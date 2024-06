Comment Etherspot redéfinit la façon dont nous construisons les contrats intelligents Ethereum (abstraction de compte)

Comme Vitalik Buterin déclaré dans l'un de ses articles, « L'abstraction de compte est depuis longtemps un rêve de la communauté des développeurs Ethereum. » Et il y a de bonnes raisons à cela.





L'abstraction de compte (AA) permet au code EVM d'implémenter non seulement la logique d'application mais également la logique de vérification dans les portefeuilles des utilisateurs, favorisant ainsi la liberté créative dans la conception des portefeuilles. Cela permet des fonctionnalités innovantes telles que les multisigs, la récupération sociale, des algorithmes de signature plus simples, des algorithmes de signature sécurisés post-quantiques et une évolutivité.





Cependant, l'exigence actuelle du protocole Ethereum pour les transactions provenant d'un compte externe (EOA) sécurisé par l'ECDSA rend la tâche extrêmement difficile, ajoutant 21 000 frais de gaz à chaque opération utilisateur. EIP-2938 visait à résoudre ce problème en permettant aux transactions de démarrer à partir d’un contrat, et non d’un EOA. Pourtant, cela a nécessité d’importants changements de protocole.





Et enfin, ERC-4337 fournit une solution sans modifications du protocole de la couche consensus. Défini par cette proposition, l'abstraction de compte permet aux utilisateurs d'utiliser des portefeuilles de contrats intelligents contenant une logique de vérification arbitraire au lieu d'EOA comme compte principal.





Le 1er mars 2023, l'ERC-4337 a été lancé sur le réseau principal Ethereum, avec Point d'éther , un fournisseur de SDK d'abstraction de compte, jouant un rôle central. Réception une subvention de la Fondation Ethereum pour faire avancer cette initiative, Etherspot est considéré comme un participant important à cet événement.





Ci-dessous, nous explorerons les détails de l'ERC-4337, AA et comment l'approche innovante d'Etherspot rationalise l'intégration de nouveaux utilisateurs dans les applications décentralisées et l'écosystème blockchain plus large.





Comprendre l'ERC-4337

Cette initiative fusionne les deux types de comptes existants du protocole, les comptes externes et les comptes de contrats intelligents, en un seul compte de contrat facilitant les transactions symboliques et la création de contrats. Cela favorise la conception créative de portefeuilles, permettant la récupération sociale, la personnalisation et l'évolutivité.





Contrairement au module UTXO (Unspent Transaction Output) de Bitcoin, Ethereum utilise un modèle basé sur les comptes, suivant et mettant à jour les soldes des comptes à mesure que les transactions sont confirmées. Alors que les EOA appartiennent et sont contrôlés par les utilisateurs, les comptes de contrats intelligents sont des contrats intelligents déployés en réseau, tous deux capables de recevoir, de conserver et d'envoyer de l'éther ou des jetons.





Les portefeuilles Ethereum actuels comme MetaMask sont des EOA, limités par des règles définies autour des EOA, ce qui rend la configuration du portefeuille et les mesures de sécurité des clés privées quelque peu complexes. La perte des phrases de départ signifie souvent la perte de l'accès au portefeuille.





ERC-4337 répond à ces limitations. Il combine les fonctionnalités des comptes de contrats intelligents et des EOA, simplifiant ainsi le déploiement des fonctionnalités de portefeuille souhaitées.





Contrairement à l'EIP-2938, la proposition mentionnée ci-dessus, qui nécessitait des modifications au niveau de la couche consensus, l'ERC-4337 introduit un objet de pseudo-transaction de couche supérieure connu sous le nom de UserOperation . Les utilisateurs envoient des objets UserOperation dans un pool de mémoire séparé, qui sont ensuite regroupés dans une transaction par des bundlers et inclus dans un bloc. Les bundlers, fonctionnant de la même manière que les validateurs, paient de l'essence pour les transactions groupées et reçoivent des frais pour les exécutions individuelles des UserOperations.





Cette proposition ajoute de nouvelles fonctions comme validateUserOp , faisant d'un portefeuille un contrat intelligent, et introduit un nouveau contrat, EntryPoint , servant de barrière de sécurité pour l'exécution de ces nouvelles fonctions.





ERC-4337 vise à parvenir à la décentralisation de l'abstraction des comptes en permettant à tous les bundlers de participer, en évitant les changements de consensus pour une adoption plus rapide et en permettant des cas d'utilisation innovants tels que :





signatures agrégées ;

limites de transactions quotidiennes ;

gel de compte d’urgence ;

liste blanche ;

applications préservant la confidentialité.



Il vise également à économiser du temps et du gaz, car les bundlers peuvent regrouper les objets UserOperation en une seule transaction.





Pour les utilisateurs, ERC-4337 pourrait révolutionner les expériences de portefeuille cryptographique, améliorant ainsi l’adoption de la cryptographie. Il simplifie la configuration du portefeuille, élimine le besoin de conservation des phrases de départ et permet l'authentification multifacteur et la récupération de compte. Les utilisateurs peuvent accéder à des services personnalisés, notamment des transactions à paiement automatique, pré-approuvées et groupées.





Il améliore la sécurité en réduisant les erreurs humaines et offre une flexibilité en matière de gaz, car les portefeuilles peuvent payer les frais de gaz avec n'importe quel jeton ERC-20. Avec cette mise à niveau, les développeurs peuvent créer des portefeuilles qui facilitent le paiement des frais de gaz dans n'importe quel jeton ERC-20.





Grâce à l'ERC-4337, l'expérience utilisateur complexe du portefeuille cryptographique pourrait être considérablement simplifiée, supprimant ainsi un obstacle substantiel à l'adoption massive.





Dévoilement d'Arka Paymaster open source





Le Paymaster est un compte de contrat intelligent qui gère les politiques de paiement du gaz, permettant aux projets de couvrir les coûts de transaction de leurs utilisateurs et éliminant le besoin pour les utilisateurs de détenir des jetons blockchain natifs pour les interactions de transaction.





Les utilisateurs, en revanche, peuvent payer les frais de gaz avec n'importe quel jeton ERC-20, tel que USDC ou USDT. Cette fonctionnalité permet aux développeurs d'applications de parrainer les frais de gaz et d'accepter les paiements de gaz en pièces stables ou autres jetons ERC-20, au profit des développeurs et des utilisateurs.





Une UserOperation peut désigner une autre adresse comme Paymaster ; s'il est défini, lors de la vérification, le point d'entrée vérifie si le payeur est prêt à couvrir le coût de l'opération utilisateur. Si vous le souhaitez, les frais sont déduits de l'ETH mis en jeu par le Paymaster au lieu du portefeuille, améliorant ainsi le flux de travail des transactions.





S'appuyant sur la flexibilité offerte par Paymasters, Etherspot présente le logiciel open source Service Payeur Arka , poursuivant la quête visant à affiner l'expérience utilisateur Web3.





Arka est un service backend qui valide si l'utilisateur de dApp est éligible au parrainage et, si tel est le cas, génère la transaction de parrainage nécessaire en son nom.





Le service propose des transactions sponsorisées pour permettre aux projets de payer des frais de transaction au nom des utilisateurs finaux. En outre, les développeurs peuvent tirer parti des transactions sans gaz mentionnées ci-dessus.





Explorer Skandha Bundler





Les services de regroupement ERC-4337 sont des intermédiaires entre les utilisateurs et le réseau Ethereum, regroupant plusieurs opérations utilisateur (transactions) pour garantir leur inclusion dans la chaîne. Les bundlers collectent les transactions UserOps via la fonction UserOperation et les soumettent en une seule transaction au réseau, économisant ainsi les frais de gaz et réduisant la congestion de la blockchain. Etherspot a développé une implémentation modulaire de Typescript nommée Skandha .





Skandha fournit un bundler convivial pour les développeurs pour l'abstraction du compte Ethereum ERC-4337. Il adhère à la norme ERC-4337, offrant de nombreux avantages aux utilisateurs et développeurs de chaînes compatibles Ethereum et EVM :





Décentralisation : elle facilite l'accès aux portefeuilles de contrats intelligents sans recourir à des relais centralisés contrôlés par une seule entité.

Économies sur les coûts de gaz : en regroupant plusieurs transactions en une seule.

Résistance à la censure : n’importe qui peut lancer un service de regroupement.



L'importance de Skandha est démontrée par son fonctionnement en direct sur plus de 22 réseaux, dont Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Linea, Gnosis, Fuse, Base, Flare, Mantle, et plus encore. Il est compatible avec les nœuds Nethermind, permettant un fonctionnement sur des réseaux comme Gnosis et Fuse qui utilisent principalement des clients Nethermind.





De plus, Skandha prend en charge les chaînes L2 et une seule instance de Skandha peut fonctionner sur plusieurs réseaux. Une fonctionnalité intéressante est sa capacité avec le Pool de mémoire partagé , permettant aux bundles ERC-4337 de fonctionner comme des nœuds ETH, favorisant une véritable décentralisation.





Pour commencer, obtenez une clé API sur Portail des développeurs d'Etherspot .

Comment l'utiliser

L'accès et l'exécution de Skandha sont simplifiés via une seule ligne à https://skandha.run/ . TransactionKit est l'outil essentiel pour les développeurs intéressés à utiliser à la fois Skandha et Arka.





TransactionKit (TX Kit) est une bibliothèque React de compte intelligent pour un développement Web3 rapide et simple. En conjonction avec le SDK Prime d'Etherspot SDK principal , il facilite un accès transparent à Arka et Skandha, offrant une solution complète pour interagir avec le service de regroupement ERC-4337 et le service Arka Paymaster.





Idéal pour tous les développeurs dApp ou front-end, il cache des opérations blockchain complexes derrière les composants React. Avec lui, vous pouvez facilement exécuter des transactions, interagir avec des contrats intelligents et gérer des actifs numériques sur plus de 22 blockchains.





Les avantages de l'utilisation de TransactionKit incluent une efficacité améliorée et une interface conviviale pour gérer les interactions entre Skandha, Arka et le réseau Ethereum (ou d'autres chaînes prises en charge). Ainsi, les développeurs bénéficient de la meilleure expérience du secteur.

Il abaisse les barrières au développement du Web3, dans le but d'attirer le prochain million d'utilisateurs sur le terrain. En rendant la technologie blockchain plus accessible, elle facilite une adoption généralisée.





Pour intégrer TransactionKit, les développeurs peuvent consulter nos documents pour un guide détaillé ; vous y trouverez également toutes les instructions et ressources nécessaires pour commencer. La bibliothèque est conviviale, bien documentée et conçue pour accélérer le temps passé par un développeur dApp, quel que soit son niveau de codage.

Conclure

La mise en œuvre de l'ERC-4337 marque des étapes importantes dans l'évolution de la blockchain. Les comptes intelligents offrent des fonctionnalités améliorées, une expérience utilisateur rationalisée, une sécurité renforcée et une cryptographie résistante aux quantiques. Bien qu’il ne parvienne pas encore à réaliser une abstraction complète des comptes, il introduit des fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur et ouvrent la voie à une adoption massive.





Chez Etherspot, nous sommes tous prêts à redéfinir la façon dont vous créez des applications décentralisées. Avec nos produits prêts à l'emploi tels que Prime SDK, Arka, Skandha et TX Kit, notre plate-forme multi-chaînes exploite non seulement l'ERC-4337, mais illustre également comment la norme peut rationaliser considérablement les interactions utilisateur-blockchain, abaissant ainsi les barrières à l'entrée. pour les développeurs et les utilisateurs finaux.





