Como criar um aplicativo móvel líder: Índice de estabilidade do aplicativo

Os aplicativos móveis são mais importantes do que nunca para o crescimento dos negócios, pois estão potencializando um número cada vez maior de interações com os clientes. Os usuários têm grandes expectativas de seus aplicativos móveis, como estabilidade, velocidade e disponibilidade de novos recursos e conteúdo.





Para ajudá-lo a entender como seu aplicativo se compara a outros aplicativos móveis líderes, o Bugsnag compilou benchmarks, incluindo uma análise sobre como a estabilidade afeta as classificações da loja de aplicativos e as tendências do setor para estabilidade e frequência de lançamento.





A estabilidade do aplicativo é um reflexo da qualidade e quantidade

A estabilidade do aplicativo móvel pode ser afetada por fatores como o valor e o volume das interações do usuário.





Como um indicador-chave da experiência do usuário, a estabilidade do aplicativo é uma métrica comercial vital que abrange conversão, engajamento e retenção, todos vinculados à receita e ao crescimento dos negócios.





É por isso que as principais organizações de engenharia em todos os setores estão trabalhando ativamente para gerenciar e melhorar a estabilidade de seus aplicativos.





A estabilidade é uma porcentagem das sessões do aplicativo sem falhas. As pontuações de estabilidade são usadas para avaliar a integridade do aplicativo e a experiência do usuário.

O que caracteriza os aplicativos líderes de mercado?





Para que os aplicativos móveis liderem o mercado e estejam na vanguarda do crescimento dos negócios, as empresas devem executar os seguintes insights.



Quanto mais 9s na pontuação de estabilidade de um aplicativo, mais altas são as avaliações na loja de aplicativos.



Há uma compensação entre o valor da interação, a fidelidade do cliente e a estabilidade do aplicativo. O valor da interação pode ser o preditor mais forte da estabilidade do aplicativo.



Os lançamentos semanais estão substituindo a norma quinzenal, pois os aplicativos estão sendo atualizados com mais frequência.



Os noves de estabilidade são semelhantes aos cinco noves que as equipes operacionais e de infraestrutura usam para medir o tempo de atividade e a disponibilidade. Mais noves em uma pontuação de estabilidade indicam experiências de aplicativo mais estáveis.





Aplicativos que atingem mais 9s em sua pontuação de estabilidade obtêm avaliações mais altas na App Store





Os usuários classificam os aplicativos no Google Play e na Apple App Store com base em sua experiência geral.





Dependendo do tipo de app, alguns fatores pesam mais que outros. Exemplos incluem utilidade, design, engajamento e estabilidade. A análise das classificações da loja de aplicativos para diferentes coortes de estabilidade fornece informações sobre como a estabilidade afeta a experiência do usuário.





CLASSIFICAÇÕES DA LOJA DE APLICATIVOS POR ESTABILIDADE DO APLICATIVO





Avaliação Mediana









Os aplicativos que atingem mais 9s em sua pontuação de estabilidade têm classificações mais altas na loja de aplicativos.





Isso demonstra como aplicativos mais estáveis geram experiências de usuário mais excepcionais, maximizam a retenção e criam vantagem competitiva.



Problemas de estabilidade e bugs frequentes atrapalham a experiência do aplicativo e podem motivar os usuários a enviar uma classificação mais baixa.





Isso explica a maior distribuição de classificações e a classificação mediana mais baixa na loja de aplicativos para aplicativos com estabilidade inferior a 99%.

As compensações entre valor, lealdade e estabilidade

Dependendo da indústria, diferentes fatores têm efeitos variados na estabilidade.





A compreensão desses fatores ajudará as organizações de engenharia a desenvolver estratégias eficazes para fornecer aplicativos de alta qualidade.

ESTABILIDADE DE APLICATIVOS POR INDÚSTRIA

Alta Estabilidade





Trailblazers: Para apenas uma tarefa importante, você precisa deste aplicativo.



Os aplicativos B2B SaaS, que geralmente têm menos usuários pagantes e mais altos em comparação aos aplicativos B2C SaaS, têm uma estabilidade mediana mais alta.

É mais caro atrair clientes e, portanto, mais importante retê-los com experiências de aplicativos estáveis.



Aplicativos de eCommerce, Travel & Hospitality e Finance & Banking, cujos usuários abrem o aplicativo com a intenção de gastar ou administrar dinheiro, precisam manter uma estabilidade maior porque as falhas afetam diretamente a receita.



Estabilidade Média

Old Faithfuls: Faz o trabalho, mas há espaço para melhorias.



Os aplicativos B2C SaaS/Consumer Mobile, Consumer Goods e Health & Wellness têm usuários fiéis. Quando confrontados com problemas de estabilidade do aplicativo, eles são mais lentos para mudar para um concorrente.

Esses aplicativos podem equilibrar iniciativas de estabilidade com outras iniciativas centradas no cliente.



Baixa estabilidade

A Dime a Dozen: Se você não gosta, existem muitos outros.



Os jogos para celular podem atrair milhões de usuários, mas esses usuários podem ser menos leais, e retê-los requer engajamento consistente, como atualizar os jogos com frequência com novos conteúdos e modos de jogo.

Mudanças frequentes de código podem introduzir mais bugs, explicando a pontuação de estabilidade mediana mais baixa e a distribuição mais ampla de pontuações para a indústria de jogos.



Os aplicativos de mídia e entretenimento também atendem a um mercado de massa e tendem a ter um ARPU (receita média por usuário) mais baixo, tornando essencial oferecer novos recursos com frequência.

Muitos no setor que historicamente não foram orientados para a tecnologia estão construindo rapidamente suas iniciativas de streaming móvel na tentativa de permanecerem competitivos.

Lançamentos semanais substituem a norma quinzenal

Os desenvolvedores atualizam os aplicativos para oferecer novos recursos e solucionar bugs de software.





Compreender com que frequência os aplicativos de alta estabilidade lançam uma nova versão pode ajudar as equipes de desenvolvimento a avaliar a cadência de lançamento de seus aplicativos e decidir se ele precisa ser ajustado para aumentar a retenção.



Nossa pesquisa mostra que os principais aplicativos móveis mudaram para uma cadência de lançamento de 1 vez por semana em comparação com uma tendência popular anterior de 1 vez por duas semanas.



A frequência de lançamento mede o número de vezes que um aplicativo é atualizado para uma nova versão em um período de 30 dias.





FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO POR INDÚSTRIA





Lançamentos quinzenais já foram a norma, mas dados de vários setores indicam que os aplicativos estão sendo atualizados com uma nova versão com mais frequência.



Dados sobre lançamentos mais frequentes provam que mais e mais organizações de engenharia adotaram CI/CD e automatizaram seus pipelines de implantação para enviar novas versões mais rapidamente.



Abordagens como progressões de lançamento esinalizadores de recursos estão ajudando as equipes a criar mais confiança no desenvolvimento e envio de novos recursos aos usuários rapidamente.



O uso de aplicativos de comércio eletrônico aumentou durante a pandemia de COVID-19 e isso pode explicar por que eles são atualizados com mais frequência com novos recursos e correções de bugs.