Como o Etherspot redefine a maneira como construímos contratos inteligentes Ethereum (abstração de conta)

Como Vitalik Buterin afirmou em um de seus artigos, “ A abstração de contas tem sido há muito tempo um sonho da comunidade de desenvolvedores Ethereum. ”E há boas razões para isso.





A abstração de conta (AA) permite que o código EVM implemente não apenas a lógica do aplicativo, mas também a lógica de verificação nas carteiras dos usuários, promovendo assim a liberdade criativa nos designs de carteiras. Isso permite recursos inovadores, como multisigs, recuperação social, algoritmos de assinatura mais simples, algoritmos de assinatura seguros pós-quânticos e capacidade de atualização.





No entanto, o requisito atual do protocolo Ethereum para transações originadas de uma conta de propriedade externa (EOA) protegida por ECDSA torna isso extremamente difícil, adicionando uma sobrecarga de 21.000 gases para cada operação do usuário. EIP-2938 pretendia resolver esta questão, permitindo que as transações começassem a partir de um contrato, e não de uma EOA. No entanto, exigiu mudanças significativas no protocolo.





E finalmente, ERC-4337 fornece uma solução sem alterações de protocolo da camada de consenso. Definida por esta proposta, a abstração de conta permite que os usuários usem carteiras de contratos inteligentes contendo lógica de verificação arbitrária em vez de EOAs como conta principal.





Em 1º de março de 2023, o ERC-4337 foi lançado na rede principal Ethereum, com Ponto Éter , um provedor de SDK de abstração de conta, desempenhando um papel fundamental. Recebendo uma subvenção de a Fundação Ethereum para avançar esta iniciativa, a Etherspot é considerada um participante importante neste evento.





Abaixo, exploraremos os detalhes do ERC-4337, AA, e como a abordagem inovadora do Etherspot agiliza a integração de novos usuários em aplicativos descentralizados e no ecossistema blockchain mais amplo.





Compreendendo o ERC-4337

Esta iniciativa funde os dois tipos de contas existentes no protocolo, contas de propriedade externa e contas de contratos inteligentes, em uma única conta de contrato, facilitando transações simbólicas e criações de contratos. Isso promove designs criativos de carteiras, permitindo recuperação social, personalização e capacidade de atualização.





Ao contrário do módulo Unspent Transaction Output (UTXO) do Bitcoin, o Ethereum emprega um modelo baseado em conta, rastreando e atualizando os saldos das contas à medida que as transações são confirmadas. Embora os EOAs sejam de propriedade e controlados pelo usuário, as contas de contratos inteligentes são contratos inteligentes implantados em rede, ambos capazes de receber, reter e enviar ether ou tokens.





As carteiras Ethereum atuais, como MetaMask, são EOAs, limitadas por regras definidas em torno de EOAs, tornando a configuração da carteira e as medidas de segurança de chave privada um tanto complexas. A perda de frases iniciais geralmente significa perda de acesso à carteira.





O ERC-4337 aborda essas limitações. Ele combina as funcionalidades de contas de contratos inteligentes e EOAs, simplificando a implantação dos recursos de carteira desejados.





Ao contrário do EIP-2938, a proposta mencionada acima, que exigia mudanças na camada de consenso, o ERC-4337 introduz um objeto de pseudotransação de camada superior conhecido como UserOperation . Os usuários enviam objetos UserOperation para um mempool separado, que são então empacotados em uma transação por bundlers e incluídos em um bloco. Os empacotadores, funcionando de forma semelhante aos validadores, pagam gás por transações agrupadas e recebem taxas de execuções individuais de UserOperation.





Esta proposta adiciona novas funções como activateUserOp , tornando uma carteira um contrato inteligente, e introduz um novo contrato, EntryPoint , servindo como uma porta de segurança para a execução dessas novas funções.





O ERC-4337 visa alcançar a descentralização da abstração de contas, permitindo a participação de qualquer bundler, evitando mudanças de consenso para uma adoção mais rápida e permitindo casos de uso inovadores como:





assinaturas agregadas;

limites diários de transações;

congelamento emergencial de contas;

lista branca;

aplicativos que preservam a privacidade.



Ele também visa economizar tempo e gás, pois os empacotadores podem empacotar objetos UserOperation em uma única transação.





Para os usuários, o ERC-4337 pode revolucionar as experiências de carteira criptográfica, melhorando a adoção da criptografia. Ele simplifica a configuração da carteira, elimina a necessidade de retenção de frases iniciais e permite autenticação multifator e recuperação de conta. Os usuários podem acessar serviços personalizados, incluindo transações de pagamento automático, pré-aprovadas e agrupadas.





Ele aumenta a segurança ao reduzir erros humanos e oferece flexibilidade de gás, já que as carteiras podem pagar taxas de gás com qualquer token ERC-20. Com esta atualização, os desenvolvedores podem criar carteiras que facilitam o pagamento de taxas de gás em qualquer token ERC-20.





Através do ERC-4337, a complicada experiência do usuário da carteira criptográfica poderia ser significativamente suavizada, removendo uma barreira substancial à adoção em massa.





Revelando Arka Paymaster de código aberto





O Paymaster é uma conta de contrato inteligente que gerencia políticas de pagamento de gás, permitindo que os projetos cubram os custos de transação de seus usuários e eliminando a necessidade de os usuários manterem tokens blockchain nativos para interações de transação.





Os usuários, em vez disso, podem pagar taxas de gás com qualquer token ERC-20, como USDC ou USDT. Esse recurso permite que os desenvolvedores de aplicativos patrocinem taxas de gás e aceitem pagamentos de gás em stablecoins ou outros tokens ERC-20, beneficiando desenvolvedores e usuários.





Uma UserOperation pode designar outro endereço como seu Pagador; se definido, durante a verificação, o ponto de entrada verifica se o Pagador está disposto a cobrir o custo da UserOperation. Se desejar, as taxas serão deduzidas do ETH apostado pelo Paymaster em vez da carteira, melhorando o fluxo de trabalho das transações.





Com base na flexibilidade oferecida pelo Paymasters, o Etherspot apresenta o código aberto Serviço Arka Pagador , promovendo a busca por refinar a experiência do usuário Web3.





Arka é um serviço de back-end que valida se o usuário do dApp é elegível para patrocínio e, em caso afirmativo, gera a transação de patrocínio necessária em seu nome.





O serviço oferece transações patrocinadas para permitir que projetos paguem taxas de transação em nome dos usuários finais. Além disso, os desenvolvedores podem aproveitar as transações sem gás mencionadas acima.





Você pode descobrir mais sobre como utilizar o Arka Paymaster da Etherspot aqui . https://bit.ly/3UgL0QLhttps://bit.ly/3UgL0QL

Explorando Skandha Bundler





Os serviços de empacotamento ERC-4337 são intermediários entre os usuários e a rede Ethereum, agrupando múltiplas UserOperations (transações) para garantir sua inclusão na cadeia. Os empacotadores coletam transações UserOps por meio da função UserOperation e as enviam como uma única transação para a rede, economizando taxas de gás e reduzindo o congestionamento do blockchain. Etherspot desenvolveu uma implementação modular Typescript chamada Skandha .





Skandha fornece um pacote amigável ao desenvolvedor para abstração de contas Ethereum ERC-4337. Ele adere ao padrão ERC-4337, desbloqueando vários benefícios para usuários e desenvolvedores de cadeias compatíveis com Ethereum e EVM:





Descentralização: Facilita o acesso a carteiras de contratos inteligentes sem depender de retransmissores centralizados controlados por uma única entidade.

Economia de custos de gás: agrupando várias transações em uma.

Resistência à censura: qualquer pessoa pode lançar um serviço de empacotamento.



A proeminência da Skandha é demonstrada por sua operação ao vivo em mais de 22 redes, incluindo Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Linea, Gnosis, Fuse, Base, Flare, Mantle e muito mais. É compatível com nós Nethermind, permitindo operação em redes como Gnosis e Fuse que usam principalmente clientes Nethermind.





Além disso, o Skandha oferece suporte a cadeias L2, e uma única instância do Skandha pode operar em várias redes. Um recurso interessante é sua capacidade com o Pool de membros compartilhado , permitindo que os pacotes ERC-4337 funcionem como nós ETH, promovendo a verdadeira descentralização.





Para começar, obtenha uma chave de API em Portal do desenvolvedor do Etherspot .

Como usá-lo

Acessar e executar o Skandha é simplificado por meio de uma linha em https://skandha.run/ . TransactionKit é a ferramenta essencial para desenvolvedores interessados em utilizar Skandha e Arka.





Kit de transação (TX Kit) é uma biblioteca React de conta inteligente para desenvolvimento Web3 rápido e direto. Em conjunto com o Prime SDK da Etherspot SDK principal , facilita o acesso contínuo ao Arka e ao Skandha, oferecendo uma solução abrangente para interagir com o serviço de empacotamento ERC-4337 e o Arka Paymaster Service.





Ideal para qualquer dApp ou desenvolvedor front-end, ele esconde operações complexas de blockchain por trás dos componentes React. Com ele, você pode executar transações facilmente, interagir com contratos inteligentes e gerenciar ativos digitais em mais de 22 blockchains.





Os benefícios de empregar o TransactionKit incluem maior eficiência e uma interface amigável para gerenciar interações entre Skandha, Arka e a rede Ethereum (ou outras cadeias suportadas). Assim, os desenvolvedores obtêm a melhor experiência do setor.

Ele reduz a barreira para o desenvolvimento da Web3, com a intenção de trazer o próximo milhão de usuários para o campo. Ao tornar a tecnologia blockchain mais acessível, ela ajuda na adoção generalizada.





Para integrar o TransactionKit, os desenvolvedores podem verificar nossos documentos para obter um guia detalhado ; lá, você também encontrará todas as instruções e recursos necessários para começar. A biblioteca é fácil de usar, bem documentada e projetada para acelerar o tempo gasto por um desenvolvedor dApp de qualquer nível de codificação.

Embrulhar

A implementação do ERC-4337 marca marcos significativos na evolução do blockchain. As contas inteligentes oferecem funcionalidade aprimorada, experiência de usuário simplificada, segurança aprimorada e criptografia resistente a quantum. Embora ainda não tenha alcançado a abstração completa da conta, ele introduz recursos que melhoram a experiência do usuário e abrem caminho para a adoção em massa.





Aqui na Etherspot, estamos prontos para redefinir a maneira como você cria aplicativos descentralizados. Com nossos produtos prontos para uso, como Prime SDK, Arka, Skandha e TX Kit, nossa plataforma multi-chain não está apenas aproveitando o ERC-4337, mas também ilustrando como o padrão pode agilizar significativamente as interações usuário-blockchain, reduzindo assim as barreiras de entrada para desenvolvedores e usuários finais.





