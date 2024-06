Cách Etherspot xác định lại cách chúng tôi xây dựng hợp đồng thông minh Ethereum (Tóm tắt tài khoản)

Như Vitalik Buterin đã nêu trong một bài viết của mình, “ Việc trừu tượng hóa tài khoản từ lâu đã là ước mơ của cộng đồng nhà phát triển Ethereum. Và có những lý do chính đáng cho điều đó.





Tính năng trừu tượng hóa tài khoản (AA) cho phép mã EVM triển khai không chỉ logic ứng dụng mà còn cả logic xác minh trong ví của người dùng, do đó thúc đẩy quyền tự do sáng tạo trong thiết kế ví. Điều này cho phép các tính năng đổi mới như đa chữ ký, phục hồi xã hội, thuật toán chữ ký đơn giản hơn, thuật toán chữ ký an toàn sau lượng tử và khả năng nâng cấp.





Tuy nhiên, yêu cầu của giao thức Ethereum hiện tại đối với các giao dịch bắt nguồn từ tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài (EOA) được bảo đảm bằng ECDSA khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn, khi thêm chi phí 21000 gas cho mỗi hoạt động của người dùng. EIP-2938 nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các giao dịch bắt đầu từ hợp đồng chứ không phải EOA. Tuy nhiên, nó đòi hỏi những thay đổi đáng kể về giao thức.





Và cuối cùng, ERC-4337 cung cấp giải pháp mà không cần thay đổi giao thức lớp đồng thuận. Được xác định theo đề xuất này, việc trừu tượng hóa tài khoản cho phép người dùng sử dụng ví hợp đồng thông minh chứa logic xác minh tùy ý thay vì EOA làm tài khoản chính của họ.





Vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, ERC-4337 đã được ra mắt trên mạng chính Ethereum, với Etherspot , nhà cung cấp SDK trừu tượng tài khoản, đóng vai trò then chốt. Đang nhận một khoản trợ cấp từ Ethereum Foundation để thúc đẩy sáng kiến này, Etherspot được coi là người tham gia quan trọng trong sự kiện này.





Dưới đây, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về ERC-4337, AA và cách tiếp cận đổi mới của Etherspot hợp lý hóa việc đưa người dùng mới vào các ứng dụng phi tập trung và hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn.





Tìm hiểu ERC-4337

Sáng kiến này hợp nhất hai loại tài khoản hiện có của giao thức, tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài và tài khoản hợp đồng thông minh, vào một tài khoản hợp đồng duy nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mã thông báo và tạo hợp đồng. Điều này thúc đẩy các thiết kế ví sáng tạo, cho phép phục hồi xã hội, tùy chỉnh và nâng cấp.





Không giống như mô-đun Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) của Bitcoin, Ethereum sử dụng mô hình dựa trên tài khoản, theo dõi và cập nhật số dư tài khoản khi giao dịch được xác nhận. Mặc dù EOA do người dùng sở hữu và kiểm soát, nhưng tài khoản hợp đồng thông minh là hợp đồng thông minh được triển khai trên mạng, cả hai đều có khả năng nhận, giữ và gửi ether hoặc token.





Các ví Ethereum hiện tại như MetaMask là EOA, bị giới hạn bởi các quy tắc đã đặt xung quanh EOA, khiến việc thiết lập ví và các biện pháp bảo mật khóa riêng tư hơi phức tạp. Mất cụm từ hạt giống thường có nghĩa là mất quyền truy cập vào ví.





ERC-4337 giải quyết những hạn chế này. Nó kết hợp các chức năng của tài khoản hợp đồng thông minh và EOA, đơn giản hóa việc triển khai các tính năng ví mong muốn.





Không giống như EIP-2938, đề xuất được đề cập ở trên, yêu cầu thay đổi lớp đồng thuận, ERC-4337 giới thiệu một đối tượng giao dịch giả lớp cao hơn được gọi là UserOperation . Người dùng gửi các đối tượng UserOperation vào một mempool riêng biệt, sau đó được các bộ đóng gói đóng gói thành một giao dịch và đưa vào một khối. Trình đóng gói, hoạt động tương tự như trình xác thực, trả phí gas cho các giao dịch theo gói và nhận phí từ các lần thực thi UserOperation riêng lẻ.





Đề xuất này bổ sung các chức năng mới như validUserOp , biến ví thành hợp đồng thông minh và giới thiệu hợp đồng mới, EntryPoint , đóng vai trò là cổng bảo mật để thực thi các chức năng mới này.





ERC-4337 nhằm mục đích đạt được sự phân cấp trừu tượng hóa tài khoản bằng cách cho phép bất kỳ gói nào tham gia, tránh các thay đổi đồng thuận để áp dụng nhanh hơn và cho phép các trường hợp sử dụng sáng tạo như:





chữ ký tổng hợp;

hạn mức giao dịch hàng ngày;

đóng băng tài khoản khẩn cấp;

danh sách trắng;

các ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư.



Nó cũng nhằm mục đích tiết kiệm thời gian và gas vì các bộ đóng gói có thể đóng gói các đối tượng UserOperation thành một giao dịch duy nhất.





Đối với người dùng, ERC-4337 có thể cách mạng hóa trải nghiệm ví tiền điện tử, tăng cường việc áp dụng tiền điện tử. Nó đơn giản hóa việc thiết lập ví, loại bỏ nhu cầu lưu giữ cụm từ hạt giống và cho phép xác thực đa yếu tố và khôi phục tài khoản. Người dùng có thể truy cập các dịch vụ tùy chỉnh, bao gồm các giao dịch thanh toán tự động, phê duyệt trước và giao dịch theo gói.





Nó tăng cường bảo mật bằng cách giảm lỗi của con người và mang lại sự linh hoạt về gas, vì ví có thể trả phí gas bằng bất kỳ mã thông báo ERC-20 nào. Với bản nâng cấp này, các nhà phát triển có thể xây dựng các ví hỗ trợ thanh toán phí gas bằng bất kỳ mã thông báo ERC-20 nào.





Thông qua ERC-4337, trải nghiệm người dùng ví tiền điện tử phức tạp có thể được giảm bớt đáng kể, loại bỏ rào cản đáng kể đối với việc áp dụng đại trà.





Ra mắt Arka Paymaster mã nguồn mở





Paymaster là tài khoản hợp đồng thông minh quản lý các chính sách thanh toán gas, cho phép các dự án trang trải chi phí giao dịch của người dùng và loại bỏ nhu cầu người dùng giữ mã thông báo blockchain gốc để tương tác giao dịch.





Thay vào đó, người dùng có thể thanh toán phí gas bằng bất kỳ mã thông báo ERC-20 nào, chẳng hạn như USDC hoặc USDT. Tính năng này cho phép các nhà phát triển ứng dụng tài trợ phí gas và chấp nhận thanh toán gas bằng stablecoin hoặc các token ERC-20 khác, mang lại lợi ích cho cả nhà phát triển và người dùng.





UserOperation có thể chỉ định một địa chỉ khác làm Paymaster của nó; nếu được đặt, trong quá trình xác minh, điểm nhập sẽ kiểm tra xem Người quản lý thanh toán có sẵn sàng chi trả chi phí UserOperation hay không. Nếu sẵn lòng, phí sẽ được khấu trừ từ ETH đặt cược của Paymaster thay vì ví, cải thiện quy trình giao dịch.





Dựa trên tính linh hoạt do Paymasters cung cấp, Etherspot trình bày mã nguồn mở Dịch vụ thanh toán Arka , tiếp tục nỗ lực cải tiến trải nghiệm người dùng Web3.





Arka là dịch vụ phụ trợ xác thực xem người dùng dApp có đủ điều kiện nhận tài trợ hay không và nếu có, sẽ thay mặt họ thực hiện giao dịch tài trợ cần thiết.





Dịch vụ này cung cấp các giao dịch được tài trợ để cho phép các dự án thay mặt người dùng cuối thanh toán phí giao dịch. Ngoài ra, các nhà phát triển có thể tận dụng các giao dịch không tốn gas nêu trên.





Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng Arka Paymaster của Etherspot tại đây . https://bit.ly/3UgL0QLhttps://bit.ly/3UgL0QL

Khám phá Skandha Bundler





Các dịch vụ gói ERC-4337 là trung gian giữa người dùng và mạng Ethereum, kết hợp nhiều Hoạt động của người dùng (giao dịch) để đảm bảo sự bao gồm của chúng trên chuỗi. Các nhà đóng gói thu thập các giao dịch UserOps thông qua chức năng UserOperation và gửi chúng dưới dạng một giao dịch duy nhất lên mạng, tiết kiệm phí gas và giảm tắc nghẽn blockchain. Etherspot đã phát triển một triển khai Typescript mô-đun có tên Skandha .





Skandha cung cấp gói thân thiện với nhà phát triển để trừu tượng hóa tài khoản Ethereum ERC-4337. Nó tuân thủ tiêu chuẩn ERC-4337, mang lại nhiều lợi ích cho cả người dùng và nhà phát triển chuỗi tương thích Ethereum và EVM:





Phân cấp: Nó tạo điều kiện truy cập vào ví hợp đồng thông minh mà không cần dựa vào các bộ chuyển tiếp tập trung được kiểm soát bởi một thực thể duy nhất.

Tiết kiệm chi phí gas: Bằng cách gộp nhiều giao dịch thành một.

Chống kiểm duyệt: Bất kỳ ai cũng có thể khởi chạy dịch vụ đóng gói.



Sự nổi bật của Skandha được thể hiện qua hoạt động trực tiếp trên hơn 22 mạng, bao gồm Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Linea, Gnosis, Fuse, Base, Flare, Mantle, v.v. Nó tương thích với các nút Nethermind, cho phép hoạt động trên các mạng như Gnosis và Fuse chủ yếu sử dụng máy khách Nethermind.





Ngoài ra, Skandha hỗ trợ chuỗi L2 và một phiên bản Skandha duy nhất có thể hoạt động trên nhiều mạng. Một tính năng thú vị là khả năng của nó với Nhóm chia sẻ , cho phép các gói ERC-4337 hoạt động giống như các nút ETH, thúc đẩy quá trình phân cấp thực sự.





Để bắt đầu, hãy lấy khóa API tại Cổng thông tin dành cho nhà phát triển của Etherspot .

Làm thế nào để sử dụng nó

Việc truy cập và chạy Skandha được thực hiện đơn giản thông qua một lớp lót tại https://skandha.run/ . TransactionKit là công cụ thiết yếu dành cho các nhà phát triển quan tâm đến việc sử dụng cả Skandha và Arka.





Bộ giao dịch (TX Kit) là thư viện React tài khoản thông minh để phát triển Web3 nhanh chóng và đơn giản. Kết hợp với Prime SDK của Etherspot SDK chính , nó tạo điều kiện truy cập liền mạch vào cả Arka và Skandha, cung cấp giải pháp toàn diện để tương tác với dịch vụ gói ERC-4337 và Dịch vụ Arka Paymaster.





Lý tưởng cho bất kỳ nhà phát triển dApp hoặc front-end nào, nó ẩn các hoạt động blockchain phức tạp đằng sau các thành phần React. Với nó, bạn có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch, tương tác với hợp đồng thông minh và quản lý tài sản kỹ thuật số trên hơn 22 chuỗi khối.





Lợi ích của việc sử dụng TransactionKit bao gồm nâng cao hiệu quả và giao diện thân thiện với người dùng để quản lý các tương tác giữa Skandha, Arka và mạng Ethereum (hoặc các chuỗi được hỗ trợ khác). Qua đó, các nhà phát triển có được trải nghiệm tốt nhất trong ngành.

Nó hạ thấp rào cản đối với việc phát triển Web3, nhằm mục đích thu hút hàng triệu người dùng tiếp theo vào lĩnh vực này. Bằng cách làm cho công nghệ blockchain trở nên dễ tiếp cận hơn, nó hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi.





Để tích hợp TransactionKit, nhà phát triển có thể xem tài liệu của chúng tôi để biết hướng dẫn chi tiết ; ở đó, bạn cũng sẽ tìm thấy tất cả các hướng dẫn và tài nguyên cần thiết để bắt đầu. Thư viện thân thiện với người dùng, được ghi chép đầy đủ và được thiết kế để tăng tốc thời gian dành cho nhà phát triển dApp ở bất kỳ cấp độ mã hóa nào.

Gói (lại

Việc triển khai ERC-4337 đánh dấu những cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển blockchain. Tài khoản thông minh cung cấp chức năng được cải thiện, trải nghiệm người dùng hợp lý, bảo mật nâng cao và mật mã kháng lượng tử. Mặc dù chưa đạt được khả năng trừu tượng hóa tài khoản hoàn chỉnh nhưng nó giới thiệu các tính năng cải thiện trải nghiệm người dùng và mở đường cho việc áp dụng đại trà.





Tại Etherspot, tất cả chúng tôi đều sẵn sàng xác định lại cách bạn xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Với các sản phẩm sẵn sàng sử dụng của chúng tôi như Prime SDK, Arka, Skandha và TX Kit, nền tảng đa chuỗi của chúng tôi không chỉ tận dụng ERC-4337 mà còn minh họa cách tiêu chuẩn có thể hợp lý hóa đáng kể các tương tác chuỗi khối của người dùng, từ đó giảm bớt rào cản gia nhập cho cả nhà phát triển và người dùng cuối.





