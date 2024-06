Les outils d’écriture d’IA ont considérablement rationalisé le processus de création de contenu dans un large éventail de domaines et de professions. Cependant, la montée en puissance des détecteurs d’IA comme GPTZero, qui détectent le contenu de l’IA, fait obstacle à cela.





Pire encore, ces plateformes ne sont pas infaillibles. En d’autres termes, votre contenu peut toujours être faussement signalé même si vous l’avez entièrement écrit vous-même. C'est pourquoi il est extrêmement vital de savoir comment contourner GPTZero, alors explorons comment procéder en détail.

Qu’est-ce que GPTZero ?

GPTZero est un détecteur de contenu IA initialement lancé en janvier 2023 par un étudiant de Princeton, Edward Tian, dans le cadre de son projet de thèse senior. Au cours de la première semaine suivant sa sortie, il a réussi à attirer plus de 30 000 utilisateurs actifs.





Depuis, l'entreprise a réussi à augmenter 3,5 millions de dollars dans un tour de table de plusieurs sociétés de capital-risque. Cela a permis à ses développeurs d'améliorer encore la précision de la plateforme et même de fournir des fonctionnalités avancées telles que des rapports d'analyse approfondis, entre autres.





Cela en a fait un choix de premier plan, en particulier parmi les éducateurs et les établissements universitaires cherchant à identifier les étudiants soumettant des essais et des articles générés par l'IA.

Comment contourner la détection GPTZero AI ?

S’il est vrai que GPTZero est un puissant détecteur d’IA, le fait est qu’il n’est pas imbattable. Il existe plusieurs façons de faire en sorte que vos articles, essais, rapports et articles générés par l'IA paraissent suffisamment humains pour contourner complètement GPTZero. Explorons-les en détail ci-dessous.

Utilisez un humaniseur d'IA comme BypassGPT

Utiliser un humaniseur d'IA comme Contourner GPT est le moyen le plus efficace et le plus simple d’éviter la détection GPTZero AI. Formé sur des millions d’ensembles de données de textes écrits par des humains, l’outil avancé réécrit instantanément le contenu de l’IA en reflétant les styles d’écriture humaine authentiques.





Cela lui permet de produire une sortie 100 % indétectable qui peut contourner même le détecteur IA le plus strict, y compris GPTZero. Mieux encore, BypassGPT parvient à maintenir à tout moment l’unicité du contenu et l’exactitude contextuelle.

Voici les principales fonctionnalités et avantages de l’utilisation de BypassGPT :

Caractéristiques:

De puissantes techniques d’humanisation de l’IA qui donnent au contenu de l’IA un son authentiquement humain.

Plusieurs modes de contournement de l'IA qui permettent au texte AI de contourner tout modèle de détection d'IA.

Fonctionne avec tout type de contenu généré par l'IA, y compris les articles, les essais, les textes publicitaires, etc.

Avantages:

Évite sans faute la détection GPTZero AI.

Interface très intuitive et conviviale.

Sortie 100 % sans plagiat et contextuellement précise.





Outre l’utilisation d’un humaniseur d’IA, il existe d’autres moyens de rendre votre contenu d’IA suffisamment humain pour contourner la détection GPTZero AI.

Utiliser des invites IA plus spécifiques

Être précis avec les invites de l'IA peut faire une énorme différence dans la qualité du résultat. Par exemple, si vous incluez « Dans le style de… » lorsque vous utilisez un écrivain IA, cela correspondra généralement au ton et au style souhaités. Cela peut rendre le son de sortie moins générique et robotique, ce qui réduit considérablement la probabilité d'être signalé par les détecteurs IA.

Ajouter plus de variations de phrases

Les détecteurs d'IA comme GPTZero sont formés pour détecter des modèles de mots prévisibles, ce qui est souvent observé dans le contenu généré par l'IA. Cela signifie mettre en œuvre l’utilisation de phrases et de longueurs de paragraphe variées, car cela reflétera le déroulement typique d’une conversation humaine. Ce faisant, vous êtes plus susceptible d’obtenir des scores humains élevés sur GPTZero et d’autres détecteurs d’IA.

Modifier en utilisant une expression plus humaine

L’écriture de l’IA est facile à détecter principalement parce qu’elle manque de nuances humaines distinctives. Le contenu semble souvent robotique et sans vie, ce qui permet aux détecteurs d’IA comme GPTZero de le repérer. Au lieu de cela, vous pouvez modifier n'importe quel texte écrit par l'IA et mettre en œuvre des signaux plus émotionnels comme la joie, l'humour, la frustration, etc. Cela contribuera à rendre le texte plus humain et engageant.

Concentrez-vous sur la voix active

Les générateurs de texte IA utilisent souvent la voix passive dans la sortie, ce qui rend le texte inutilement verbeux et plus difficile à lire. La plupart des détecteurs d'IA sont formés pour surveiller cela, mais vous pouvez éviter cela en modifiant le contenu en utilisant une voix plus active. Cela contribuera à rendre le contenu plus naturel et suffisamment humain pour contourner la détection de l’IA.

Inclure des anecdotes personnelles

Contrairement aux humains, les outils d’écriture de l’IA ne peuvent pas proposer d’histoires ou d’opinions personnelles. À cette fin, l’ajout d’anecdotes personnelles peut souvent contribuer à rendre le contenu de l’IA authentique. Dans la plupart des cas, cela peut impliquer d'inclure des études de cas, des témoignages, des citations, etc. En conséquence, vous donnerez au texte une impression plus personnelle que les détecteurs d'IA reconnaîtront comme humain.

Pourquoi est-il important d’éviter la détection GPTZero AI ?

Évitez les pénalités : de nombreuses institutions universitaires et publications utilisent GPTZero pour détecter le contenu de l'IA. De plus, Politiques de Google sur le contenu IA sont au mieux troubles. Savoir comment battre GPTZero réduit le risque de subir des conséquences liées à l'utilisation d'outils d'écriture d'IA.





Boostez l’engagement des lecteurs : le contenu de l’IA peut être fade et sans vie, ce qui décourage le public de continuer à lire. Battre la détection GPTZero AI peut être un excellent moyen de garantir que votre contenu semble plus naturel et plus pertinent, ce qui stimule l'engagement des lecteurs.



Maintenir l'originalité : le contenu généré par l'IA est souvent connu pour être générique et peu original. Cela peut décourager les enseignants et les lecteurs de donner une chance à votre travail. Cependant, contourner GPTZero signifiera généralement que le contenu a quelque chose d'unique à offrir.

Conclusion

Il est devenu de plus en plus nécessaire d’éviter la détection GPTZero AI, surtout compte tenu de l’évolution rapide de ces détecteurs IA. Si vous ne parvenez pas à rendre votre contenu indétectable, il vous deviendra alors très difficile d'utiliser pleinement les outils d'écriture de l'IA.