateforme de lancement et accélérateur)

Augmentation totale : 250 000 USDT ou 1 250 000 $FURY

Cet accélérateur est comme l’Usain Bolt du monde de la cryptographie, vendant les allocations IDO plus rapidement qu’on ne peut dire « blockchain ». Avec un réseau des meilleurs KOL du secteur et une énorme communauté active de plus d'un million de personnes, ils ne sont pas que des participants ; ce sont des pionniers qui mènent la charge.

📖Page de recherche : https://pad.chaingpt.org/buy-token/75





Légende GameFi et l'un des disjoncteurs IDO les plus réussis - SidusPad (lancement et accélérateur)

Augmentation totale : 150 000 USDT ou 750 000 $FURY

Fondé par les meilleurs professionnels de l'industrie derrière SIDUS Heroes (!) – l'un des IDO GameFi les plus réussis qui a levé plus de 21 millions de dollars, SidusPad combine une expertise en matière de lancement de jetons avec une connaissance approfondie de l'industrie du jeu.

📖Page de recherche : https://www.siduspad.io/project/engines-of-fury



Créateurs de retour sur investissement audacieux - Ape Terminal (plateforme de lancement)

Augmentation totale : 150 000 USDT ou 750 000 $FURY

C'est ici que la magie opère. Connu pour sa sélection de projets pointilleuse et sa stratégie axée sur le retour sur investissement, Ape Terminal est comme la touche Midas des rampes de lancement. Bénéficiant d'un retour sur investissement moyen de 17x et de pics de 39x, avec des volumes le jour du lancement atteignant parfois la barre des 100 millions de dollars, ils sont le champion poids lourd dans le ring des IDO.





Relier les forces de plusieurs collectes de fonds pour promouvoir un seul TGE peut être un accélérateur ultime du retour sur investissement et des performances après TGE et devient de plus en plus une norme de l'industrie.





Engines of Fury est un jeu de tir d'extraction post-apocalyptique descendant F2P, alimenté par un seul jeton déflationniste $FURY et NFT.

Construit par une équipe de talents issus des meilleurs projets Web3, des titres AAA, Blizzard, Activision, Ubisoft et Unity. Soutenu par des leaders de l'industrie : Animoca Brands, Metavest Capital, Maven Capital, Double Peek Group et bien d'autres.





