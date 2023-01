Comment créer une application mobile leader : indice de stabilité des applications

Les applications mobiles sont plus importantes que jamais pour la croissance des entreprises, car elles alimentent un nombre croissant d'interactions avec les clients. Les utilisateurs ont des attentes élevées vis-à-vis de leurs applications mobiles, comme la stabilité, la vitesse et la disponibilité de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus. , et les tendances de l'industrie en matière de stabilité et de fréquence de publication. Nous vous invitons à les découvrir.





Les applications mobiles sont plus importantes que jamais pour la croissance des entreprises, car elles alimentent un nombre croissant d'interactions avec les clients.





Les utilisateurs attendent beaucoup de leurs applications mobiles, comme la stabilité, la vitesse et la disponibilité de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus.



Pour vous aider à comprendre comment votre application se compare à d'autres applications mobiles de premier plan, Bugsnag a compilé des points de repère, y compris une analyse de l'impact de la stabilité sur les notes des magasins d'applications et les tendances du secteur en matière de stabilité et de fréquence de publication.





Nous vous invitons à les découvrir.

La stabilité de l'application est le reflet de la qualité et de la quantité

La stabilité des applications mobiles peut être affectée par des facteurs tels que la valeur et le volume des interactions des utilisateurs.





En tant qu'indicateur clé de l'expérience utilisateur, la stabilité des applications est une mesure commerciale essentielle englobant la conversion, l'engagement et la rétention, qui sont tous liés aux revenus et à la croissance de l'entreprise.





C'est pourquoi les principales organisations d'ingénierie de tous les secteurs s'emploient activement à gérer et à améliorer la stabilité de leurs applications.





La stabilité est un pourcentage de sessions d'application sans plantage. Les scores de stabilité sont utilisés pour évaluer la santé de l'application et l'expérience utilisateur.

Qu'est-ce qui caractérise les applications leaders du marché ?





Pour que les applications mobiles dominent le marché et soient à l'avant-garde de la croissance des entreprises, les entreprises doivent mettre en œuvre les informations suivantes.



Plus il y a de 9 dans le score de stabilité d'une application, plus les notes de l'App Store sont élevées.



Il existe un compromis entre la valeur de l'interaction, la fidélité des clients et la stabilité de l'application. La valeur de l'interaction peut être le meilleur prédicteur de la stabilité de l'application.



Les versions hebdomadaires remplacent la norme bihebdomadaire car les applications sont mises à jour plus fréquemment.



Les neuf de la stabilité sont similaires aux cinq-neuf que les équipes d'infrastructure et opérationnelles utilisent pour mesurer le temps de fonctionnement et la disponibilité. Plus de neuf dans un score de stabilité indiquent des expériences d'application plus stables.





Les applications qui obtiennent plus de 9 dans leur score de stabilité obtiennent des notes plus élevées sur l'App Store





Les utilisateurs évaluent les applications sur Google Play et Apple App Stores en fonction de leur expérience globale.





Selon le type d'application, certains facteurs pèsent plus lourd que d'autres. Les exemples incluent l'utilité, la conception, l'engagement et la stabilité. L'analyse des notes des magasins d'applications pour différentes cohortes de stabilité donne un aperçu de l'impact de la stabilité sur l'expérience utilisateur.





ÉVALUATIONS DE L'APP STORE PAR STABILITÉ DE L'APP





Les applications qui obtiennent plus de 9 dans leur score de stabilité ont des notes plus élevées sur l'App Store.





Cela montre comment les applications plus stables génèrent des expériences utilisateur plus exceptionnelles, maximisent la rétention et créent un avantage concurrentiel.



Les problèmes de stabilité et les bogues qui surviennent fréquemment perturbent l'expérience d'une application et peuvent motiver les utilisateurs à soumettre une note inférieure.





Cela explique la plus grande dispersion des notes et la note médiane inférieure de l'App Store pour les applications dont la stabilité est inférieure à 99 %.

Les compromis entre valeur, fidélité et stabilité

Selon l'industrie, différents facteurs ont des effets variables sur la stabilité.





La compréhension de ces facteurs aidera les organisations d'ingénierie à développer des stratégies efficaces pour fournir des applications de meilleure qualité.

STABILITÉ DES APPLICATIONS PAR SECTEUR

Haute stabilité





Pionniers : pour une seule tâche importante, vous avez besoin de cette application.



Les applications B2B SaaS, qui ont généralement moins d'utilisateurs payants que les applications B2C SaaS, ont une stabilité médiane plus élevée.

Il est plus coûteux d'attirer des clients et donc plus important de les fidéliser avec des expériences d'application stables.



Les applications de commerce électronique, de voyage et d'hôtellerie et de finance et banque, dont les utilisateurs ouvrent l'application avec l'intention de dépenser ou de gérer de l'argent, doivent maintenir une plus grande stabilité car les plantages ont un impact direct sur les revenus.



Stabilité moyenne

Old Faithfuls : Il fait le travail, mais il y a place à l'amélioration.



Les applications B2C SaaS/Consumer Mobile, Consumer Goods et Health & Wellness ont des utilisateurs fidèles. Lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de stabilité des applications, ils sont plus lents à passer à un concurrent.

Ces applications peuvent permettre d'équilibrer les initiatives de stabilité avec d'autres initiatives centrées sur le client.



Faible stabilité

A Dime a Dozen : Si vous ne l'aimez pas, il y en a plein d'autres.



Les jeux mobiles peuvent attirer des millions d'utilisateurs, mais ces utilisateurs peuvent être moins fidèles, et les fidéliser nécessite un engagement constant, comme la mise à jour fréquente des jeux avec de nouveaux contenus et modes de jeu.

Des modifications fréquentes du code peuvent introduire davantage de bogues, ce qui explique le score de stabilité médian inférieur et la plus large diffusion des scores pour l'industrie du jeu.



Les applications multimédias et de divertissement servent également un marché de masse et ont tendance à avoir un ARPU (revenu moyen par utilisateur) inférieur, ce qui rend essentiel de fournir souvent de nouvelles fonctionnalités.

De nombreux acteurs de l'industrie qui n'ont jamais été axés sur la technologie développent rapidement leurs initiatives de streaming mobile dans le but de rester compétitifs.

Les versions hebdomadaires remplacent la norme bihebdomadaire

Les développeurs mettent à jour les applications pour proposer de nouvelles fonctionnalités et résoudre les bogues logiciels.





Comprendre à quelle fréquence les applications à haute stabilité publient une nouvelle version peut aider les équipes de développement à évaluer la cadence de publication de leur application et à décider si elle doit être ajustée pour augmenter la rétention.



Nos recherches montrent que les principales applications mobiles sont passées à une cadence de publication de 1x par semaine par rapport à une tendance auparavant populaire de 1x toutes les deux semaines.



La fréquence de publication mesure le nombre de mises à jour d'une application vers une nouvelle version sur une période de 30 jours.





FRÉQUENCE DE LIBÉRATION PAR INDUSTRIE





Les versions bihebdomadaires étaient autrefois la norme, mais les données de tous les secteurs indiquent que les applications sont mises à jour plus fréquemment avec une nouvelle version.



Les données sur les versions plus fréquentes prouvent que de plus en plus d'organisations d'ingénierie ont adopté la CI/CD et automatisé leurs pipelines de déploiement pour expédier les nouvelles versions plus rapidement.



Des approches telles que les progressions de versions etles indicateurs de fonctionnalités aident les équipes à renforcer leur confiance dans le développement et la livraison rapide de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.



L'utilisation des applications de commerce électronique a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 , et cela peut expliquer pourquoi elles sont mises à jour plus fréquemment avec de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues.