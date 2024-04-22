Etherspot 如何重新定义我们构建以太坊智能合约的方式（账户抽象）





正如 Vitalik Buterin 所说 声明 在他的一篇文章中提到，“账户抽象一直以来都是以太坊开发者社区的梦想。 ”而这是有充分理由的。





账户抽象 (AA) 使 EVM 代码不仅可以实现应用逻辑，还可以实现用户钱包中的验证逻辑，从而促进钱包设计的自由创作。这实现了多重签名、社交恢复、更简单的签名算法、后量子安全签名算法和可升级性等创新功能。





然而，目前以太坊协议要求交易源自 ECDSA 担保的外部拥有账户（EOA），这使得交易变得极其困难，每次用户操作都会增加 21000 gas 的开销。 EIP-2938 旨在通过允许交易从合约而非 EOA 开始来解决这一问题。然而，这需要进行重大的协议更改。





最后， ERC-4337 提供了一种无需改变共识层协议的解决方案。根据该提案的定义，账户抽象允许用户使用包含任意验证逻辑的智能合约钱包而不是 EOA 作为其主账户。





2023 年 3 月 1 日，ERC-4337 推出 在以太坊主网上， 以太坊 ，一家帐户抽象 SDK 提供商，发挥着关键作用。接收 来自的资助 以太坊基金会推进这一倡议，Etherspot 被认为是此次活动的重要参与者。





下面，我们将探讨 ERC-4337、AA 的细节，以及 Etherspot 的创新方法如何简化新用户加入去中心化应用程序和更广泛的区块链生态系统的过程。





了解 ERC-4337

该计划将协议现有的两种账户类型（外部拥有账户和智能合约账户）合并为一个合约账户，以促进代币交易和合约创建。这促进了创造性的钱包设计，实现了社交恢复、定制和可升级性。





与比特币的未使用交易输出 (UTXO) 模块不同，以太坊采用基于账户的模型，在确认交易后跟踪和更新账户余额。虽然 EOA 由用户拥有和控制，但智能合约账户是网络部署的智能合约，两者都能够接收、持有和发送以太币或代币。





目前的以太坊钱包（如 MetaMask）都是 EOA，受到 EOA 周围既定规则的限制，使得钱包设置和私钥安全措施有些复杂。丢失种子短语通常意味着失去钱包访问权限。





ERC-4337 解决了这些限制。它结合了智能合约账户和 EOA 的功能，简化了所需钱包功能的部署。





与上述需要共识层更改的提案 EIP-2938 不同，ERC-4337 引入了一个更高层的伪交易对象，称为UserOperation 。用户将 UserOperation 对象发送到单独的内存池中，然后由打包器将其打包成交易并包含在区块中。打包器的功能类似于验证器，为打包的交易支付 gas 费用，并从单个 UserOperation 执行中收取费用。





该提案增加了validateUserOp等新功能，使钱包成为智能合约，并引入了新合约EntryPoint ，作为执行这些新功能的安全门。





ERC-4337 旨在通过允许任何打包者参与来实现账户抽象的去中心化，避免共识变化以更快地采用，并允许创新用例，例如：





聚合签名；

每日交易限额；

紧急账户冻结；

白名单；

隐私保护应用程序。



它还旨在节省时间和燃料，因为捆绑器可以将 UserOperation 对象打包到单个交易中。





对于用户来说，ERC-4337 可以彻底改变加密钱包体验，增强加密的采用。它简化了钱包设置，消除了保留种子短语的需要，并实现了多因素身份验证和帐户恢复。用户可以访问定制服务，包括自动付款、预先批准和捆绑交易。





它通过减少人为错误来增强安全性，并提供 gas 灵活性，因为钱包可以使用任何 ERC-20 代币支付 gas 费。通过此升级，开发人员可以构建以任何 ERC-20 代币支付 gas 费的钱包。





通过 ERC-4337，复杂的加密钱包用户体验可以得到显著改善，从而消除大规模采用的巨大障碍。





揭开开源 Arka Paymaster 的面纱





Paymaster 是一个管理 gas 支付政策的智能合约账户，使项目能够承担用户的交易成本，并消除了用户为交易交互而持有原生区块链代币的需要。





相反，用户可以使用任何 ERC-20 代币（例如 USDC 或 USDT）支付 gas 费。此功能使应用程序开发人员能够赞助 gas 费并接受以稳定币或其他 ERC-20 代币支付 gas 费，从而使开发人员和用户都受益。





UserOperation可以指定另一个地址作为其 Paymaster；如果已设置，则在验证期间，入口点会检查 Paymaster 是否愿意承担 UserOperation 的费用。如果愿意，费用将从 Paymaster 质押的 ETH 中扣除，而不是从钱包中扣除，从而改善交易流程。





基于 Paymasters 提供的灵活性，Etherspot 推出了开源 Arka 付款人服务 ，进一步追求完善 Web3 用户体验。





Arka 是一种后端服务，用于验证 dApp 用户是否有资格获得赞助，如果是，则代表他们生成必要的赞助交易。





该服务提供赞助交易，允许项目代表最终用户支付交易费用。此外，开发人员可以利用上述无 gas 交易。





您可以在此处了解有关如何使用 Etherspot 的 Arka Paymaster 的更多信息。https: //bit.ly/3UgL0QLhttps://bit.ly/3UgL0QL

探索 Skandha Bundler





ERC-4337 打包器服务是用户和以太坊网络之间的中介，将多个 UserOperations（交易）打包在一起，以确保它们在链上被包含。打包器通过 UserOperation 函数收集 UserOps 交易，并将其作为单个交易提交给网络，从而节省 gas 费用并减少区块链拥堵。Etherspot 开发了一个名为的模块化 Typescript 实现 蕴 。





Skandha 为以太坊 ERC-4337 账户抽象提供了一个开发人员友好的捆绑器。它遵循 ERC-4337 标准，为以太坊和 EVM 兼容链用户和开发人员带来诸多好处：





去中心化：它有助于访问智能合约钱包，而无需依赖单一实体控制的集中式中继器。

节省 Gas 成本：将多笔交易捆绑为一笔。

抗审查：任何人都可以启动捆绑服务。



Skandha 的卓越表现体现在它在 22 多个网络上的实时运行，包括以太坊、Polygon、Optimism、Arbitrum、Linea、Gnosis、Fuse、Base、Flare、Mantle 等。它与 Nethermind 节点兼容，可以在主要使用 Nethermind 客户端的网络（如 Gnosis 和 Fuse）上运行。





此外，Skandha 支持 L2 链，并且 Skandha 的单个实例可以跨多个网络运行。一个令人兴奋的功能是它能够 共享内存池 ，允许 ERC-4337 捆绑包像 ETH 节点一样运作，促进真正的去中心化。





首先，获取 API 密钥 Etherspot 的开发者门户 。

如何使用它

通过以下一行代码即可轻松访问和运行 Skandha https://skandha.run/ . TransactionKit 是有兴趣同时使用 Skandha 和 Arka 的开发人员必不可少的工具。





交易套件 （TX Kit）是一个智能账户 React 库，用于快速、直接的 Web3 开发。与 Etherspot 的Prime SDK结合使用 Prime SDK 它有助于无缝访问 Arka 和 Skandha，为与 ERC-4337 捆绑服务和 Arka Paymaster 服务的交互提供全面的解决方案。





它将复杂的区块链操作隐藏在 React 组件后面，是任何 dApp 或前端开发人员的理想选择。有了它，您可以轻松执行交易、与智能合约交互，并管理 22 个以上区块链上的数字资产。





采用 TransactionKit 的好处包括提高效率，并提供一个用户友好的界面来管理 Skandha、Arka 和以太坊网络（或其他支持的链）之间的交互。从而，开发人员可以获得业界最好的体验。

它降低了 Web3 开发的门槛，旨在吸引下一个百万用户进入该领域。通过使区块链技术更加平易近人，它有助于广泛采用。





要集成 TransactionKit，开发人员可以查看我们的文档以获取详细指南；在那里，您还可以找到入门所需的所有说明和资源。该库易于使用、文档齐全，旨在加快任何编码水平的 dApp 开发人员的开发速度。

包起来

ERC-4337 的实施标志着区块链发展的重要里程碑。智能账户提供改进的功能、简化的用户体验、增强的安全性和抗量子加密。虽然尚未实现完整的账户抽象，但它引入了改善用户体验并为大规模采用铺平道路的功能。





在 Etherspot，我们已准备好重新定义您构建去中心化应用程序的方式。借助 Prime SDK、Arka、Skandha 和 TX Kit 等即用型产品，我们的多链平台不仅利用了 ERC-4337，还展示了该标准如何显著简化用户与区块链之间的交互，从而降低开发人员和最终用户的进入门槛。





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