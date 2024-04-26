AI 写作工具极大地简化了各个领域和职业的内容创作流程。然而，像 GPTZero 这样用于检测 AI 内容的 AI 检测器的兴起阻碍了这一进程。





更糟糕的是，这些平台并非万无一失。换句话说，即使您完全自己编写内容，您的内容仍可能被错误标记。这就是为什么知道如何绕过 GPTZero 至关重要，所以让我们详细探讨如何做到这一点。

什么是 GPTZero？

GPTZero 是一款 AI 内容检测器，最初由普林斯顿大学学生 Edward Tian 于 2023 年 1 月作为其毕业论文项目的一部分推出。在发布的第一周内，它成功吸引了超过 30,000 名活跃用户。





自那时起，该公司成功筹集 350万美元 该平台在种子轮融资中获得了多家风险投资公司的资金。这使得其开发人员能够进一步提高平台的准确性，甚至提供深入分析报告等高级功能。





这使得它成为首选，尤其是对于希望识别提交人工智能生成的论文和论文的学生的教育工作者和学术机构而言。

如何绕过 GPTZero AI 检测？

虽然 GPTZero 确实是一款强大的 AI 检测器，但事实上它并非无懈可击。有几种方法可以让你用 AI 生成的文章、论文、报告和论文听起来足够像人类，从而完全绕过 GPTZero。下面让我们详细探讨一下。

使用像 BypassGPT 这样的人工智能人性化工具

使用人工智能人性化器 绕过GPT 是避免 GPTZero AI 检测的最有效和最简单的方法。这款先进的工具经过数百万份人类书写文本数据集的训练，可以通过模仿真实的人类书写风格即时重写 AI 内容。





这使得它能够产生 100% 不可检测的输出，甚至可以绕过包括 GPTZero 在内的最严格的 AI 检测器。最重要的是，BypassGPT 始终能够很好地保持内容的独特性和上下文准确性。

以下是使用 BypassGPT 的主要功能和好处：

特征：

强大的AI人性化技术，使AI内容听起来真实地像人类一样。

多种AI绕过模式，使AI文本绕过任何AI检测模型。

适用于任何类型的 AI 生成内容，包括文章、散文、广告文案等。

好处：

绝对能避免 GPTZero AI 检测。

高度直观和用户友好的界面。

100% 无抄袭且上下文准确的输出。





除了使用 AI 人性化器之外，还有其他一些方法可以使您的 AI 内容听起来足够像人类，以绕过 GPTZero AI 检测。

使用更具体的人工智能提示

人工智能提示越具体，输出质量就越高。例如，如果你在使用人工智能写作时加上“风格是……”，它通常会符合你想要的语气和风格。这可以让输出听起来不那么笼统和机械，从而大大降低被人工智能检测器标记的可能性。

添加更多句子变化

像 GPTZero 这样的 AI 检测器经过训练可以发现可预测的单词模式，这在 AI 生成的内容中很常见。这意味着要使用不同的句子和段落长度，因为这将反映出典型的人类对话流程。这样做，您更有可能在 GPTZero 和其他 AI 检测器上获得较高的人类分数。

编辑使用更人性化的表达方式

AI 写作很容易被检测到，主要是因为它缺乏任何独特的人类细微差别。内容听起来往往像机器人一样毫无生气，这使得 GPTZero 等 AI 检测器能够发现它。相反，你可以编辑任何 AI 编写的文本，并添加更多情感线索，如快乐、幽默、沮丧等。这将有助于使文本听起来更人性化、更具吸引力。

注重主动语态

AI 文本生成器通常在输出中使用被动语态，这会使文本不必要地冗长且更难阅读。大多数 AI 检测器都经过训练可以发现这种情况，但您可以通过使用更多主动语态编辑内容来防止这种情况。这将有助于使内容听起来更自然、更人性化，足以绕过 AI 检测。

包括个人轶事

与人类不同，AI 写作工具无法提出个人故事或观点。为此，添加个人轶事通常有助于使 AI 内容听起来真实可信。在大多数情况下，这可能意味着包括案例研究、推荐、引言等。因此，您将使文本具有更个性化的感觉，AI 检测器会将其识别为人类。

为什么避免 GPTZero AI 检测很重要？

避免处罚：许多学术机构和出版物使用 GPTZero 来检测 AI 内容。此外， Google 的 AI 内容政策 充其量是模糊的。知道如何击败 GPTZero 可以降低使用 AI 写作工具面临后果的风险。





提高读者参与度：AI 内容可能平淡无趣，这会打消读者继续阅读的积极性。击败 GPTZero AI 检测可以很好地确保您的内容听起来更自然、更具相关性，从而提高读者参与度。



保持原创性：众所周知，人工智能生成的内容通常很普通，缺乏原创性。这可能会让老师和读者不愿意给你的作品一个机会。然而，绕过 GPTZero 通常会传达出内容具有独特之处的信息。

结论

避免 GPTZero AI 检测变得越来越必要，尤其是考虑到这些 AI 检测器的快速进步。如果你无法让你的内容无法被检测到，那么你将很难充分利用 AI 写作工具。



