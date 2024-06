Comment les sociétés de capital-risque peuvent prospérer en exploitant l'approche Y Combinator

Par James McDowall, associé fondateur, Arcanum Capital





Dans le monde de la finance traditionnelle, les sociétés de capital-investissement sont connues depuis longtemps pour leur approche d'investissement à l'ancienne, caractérisée par d'importants déploiements de capitaux dans des entreprises établies dans le but de générer des rendements substantiels sur une période relativement longue.





Cependant, alors que le paysage financier subit un bouleversement sismique avec l’essor des technologies Web3 et de la finance décentralisée (DeFi), on se rend de plus en plus compte que les sociétés de capital-investissement doivent adapter leurs stratégies pour rester compétitives dans cette nouvelle ère.





Plus que toute autre chose, les sociétés de capital-investissement – en particulier dans les espaces technologiques naissants et en hypercroissance – peuvent bénéficier de l'approche Y Combinator , qui consiste à sélectionner des projets qui sont solides dans la plupart des domaines, mais qui peuvent manquer un élément pouvant être fourni par le réseau et ressources du groupe VC.





L’un des principaux avantages de fonctionner de cette manière est la nouvelle capacité à ouvrir l’engagement et à se concentrer sur les investissements en phase de démarrage dans les startups et les entreprises naissantes. À l'ère du Web3, où les technologies disruptives telles que la blockchain, les applications décentralisées (dApps) et les jetons non fongibles (NFT) remodèlent les industries, l'approche Y Combinator fournit aux entreprises la clairvoyance et les outils nécessaires pour identifier et finalement investir dans des projets prometteurs. projets de scène.





En se concentrant davantage sur les investissements de démarrage, les sociétés de capital-investissement peuvent s'exposer à des technologies et des modèles économiques innovants susceptibles de générer des rendements démesurés à long terme.





Bien sûr, vous n’avez pas besoin que je vous dise que l’ approche Y Combinator a été extrêmement efficace à l’ère moderne, Y Combinator étant elle-même l’une des sociétés de capital-risque les plus prospères au monde. Le succès de l'entreprise peut être attribué à son approche unique en matière d'investissement, qui consiste à fournir aux startups une gamme de ressources, notamment du mentorat, du financement et un accès à un vaste réseau d'investisseurs et d'entrepreneurs.





Cette approche a aidé Y Combinator à identifier et à investir dans certaines des startups les plus réputées au monde, notamment Airbnb, Dropbox et Reddit, pour n'en nommer que quelques-unes.





En réponse à ce succès, les sociétés de capital-risque appliquent désormais une structure et une mentalité similaires à leur stratégie d'investissement, leur portée s'étendant au-delà des engagements en capital. En fournissant aux startups les ressources auxiliaires dont elles ont besoin pour réussir, les sociétés de capital-risque peuvent contribuer à garantir que leurs investissements soient aussi réussis que possible, conduisant généralement à des rendements plus élevés.





Ils peuvent également faire proliférer leur propre écosystème économique circulaire, qui devient chaque jour plus important.





Au sein de leur réseau auto-créé et durable, les sociétés de capital-risque sont alors en mesure de devenir plus créatives, réfléchies et tournées vers l'avenir dans leurs projets, en considérant les entreprises qui n'ont pas la croissance mature déjà éprouvée et les revenus traditionnellement nécessaires et qui ont encore besoin de combler quelques lacunes. leur modèle ; par exemple, investir dans des groupes formidables qui peuvent avoir une vision étonnante, mais qui ont largement ignoré la stratégie marketing/RP, ou dans un groupe qui manque d'un conseil consultatif ou de quelques développeurs particulièrement ciblés, ou même dans un groupe qui est toujours à la recherche d'un autre élément clé de son activité. GTM et/ou infrastructure.





Cette approche est particulièrement efficace dans les startups mondiales blockchain, où une approche pratique et activiste est essentielle pour les investisseurs confrontés à des équipes brillantes, mais parfois peu organisées, qui pilotent l'avion pendant sa construction, pour ainsi dire.





Soyons plus précis ici avec d'excellents exemples de quelques sociétés du portefeuille d'Arcanum Capital :

Deux études de cas : Kandola et Cross The Ages

Kandol

La proposition de valeur de Kandola nous a frappé là où nous vivons : créer une plate-forme de données en tant que service décentralisée qui garantit la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données tout en répondant aux besoins de stockage et de récupération en temps réel des applications, transcendant l'économie numérique d'aujourd'hui. avec de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance dans tous les secteurs.





Les défis résident dans la capacité à gérer le volume, la variabilité et la rapidité pour lesquels les transactions de données à usage général sont connues et à tenir les promesses du Web3 d'une sécurité, d'une transparence et d'une responsabilité accrues.





Leur plate-forme rapproche les données des contrats intelligents Web3 et des DApps en permettant l'analyse en temps réel et la formation et le déploiement de l'IA sur des vues de données unifiées (lacs de données) qui couvrent les données générées par les applications, les données de la blockchain et les données du monde extérieur.





Ce qu'ils construisent n'est pas seulement applicable au Web3, mais répond également aux besoins de stockage et de récupération de l'IoT, des soins de santé, des réseaux sociaux et des jeux. Dans leur cas, c'est principalement l'infrastructure, en plus de nos conseils pratiques habituels sur des choses comme l'image de marque, qui les a vraiment propulsés vers l'avant :





Siddharth Banerjee, fondateur et PDG de Kandola, a déclaré : « Nous sommes incroyablement chanceux de compter Arcanum Capital parmi nos principaux investisseurs en capital-risque et parmi nos premiers investisseurs. Leur soutien indéfectible a contribué à propulser notre projet vers de nouveaux sommets. En plus de fournir des liquidités et un soutien financier essentiels, Arcanum a été un pilier d’orientation et un pont vers des connexions réseau inestimables.





Notamment, leur implication proactive, et en particulier celle de James, dans la mise en relation avec le réseau du fournisseur de nœuds pendant notre phase de testnet, illustre son engagement envers notre succès. James et Lucia consacrent constamment du temps à comprendre les subtilités de notre projet, offrant des commentaires perspicaces et des conseils stratégiques. Leurs relations étendues au sein de la communauté Web3 nous ont ouvert des portes, établissant notre projet dans un cercle très respecté.





Travailler avec Arcanum a été plus qu'un partenariat financier ; ce fut un voyage collaboratif rempli de mentorat et de soutien. Nous sommes reconnaissants de leur engagement continu et nous considérons chanceux d’avoir à nos côtés un allié aussi expérimenté et bien connecté.

Traversez les âges

Arcanum Capital a rencontré le fondateur Sami lors d'une conférence à Lisbonne et a su presque immédiatement que nous devions soutenir Cross The Ages (CTA). Le pitch sur place était captivant et convaincant, et nous avons rapidement formé une vision solide à long terme de ce que nous devions faire avec le CTA.





Nous leur avons conseillé de s'appuyer sur Polygon, ce qu'ils ont finalement choisi de faire, nous donnant ainsi l'avantage d'approcher Polygon Studios avec la recommandation qu'ils nous suivent en matière d'investissement.





Ils ont d'abord dit non, mais nous avions tellement confiance dans l'entreprise et dans notre vision que nous avons réussi à les convaincre de revenir sur leur décision et de se joindre à nous pour soutenir le CTA.





Parmi les autres investisseurs qui ont suivi Arcanum dans Cross The Ages figurent désormais le grand éditeur de jeux Ubisoft, la société d'investissement blockchain axée sur les jeux Animoca Brands, et dans des nouvelles plus récentes, couvertes par Cointelegraph, le goliath japonais du jeu multimilliardaire Square Enix, qui a également rejoint en tant que un investisseur et un partenaire stratégique.





Le financement est destiné aux programmes de développement de jeux et d'applications, à la rétention des talents et aux activités de commercialisation. Avec des bailleurs de fonds de haut calibre et des écrivains et artistes de premier plan issus de franchises telles que Star Wars et Game of Thrones, nous nous attendons à un très un bel avenir pour cette société en portefeuille.





Cross The Ages est en tête des classements de l'App Store dans plusieurs catégories et zones géographiques depuis plusieurs mois, et nous nous attendons à une augmentation significative de sa valorisation lors de sa cotation.





« J'ai eu le plaisir de travailler avec Arcanum en tant que partenaire de capital-risque et je peux affirmer avec confiance que leur approche en matière d'investissement est agréablement différente. Contrairement aux sociétés de capital-risque prédatrices typiques, Arcanum se consacre à l'ajout de valeur et au soutien au-delà de la simple émission d'un chèque. Je recommande Arcanum à tout fondateur à la recherche d'un véritable partenaire dans son cheminement vers le succès." » A déclaré Sami Chlagou, fondateur et PDG de Cross The Ages.

À propos de James McDowall

Après une carrière d'athlète professionnel, James recherche, investit et conseille des entités technologiques en phase de démarrage et de croissance depuis 2017. Il a joué un rôle central dans l'orientation créative et stratégique et le développement commercial et a de l'expérience dans la transmission de solutions technologiques aux gouvernements. , les régulateurs et les institutions financières.





Il a acquis des connaissances inestimables en matière de gestion d'actifs alternatifs et une expérience en gestion de portefeuille au cours de ses études CAIA et de son mandat auprès du gestionnaire d'actifs suisse Tavis Digital à Zurich et a siégé au conseil consultatif de la Swiss Impact Investment Association.





Il a ensuite fondé Arcanum Capital en 2020 et a levé et déployé avec succès Arcanum Emerging Technologies Fund I et a géré cela avec succès au cours des 4 dernières années.





James excelle dans l'exploitation de son solide réseau mondial d'investisseurs, d'entrepreneurs et de professionnels des marchés financiers pour aider à financer et à développer des projets technologiques de pointe.

À propos de Arcanum Capital

Arcanum Capital est une société de capital-risque axée sur le soutien aux équipes entreprenantes et avant-gardistes qui établissent des réseaux et des applications décentralisés pour l'écosystème mondial de la blockchain. L'équipe d'Arcanum Capital est composée de professionnels de l'investissement expérimentés qui comprennent ce qu'il faut pour évaluer, incuber et faire évoluer des équipes et des idées prometteuses.





Nous sommes présents sur le terrain en tant qu'opérateurs, investisseurs et incubateurs sur les marchés frontières et émergents, y compris l'Inde, depuis 2013, et avons travaillé avec des startups, des réseaux décentralisés et des sociétés cotées en bourse.





Au cours de cette période, nous avons cultivé des réseaux et des partenariats puissants qui sont inestimables pour aider les entités de notre portefeuille à passer de l'idée au marché et à se développer sur la scène mondiale.