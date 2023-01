Levando as casas de leilões para o século 21 com o CEO da Portion, Jason Rosenstein

Jason Rosenstein é o CEO e fundador da Portion, uma casa de leilões do século 21 para arte, música e itens colecionáveis NFT raros e sofisticados. A Portion conecta artistas e colecionadores por meio da tecnologia blockchain para vender, investir e possuir arte com facilidade.

A Portion conecta artistas e colecionadores por meio da tecnologia blockchain para vender, investir e possuir facilmente arte e colecionáveis com autenticidade verificada e proveniência rastreada.

Neste slogging ama, conversamos com Jason sobre sua plataforma, seu histórico e o futuro dos NFTs

Este tópico de Slogging de Jack Boreham, Jason Rosenstein, Mónica Freitas e Sara Pinto ocorreu no canal #amas oficial do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Olá, que bom ter você conosco! Você pode nos contar sobre sua jornada e experiência e como isso levou à fundação da Portion?

Jason Rosenstein

Olá Jack Boreham! Muito obrigado por me receber hoje. Não gosto muito de falar sobre mim, mas na esperança de que esta informação seja útil, farei o meu melhor :).



Parte para mim foi o culminar de projetos anteriores, tendo sido apaixonado pelo espaço criptográfico desde 2011. É a minha terceira start-up, as duas últimas tendo se saído bem e eram de aplicação blockchain.



Portion começou como uma forma de verificar e rastrear a autenticidade da arte física e colecionáveis, mas rapidamente fez a transição para a arte digital no início de 2017, quando me tornei um artista digital anônimo criando Rare Pepes. Eles eram chamados apenas de arte criptográfica naquela época, antes de “nft” ser padronizado.



Sou um desenvolvedor e empresário e gostei da montanha-russa de incerteza, estresse e realização no mundo das startups. Nunca desistir foi a chave, e ser persistente e apaixonado é o que valeu a pena.

Incrível! Então, por que você criou a Portion? Você viu uma lacuna no mercado? Como existem muitos mercados por aí

Oi! O que aumentou seu interesse em NFTs?

Ei, que bom ter você aqui! Você poderia explicar o token $prt e sua utilidade?

Jason Rosenstein

Jack Boreham Não havia na época. Em 2016, tínhamos “NFTs” em aplicativos móveis e contrato inteligente web3. Verdadeiramente foram os primeiros a fazê-lo no Ethereum. Mas, para o seu ponto, outros mercados importantes preencheram a lacuna antes que pudéssemos. Isso ocorreu porque faltou financiamento e não cronometramos a oportunidade com precisão.



Hoje nos destacamos por ser uma “casa de leilões” e não um mercado. Mais uma experiência de curadoria de alta qualidade com raras colaborações de artistas. Também um diferencial é o lado do estúdio metaverso, onde construímos vitrines e experiências em Decentraland para coincidir com qualquer queda que tenhamos no momento.

Jason Rosenstein

Mónica Freitas Eu me interessei por NFTs em 2016 antes de chamá-los de NFTs porque era a próxima onda de casos de uso de blockchain.



Transações financeiras (Bitcoin) Transações de dados (no envio de dados da cadeia) Transações de imagem (mais tarde se tornaram NFTs)



Meu interesse aumentou quando comecei a fazer alguns dos primeiros NFTs no projeto “rare Pepe”. Esses foram os primeiros NFTs na blockchain do Bitcoin.

Jason Rosenstein

Sara Pinto boa pergunta



$prt fornece:



incentivos de recompensa para artistas cunhando NFTs e colecionadores colecionando. Os royalties são enviados em $prt para que possamos sempre garantir que o artista original que cunhou receba apenas 11% Somos uma DAO (organização autônoma descentralizada) onde nossos detentores de tokens podem votar (com $prt) na direção da tecnologia e como a receita do lucro é utilizada Em breve, teremos apostas em que os usuários poderão apostar seus $prt e receber uma distribuição pro-rata da receita de vendas da NFT

Você pode nos dar alguns exemplos de artistas com quem você colaborou para vender peças de arte NFT?

Jason Rosenstein

Jack Boreham, alguns dos meus favoritos foram Tohi, 2chainz, wiz khalifa, apl (do black-eyed peas), Stevie Williams e Virgil Abloh. Para a maioria, juntamos esses caras com artistas NFT proeminentes que colaboraram juntos para fazer suas peças.

Interessante como eram as conversas? existem requisitos para este tipo de colaboração?

Jason Rosenstein

O único requisito eram colaborações nft realmente únicas que nunca mais aconteceriam. Raro, inovador e inovador são fundamentais. Um dos meus favoritos foi a peça de GucciGhost com 2chainz. Música, arte e tecnologia foram combinadas para fazer isso acontecer: https://blog.portion.io/2-chainz-x-guccighost-celebrate-4-year-anniversary-of/amp/

fascinante! Então, o que vem a seguir para a Porção? Algo em desenvolvimento para sua plataforma?

Fantástico! Já existem muitos usos diferentes para NFTs, e alguns mais estão sendo criados usando a interoperabilidade. Com qual uso futuro você está mais animado?

Jason Rosenstein

Jack Boreham, obrigado; estamos nos concentrando em desenvolver a experiência do metaverso para coincidir com os leilões na plataforma. Existem algumas marcas e artistas realmente incríveis com os quais fizemos parceria e que serão anunciados no próximo mês. O foco principal será a construção do ecossistema $prt com mais utilidade.

Jason Rosenstein

Mónica Freitas, estou muito entusiasmada com a forma como o metaverso começa a desempenhar um papel maior na “propriedade” virtual. À medida que o equipamento de headset VR se torna mais popular e os NFTs começam a representar mais de nossos ativos digitais, há um futuro possível verdadeiramente fascinante, onde o metaverso se aproxima cada vez mais da sensação de realidade normal. Os NFTs desempenharão um papel crucial.

Excelente! Como você fará para construir seu ecossistema com melhor utilidade?

Jason Rosenstein

Muitas variedades e combinações. Por exemplo, a comunidade de detentores de tokens é mais importante. Portanto, podemos fazer parceria com um artista conhecido e simplesmente comissioná-lo e enviar NFTs gratuitos para todos que possuem $prt. Abriremos as apostas para que os detentores de $prt possam receber uma porcentagem da receita da plataforma. Os colecionadores sempre poderão usar $prt para comprar o trabalho de um artista e não terão taxas

Quais são suas dicas para quem está tentando começar a criar NFTs?

Jason Rosenstein

Mónica Freitas, o melhor é ser autêntico, seguir a sua paixão e certificar-se de que o valor é criado ao mesmo tempo que assegura a utilização da ética legítima. Ultimamente, há cada vez mais “ganhos de dinheiro” no espaço NFT que arruínam a verdadeira magia para todos os outros.

Sobre o tópico de NFTs criados pelo usuário. Algum projeto em que você esteja de olho?

Esse é um ótimo ponto! Também li que há muitos golpes envolvendo NFTs. Existe alguma dica que você possa dar para os compradores de NFT que desejam apoiar artistas sem cair em uma farsa? Como distinguir um NFT legítimo de um golpe?

Jason Rosenstein

Jack Boreham, sim, temos algumas peças incríveis aqui. A coleção NFT de fotografia está sendo revelada hoje. Confira em http://portion.io

Jason Rosenstein

Mónica Freitas infelizmente, existem algumas burlas. Tudo se resume a investigação e pesquisa pessoal. Confira a comunidade, as páginas de mídia social e a "vibração" geral. Se as pessoas disserem que você vai ganhar "dinheiro", geralmente é uma farsa. Siga o que parece certo e compre um NFT pelo que ele oferece além de qualquer estipulações financeiras.

Obrigada, ! Tem sido ótimo ter você aqui. Alguma observação final para nossos leitores?

Jason Rosenstein

Muito obrigado por me receber!! Observações finais - mantenha-se autêntico, siga sua paixão e DYOR