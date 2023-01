Apprentissage par problèmes : les principes d'enseignement de David Merrill

Les cinq principes directeurs de Merrill sont les suivants : 1. Lorsque les élèves travaillent sur des défis du monde réel, ils sont plus susceptibles d'apprendre. 2. Les connaissances [et compétences] existantes sont activées comme base de nouvelles connaissances [et compétences] pour encourager l'apprentissage. 3. Lorsque de nouvelles connaissances sont démontrées à l'apprenant, cela favorise l'apprentissage. 4. Lorsqu'une personne applique de nouvelles connaissances, cela favorise l'apprentissage. 5. Lorsque de nouvelles connaissances sont intégrées dans l'environnement de l'apprenant, l'apprentissage est amélioré.

Les principes d'instruction de Merrill sont une série de méthodologies d'enseignement basées sur les problèmes très efficaces. Les principes sont basés sur les cinq principes fondamentaux de l'enseignement et comprennent cinq solutions pour les meilleures pratiques d'enseignement. Lorsque les enseignants utilisent ces tactiques, l'apprentissage, la motivation et la participation des élèves s'améliorent.





Bien que les principes soient énumérés par ordre d'importance, il convient de noter qu'aucun n'est plus ou moins important que les autres et qu'ils doivent tous être suivis afin d'obtenir les meilleurs résultats. Les tactiques fonctionnent ensemble pour créer un environnement de classe qui encourage l'apprentissage de la maîtrise et la participation active des élèves.





Table des matières:

Comprendre le principe d'instruction de Merrill. 5 éléments du principe d'instruction de Merrill

un. Axé sur les tâches/problèmes

b. Activation

c. Manifestation

ré. Application

e. L'intégration

Application du principe de Merrill

Premiers principes d'instruction de Merrill

Comme indiqué précédemment, les premiers concepts d'instruction de Merril sont une série de principes interconnectés qui, lorsqu'ils sont correctement utilisés dans un produit ou une situation pédagogique, améliorent l'apprentissage des élèves. Le chercheur en éducation David Merrill a identifié et s'est concentré sur ces cinq principes dans son étude des théories et des modèles de conception pédagogique : centrés sur les problèmes, activation, démonstration, application et intégration.





Les cinq principes directeurs de Merrill sont les suivants :





5 éléments du principe d'instruction de Merrill

1. Axé sur les tâches/les problèmes

Lorsque les élèves appliquent ce qu'ils ont appris à des défis du monde réel, ils sont plus susceptibles de s'en souvenir. Pour qu'un étudiant trouve un sens à ses études, il doit établir des liens avec le monde réel. Le matériel est plus pertinent pour l'apprenant lorsque des exemples concrets de la vie de l'apprenant, de ses pairs et de la communauté au sens large sont inclus.





Ceci est accompli en mettant des concepts abstraits dans des contextes réels, soit en classe par le biais d'activités physiques, soit en discutant d'exemples de la façon dont cela se rapporte en dehors de la salle de classe. Des discussions en classe, ainsi que des discussions entre pairs, doivent avoir lieu. Lorsqu'un étudiant travaille sur un problème pertinent, le matériel devient plus précieux pour lui.





Lorsque l'apprentissage est pertinent, il devient agréable. Tout apprentissage, selon Merrill, devrait être basé sur un problème du monde réel.

2. Activation

Lorsque les élèves peuvent faire le lien entre ce qu'ils étudient maintenant et ce qu'ils ont appris auparavant, l'apprentissage devient plus facile. L'enseignement recherche souvent une compréhension abstraite de haut niveau sans garantir que les élèves sont préparés et capables de le faire. Lorsque l'apprentissage antérieur est ignoré, les élèves sont plus susceptibles d'oublier les nouveaux concepts introduits par l'enseignant. Les connaissances antérieures doivent être prises en considération et les nouveaux apprentissages doivent être liés à ce qui est déjà compris et s'appuyer sur ce qui est déjà compris.





De plus, l'apprentissage doit être fait à la fois progressivement et comme une matière entière, chaque étape du processus d'apprentissage étant appliquée à la matière entière. Cela signifie que le nouvel apprentissage doit être suffisamment exigeant pour que l'apprenant soit intéressé et engagé, mais pas si difficile qu'il se sente dépassé, et que les connaissances existantes doivent être utilisées pour acquérir de nouvelles connaissances.





Les informations non pertinentes sont rapidement oubliées, alors que les informations actives sont mémorisées longtemps.

3. Démonstration

Lorsque les élèves assistent à une véritable démonstration de la façon d'aborder un problème, ils sont plus susceptibles d'apprendre. L'intérêt de l'apprenant diminuera rapidement si l'enseignant se tient devant la classe, bourdonnant sur la leçon. Des démonstrations de nouveaux concepts, ainsi qu'une formation sur ceux-ci, doivent être incluses dans le processus d'apprentissage.





Selon Merrill, une démonstration comporte deux niveaux : l'information et la représentation . Les démonstrations d'information sont utiles dans diverses situations, mais elles sont vastes et abstraites.





Bien que les démonstrations de représentation ne soient pas universellement pertinentes, elles sont adaptées à une étude de cas ou à un contexte particulier. Pendant les cours, assurez-vous qu'il y a beaucoup de démonstrations pratiques pour enseigner aux étudiants comment appliquer les nouvelles informations. L'utilisation de divers exemples aidera également les enfants avec le « transfert », ou la capacité d'adaptation avec laquelle ils appliquent de nouvelles connaissances à différents contextes.

4. Candidature

Lorsque les élèves peuvent immédiatement appliquer le nouveau matériel de manière significative, l'apprentissage est facilité. L'utilisation d'applications pratiques pour résoudre des problèmes du monde réel rend l'apprentissage plus significatif et augmente la probabilité de rétention, selon toutes les théories d'apprentissage et d'enseignement. Les questions à choix multiples ne sont pas prises en compte.





Les questionnaires à choix multiples et autres exercices de test de surface examinent uniquement la mémoire d'apprentissage récente et n'évaluent pas la compréhension approfondie ou la maîtrise des idées. Les apprenants seront en mesure de créer un engagement significatif avec de nouveaux apprentissages grâce à l'application situationnelle et réelle de nouvelles connaissances dans de nombreuses classes.





Une autre méthode d'application est l'évaluation de la procédure, qui permet aux apprenants de choisir l'étape suivante d'une procédure, puis d'évaluer s'ils ont pris la bonne décision ou non. L'apprenant peut s'engager avec du nouveau matériel à un niveau abstrait de manière significative en utilisant cette technique d'application et d'évaluation.

5. Intégration

Lorsque les élèves peuvent interagir activement avec ce qu'ils ont appris par le biais de discussions, de débats et de présentations, l'apprentissage est facilité. L'apprenant doit intégrer de nouvelles informations dans son schéma précédent afin de pouvoir continuer à appliquer et à développer ses connaissances à l'avenir. L'apprenant peut organiser son apprentissage de cette manière en évaluant de manière critique son apprentissage pour lui-même et ses pairs.





L'élève peut se connecter à l'apprentissage de diverses manières, notamment en recherchant la pertinence, en appliquant ce qu'il a appris et en l'évaluant de manière critique. Cela implique que les individus peuvent organiser leur apprentissage d'une manière significative pour eux afin de s'en souvenir et de l'appliquer à l'avenir. Ce concept ramène l'enseignement au premier principe, qui stipule que les apprenants doivent découvrir le sens de leur apprentissage et être capables de l'intégrer dans leur réflexion actuelle et future.

Appliquer les principes d'instruction de Merrill

Les principes sont appliqués comme suit :

Lorsque les élèves travaillent sur des défis du monde réel, ils sont plus susceptibles d'apprendre.

Affichez la tâche. Donnez aux apprenants un exemple concret de la tâche qu'ils vont accomplir.

Niveau de responsabilité : Au niveau du problème et de la tâche, ainsi qu'au niveau de l'opération ou de l'action, assurez-vous que les apprenants sont engagés.

Progression du problème : commencez par un problème simple et augmentez progressivement le niveau de difficulté pour étayer l'apprentissage.

Les connaissances [et compétences] existantes sont activées comme base de nouvelles connaissances [et compétences] pour encourager l'apprentissage.

Connaissances et expériences préexistantes : utilisez les connaissances et les expériences que les apprenants possèdent déjà.

Nouvelle expérience : assurez-vous que les tâches sont passionnantes, engageantes et authentiques.

Structure : Commencez par un problème simple et augmentez progressivement le niveau de difficulté pour étayer l'apprentissage.

Lorsque de nouvelles connaissances sont démontrées à l'apprenant, cela favorise l'apprentissage.

Faire preuve de cohérence : Fournissez du contenu avec des démonstrations et des exemples qui correspondent aux objectifs d'apprentissage.

Orientation de l'apprenant : fournir des représentations d'idées, de concepts et de points de vue aux apprenants.

Médias pertinents : Assurez-vous que les médias que vous utilisez soutiennent un bon apprentissage.

Lorsqu'une personne applique de nouvelles connaissances, cela favorise l'apprentissage.

Cohérence de la pratique : Aligner les activités pratiques sur les objectifs d'apprentissage.

Orientation réduite : Réduisez progressivement l'encadrement pour aider les apprenants à devenir plus autonomes.

Problèmes diversifiés : donner aux élèves l'occasion d'appliquer ce qu'ils ont appris à diverses situations.

Lorsque de nouvelles connaissances sont intégrées dans l'environnement de l'apprenant, l'apprentissage est amélioré.

Regardez-moi : offrez aux élèves des occasions de démontrer et de discuter de ce qu'ils ont appris.

Réflexion : inclure des exercices de réflexion pour suivre le développement.

Création : Encouragez les élèves à appliquer ce qu'ils ont appris en classe à leur propre vie.

