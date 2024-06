Desbloqueando o potencial de ROI do evento IDO com estratégia multi-launchpad.

A oportunidade mais esperada da GameFi - $FURY IDO - une três grandes arrecadações de fundos.

Engines of Fury capturou o interesse da Gamefi como o primeiro jogo de tiro de extração de cima para baixo desenvolvido por uma equipe de jogos AAA na Web3, e agora o hype está fora de cogitação quando a equipe anuncia um próximo IDO $ FURY (token de jogo único) com uma elite linha de launchpads acelerando e apoiando-o.





Poder de múltiplas arrecadações de fundos

Pela primeira vez, três grandes potências – ChainGPT Pad, SidusPad e Ape Terminal – estão se unindo para um evento de lançamento de token. Esta colaboração levará a um alcance expansivo, atingindo uma comunidade combinada de mais de 2 milhões de pessoas, juntamente com uma rede de mais de 400 KOLs para máxima visibilidade e entusiasmo para o evento.





Líder de arrecadação de fundos e infraestrutura de criptografia de IA nº 1 ChainGPT (launchpad e acelerador)

Aumento total: 250.000 USDT ou 1.250.000 $FURY

Este acelerador é como o Usain Bolt do mundo criptográfico, vendendo alocações de IDO mais rápido do que você pode dizer “blockchain”. Com uma rede dos principais KOLs do setor e uma comunidade ativa de mais de 1 milhão, eles não são apenas participantes; eles são pioneiros liderando o ataque.

📖 Página de pesquisa: https://pad.chaingpt.org/buy-token/75





Lenda da GameFi e um dos disjuntores IDO de maior sucesso - SidusPad (launchpad e acelerador)

Aumento total: 150.000 USDT ou 750.000 $FURY

Fundado pelos principais profissionais da indústria por trás do SIDUS Heroes (!) — um dos IDOs GameFi de maior sucesso que arrecadou mais de US$ 21 milhões, o SidusPad combina conhecimento de lançamento de token com insights profundos da indústria de jogos.

📖 Página de pesquisa: https://www.siduspad.io/project/engines-of-fury



Criadores de ROI ousados - Terminal Ape (launchpad)

Aumento total: 150.000 USDT ou 750.000 $FURY

É aqui que a mágica acontece. Conhecido por sua seleção exigente de projetos e estratégia orientada para o ROI, o Ape Terminal é como o toque Midas das plataformas de lançamento. Com um ROI médio de 17x e picos de 39x, com volumes no dia do lançamento às vezes atingindo a marca de US$ 100 milhões, eles são os campeões dos pesos pesados no ringue dos IDOs.





Conectar os pontos fortes de múltiplas arrecadações de fundos para promover um único TGE pode ser um acelerador definitivo para o ROI e o desempenho pós-TGE e está se tornando cada vez mais um padrão do setor.





Engines of Fury é um jogo de tiro de extração de cima para baixo pós-apocalíptico F2P, alimentado por um único token deflacionário $ FURY e NFTs.

Construído por uma equipe de talentos dos principais projetos web3, títulos AAA, Blizzard, Activision, Ubisoft e Unity. Apoiado por líderes do setor: Animoca Brands, Metavest Capital, Maven Capital, Double Peek Group e muitos mais.





