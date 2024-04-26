Инструменты написания искусственного интеллекта радикально упростили процесс создания контента в широком спектре областей и профессий. Однако этому мешает появление детекторов искусственного интеллекта, таких как GPTZero, которые обнаруживают контент искусственного интеллекта.





Что еще хуже, эти платформы не являются надежными. Другими словами, ваш контент все равно может быть ошибочно помечен, даже если вы полностью написали его самостоятельно. Вот почему чрезвычайно важно знать, как обойти GPTZero, поэтому давайте рассмотрим, как это сделать подробно.

Что такое GPTZero?

GPTZero — это детектор контента с использованием искусственного интеллекта, первоначально запущенный в январе 2023 года студентом Принстона Эдвардом Тианом в рамках его дипломного проекта. За первую неделю после выпуска ему удалось привлечь более 30 000 активных пользователей.





С тех пор компании удалось поднять 3,5 миллиона долларов в посевном раунде от нескольких венчурных компаний. Это позволило разработчикам еще больше повысить точность платформы и даже предоставить расширенные возможности, такие как отчеты об углубленном анализе, среди прочего.





Это сделало его популярным выбором, особенно среди преподавателей и академических учреждений, стремящихся выявить студентов, отправляющих эссе и статьи, созданные с помощью ИИ.

Как обойти обнаружение AI GPTZero?

Хотя GPTZero действительно является мощным детектором искусственного интеллекта, факт остается фактом: он не является непобедимым. Есть несколько способов заставить ваши статьи, эссе, отчеты и статьи, созданные с помощью ИИ, звучать достаточно по-человечески, чтобы полностью обойти GPTZero. Давайте рассмотрим их подробно ниже.

Используйте гуманизатор AI, например BypassGPT

Использование гуманизатора ИИ, такого как ОбходGPT это самый эффективный и простой способ избежать обнаружения GPTZero AI. Обученный на миллионах наборов данных текстов, написанных человеком, этот усовершенствованный инструмент мгновенно переписывает контент ИИ, отражая аутентичные стили написания человеком.





Это позволяет ему выдавать 100% необнаружимый результат, который может обойти даже самый строгий детектор искусственного интеллекта, включая GPTZero. Лучше всего то, что BypassGPT всегда обеспечивает уникальность контента и контекстную точность.

Вот ключевые особенности и преимущества использования BypassGPT:

Функции:

Мощные методы гуманизации искусственного интеллекта, благодаря которым контент искусственного интеллекта звучит по-настоящему человечно.

Несколько режимов обхода AI, которые позволяют тексту AI обходить любую модель обнаружения AI.

Работает с любым типом контента, созданного искусственным интеллектом, включая статьи, эссе, рекламные объявления и т. д.

Преимущества:

В обязательном порядке позволяет избежать обнаружения GPTZero AI.

Очень интуитивно понятный и удобный интерфейс.

100% отсутствие плагиата и контекстуально точный результат.





Помимо использования гуманизатора ИИ, есть несколько других способов сделать ваш ИИ-контент достаточно человеческим, чтобы обойти обнаружение ИИ GPTZero.

Используйте более конкретные подсказки AI

Конкретность подсказок ИИ может существенно повлиять на качество результатов. Например, если вы включите «В стиле…» при использовании ИИ-писателя, это обычно будет соответствовать желаемому тону и стилю. Это может сделать вывод менее общим и роботизированным, что значительно снижает вероятность того, что его пометят детекторы искусственного интеллекта.

Добавьте больше вариантов предложения

Детекторы искусственного интеллекта, такие как GPTZero, обучены обнаруживать предсказуемые шаблоны слов, которые часто можно увидеть в контенте, созданном искусственным интеллектом. Это означает использование предложений разной длины и длины абзацев, поскольку это будет отражать ход типичного человеческого разговора. При этом у вас больше шансов получить высокие оценки людей на GPTZero и других детекторах искусственного интеллекта.

Редактируйте, используя больше человеческого выражения

Написание ИИ легко обнаружить, прежде всего, потому, что в нем отсутствуют какие-либо отличительные человеческие нюансы. Контент часто звучит роботизированным и безжизненным, что позволяет детекторам искусственного интеллекта, таким как GPTZero, его обнаружить. Вместо этого вы можете редактировать любой текст, написанный искусственным интеллектом, и добавлять более эмоциональные сигналы, такие как радость, юмор, разочарование и т. д. Это поможет сделать текст более человечным и привлекательным.

Сосредоточьтесь на активном залоге

Генераторы текста AI часто используют пассивный залог при выводе, что делает текст излишне многословным и трудным для чтения. Большинство детекторов искусственного интеллекта обучены следить за этим, но вы можете предотвратить это, отредактировав контент, используя более активный голос. Это поможет сделать контент более естественным и похожим на человека, чтобы обойти обнаружение ИИ.

Включите личные анекдоты

В отличие от людей, инструменты написания ИИ не могут создавать личные истории или мнения. В связи с этим добавление личных историй часто может помочь сделать контент ИИ более аутентичным. В большинстве случаев это может означать включение тематических исследований, отзывов, цитат и т. д. В результате вы придадите тексту более личный вид, который детекторы ИИ распознают как человека.

Почему важно избегать обнаружения GPTZero AI?

Избегайте штрафов. Многие академические учреждения и публикации используют GPTZero для обнаружения контента ИИ. Более того, Политика Google в отношении ИИ-контента в лучшем случае мрачны. Знание того, как победить GPTZero, снижает риск последствий использования инструментов написания ИИ.





Повысьте вовлеченность читателей. Контент ИИ может быть скучным и безжизненным, что отбивает у аудитории желание читать дальше. Преодоление обнаружения GPTZero AI может стать отличным способом сделать ваш контент более естественным и интересным, что повысит вовлеченность читателей.



Сохраняйте оригинальность. Контент, созданный ИИ, часто считается универсальным и неоригинальным. Это может помешать учителям и читателям дать вашей работе шанс. Однако обход GPTZero обычно означает, что контент может предложить что-то уникальное.

Заключение

Становится все более необходимым избегать обнаружения ИИ GPTZero, особенно учитывая быстрое развитие этих детекторов ИИ. Если вы не сможете сделать свой контент незаметным, вам будет очень сложно в полной мере использовать инструменты написания искусственного интеллекта.



