Wie Risikokapitalfirmen durch den Y-Combinator-Ansatz erfolgreich sein können

Von James McDowall, Gründungspartner, Arcanum Capital





In der Welt des traditionellen Finanzwesens sind Private-Equity-Firmen seit langem für ihren altmodischen Investitionsansatz bekannt, der durch große Kapitalinvestitionen in etablierte Unternehmen mit dem Ziel gekennzeichnet ist, über einen relativ langen Zeitraum erhebliche Renditen zu erwirtschaften.





Da sich die Finanzlandschaft jedoch mit dem Aufkommen von Web3-Technologien und dezentraler Finanzierung (DeFi) einem gewaltigen Wandel unterzieht, wächst die Erkenntnis, dass Private-Equity-Firmen ihre Strategien anpassen müssen, um in dieser neuen Ära wettbewerbsfähig zu bleiben.





Mehr als fast alles andere können Private-Equity-Firmen – insbesondere in aufstrebenden, wachstumsstarken Technologiebereichen – vom Y-Combinator- Ansatz profitieren, bei dem Projekte ausgewählt werden, die in den meisten Bereichen stark sind, denen aber möglicherweise ein Teil fehlt, das von ihnen geliefert werden kann Netzwerk und Ressourcen der VC-Gruppe.





Einer der Hauptvorteile dieser Vorgehensweise ist die neu gewonnene Möglichkeit, sich zu engagieren und sich auf Frühphaseninvestitionen in Startups und aufstrebende Unternehmen zu konzentrieren. Im Web3-Zeitalter, in dem bahnbrechende Technologien wie Blockchain, dezentrale Anwendungen (dApps) und nicht fungible Token (NFTs) Branchen neu gestalten, bietet der Y-Combinator-Ansatz Unternehmen die Weitsicht und die Werkzeuge, um vielversprechende frühzeitige Investitionen zu identifizieren und in diese zu investieren. Bühnenprojekte.





Durch die Verlagerung des Fokus auf Frühphaseninvestitionen können Private-Equity-Firmen Zugang zu innovativen Technologien und Geschäftsmodellen erhalten, die das Potenzial haben, langfristig überragende Renditen zu erzielen.





Natürlich muss ich Ihnen nicht sagen, dass der Ansatz von Y Combinator in der Neuzeit äußerst effektiv war und Y Combinator selbst eine der erfolgreichsten Risikokapitalgesellschaften der Welt ist. Der Erfolg des Unternehmens ist auf seinen einzigartigen Investitionsansatz zurückzuführen, der darin besteht, Startups eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung zu stellen, darunter Mentoring, Finanzierung und Zugang zu einem riesigen Netzwerk von Investoren und Unternehmern.





Dieser Ansatz hat Y Combinator dabei geholfen, einige der bekanntesten Startups der Welt zu identifizieren und in sie zu investieren, darunter Airbnb, Dropbox und Reddit, um nur einige zu nennen.





Als Reaktion auf diesen Erfolg wenden Risikokapitalfirmen nun eine ähnliche Struktur und Mentalität auf ihre Investitionsstrategie an, wobei ihre Reichweite über die Kapitalzusagen hinausgeht. Indem sie Startups die zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen, können VC-Firmen dazu beitragen, dass ihre Investitionen so erfolgreich wie möglich sind, was im Allgemeinen zu höheren Renditen führt.





Sie können auch ihr eigenes kreislaufwirtschaftliches Ökosystem ausbauen, das von Tag zu Tag wichtiger wird.





Innerhalb ihres selbst geschaffenen und nachhaltigen Netzwerks sind VC-Firmen dann in der Lage, bei ihren Projekten kreativer, durchdachter und zukunftsorientierter zu werden, insbesondere bei Unternehmen, denen das bereits nachweislich ausgereifte Wachstum und die traditionell erforderlichen Einnahmen fehlen und bei denen noch einige Lücken geschlossen werden müssen ihr Modell; Investieren Sie beispielsweise in großartige Gruppen, die vielleicht eine erstaunliche Vision haben, aber die Marketing-/PR-Strategie weitgehend ignoriert haben, oder in solche, denen es an einem Beirat oder ein paar besonders fokussierten Entwicklern mangelt, oder sogar solche, die noch nach einem weiteren wichtigen Teil ihrer Strategie suchen GTM und/oder Infrastruktur.





Dieser Ansatz ist besonders effektiv bei globalen Blockchain-Startups, wo ein praktischer, aktivistischer Ansatz für Investoren von entscheidender Bedeutung ist, die es mit brillanten, aber manchmal nicht gut organisierten Teams zu tun haben, die sozusagen das Flugzeug steuern, während es gebaut wird.





Lassen Sie uns hier anhand großartiger Beispiele einiger Portfoliounternehmen von Arcanum Capital näher darauf eingehen:

Zwei Fallstudien: Kandola und Cross The Ages

Kandola

Das Wertversprechen von Kandola traf uns genau dort, wo wir leben: Aufbau einer dezentralen Data-as-a-Service-Plattform, die Datensicherheit, Datenintegrität und Datenschutz garantiert und gleichzeitig den Echtzeit-Speicher- und Abrufanforderungen von Anwendungen gerecht wird und über die heutige digitale Wirtschaft hinausgeht mit neuen Möglichkeiten für Innovation und Wachstum in allen Sektoren.





Die Herausforderung besteht darin, das schiere Volumen, die Variabilität und die Geschwindigkeit zu bewältigen, für die allgemeine Datentransaktionen bekannt sind, und die Versprechen von mehr Sicherheit, Transparenz und Verantwortlichkeit im Web3 zu erfüllen.





Ihre Plattform bringt Daten näher an Web3-Smart-Contracts und DApps heran, indem sie Echtzeitanalysen sowie KI-Training und -Bereitstellung auf einheitlichen Datenansichten (Data Lakes) ermöglicht, die sich über anwendungsgenerierte Daten, Blockchain-Daten und Daten aus der Außenwelt erstrecken.





Was sie entwickeln, ist nicht nur auf Web3 anwendbar, sondern erfüllt auch die Speicher- und Abrufanforderungen von IoT, Gesundheitswesen, sozialen Netzwerken und Spielen. In ihrem Fall war es in erster Linie die Infrastruktur, die sie zusätzlich zu unserer üblichen praktischen Anleitung zu Dingen wie dem Branding wirklich vorangebracht hat:





Siddharth Banerjee, Gründer und CEO von Kandola, sagte: „Wir sind unglaublich glücklich, Arcanum Capital als einen unserer wichtigsten VCs und Frühinvestoren zu haben. Ihre unerschütterliche Unterstützung hat maßgeblich dazu beigetragen, unser Projekt zu neuen Höhen zu führen. Arcanum stellte nicht nur entscheidende Liquidität und finanzielle Unterstützung bereit, sondern war auch eine Säule der Orientierung und eine Brücke zu unschätzbaren Netzwerkverbindungen.





Insbesondere ihr und insbesondere James‘ proaktives Engagement bei der Verbindung mit dem Node-Provider-Netzwerk während unserer Testnetzphase verdeutlicht sein Engagement für unseren Erfolg. James und Lucia nehmen sich stets Zeit, um die Feinheiten unseres Projekts zu verstehen, und bieten aufschlussreiches Feedback und strategische Ratschläge. Ihre umfassenden Verbindungen innerhalb der Web3-Community haben uns Türen geöffnet und unser Projekt in einem angesehenen Kreis etabliert.





Die Zusammenarbeit mit Arcanum war mehr als eine finanzielle Partnerschaft; Es war eine gemeinsame Reise voller Mentoring und Unterstützung. Wir sind dankbar für ihr anhaltendes Engagement und schätzen uns glücklich, einen so erfahrenen und gut vernetzten Verbündeten an unserer Seite zu haben.“

Überqueren Sie die Zeitalter

Arcanum Capital traf Gründer Sami auf einer Konferenz in Lissabon und wusste fast sofort, dass wir Cross The Ages (CTA) unterstützen mussten. Der Pitch vor Ort war fesselnd und überzeugend, und wir entwickelten schnell eine starke langfristige Vision für das, was wir mit CTA tun wollten.





Wir haben ihnen geraten, auf Polygon aufzubauen, wofür sie sich letztendlich entschieden haben, was uns die Möglichkeit gab, Polygon Studios mit der Empfehlung zu kontaktieren, dass sie uns mit Investitionen folgen.





Sie sagten zunächst Nein, aber wir waren von dem Unternehmen und unserer Vision so überzeugt, dass es uns gelang, sie davon zu überzeugen, ihre Entscheidung aufzuheben und gemeinsam mit uns CTA zu unterstützen.





Zu den weiteren Investoren, die Arcanum bei Cross The Ages gefolgt sind, gehören nun der große Spieleherausgeber Ubisoft, die auf Spiele spezialisierte Blockchain-Investmentfirma Animoca Brands und – wie aus neueren Nachrichten hervorgeht, die von Cointelegraph berichtet wurden – der milliardenschwere japanische Gaming-Gigant Square Enix, der sich ebenfalls angeschlossen hat ein Investor und strategischer Partner.





Die Mittel fließen in Spiele- und App-Entwicklungsprogramme, die Bindung von Talenten und Markteinführungsaktivitäten, und mit solch hochkarätigen Unterstützern und Top-Autoren und Künstlern von Franchise-Unternehmen wie Star Wars und Game of Thrones erwarten wir ein sehr gutes Ergebnis Eine glänzende Zukunft für dieses Portfoliounternehmen.





Cross The Ages steht seit mehreren Monaten in mehreren Kategorien und Regionen an der Spitze der App Store-Charts und wir erwarten einen deutlichen Anstieg der Bewertung, wenn es gelistet wird.





„Ich hatte das Vergnügen, mit Arcanum als VC-Partner zusammenzuarbeiten, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass ihr Investitionsansatz erfrischend anders ist. Im Gegensatz zu typischen räuberischen VCs legt Arcanum Wert auf Mehrwert und Unterstützung, die über das bloße Ausstellen eines Schecks hinausgeht. Ich kann es nur wärmstens sagen.“ Ich empfehle Arcanum jedem Gründer, der einen echten Partner auf seinem Weg zum Erfolg sucht.“ Sagte Sami Chlagou, Gründer und CEO von Cross The Ages.

Über James McDowall

Nach einer Karriere als Profisportler forscht James seit 2017, investiert in Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase und berät diese. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der kreativen und strategischen Ausrichtung und Geschäftsentwicklung und verfügt über Erfahrung in der Vermittlung technologischer Lösungen an Regierungen , Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute.





Während seines CAIA-Studiums und seiner Tätigkeit beim Schweizer Vermögensverwalter Tavis Digital in Zürich sammelte er unschätzbare Kenntnisse im alternativen Asset Management und Portfoliomanagement-Erfahrung und saß im Beirat der Swiss Impact Investment Association.





Anschließend gründete er im Jahr 2020 Arcanum Capital und hat den Arcanum Emerging Technologies Fund I erfolgreich aufgelegt und eingesetzt und diesen in den letzten vier Jahren erfolgreich verwaltet.





James zeichnet sich dadurch aus, dass er sein starkes globales Netzwerk aus Investoren, Unternehmern und Kapitalmarktexperten nutzt, um bei der Finanzierung und Skalierung hochmoderner Technologieunternehmen zu helfen.

Über Arcanum Capital

Arcanum Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Unterstützung unternehmerischer und zukunftsorientierter Teams konzentriert, die dezentrale Netzwerke und Anwendungen für das globale Blockchain-Ökosystem aufbauen. Das Team von Arcanum Capital besteht aus erfahrenen Anlageexperten, die wissen, worauf es bei der Bewertung, Inkubation und Skalierung vielversprechender Teams und Ideen ankommt.





Seit 2013 sind wir als Betreiber, Investoren und Gründerzentren in Grenz- und Schwellenmärkten, darunter Indien, vor Ort und haben mit Startups, dezentralen Netzwerken und börsennotierten Unternehmen zusammengearbeitet.





In dieser Zeit haben wir leistungsstarke Netzwerke und Partnerschaften aufgebaut, die von unschätzbarem Wert sind, wenn es darum geht, unsere Portfoliounternehmen bei der Umsetzung ihrer Idee auf den Markt und auf globaler Ebene zu unterstützen.