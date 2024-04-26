Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    GPTZero Yapay Zeka Tespiti Nasıl Atlanır?ile@bypassgpt
    696 okumalar
    696 okumalar

    GPTZero Yapay Zeka Tespiti Nasıl Atlanır?

    ile BypassGPT4m2024/04/26
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    BypassGPT gibi bir yapay zeka insanlaştırıcısı kullanmak, GPTZero AI tespitinden kaçınmanın en etkili ve en kolay yoludur. İnsanların yazdığı metinlerden oluşan milyonlarca veri kümesi üzerinde eğitilen gelişmiş araç, orijinal insan yazısı stillerini yansıtarak yapay zeka içeriğini anında yeniden yazar. Bu, en katı AI dedektörünü bile atlayabilen %100 tespit edilemeyen çıktı üretmesine olanak tanır.
    featured image - GPTZero Yapay Zeka Tespiti Nasıl Atlanır?
    close up of a humanoid with the holy halo surrounding it Image created by HackerNoon AI Image Generator
    BypassGPT HackerNoon profile picture
    0-item

    Yapay zeka yazma araçları, çok çeşitli alanlarda ve mesleklerde içerik oluşturma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Ancak AI içeriğini tespit etmek için çalışan GPTZero gibi AI dedektörlerinin yükselişi buna engel oluyor.


    Daha da kötüsü, bu platformlar kusursuz değildir. Başka bir deyişle, içeriğinizi tamamen kendiniz yazmış olsanız bile içeriğiniz yine de yanlışlıkla işaretlenebilir. Bu nedenle GPTZero'yu nasıl atlayacağınızı bilmek son derece hayati önem taşıyor, o yüzden bunu nasıl yapacağımızı ayrıntılı olarak inceleyelim.

    GPTZero Nedir?

    GPTZero, ilk olarak Ocak 2023'te Princeton öğrencisi Edward Tian tarafından üst düzey tez projesinin bir parçası olarak başlatılan bir yapay zeka içerik dedektörüdür. Piyasaya sürülmesinin ilk haftasında başarılı bir şekilde 30.000'den fazla aktif kullanıcı çekmeyi başardı.


    O tarihten bu yana şirket, 3,5 milyon dolar birkaç VC firmasının tohum turunda. Bu, geliştiricilerin platformun doğruluğunu daha da artırmasına ve hatta diğer şeylerin yanı sıra derinlemesine analiz raporları gibi gelişmiş yetenekler sunmasına olanak tanıdı.


    Bu, özellikle yapay zeka tarafından oluşturulan makaleler ve makaleler gönderen öğrencileri belirlemek isteyen eğitimciler ve akademik kurumlar arasında onu önde gelen bir seçim haline getirdi.

    GPTZero Yapay Zeka Tespiti Nasıl Atlanır?

    GPTZero'nun güçlü bir yapay zeka dedektörü olduğu doğru olsa da gerçek şu ki rakipsiz değil. AI tarafından oluşturulan makalelerinizi, denemelerinizi, raporlarınızı ve makalelerinizi GPTZero'yu tamamen atlayacak kadar insana benzetmenin birkaç yolu vardır. Bunları aşağıda ayrıntılı olarak inceleyelim.

    BypassGPT Gibi Bir Yapay Zeka İnsanlaştırıcısı Kullanın

    Gibi bir AI insanlaştırıcı kullanma GPT'yi atla GPTZero AI tespitinden kaçınmanın en etkili ve en kolay yoludur. İnsanların yazdığı metinlerden oluşan milyonlarca veri kümesiyle eğitilen gelişmiş araç, orijinal insan yazısı stillerini yansıtarak yapay zeka içeriğini anında yeniden yazar.


    Bu, GPTZero da dahil olmak üzere en katı AI dedektörünü bile atlayabilen, %100 tespit edilemeyen çıktı üretmesine olanak tanır. Hepsinden iyisi, BypassGPT içeriğin benzersizliğini ve bağlamsal doğruluğunu her zaman koruma konusunda başarılıdır.

    BypassGPT'yi kullanmanın temel özellikleri ve faydaları şunlardır:

    Özellikler:

    • Yapay zeka içeriğinin gerçekten insani görünmesini sağlayan güçlü yapay zeka insanlaştırma teknikleri.
    • Yapay Zeka metninin herhangi bir Yapay Zeka algılama modelini atlamasını sağlayan çoklu Yapay Zeka atlama modları.
    • Makaleler, denemeler, reklam metinleri vb. dahil olmak üzere yapay zeka tarafından oluşturulan her türlü içerikle çalışır.

    Faydalar:

    • GPTZero AI tespitini hatasız olarak önler.
    • Son derece sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz.
    • %100 intihal içermeyen ve bağlamsal olarak doğru çıktı.


    AI insanlaştırıcı kullanmanın yanı sıra, AI içeriğinizin GPTZero AI tespitini atlayacak kadar insana benzemesini sağlamanın birkaç yolu daha vardır.

    Daha Özel Yapay Zeka İstemleri Kullanın

    Yapay zeka istemlerine spesifik olmak, çıktı kalitesinde büyük bir fark yaratabilir. Örneğin, bir yapay zeka yazarını kullanırken "Tarzında..." ifadesini eklerseniz, genellikle istediğiniz ton ve stille eşleşir. Bu, çıktının daha az genel ve robotik olmasını sağlayabilir ve bu da yapay zeka dedektörleri tarafından işaretlenme olasılığını önemli ölçüde azaltır.

    Daha Fazla Cümle Değişikliği Ekle

    GPTZero gibi yapay zeka dedektörleri, genellikle yapay zeka tarafından oluşturulan içerikte görülen öngörülebilir kelime kalıplarını tespit edecek şekilde eğitilmiştir. Bu, tipik insan konuşmasının akışını yansıtacağından, çeşitli cümle ve paragraf uzunluklarının kullanılması anlamına gelir. Bunu yaptığınızda GPTZero ve diğer yapay zeka dedektörlerinde yüksek insan puanları alma olasılığınız artar.

    Daha Fazla İnsan İfadesi Kullanarak Düzenleme

    Yapay zeka yazılarının tespit edilmesi kolaydır çünkü herhangi bir ayırt edici insani nüanstan yoksundur. İçerik genellikle robotik ve cansız gibi geliyor, bu da GPTZero gibi yapay zeka dedektörlerinin onu tespit etmesini sağlıyor. Bunun yerine, yapay zeka tarafından yazılan herhangi bir metni düzenleyebilir ve sevinç, mizah, hayal kırıklığı vb. gibi daha duygusal ipuçları uygulayabilirsiniz. Bu, metnin daha insani ve ilgi çekici görünmesine yardımcı olacaktır.

    Aktif Sese Odaklanın

    Yapay zeka metin oluşturucuları genellikle çıktıda pasif ses kullanır, bu da metni gereksiz yere uzun ve okunmasını zorlaştırır. Çoğu AI dedektörü buna dikkat edecek şekilde eğitilmiştir ancak içeriği daha aktif bir ses kullanarak düzenleyerek bunu önleyebilirsiniz. Bu, içeriğin yapay zeka tespitini atlayacak kadar daha doğal ve insana benzer görünmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

    Kişisel Anekdotları Dahil Edin

    Yapay zeka yazma araçları, insanlardan farklı olarak kişisel hikayeler veya görüşler üretemez. Bu amaçla, kişisel anekdotlar eklemek çoğu zaman yapay zeka içeriğinin özgün görünmesine yardımcı olabilir. Çoğu durumda bu, vaka çalışmaları, referanslar, alıntılar vb. dahil etmek anlamına gelebilir. Sonuç olarak, metne yapay zeka dedektörlerinin insan olarak tanıyacağı daha kişisel bir his verirsiniz.

    GPTZero AI Algılamasından Kaçınmak Neden Önemlidir?

    • Cezalardan Kaçının: Çok sayıda akademik kurum ve yayın, AI içeriğini tespit etmek için GPTZero'yu kullanıyor. Dahası, Google'ın yapay zeka içeriğine ilişkin politikaları en iyi ihtimalle karanlıktır. GPTZero'yu nasıl yeneceğinizi bilmek, yapay zeka yazma araçlarını kullanmanın sonuçlarıyla karşılaşma riskini azaltır.


    • Okuyucu Etkileşimini Artırın: Yapay zeka içeriği sıkıcı ve cansız olabilir, bu da izleyicileri daha fazla okumaktan caydırır. GPTZero AI algılamayı yenmek, içeriğinizin daha doğal ve ilişkilendirilebilir görünmesini sağlamanın harika bir yolu olabilir, bu da okuyucu etkileşimini artırır.


    • Orijinalliği Koruyun: Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin genellikle genel ve orijinal olmadığı bilinir. Bu, öğretmenleri ve okuyucuları çalışmalarınıza bir şans vermekten vazgeçirebilir. Ancak GPTZero'yu atlamak genellikle içeriğin benzersiz bir şey sunabileceği anlamına gelir.

    Çözüm

    Özellikle bu AI dedektörlerinin hızlı gelişimi göz önüne alındığında, GPTZero AI tespitinden kaçınmak giderek daha gerekli hale geldi. İçeriğinizi tespit edilemez hale getiremezseniz yapay zeka yazma araçlarından tam olarak yararlanmanız çok zor hale gelecektir.


    Bu yazıda GPTZero'yu etkili bir şekilde atlatmak için kullanabileceğiniz farklı yolları özetledik. Göz önünde bulundurulacak en iyi seçenek şuraya gitmektir: GPT'yi atla çünkü AI içeriğini %100 tespit edilemez hale gelene kadar anında insanileştirmenize yardımcı olabilir.

    MongoDB
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    BypassGPT HackerNoon profile picture
    BypassGPT@bypassgpt
    BypassGPT is an undetectable AI humanizer that can bypass AI detection by humanizing any AI text.
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgmachine-learning #artificial-intelligence #humanization-of-ai #bypassgpt #gptzero #bypass-ai-detection #humanizing-ai-generated-work #ai-humanizers #good-company

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-frFrançaishackernoon-ja日本語hackernoon-zh中国人hackernoon-deDeutschhackernoon-trTürkçehackernoon-hiहिंदीhackernoon-ruРусскийhackernoon-esEspañolhackernoon-viTiếng Việthackernoon-ptPortuguêshackernoon-bnবাংলাhackernoon-ko한국인

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Aayush Naik, Software Engineer @ Apple
    by aayn
    Jan 01, 1970
    #meet-the-writer
    Article Thumbnail
    AI/ML Datalake için Referans Mimarisi Oluşturmaya Yönelik Mimar Kılavuzu
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    Boltzmann Beyin Teorisine Kısa Bir Giriş
    by thebojda
    Jan 01, 1970
    #futurism
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas