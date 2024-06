L’administration Biden-Harris prend des mesures audacieuses pour renforcer la cybersécurité des ports américains

FICHE D'INFORMATION : L'administration Biden-⁠Harris annonce une initiative visant à renforcer la cybersécurité des ports américains

Aujourd'hui, l'administration Biden-Harris publiera un décret visant à renforcer la sécurité des ports du pays, parallèlement à une série d'actions supplémentaires qui renforceront la cybersécurité maritime, renforceront nos chaînes d'approvisionnement et renforceront la base industrielle des États-Unis. L'administration annoncera également son intention de ramener la capacité de fabrication nationale en Amérique pour fournir des grues sûres et sécurisées aux ports américains – grâce à un investissement de plus de 20 milliards de dollars dans l'infrastructure portuaire américaine dans le cadre du programme d'investissement en Amérique du président Biden. Les actions d'aujourd'hui sont des exemples clairs du travail du président pour investir en Amérique, sécuriser les chaînes d'approvisionnement du pays et renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques de notre pays contre les menaces du 21e siècle – des priorités sur lesquelles son administration s'est concentrée sans relâche depuis son entrée en fonction.





La prospérité de l'Amérique est directement liée au commerce maritime et au réseau intégré de ports, de terminaux, de navires, de voies navigables et de connexions terrestres qui constituent le système de transport maritime (MTS) du pays. Ce système complexe soutient une activité économique d'une valeur de 5,4 billions de dollars chaque année, contribue à l'emploi de plus de 31 millions d'Américains et prend en charge près de 95 % des marchandises entrant aux États-Unis. La sécurité de nos infrastructures critiques reste un impératif national dans un environnement de menace de plus en plus complexe. . Les propriétaires et les exploitants de MTS s'appuient sur des systèmes numériques pour permettre leurs opérations, y compris la navigation maritime, le mouvement des marchandises, l'ingénierie, la sûreté et la surveillance de la sécurité. Ces systèmes ont révolutionné l'industrie du transport maritime et les chaînes d'approvisionnement américaines en améliorant la rapidité et l'efficacité du transport des marchandises vers le marché, mais l'interconnectivité numérique croissante de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement a également introduit des vulnérabilités qui, si elles étaient exploitées, pourraient avoir des impacts en cascade sur l'économie américaine. les ports, l’économie et les Américains qui travaillent dur au quotidien.





Les actions d'aujourd'hui comprennent :



Le président Biden signera un décret visant à renforcer l'autorité du ministère de la Sécurité intérieure pour lutter directement contre les cybermenaces maritimes, notamment par le biais de normes de cybersécurité afin de garantir la sécurité des réseaux et des systèmes des ports américains. Désormais, la Garde côtière américaine aura l'autorité expresse de répondre aux cyberactivités malveillantes dans le MTS du pays en exigeant que les navires et les installations riveraines atténuent les cyber-conditions susceptibles de mettre en danger la sécurité d'un navire, d'une installation ou d'un port. Le décret instituera également le signalement obligatoire des cyberincidents – ou des cybermenaces actives – mettant en danger tout navire, port ou installation riveraine. De plus, la Garde côtière aura désormais le pouvoir de contrôler les mouvements des navires qui présentent une cybermenace connue ou suspectée pour l'infrastructure maritime américaine, et pourra inspecter les navires et les installations qui constituent une menace pour notre cybersécurité.





La Garde côtière américaine publiera une directive de sécurité maritime sur les mesures de gestion des cyber-risques pour les grues navire-terre fabriquées par la République populaire de Chine et situées dans les ports maritimes commerciaux stratégiques des États-Unis. Les propriétaires et les opérateurs de ces grues doivent reconnaître la directive et prendre une série de mesures sur ces grues et les systèmes de technologie de l'information (TI) et de technologie opérationnelle (OT) associés. Cette action constitue une étape essentielle pour sécuriser l'écosystème numérique de notre infrastructure maritime et répond à plusieurs vulnérabilités identifiées dans l'avis maritime américain mis à jour, 2024-00X – Worldwide Foreign Adversarial Technological, Physical, and Cyber Influence, publié aujourd'hui.





La Garde côtière américaine a publié un avis de projet de réglementation sur la cybersécurité dans le système de transport maritime. Chaque jour, des cyber-acteurs malveillants tentent d'obtenir un accès non autorisé aux systèmes et réseaux de contrôle MTS à travers le pays. La règle proposée renforcera ces systèmes numériques en établissant des exigences minimales en matière de cybersécurité qui répondent aux normes internationales et reconnues par l'industrie pour gérer au mieux les cybermenaces. Ces actions s'appuient sur les actions antérieures du DHS, notamment celles prises par la Transportation Security Administration, et reflètent l'engagement de l'Administration à tirer parti des exigences réglementaires dans le but de protéger les infrastructures critiques.





L'administration continue de répondre aux attentes du peuple américain en reconstruisant la capacité industrielle des États-Unis à produire des grues portuaires avec des partenaires de confiance. L'administration investira plus de 20 milliards de dollars, notamment sous forme de subventions, dans les infrastructures portuaires américaines au cours des cinq prochaines années, dans le cadre du programme d'investissement du président en Amérique, comprenant la loi bipartite sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l'inflation. En conséquence, PACECO Corp., une filiale basée aux États-Unis de Mitsui E&S Co., Ltd (Japon), envisage de délocaliser sa capacité de fabrication aux États-Unis pour sa production de grues. PACECO a une longue histoire dans l'industrie du transport de conteneurs, fabriquant la première grue à conteneurs navire-terre dédiée en 1958 sous le nom de PACECO Inc., et a continué à fabriquer des grues aux États-Unis jusqu'à la fin des années 1980. PACECO a l'intention de s'associer à d'autres entreprises manufacturières de confiance pour ramener les capacités de fabrication de grues portuaires aux États-Unis pour la première fois en 30 ans, en attendant la sélection finale du site et du partenaire. Cette annonce fait partie de la quatrième tournée Investir en Amérique de l'administration Biden-Harris, au cours de laquelle des responsables de la Maison Blanche et de l'administration voyagent à travers le pays pour souligner les impacts du programme d'investissement du président en Amérique sur les communautés, les familles, les petites entreprises et les États-Unis. économique et de sécurité nationale. Il fait également suite aux efforts du Conseil de la Maison Blanche sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement américaines, notamment en abordant les risques liés à la chaîne d'approvisionnement résultant des menaces et des vulnérabilités dans les ports américains.





Ce contenu a été publié le 21 février 2024 sur whitehouse.gov.