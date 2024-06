Comment créer des produits de haute qualité à la vitesse du démarrage : un guide complet

En moins de quatre mois, l'idée de notre client est passée du concept à l'acquisition de son premier client B2B. Comme beaucoup de startups , elles se posaient une question : « Comment pouvons-nous démontrer rapidement un produit fonctionnel à nos clients sans compromettre la qualité ? »





Notre équipe a construit avec succès quatre projets majeurs comme celui-ci au cours des 1,5 dernières années. Soyons honnêtes : il est difficile d’avancer rapidement sans un processus établi . Dans cet article, nous partagerons trois éléments fondamentaux pour créer un produit. Nous espérons que ces informations vous inspireront et vous aideront à démarrer votre parcours de startup.





De plus, nous fournirons nos meilleures pratiques pour un processus de développement efficace qui mène à des partenariats réussis et à des résultats positifs pour toutes les personnes impliquées : fondateurs, équipes techniques et utilisateurs.





Partie I. Vision

En tant que propriétaire de startup, vous êtes enthousiasmé par le potentiel de votre idée. Cet enthousiasme vous pousse à vous lancer directement dans la création et à introduire votre nouveau produit sur le marché.





Mais gardons cette étincelle et commençons par faire des études de marché et parler d’abord aux utilisateurs potentiels. Vous devez valider votre idée et vous assurer qu’il existe une demande pour celle-ci.





Ce processus ne devrait pas prendre trop de temps, car nous sommes dans une réalité de startup. Cependant, il est important d’avoir une vision claire du problème que votre produit résout et de votre public cible.

Dans cette section, nous mettrons en lumière les aspects clés du processus d'affinement de la vision.

1. Collaboration en équipe

Avoir une communication ouverte entre les fondateurs et les équipes techniques est vital. Les fondateurs doivent communiquer leur vision et leurs objectifs pour le produit, tandis que les développeurs peuvent fournir des informations précieuses sur les fonctionnalités réalisables et le temps qu'elles peuvent prendre pour se développer.





Nous organisons des ateliers de découverte pour réfléchir, échanger des perspectives et approfondir le concept. Ce processus collaboratif contribue à façonner la vision de votre produit en tant que solution technologique.

2. Positionnement

Même au début du parcours, lorsque vous n'avez pas testé le produit lui-même, le positionnement est quelque chose qui permet d'accélérer le temps de développement de 3 à 4 fois. Comment?





Le positionnement vous aide à rester concentré sur votre valeur différenciée et à prioriser les éléments à intégrer dans votre MVP.









Le « positionnement parfait » est une occasion rare avant que le produit n'arrive sur le marché. April Dunford , une experte en marketing qui travaille sur le positionnement pour les entreprises technologiques, recommande d'utiliser la thèse du positionnement . Il sert de cadre pour répondre à plusieurs questions critiques :





Avec qui pensons-nous être en concurrence ?

Qu'est-ce qui distingue mon produit des autres ?

Quelle valeur unique puis-je apporter au marché ?

Quelles sont les personnes qui, je pense, l’aimeront ?





Il est davantage utilisé à des fins internes : pour tester des hypothèses et découvrir où nous pouvons nous tromper. Il peut toujours y avoir un segment de clientèle auquel nous n'avions jamais pensé ou une fonctionnalité qui n'était pas prévue.





Mais la thèse vous aide à démarrer et elle se transforme en une déclaration lorsque votre proposition s'aligne enfin sur la demande du marché.

3. Avant-vente : l'idée en tant qu'entreprise

« Dois-je continuer et créer ce produit ? » « Y a-t-il une demande du marché ? » et "Puis-je créer une entreprise autour de ce produit ?" - ce sont toutes des questions qui pourraient encore vous traverser l'esprit, et elles sont valables.





Les préventes sont une excellente méthode pour savoir si votre idée peut se transformer en une entreprise prospère. L'objectif est de partager votre vision avec votre public cible pour voir s'il y a suffisamment de demande.





Selon une étude de McKinsey , les préventes peuvent augmenter les taux de réussite jusqu'à 40 à 50 % pour les nouvelles entreprises et 80 à 90 % pour les entreprises existantes, par rapport aux taux moyens.





Voici pourquoi les préventes sont si utiles :

Vous obtenez de vrais retours clients. Cela vous indique si les gens aiment votre idée.

Cela vous indique si les gens aiment votre idée. Vous gagnez de l’argent d’avance. Cet argent peut vous aider dans la production.

Cet argent peut vous aider dans la production. Cela réduit les risques. Vous savez qu'il existe une demande avant d'investir dans un produit.





Vous pouvez tester votre positionnement, vos avantages uniques et votre modèle de tarification en créant une page de destination, en lançant une campagne publicitaire ou même en utilisant les connexions de réseautage et de médias sociaux.

Cela peut aboutir à une base de prospects, d’utilisateurs précoces et de précieux commentaires des utilisateurs.





Et vous pensez peut-être : « Mais attendez, nous n’avons rien à pré-vendre » . Eh bien, parlons-en.

Deuxieme PARTIE. Stratégie

Chaque produit entre sur un marché dynamique. Il existe une concurrence existante, des attentes des clients et des défis cachés.





Le but de la stratégie est de minimiser les risques et de maximiser les opportunités. Votre idée peut être entièrement formée ou n’être qu’une esquisse. Cependant, sans un plan d’exécution bien défini, il devient difficile de convaincre les investisseurs de sa valeur.





Une stratégie vous aide à rester concentré et sur la bonne voie, tout en vous fournissant une feuille de route à suivre. Voici quelques règles qui rendent notre stratégie rapide et efficace à mettre en œuvre.

1. Méthodologie Lean Startup

Il est important de se fixer des objectifs réalistes. Si l’on veut aller loin et vite, mieux vaut commencer petit.





La méthode Lean Startup dit qu'il n'est pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps et d'argent à une version finale et soignée, car cette version ne sera pas la version finale. Il est crucial d’obtenir les retours des clients le plus rapidement possible pour continuer à affiner le produit.





L’objectif d’un entrepreneur n’est pas seulement de créer un produit, mais aussi de résoudre un problème. Fabriquer un produit n’est qu’un moyen parmi d’autres d’atteindre cet objectif.





La plupart des startups et des nouveaux produits s'appuient sur MVP (Minimum Viable Product). Aaron Dinin partage l'idée qu'un MVP ne consiste pas seulement à créer la version la plus simple possible d'un produit. Il s'agit de prendre un minimum de temps et d'efforts pour commencer à apprendre de MVP.

2. Commencer la validation avant le développement

Notre équipe travaille généralement sur un prototype fonctionnel avant un MVP. Il s'agit d'une méthode rentable pour présenter le concept du produit et valider les hypothèses les plus critiques.





Un prototype fonctionnel (ou un prototype fonctionnel et interactif) est comme un premier modèle de produit. Il est conçu pour tester un concept ou un processus, en tirer des leçons et le montrer aux investisseurs et aux utilisateurs.





Créer un prototype comme celui-ci nous prend généralement environ quelques semaines. Nous n'avons pas besoin de faire de développement réel ; nous pouvons le créer pendant que nous sommes en phase de découverte.

Une fois que nous disposons d'un prototype d'interface utilisateur fonctionnel, le propriétaire de l'idée dispose déjà d'une version de démonstration du produit qui peut être présentée aux clients. Il est temps de réaliser des entretiens avec les clients, de présenter le produit à des investisseurs potentiels, de recueillir tous les retours et de traiter les informations.





Cette connaissance guide la prise de décision suivante tant pour le client que pour l’équipe technique. Il permet de répondre à des questions clés :





Quels domaines devons-nous prioriser lors du développement d’un MVP ?

lors du développement d’un MVP ? Sommes-nous sur la bonne voie en ce qui concerne notre adéquation produit-marché, ou devons-nous faire pivoter et ajuster notre stratégie ?

en ce qui concerne notre adéquation produit-marché, et ajuster notre stratégie ? Comment planifier stratégiquement nos futures itérations ?





C'est le moment de commencer la prévente, de vérifier s'il existe une demande sur le marché et de faire de la découverte des clients pour découvrir les problèmes et les motivations des clients pour le développement futur de produits.

3. Priorisez et concentrez-vous sur les fonctionnalités essentielles

Lorsque vous lancez un MVP, assurez-vous de donner la priorité aux fonctionnalités clés qui soutiennent votre proposition de valeur unique. Diverses techniques telles que la matrice Value & Effort, la méthode MoSCoW ou le modèle Kano peuvent vous aider à décider sur quoi vous concentrer et à organiser votre processus de développement en cycles efficaces.

Si vous envisagez de gérer vous-même la mise en œuvre, nous vous recommandons de vous concentrer sur :





Des fonctionnalités de base qui résolvent le problème principal.

qui résolvent le problème principal. Des fonctionnalités très demandées que les utilisateurs demandent explicitement.

que les utilisateurs demandent explicitement. Des gains rapides qui peuvent être mis en œuvre rapidement et avoir un impact significatif.





Un MVP se concentre sur la résolution d’un seul problème. Il possède généralement des fonctions de base et 2 à 3 fonctionnalités clés.

Partie III. Tactiques : comment créer des produits plus rapidement

Passons directement au développement ! Notre objectif ici est de créer un produit de manière rapide et efficace, sans compromettre la qualité.





Pour accélérer le processus de développement, vous disposez d'options telles que l'embauche de développeurs (indépendants, en interne ou en sous-traitance). Alternativement, vous pouvez tirer parti d’outils spécialement conçus pour aider les fondateurs non techniques.





Dans cette section, nous partagerons des tactiques pour vous aider à créer rapidement et efficacement votre MVP.

1. Technologies low-code/no-code

Le nom lui-même suggère que vous n’avez pas besoin de beaucoup coder. Ces outils sont conviviaux et permettent aux fondateurs non technologiques de créer leurs premières versions de produits.





Cette approche permet d'économiser du temps et de l'argent, ce qui en fait un choix privilégié pour les équipes techniques travaillant avec des startups. De plus, c'est un excellent moyen de tester le terrain avant de s'engager dans un développement complexe.





D’un autre côté, ces plateformes ont des limites. Vous n'aurez pas un contrôle total sur le code, mais vous pourrez toujours apporter quelques modifications et personnaliser votre logiciel dans une certaine mesure. Avoir quelques connaissances en programmation aide à cela.





Choisir le bon outil est essentiel. Notre équipe analyse minutieusement toutes les exigences du projet avant de prendre une décision, en tenant compte de l'évolutivité future. Chaque plateforme possède des fonctionnalités uniques, donc si vous travaillez seul, n'oubliez pas de faire un audit de la plateforme et de voir à quel point elle est évolutive.

2. Solutions pré-construites et intégrations tierces

Dans la mesure du possible, intégrez les outils, plateformes et services existants pour éviter de réinventer la roue. Cela peut réduire considérablement le temps de développement de fonctionnalités telles que les paiements, l’authentification et l’analyse des données.

Cas d'utilisation populaires pour les intégrations d'API :

Passerelles de paiement comme PayPal, Stripe ou Braintree pour les transactions en ligne.

comme PayPal, Stripe ou Braintree pour les transactions en ligne. CRM et systèmes de billetterie comme Zoho, Salesforce, HubSpot ou Zendesk pour rationaliser la gestion des données clients.

comme Zoho, Salesforce, HubSpot ou Zendesk pour rationaliser la gestion des données clients. Des outils d'automatisation des flux de travail comme Zapier pour automatiser les tâches et rationaliser les processus.

comme Zapier pour automatiser les tâches et rationaliser les processus. API de commerce électronique pour la gestion des stocks, le traitement des commandes et les capacités de recherche de produits.

pour la gestion des stocks, le traitement des commandes et les capacités de recherche de produits. Des systèmes de chat comme LiveChat, Intercom ou Zendesk Chat pour améliorer la communication et l'assistance client.

comme LiveChat, Intercom ou Zendesk Chat pour améliorer la communication et l'assistance client. API de services de voyage et de réservation populaires pour fournir des disponibilités et des options de réservation en temps réel aux clients.

3. Développement itératif

Parfois, les fondateurs de startups nous contactent avec un objectif clé : publier le MVP dès que possible. Le développement itératif est la manière dont nous y parvenons et faisons avancer le produit.





Le développement itératif est structuré en cycles, comprenant la planification, le développement, les tests et la révision. Chaque itération produit une nouvelle version du programme, se poursuivant jusqu'à ce que le résultat final soit atteint. Cette approche nous permet de :





recueillir des commentaires après chaque itération et apprendre plus rapidement ;

après chaque itération et apprendre plus rapidement ; faire des améliorations un processus continu basé sur les données utilisateur pertinentes ;

un processus continu basé sur les données utilisateur pertinentes ; réduire les risques et faire preuve de flexibilité pour suivre le marché.

4. Utiliser les frameworks et bibliothèques existants

Ces outils offrent des composants et des fonctionnalités prêts à l'emploi qui peuvent être intégrés sans effort à votre produit, permettant ainsi de gagner du temps sur le codage à partir de zéro.

Mais n'oubliez pas de prendre en compte les besoins spécifiques de votre projet avant de choisir un framework ou une bibliothèque. C'est également une bonne idée de mettre à jour et de maintenir régulièrement ces outils pour garantir qu'ils continuent de fonctionner correctement et restent sécurisés.

5. Pratiques de développement

En matière de qualité, cette approche est essentielle pour créer des logiciels qui peuvent être facilement maintenus et évolutifs pour l'avenir. Voici quelques méthodes importantes à considérer :





Conception modulaire : diviser un système en parties plus petites et gérables facilite sa compréhension, son développement et ses tests.

: diviser un système en parties plus petites et gérables facilite sa compréhension, son développement et ses tests. Réutilisabilité du code : l'écriture de code pouvant être utilisé dans différentes parties de l'application permet d'économiser du temps et des efforts.

: l'écriture de code pouvant être utilisé dans différentes parties de l'application permet d'économiser du temps et des efforts. Lisibilité : le code doit être facile à lire pour toute personne susceptible de travailler dessus à l'avenir, ce qui implique l'utilisation de conventions de dénomination et la rédaction de commentaires clairs.

: le code doit être facile à lire pour toute personne susceptible de travailler dessus à l'avenir, ce qui implique l'utilisation de conventions de dénomination et la rédaction de commentaires clairs. Contrôle de version : l'utilisation d'outils tels que Git permet de suivre les modifications et permet la collaboration entre les développeurs.

: l'utilisation d'outils tels que Git permet de suivre les modifications et permet la collaboration entre les développeurs. Tests automatisés : lorsque l'équipe met en œuvre des tests qui s'exécutent automatiquement, elle garantit que les nouvelles modifications n'interrompent pas les fonctionnalités existantes.

: lorsque l'équipe met en œuvre des tests qui s'exécutent automatiquement, elle garantit que les nouvelles modifications n'interrompent pas les fonctionnalités existantes. Intégration continue/déploiement continu (CI/CD) : l'automatisation du processus de création et de déploiement accélère le cycle de publication et réduit les erreurs humaines.

: l'automatisation du processus de création et de déploiement accélère le cycle de publication et réduit les erreurs humaines. Documentation : Il est crucial de conserver une bonne documentation pour clarifier les aspects techniques pour les différents membres de l'équipe, pour intégrer de nouvelles personnes et à des fins de référence.





6. Donner la priorité à la communication et à la collaboration

Assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d’onde, car cela encourage le partage d’idées et aide à résoudre les problèmes rapidement.





Voici quelques règles pour une communication et une collaboration efficaces que nous utilisons :





stand-ups quotidiens en équipe pour tenir tout le monde informé

pour tenir tout le monde informé réunions hebdomadaires ou bihebdomadaires avec les clients pour discuter des progrès, des mises à jour et recueillir des commentaires

avec les clients pour discuter des progrès, des mises à jour et recueillir des commentaires des outils de gestion de projet agiles pour suivre nos progrès

pour suivre nos progrès des canaux de communication clairs pour une communication ouverte et une connexion constante entre notre équipe de projet, nos clients et les principales parties prenantes.





Conclusion

Un plan de lancement bien planifié et exécuté ouvre la voie à un produit réussi qui répond aux besoins des clients, stimule l'engagement et crée une base d'utilisateurs fidèles. Nous sommes impatients d'offrir nos compétences dans la création de produits à partir de zéro et de gérer les aspects techniques tout au long du processus.





Si vous décidez de travailler seul, il existe encore de nombreuses possibilités pour valider votre idée et tirer parti de solutions prédéfinies. Utilisez ces stratégies pour hiérarchiser efficacement les tâches et vous assurer que vous orientez vos ressources vers les bonnes choses.