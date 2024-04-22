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    利用多启动板策略释放 IDO 活动 ROI 潜力。经过@enginesoffury
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    利用多启动板策略释放 IDO 活动 ROI 潜力。

    经过 Engines of Fury2m2024/04/22
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    太長; 讀書

    Engines of Fury 是 Web3 中由 AAA 游戏团队开发的第一款自上而下的射击游戏。ChainGPT Pad、SidusPad 和 Ape Terminal 正在联手举办代币发布活动。此次合作将扩大影响力，同时 400 多名 KOL 网络将为活动带来最大程度的宣传。
    featured image - 利用多启动板策略释放 IDO 活动 ROI 潜力。
    Engines of Fury HackerNoon profile picture
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    最受期待的 GameFi 机会 - $FURY IDO - 联合三大筹款人。

    《狂怒引擎》作为 Web3 中由 AAA 游戏团队开发的首款自上而下的提取射击游戏，引起了 Gamefi 的兴趣，现在，随着该团队宣布即将推出 $FURY（单一游戏代币）IDO，并由一系列精英发射台加速和支持它，这款游戏的炒作达到了顶峰。


    Engines of Fury - 第一个 web3 自上而下的射击游戏。由暴雪、育碧和动视的 AAA 游戏开发团队打造，曾为《魔兽世界》、《魔兽争霸》、《暗黑破坏神》、《地铁：离去》、《刺客信条》等游戏做出核心设计贡献。

    多名筹款人的力量

    三大巨头——ChainGPT Pad、SidusPad 和 Ape Terminal——首次联手举办代币发布活动。此次合作将扩大影响力，利用超过 200 万的社区和 400 多名 KOL 网络，最大限度地提高活动的知名度和宣传力。


    牵头筹款活动和排名第一的加密 AI 基础设施 ChainGPT（启动板和加速器）

    总筹集金额：250,000 USDT 或 1,250,000 $FURY
    这个加速器就像是加密世界的尤塞恩·博尔特，IDO 配额的销售速度比你说“区块链”还快。凭借顶级行业 KOL 网络和 100 多万活跃社区，他们不仅仅是参与者；他们是引领潮流的先驱。
    📖 研究页面： https://pad.chaingpt.org/buy-token/75


    GameFi 传奇人物和最成功的 IDO 突破者之一 - SidusPad（启动板和加速器）

    总筹集金额：150,000 USDT 或 750,000 $FURY
    SidusPad 由 SIDUS Heroes（！）背后的顶尖行业专家创立——SIDUS Heroes 是最成功的 GameFi IDO 之一，筹集了超过 2100 万美元，它将代币发行知识与深刻的游戏行业洞察力相结合。
    📖 研究页面： https://www.siduspad.io/project/engines-of-fury

    大胆的投资回报率制定者 - Ape Terminal (launchpad)

    总筹集金额：150,000 USDT 或 750,000 $FURY
    奇迹就在这里发生。Ape Terminal 以其挑剔的项目选择和以投资回报率为导向的战略而闻名，就像是发射台上的点石成金之术。他们拥有平均投资回报率 17 倍，峰值 39 倍，发射日交易量有时达到 1 亿美元，是 IDO 领域的重量级冠军。


    结合多个筹款人的优势来推动单次 TGE 可以成为投资回报率和 TGE 后表现的终极加速器，并且正日益成为行业标准。


    《愤怒引擎》是一款免费的后世界末日自上而下的提取射击游戏，由单一通货紧缩代币 $FURY 和 NFT 提供支持。

    由来自顶级 web3 项目、AAA 游戏、暴雪、动视、育碧和 Unity 的人才团队打造。由行业领导者提供支持：Animoca Brands、Metavest Capital、Maven Capital、Double Peek Group 等。


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    这个故事是在 HackerNoon 的“品牌作者计划”下发布的。点击此处了解有关该计划的更多信息。


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    F2P post-apocalyptic top-down extraction shooter built by AAA gaming team for web3.
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    purcat-imggaming #gamefi #ido #launchpad #crypto-launchpads #web3-gaming #crypto-game #press-release #good-company

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