与 Portion 首席执行官 Jason Rosenstein 一起将拍卖行带入 21 世纪

Jason Rosenstein 是 Portion 的首席执行官和创始人，该公司是 21 世纪稀有、高端 NFT 艺术、音乐和收藏品的拍卖行。 Portion 通过区块链技术连接艺术家和收藏家，轻松出售、投资和拥有艺术品。

Jason 是 Portion 的首席执行官和创始人，该公司是 21 世纪稀有、高端 NFT 艺术、音乐和收藏品的拍卖行。

Portion 通过区块链技术连接艺术家和收藏家，轻松出售、投资和拥有经过验证的真实性和可追踪来源的艺术品和收藏品。

在这个艰难的 ama 中，我们与 Jason 聊了聊他的平台、他的背景以及 NFT 的未来

这个由 Jack Boreham、Jason Rosenstein、Mónica Freitas 和 Sara Pinto 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

嗨，很高兴有你和我们在一起！你能告诉我们你的旅程和背景，以及它是如何导致创立 Portion 的吗？

杰森·罗森斯坦

嗨杰克博勒姆！非常感谢今天有我。我不喜欢过多地谈论自己，但希望这些信息有用，我会尽力而为:)。



对我来说，部分是过去项目的高潮，自 2011 年以来一直对加密空间充满热情。这是我的第三次创业，最后两个都做得很好并且都是区块链应用程序。



Portion 最初是作为一种验证和跟踪实体艺术和收藏品真实性的方式，但在 2017 年初我成为一名创作 Rare Pepes 的匿名数字艺术家时，我迅速过渡到了数字艺术。在“nft”标准化之前，它们只是被称为加密艺术。



我是一名开发人员和企业家，在创业世界中享受过充满不确定性、压力和成就的过山车。永不放弃是关键，而坚持不懈和热情是有回报的。

惊人的！那么你为什么要创建 Portion 呢？你看到市场的空白了吗？因为那里有很多市场

你好！是什么激发了你对 NFT 的兴趣？

嘿，很高兴有你在这里！你能解释一下 $prt 代币及其用途吗？

杰森·罗森斯坦

Jack Boreham 当时没有。 2016 年，我们在移动应用程序和 web3 智能合约上使用了“NFT”。真正是第一个在以太坊上做到这一点的人。但就您而言，其他著名的市场在我们之前填补了这一空白。这是因为我们缺乏资金并且没有准确地把握机会。



今天，我们通过成为“拍卖行”而不是市场而脱颖而出。与罕见的艺术家合作，提供更多高质量的策划体验。另一个差异化因素是 metaverse 工作室方面，我们在 Decentraland 建立店面和体验，以配合我们当时的任何下降。

杰森·罗森斯坦

Mónica Freitas 我在 2016 年对 NFT 产生了兴趣，然后我们将其称为 NFT，因为它是下一波区块链用例。



金融交易（比特币） 数据交易（正在发送的链上数据） 图像交易（后来成为 NFT）



当我开始在“稀有 Pepe”项目中制作一些早期的 NFT 时，我的兴趣激增。这些是比特币区块链上的早期 NFT。

杰森·罗森斯坦

萨拉平托好问题



$prt 提供：



奖励铸造 NFT 的艺术家和收藏家的奖励。 版税以 $prt 形式发送，因此我们始终可以确保铸造的原始艺术家获得公平的 11% 我们是一个 DAO（去中心化自治组织），我们的代币持有者可以（使用 $prt）就技术方向和利润收入的使用方式进行投票 我们即将推出质押，用户可以质押他们的 $prt 并获得 nft 销售收入的按比例分配

您能否给我们一些与您合作销售 NFT 艺术品的艺术家的例子？

杰森·罗森斯坦

Jack Boreham，我最喜欢的一些是 Tohi、2chainz、wiz khalifa、apl（来自黑眼豆豆）、Stevie Williams 和 Virgil Abloh。对于大多数人来说，我们将这些人与著名的 nft 艺术家配对，然后他们一起合作制作他们的作品。

有趣的对话是什么样的？这种合作有什么要求吗？

杰森·罗森斯坦

唯一的要求是永远不会再发生的真正独特的 nft 合作。稀有、创新和开创性是关键。我最喜欢的作品之一是 GucciGhost 与 2chainz 合作的作品。音乐、艺术和技术相结合，实现了这一目标： https ://blog.portion.io/2-chainz-x-guccighost-celebrate-4-year-anniversary-of/amp/

迷人！那么部分的下一步是什么？您的平台有什么正在开发的东西吗？

棒极了！ NFT 已经有很多不同的用途，并且使用互操作性创建了更多用途。您对未来的什么用途更感兴趣？

杰森·罗森斯坦

杰克博勒姆，谢谢；我们专注于开发元界体验，以配合平台上的拍卖。有一些真正令人惊叹的品牌，我们与之合作的艺术家将在下个月公布。最重要的焦点将是构建具有更多实用性的 $prt 生态系统。

杰森·罗森斯坦

Mónica Freitas，我最兴奋的是元宇宙如何开始在虚拟“所有权”中发挥更大的作用。随着 VR 头戴设备越来越流行，NFT 开始代表我们更多的数字资产，有一个真正令人着迷的可能未来，虚拟世界越来越接近普通现实的感觉。 NFT 将发挥至关重要的作用。

伟大的！您将如何构建具有更好实用性的生态系统？

杰森·罗森斯坦

许多品种和组合。例如，代币持有者的社区是最重要的。因此，我们可能会与知名艺术家合作，并简单地委托他们并向拥有 $prt 的每个人发送免费的 NFT。我们将开放质押，以便 $prt 持有者可以获得一定比例的平台收入。收藏家将始终可以使用 $prt 购买艺术家的作品，并且不收取任何费用

对于尝试开始创建 NFT 的人，您有什么建议？

杰森·罗森斯坦

Mónica Freitas，最好是真实的，追随你的热情，确保创造价值，同时确保使用正当的道德规范。最近在 nft 领域有越来越多的“现金抢夺”，这破坏了其他所有人的真正魔力。

关于用户创建的 NFT 的主题。您个人关注过哪些项目？

这是一个很好的观点！我还读到有很多涉及 NFT 的骗局。对于想要支持艺术家而不陷入骗局的 NFT 买家，您有什么建议吗？如何区分合法的 NFT 和骗局？

杰森·罗森斯坦

Jack Boreham 是的，我们这里有一些令人惊叹的作品，他的摄影 nft 收藏品今天揭幕。在http://portion.io上查看它们

杰森·罗森斯坦

不幸的是，莫妮卡弗雷塔斯有一些骗局。它归结为个人调查和研究。查看社区、社交媒体页面和整体“氛围”。如果人们告诉你你会“赚钱”，那通常是一个骗局。按照感觉正确的方式购买 NFT，因为它提供的东西超出了任何财务规定。

谢谢， ！有你在这里真是太好了。对我们的读者有什么结束语吗？

杰森·罗森斯坦

非常感谢有我！！结束语 - 保持真实，跟随你的激情和 DYOR



