Como as empresas de capital de risco podem prosperar aproveitando a abordagem do Y Combinator

Por James McDowall, sócio fundador, Arcanum Capital





No mundo das finanças tradicionais, as empresas de capital privado são há muito conhecidas pela sua abordagem tradicional ao investimento, caracterizada por grandes aplicações de capital em empresas estabelecidas com o objectivo de gerar retornos substanciais durante um período relativamente longo.





No entanto, à medida que o cenário financeiro sofre uma mudança sísmica com o surgimento das tecnologias Web3 e das finanças descentralizadas (DeFi), há uma percepção crescente de que as empresas de capital privado precisam de adaptar as suas estratégias para se manterem competitivas nesta nova era.





Mais do que qualquer outra coisa, as empresas de private equity – especialmente em espaços tecnológicos emergentes e de hipercrescimento – podem beneficiar da abordagem Y Combinator , que envolve a seleção de projetos que são fortes na maioria das áreas, mas que podem faltar uma peça que pode ser fornecida pelo rede e recursos do grupo VC.





Uma das principais vantagens de operar desta forma é a nova capacidade de abrir o envolvimento e concentrar-se no investimento em fase inicial em startups e empresas nascentes. Na era Web3, onde tecnologias disruptivas como blockchain, aplicativos descentralizados (dApps) e tokens não fungíveis (NFTs) estão remodelando as indústrias, a abordagem Y Combinator fornece às empresas a visão e as ferramentas para identificar e, em última análise, investir em soluções promissoras. projetos de palco.





Ao mudar o foco para investimentos em fase inicial, as empresas de capital privado podem ganhar exposição a tecnologias e modelos de negócios inovadores que têm o potencial de proporcionar retornos extraordinários no longo prazo.





Claro, você não precisa que eu lhe diga que a abordagem do Y Combinator tem sido extremamente eficaz na era moderna, sendo o próprio Y Combinator uma das empresas de capital de risco mais bem-sucedidas do mundo. O sucesso da empresa pode ser atribuído à sua abordagem única de investimento, que envolve fornecer às startups uma gama de recursos, incluindo orientação, financiamento e acesso a uma vasta rede de investidores e empreendedores.





Esta abordagem ajudou a Y Combinator a identificar e investir em algumas das startups mais famosas do mundo, incluindo Airbnb, Dropbox e Reddit, para citar apenas algumas.





Em resposta a este sucesso, as empresas de capital de risco estão agora a aplicar uma estrutura e mentalidade semelhantes à sua estratégia de investimento, estendendo o seu alcance para além dos compromissos de capital. Ao fornecer às startups os recursos auxiliares de que necessitam para terem sucesso, as empresas de capital de risco podem ajudar a garantir que os seus investimentos sejam tão bem sucedidos quanto possível, geralmente conduzindo a maiores retornos.





Podem também proliferar o seu próprio ecossistema económico circular, que se torna cada dia mais importante.





Dentro de sua rede autocriada e sustentável, as empresas de capital de risco são então capazes de ser mais criativas, ponderadas e voltadas para o futuro com seus projetos, considerando as empresas que não possuem o já comprovado crescimento maduro e a receita tradicionalmente necessária e ainda precisam de algumas lacunas preenchidas dentro seu modelo; por exemplo, investir em grandes grupos que podem ter uma visão incrível, mas que ignoraram amplamente a estratégia de marketing/relações públicas, ou um que não possui um conselho consultivo ou alguns desenvolvedores particularmente focados, ou mesmo um que ainda está em busca de outra peça-chave de seu GTM e/ou infraestrutura.





Esta abordagem é especialmente eficaz em startups globais de blockchain, onde uma abordagem prática e ativista é crítica para investidores que lidam com equipes brilhantes, mas às vezes pouco organizadas, que pilotam o avião enquanto ele está sendo construído, por assim dizer.





Vamos detalhar aqui com ótimos exemplos de algumas empresas do portfólio da Arcanum Capital:

Dois estudos de caso: Kandola e Cross The Ages

Candola

A proposta de valor de Kandola nos atingiu exatamente onde vivemos: construir uma plataforma descentralizada de dados como serviço que garanta segurança, integridade e privacidade de dados, ao mesmo tempo em que atende às necessidades de armazenamento e recuperação de aplicativos em tempo real, transcendendo a economia digital atual com novas oportunidades de inovação e crescimento em todos os setores.





Os desafios residem em ser capaz de lidar com o grande volume, variabilidade e velocidade pelos quais as transações de dados de uso geral são conhecidas e cumprir as promessas da Web3 de maior segurança, transparência e responsabilidade.





Sua plataforma aproxima os dados dos contratos inteligentes Web3 e DApps, permitindo análises em tempo real e treinamento e implantação de IA em visualizações de dados unificadas (data lakes) que abrangem dados gerados por aplicativos, dados de blockchain e dados do mundo exterior.





O que eles estão construindo não se aplica apenas à Web3, mas também atende às necessidades de armazenamento e recuperação de IoT, saúde, redes sociais e jogos. No caso deles, foi principalmente a infraestrutura, além de nossa orientação prática habitual com coisas como branding, que realmente os impulsionou:





Siddharth Banerjee, fundador e CEO da Kandola, disse: “Temos muita sorte de ter a Arcanum Capital como um de nossos principais VCs e primeiros investidores. Seu apoio inabalável foi fundamental para impulsionar nosso projeto a novos patamares. Além de fornecer liquidez e apoio financeiro cruciais, Arcanum tem sido um pilar de orientação e uma ponte para conexões de rede inestimáveis.





Notavelmente, o envolvimento proativo deles e especialmente de James em nos conectar com a rede de provedores de nós durante nossa fase de testnet exemplifica seu compromisso com nosso sucesso. James e Lucia dedicam tempo consistentemente para compreender as complexidades do nosso projeto, oferecendo feedback perspicaz e aconselhamento estratégico. Suas extensas conexões dentro da comunidade Web3 abriram portas para nós, estabelecendo nosso projeto em um círculo respeitado.





Trabalhar com a Arcanum tem sido mais do que uma parceria financeira; tem sido uma jornada colaborativa repleta de orientação e apoio. Estamos gratos pelo seu compromisso contínuo e consideramo-nos afortunados por ter um aliado tão experiente e bem relacionado ao nosso lado.”

Cruze as idades

A Arcanum Capital conheceu o Fundador Sami numa conferência em Lisboa e soube quase imediatamente que precisávamos apoiar o Cross The Ages (CTA). O discurso imediato foi cativante e convincente, e rapidamente formamos uma forte visão de longo prazo sobre o que precisávamos fazer com o CTA.





Nós os aconselhamos a construir no Polygon, o que eles finalmente escolheram fazer, dando-nos a vantagem para abordar a Polygon Studios com a recomendação de que nos seguissem com investimento.





Inicialmente disseram que não, mas estávamos tão confiantes na empresa e na nossa visão que conseguimos convencê-los a anular a sua decisão e a juntarem-se a nós no apoio ao CTA.





Outros investidores que seguiram Arcanum em Cross The Ages agora incluem a grande editora de jogos Ubisoft, a empresa de investimento em blockchain focada em jogos Animoca Brands e, em notícias mais recentes, cobertas pelo Cointelegraph, a multibilionária gigante japonesa de jogos Square Enix, que também se juntou como investidor e parceiro estratégico.





O financiamento está sendo destinado a programas de desenvolvimento de jogos e aplicativos, retenção de talentos e atividades de entrada no mercado, e com patrocinadores de alto calibre e escritores e artistas de primeira linha de franquias como Star Wars e Game of Thrones, esperamos um muito futuro brilhante para esta empresa do portfólio.





Cross The Ages está no topo das paradas da App Store em várias categorias e geografias há vários meses, e esperamos um aumento significativo na avaliação quando for listado.





"Tive o prazer de trabalhar com a Arcanum como parceira de capital de risco e posso dizer com segurança que sua abordagem de investimento é revigorantemente diferente. Ao contrário dos típicos VCs predatórios, a Arcanum se dedica a agregar valor e suporte além de apenas preencher um cheque. Eu altamente recomendo Arcanum para qualquer fundador que procura um verdadeiro parceiro em sua jornada para o sucesso." Disse Sami Chlagou, fundador e CEO da Cross The Ages.

Sobre James McDowall

Após uma carreira como atleta profissional, James tem pesquisado, investido e aconselhado entidades tecnológicas em estágio inicial e de crescimento desde 2017. Ele desempenhou papéis fundamentais na direção criativa e estratégica e no desenvolvimento de negócios e tem experiência na transmissão de soluções tecnológicas para governos , reguladores e instituições financeiras.





Ele adquiriu conhecimento inestimável em gestão de ativos alternativos e experiência em gestão de portfólio durante seus estudos CAIA e mandato com o gestor de ativos suíço Tavis Digital em Zurique e fez parte do conselho consultivo da Swiss Impact Investment Association.





Ele então fundou a Arcanum Capital em 2020 e levantou e implantou com sucesso o Arcanum Emerging Technologies Fund I e administrou isso com sucesso nos últimos 4 anos.





James se destaca por alavancar sua forte rede global de investidores, empreendedores e profissionais do mercado de capitais para ajudar a financiar e dimensionar empreendimentos tecnológicos de ponta.

Sobre Arcanum Capital

Arcanum Capital é uma empresa de capital de risco focada em apoiar equipes empreendedoras e com visão de futuro que estão estabelecendo redes e aplicações descentralizadas para o ecossistema global de blockchain. A equipe da Arcanum Capital é formada por profissionais de investimento experientes que entendem o que é necessário para avaliar, incubar e dimensionar equipes e ideias promissoras.





Estamos no terreno como operadores, investidores e incubadoras em mercados fronteiriços e emergentes, incluindo a Índia, desde 2013, e temos trabalhado com startups, redes descentralizadas e empresas cotadas em bolsa.





Durante esse período, cultivamos redes e parcerias poderosas que são inestimáveis para ajudar as entidades do nosso portfólio na transição da ideia para o mercado e na escala global.