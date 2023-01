Faire passer les maisons de vente aux enchères au 21e siècle avec Jason Rosenstein, PDG de Portion

Jason Rosenstein est le PDG et fondateur de Portion, une maison de vente aux enchères du 21e siècle pour l'art, la musique et les objets de collection NFT rares et haut de gamme. Portion relie les artistes et les collectionneurs grâce à la technologie blockchain pour vendre, investir et posséder facilement de l'art.

Jason est le PDG et fondateur de Portion, une maison de vente aux enchères du 21e siècle pour l'art, la musique et les objets de collection NFT rares et haut de gamme.

Portion relie les artistes et les collectionneurs grâce à la technologie blockchain pour vendre, investir et posséder facilement des œuvres d'art et des objets de collection avec une authenticité vérifiée et une provenance suivie.

Dans ce slogging ama, nous avons discuté avec Jason de sa plate-forme, de son parcours et de l'avenir des NFT

Ce fil de discussion de Jack Boreham, Jason Rosenstein, Mónica Freitas et Sara Pinto s'est produit sur la chaîne officielle #amas de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Salut, super de t'avoir avec nous ! Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre parcours et comment cela a conduit à la création de Portion ?

Jason Rosenstein

Salut Jack Boreham! Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je n'aime pas trop parler de moi mais dans l'espoir que ces informations soient utiles je ferai de mon mieux :).



Une partie était pour moi l'aboutissement de projets passés, ayant été passionné par l'espace crypto depuis 2011. C'est ma troisième start-up, les deux dernières ayant bien réussi et étaient d'application blockchain.



La partie a commencé comme un moyen de vérifier et de suivre l'authenticité de l'art physique et des objets de collection, mais est rapidement passée à l'art numérique au début de 2017 lorsque je suis devenu un artiste numérique anonyme créant Rare Pepes. Ils étaient juste appelés crypto art à l'époque avant que "nft" ne soit standardisé.



Je suis développeur et entrepreneur et j'ai apprécié les montagnes russes d'incertitude, de stress et d'accomplissement dans le monde des start-up. Ne jamais abandonner était la clé, et être persévérant et passionné est ce qui a porté ses fruits.

Impressionnant! Alors pourquoi avez-vous créé Portion ? Avez-vous constaté une lacune sur le marché ? Comme il y a beaucoup de places de marché là-bas

Salut! Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour les NFT ?

Hé, content de t'avoir ici ! Pourriez-vous expliquer le jeton $prt et son utilité ?

Jason Rosenstein

Jack Boreham Il n'y en avait pas à l'époque. En 2016, nous avions des « NFT » sur des applications mobiles et un contrat intelligent Web3. Vraiment été le premier à le faire sur Ethereum. Mais selon vous, d'autres places de marché importantes ont comblé le vide avant nous. C'était parce que nous manquions de financement et que nous n'avons pas chronométré l'opportunité avec précision.



Aujourd'hui, nous nous distinguons en étant une « maison de vente aux enchères » plutôt qu'une place de marché. Plus d'une expérience organisée de haute qualité avec des collaborations rares d'artistes. Le studio métaverse est également un facteur de différenciation, où nous construisons des vitrines et des expériences dans Decentraland pour coïncider avec toute baisse que nous avons à l'époque.

Jason Rosenstein

Mónica Freitas Je me suis intéressée aux NFT en 2016 avant que nous les appelions NFT parce que c'était la prochaine vague de cas d'utilisation de la blockchain.



Transactions financières (Bitcoin) Transactions de données (sur la chaîne de données envoyées) Transactions d'images (devenues plus tard des NFT)



Mon intérêt s'est accru lorsque j'ai commencé à créer certains des premiers NFT du projet "rare Pepe". Il s'agissait des premiers NFT sur la blockchain Bitcoin.

Jason Rosenstein

Sara Pinto bonne question



$prt fournit :



récompenser les incitations pour les artistes qui montent des NFT et les collectionneurs qui les collectionnent. Les redevances sont envoyées en $prt afin que nous puissions toujours nous assurer que l'artiste original qui a frappé reçoit un juste 11 % Nous sommes une DAO (organisation autonome décentralisée) où nos détenteurs de jetons peuvent voter (avec $prt) sur la direction de la technologie et sur la manière dont les revenus des bénéfices sont utilisés Nous avons bientôt un jalonnement où les utilisateurs peuvent jalonner leur $prt et recevoir une distribution au prorata des revenus de vente nft

Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'artistes avec qui vous avez collaboré pour vendre des œuvres d'art NFT ?

Jason Rosenstein

Jack Boreham, certains de mes favoris étaient Tohi, 2chainz, wiz khalifa, apl (des pois aux yeux noirs), Stevie Williams et Virgil Abloh. Pour la plupart, nous avons jumelé ces gars avec des artistes NFT de premier plan qui ont ensuite collaboré pour créer leurs pièces.

Intéressant, à quoi ressemblaient les conversations ? y a-t-il des exigences pour ce type de collaboration?

Jason Rosenstein

La seule exigence était des collaborations nft vraiment uniques qui ne se reproduiront plus jamais. Rares, innovants et révolutionnaires sont la clé. Un de mes favoris était la pièce de GucciGhost avec 2chainz. La musique, l'art et la technologie ont été combinés pour y arriver : https://blog.portion.io/2-chainz-x-guccighost-celebrate-4-year-anniversary-of/amp/

fascinant! Quelle est la prochaine étape pour Portion ? Quelque chose en développement pour votre plate-forme ?

C'est génial! Il existe déjà de nombreuses utilisations différentes pour les NFT, et quelques autres sont créées en utilisant l'interopérabilité. De quelle utilisation future êtes-vous le plus enthousiasmé ?

Jason Rosenstein

Jack Boreham, merci ; nous nous concentrons sur le développement d'une expérience métaverse pour coïncider avec les enchères sur la plate-forme. Il y a des marques vraiment incroyables, et des artistes avec lesquels nous nous sommes associés qui seront annoncés le mois prochain. L'objectif le plus important sera de développer l'écosystème $prt avec plus d'utilité.

Jason Rosenstein

Mónica Freitas, je suis très enthousiaste à l'idée que le métaverse commence à jouer un rôle plus important dans la "propriété" virtuelle. Alors que les casques VR deviennent de plus en plus populaires et que les NFT commencent à représenter davantage de nos actifs numériques, il existe un avenir possible vraiment fascinant où le métaverse s'assimile de plus en plus à une réalité ordinaire. Les NFT joueront un rôle crucial.

Super! Comment allez-vous construire votre écosystème avec une meilleure utilité ?

Jason Rosenstein

De nombreuses variétés et combinaisons. Par exemple, la communauté des détenteurs de jetons est la plus importante. Nous pourrions donc nous associer à un artiste bien connu et simplement le commander et envoyer des NFT gratuits à tous ceux qui possèdent $prt. Nous ouvrirons le jalonnement afin que les détenteurs de $prt puissent recevoir un pourcentage des revenus de la plateforme. Les collectionneurs pourront toujours utiliser $prt pour acheter l'œuvre d'un artiste et n'auront aucun frais

Quels sont vos conseils pour quelqu'un qui essaie de commencer à créer des NFT ?

Jason Rosenstein

Mónica Freitas, il est préférable d'être authentique, de suivre votre passion et de vous assurer que la valeur est créée tout en veillant à ce que l'éthique légitime soit utilisée. Il y a de plus en plus de "cash grabs" dans l'espace nft ces derniers temps, ce qui ruine la vraie magie pour tout le monde.

Sur le thème des NFT créés par les utilisateurs. Des projets sur lesquels vous avez personnellement un œil ?

C'est un excellent point ! J'ai également lu qu'il y avait beaucoup d'escroqueries impliquant des NFT. Y a-t-il des conseils que vous pourriez avoir pour les acheteurs de NFT qui souhaitent soutenir les artistes sans tomber dans une arnaque ? Comment distinguer un NFT légitime d'une arnaque ?

Jason Rosenstein

Jack Boreham oui, nous avons des pièces incroyables ici, sa collection de photographies nft est dévoilée aujourd'hui. Découvrez-les sur http://portion.io

Jason Rosenstein

Mónica Freitas malheureusement, il y a des arnaques. Cela se résume à une enquête personnelle et à des recherches. Consultez la communauté, les pages de médias sociaux et l'ambiance générale. Si les gens vous disent que vous allez gagner de l'"argent", c'est généralement une arnaque. Suivez ce qui vous semble juste et achetez un NFT pour ce qu'il offre au-delà de tout. stipulations financières.

Merci, ! C'était super de vous avoir ici. Un mot de clôture pour nos lecteurs ?

Jason Rosenstein

Merci beaucoup de m'avoir reçu !! Remarques de clôture - restez authentique, suivez votre passion et DYOR