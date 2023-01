Anthony Scaramucci sobre o colapso do FTX na conferência Future Of Crypto de Benzinga

Muito longo; Para ler Em 2022, Scaramucci foi classificado em 47º lugar entre os 100 principais influenciadores do Cointelegraph em cripto e blockchain. Autor de “The Genius of Algorand: Technical Elegance and the DeFi Revolution” e “The Sweet Life with Bitcoin: How I Stopped Worrying about Cryptocurrency and You Should Too!”, Scaramucci faz mais do que apenas escrever livros e tweets. De acordo com uma reportagem da CNBC, Scaramucci “voou para as Bahamas, onde fica a sede da FTX, na terça-feira em busca de ajudar a FTX. Ficou claro ao se encontrar com um 'contrito' Bankman-Fried, ao lado de membros de sua equipe, que estava 'além de uma situação de resgate'.”

Anthony Scaramucci, fundador e sócio-gerente da empresa global de investimentos alternativos SkyBridge Capital e fundador e presidente do fórum de liderança de pensamento SALT Venture Group LLC, será apresentado como um dos principais oradores no Benzinga's Future of Crypto em 7 de dezembro, no Pier 60 de Nova York .





Em 2022, Scaramucci foi classificado em 47º lugar no Top 100 Influenciadores do Cointelegraph em Criptomoedas e Blockchain. Autor de “The Genius of Algorand: Technical Elegance and the DeFi Revolution” e “The Sweet Life with Bitcoin: How I Stopped Worrying about Cryptocurrency and You Should Too!”, Scaramucci faz mais do que apenas escrever livros e tweets.





Observação do mercado relata que o fundo de investimento de Scaramucci, SkyBridge Capital, comprou US$ 10 milhões em tokens FTT depois de receber um investimento na SkyBridge de Bankman-Fried, que gastou cerca de US$ 45 milhões por uma participação de 30% na empresa.





“Comprar US$ 10 milhões em tokens FTT foi um gesto cerimonial. Aliás, acho que não movimentamos o mercado. Posso afirmar definitivamente que não vendemos nenhum token FTT. Mesmo depois de descobrir o que descobri na terça-feira passada”, disse Scaramucci.





De acordo com um relatório da CNBC , Scaramucci “voou para as Bahamas, onde fica a sede da FTX, na terça-feira em busca de ajudar a FTX. Ficou claro ao se encontrar com um 'contrito' Bankman-Fried, ao lado de membros de sua equipe, que estava 'além de uma situação de resgate'”.

Os tópicos da conferência Future of Crypto considerarão a direção futura de um setor criptográfico que foi “cortado em pedaços” este ano, à luz dos eventos recentes. “O que a indústria deve fazer para sobreviver e melhorar? Minha opinião é mais colaboração”, disse Scaramucci, de acordo com um relatório da Bloomberg .





Na época em que a FTX investiu na SkyBridge, Scaramucci chamou Bankman-Fried de “visionário” em um comunicado, segundo a CNBC. "Gostei - e gosto - e confiei em Sam, e essa violação de confiança não foi apenas para mim, mas para mais de 20 capitalistas de risco - pessoas em todo o mundo que confiaram na marca e na tecnologia", disse Scaramucci à CNBC.





