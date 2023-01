Anthony Scaramucci sur FTX Meltdown à la conférence Future of Crypto de Benzinga

Trop long; Pour lire En 2022, Scaramucci a été classé n ° 47 dans le Top 100 des influenceurs Crypto et Blockchain de Cointelegraph. Auteur de "The Genius of Algorand: Technical Elegance and the DeFi Revolution" et "The Sweet Life with Bitcoin: How I Stopped Worrying about Cryptocurrency and You Should Too!", Scaramucci fait plus que simplement écrire des livres et des tweets. Selon un rapport de CNBC, Scaramucci « s'est envolé pour les Bahamas, où FTX est basé, mardi, cherchant à aider FTX. Il est devenu clair lors de sa rencontre avec un Bankman-Fried « contrit », aux côtés de membres de son équipe, que c'était « au-delà d'une situation de sauvetage ».

Anthony Scaramucci, fondateur et associé directeur de la société mondiale d'investissement alternatif SkyBridge Capital et fondateur et président du forum de leadership éclairé SALT Venture Group LLC, sera présenté comme un conférencier clé au Future of Crypto de Benzinga le 7 décembre au Pier 60 de New York. .





En 2022, Scaramucci a été classé n ° 47 dans le Top 100 des influenceurs Crypto et Blockchain de Cointelegraph. Auteur de "The Genius of Algorand: Technical Elegance and the DeFi Revolution" et "The Sweet Life with Bitcoin: How I Stopped Worrying about Cryptocurrency and You Should Too!", Scaramucci fait plus que simplement écrire des livres et des tweets.





Veille du marché rapporte que le fonds d'investissement de Scaramucci, SkyBridge Capital, a acheté pour 10 millions de dollars de jetons FTT après avoir reçu un investissement dans SkyBridge de Bankman-Fried, qui a dépensé environ 45 millions de dollars pour une participation de 30 % dans l'entreprise.





"L'achat de 10 millions de dollars de jetons FTT était un geste cérémoniel. Je ne pense pas que nous ayons déplacé le marché, soit dit en passant. Je peux affirmer définitivement que nous n'avons vendu aucun jeton FTT. Même après avoir découvert ce que j'ai découvert mardi dernier », a déclaré Scaramucci.





Selon un reportage de CNBC , Scaramucci « s'est envolé pour les Bahamas, où FTX est basé, mardi, cherchant à aider FTX. Il est devenu clair lors de sa rencontre avec un Bankman-Fried « contrit », aux côtés de membres de son équipe, que c'était « au-delà d'une situation de sauvetage ».

Les sujets de la conférence Future of Crypto examineront l'orientation future d'un secteur de la cryptographie qui a été "coupé en rubans" cette année, à la lumière des événements récents. « Que doit faire l'industrie pour survivre et s'améliorer ? Mon opinion est plus de collaboration », a déclaré Scaramucci, selon un rapport de Bloomberg .





Au moment où FTX a investi dans SkyBridge, Scaramucci a qualifié Bankman-Fried de "visionnaire" dans un communiqué, selon CNBC. "J'ai aimé - et j'aime - et j'ai fait confiance à Sam, et cette violation de confiance ne m'a pas été réservée, mais à plus de 20 capital-risqueurs - des personnes du monde entier qui ont fait confiance à la marque et à la technologie", a déclaré Scaramucci à CNBC.





Les grands esprits se ressemblent - le Mooch et Mr. Wonderful ont hâte de vous voir

