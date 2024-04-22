最受期待的 GameFi 机会 - $FURY IDO - 联合三大筹款人。

《狂怒引擎》作为 Web3 中由 AAA 游戏团队开发的首款自上而下的提取射击游戏，引起了 Gamefi 的兴趣，现在，随着该团队宣布即将推出 $FURY（单一游戏代币）IDO，并由一系列精英发射台加速和支持它，这款游戏的炒作达到了顶峰。





多名筹款人的力量

三大巨头——ChainGPT Pad、SidusPad 和 Ape Terminal——首次联手举办代币发布活动。此次合作将扩大影响力，利用超过 200 万的社区和 400 多名 KOL 网络，最大限度地提高活动的知名度和宣传力。





牵头筹款活动和排名第一的加密 AI 基础设施 ChainGPT（启动板和加速器）

总筹集金额：250,000 USDT 或 1,250,000 $FURY

这个加速器就像是加密世界的尤塞恩·博尔特，IDO 配额的销售速度比你说“区块链”还快。凭借顶级行业 KOL 网络和 100 多万活跃社区，他们不仅仅是参与者；他们是引领潮流的先驱。

📖 研究页面： https://pad.chaingpt.org/buy-token/75





GameFi 传奇人物和最成功的 IDO 突破者之一 - SidusPad（启动板和加速器）

总筹集金额：150,000 USDT 或 750,000 $FURY

SidusPad 由 SIDUS Heroes（！）背后的顶尖行业专家创立——SIDUS Heroes 是最成功的 GameFi IDO 之一，筹集了超过 2100 万美元，它将代币发行知识与深刻的游戏行业洞察力相结合。

📖 研究页面： https://www.siduspad.io/project/engines-of-fury



大胆的投资回报率制定者 - Ape Terminal (launchpad)

总筹集金额：150,000 USDT 或 750,000 $FURY

奇迹就在这里发生。Ape Terminal 以其挑剔的项目选择和以投资回报率为导向的战略而闻名，就像是发射台上的点石成金之术。他们拥有平均投资回报率 17 倍，峰值 39 倍，发射日交易量有时达到 1 亿美元，是 IDO 领域的重量级冠军。





结合多个筹款人的优势来推动单次 TGE 可以成为投资回报率和 TGE 后表现的终极加速器，并且正日益成为行业标准。





《愤怒引擎》是一款免费的后世界末日自上而下的提取射击游戏，由单一通货紧缩代币 $FURY 和 NFT 提供支持。

由来自顶级 web3 项目、AAA 游戏、暴雪、动视、育碧和 Unity 的人才团队打造。由行业领导者提供支持：Animoca Brands、Metavest Capital、Maven Capital、Double Peek Group 等。





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