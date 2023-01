Élever des enfants et une startup

LEARN MORE ABOUT @ZACHFLOWER 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

J'ai deux enfants et, pour être honnête, je suis tout le temps fatigué.





Bien sûr, les enfants sont un cadeau, le miracle de la vie, bla bla bla. Mais ce sont aussi de petits vampires énergétiques qui exigent votre attention et votre affection à tout moment, peu importe ce que vous ressentez et qui vous renvoient toutes vos mauvaises habitudes comme une version rétrograde du Miroir du Riséd.





Bonjour, la parentalité

Ne vous méprenez pas, j'adore être papa, mais ne laissez jamais personne vous dire que ce n'est pas un travail difficile . Lorsque vous êtes responsable d'apporter la vie dans ce monde, vous êtes également responsable de tout ce dont la vie est responsable. Il ne s'agit pas seulement de les garder en vie; vous devez en fait faire des choses comme leur parler, passer du temps avec eux et leur apprendre à être des adultes pas mal ™ .





C'est dur ce truc, et pour bien le faire, il faut s'y mettre à fond tous les jours , et tu sais ce qui a aussi la réputation d'exiger tout ton être au quotidien ?





La vie de démarrage.





Démarrage

J'ai travaillé presque exclusivement pour des startups de pré-série A pendant toute ma carrière (ce qui signifie essentiellement que je suis perpétuellement occupé et fauché). Mais ce que les startups manquent d'argent et de temps libre, elles le compensent par la variété. Vous voyez, je me suis toujours considéré comme un généraliste. Je m'ennuie facilement, alors j'aime porter beaucoup de chapeaux différents et mettre mes mains dans beaucoup de pots différents - et probablement d'autres métaphores auxquelles je ne peux pas penser.





Les startups offrent plus d'opportunités d'apprendre que vous ne pouvez l'imaginer, et quand j'étais dans la vingtaine, cette affaire était facile à maintenir. Le travail ne s'est jamais arrêté, car l'apprentissage ne s'est jamais arrêté. Il y avait toujours quelque chose à faire. De nouveaux problèmes à résoudre, de nouvelles technologies à apprendre, de nouvelles expériences à mener.





Et puis j'ai eu des enfants.





Trouver l'équilibre

Il n'y a rien de plus humiliant que d'être entièrement responsable du bien-être d'une autre personne. Votre temps n'est plus complètement le nôtre, et si vous voulez survivre au jeu de la parentalité , ce n'est plus non plus celui de votre entreprise.





J'ai découvert assez rapidement que la vie de startup que je vivais n'était pas viable en tant que père. Les nuits tardives et les matinées matinales sont difficiles à maintenir entre les tétées, les changements de couches, les sorties préscolaires et les horaires des autobus scolaires, sans parler de tout ce temps de qualité dont les enfants ont (probablement) besoin.

Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai dû trouver un équilibre - le genre "travail / vie", pas le genre "homme sur un fil" - et, laissez-moi vous dire, c'était très difficile.

Faites de la merde

Comme chaque livre sur l'âge adulte nous le dit, les mauvaises habitudes sont difficiles à briser car elles sont si faciles à adopter ; et quoi de plus simple que de simplement rester sur l'ordinateur ou de ne pas quitter le bureau ?

Lorsque votre temps vous appartient entièrement, il est incroyablement facile de se relâcher au travail. Promenades au café, longs déjeuners, spéléologie sur Internet... il y a du temps pour tout car si vous perdez la journée, vous pouvez toujours vous rattraper à la maison.





Pas en tant que parent.





Quand tu travailles, tu dois faire de la merde . Si vous voulez conserver votre santé mentale (et les précieuses quelques heures de sommeil que vous pouvez vous ménager), vous n'avez pas le luxe de faire le travail plus tard. Faites-le maintenant, car une fois rentré à la maison, vous devez enlever le chapeau de l'employé et enlever le chapeau de papa.





Il existe mille techniques pour être plus efficace au travail (et à peu près autant de livres), mais au bout du compte, il suffit d'assumer la responsabilité de son temps. Apprenez à bloquer le temps, trouvez votre état de flux, dites "non" aux distractions inutiles et ayez une compréhension claire de vos objectifs pour la journée.





Vous n'avez pas besoin de devenir un robot de productivité - à quoi sert le travail si vous n'y trouvez aucun plaisir ? - mais vous devez être conscient de la façon dont vous utilisez votre temps et de la façon dont vos choix pourraient vous affecter plus tard.

Reste en bonne santé

Comme beaucoup de papas, j'ai du mal avec celui-ci. Après tout, le "papa bod" est une chose pour une raison : une fois que vous avez des enfants, il peut être si facile de vous laisser aller parce que vous jonglez avec tant d'autres balles.





Mais un mode de vie malsain est incompatible avec la parentalité et la vie de startup. Les startups peuvent être à la fois mentalement et physiquement exigeantes, et les enfants ont toute l'énergie du monde, donc si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez jamais leur donner ce dont ils ont besoin.





Croyez-moi, je ne suis pas un expert de la santé (demandez simplement ma balance), mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que ne pas prendre soin de ma santé a un effet négatif sur tout dans ma vie. Vous ne pouvez pas être au meilleur de vous-même si vous vous sentez comme de la merde tout le temps ; alors faites quelque chose à ce sujet.





Obtenez un bureau debout. Faites des promenades programmées. Mangez des trucs verts. Méditer. Il n'y a pas de solution miracle, mais les effets d'un effort sont cumulatifs, et plus vous faites d'efforts, mieux vous serez en mesure de tout gérer.

Fixer des limites

La leçon la plus difficile que j'ai eu à apprendre est que le travail se termine lorsque la journée de travail se termine. Lorsque vous avez fait votre sac et que vous êtes sorti du bâtiment - ou, dans le monde d'aujourd'hui "Je travaille à domicile, donc je suis toujours au travail", lorsque vous éteignez votre ordinateur - rien de moins qu'une véritable urgence ne devrait vous ramener dans work-brain jusqu'à ce que vous vous reconnectiez le lendemain matin.





Les enfants apprennent les limites non pas par ce que nous disons, mais par ce que nous faisons. Les comportements que nous récompensons et rejetons montrent quelles sont nos véritables limites.





Il est facile de dire que vous appréciez l'équilibre travail-vie personnelle, mais lorsque vous enregistrez le code à 19 heures ou envoyez un e-mail après minuit, il est clair que vos mots ne sont que cela : des mots.





Je ne dis pas que vous ne pouvez pas travailler après les "heures de travail". Dans une startup, ce n'est pas pratique. Ce que je dis, cependant, c'est que vous devez définir clairement vos limites et ensuite les vivre . Qu'il ne s'agisse pas de répondre aux messages Slack après un certain temps ou de ne traiter que les e-mails dès le matin, vous devez déterminer quelles sont vos limites et les respecter car votre vie en dépend.

Allumez votre téléphone

Cette astuce peut être difficile à avaler, mais vous travaillez pour une startup, pas pour votre téléphone. Connaissez-vous un bon moyen de faire respecter les limites que vous avez définies ci-dessus ?





Supprimez toutes les applications professionnelles de votre téléphone.





E-mail? Au revoir. Mou? Disparu. Jira ? À plus.





Quand je suis hors de l'horloge, je suis hors de l'horloge. Slack, Email, Jira, toutes les autres applications que nous avons intégrées dans toutes les facettes de notre vie... ces choses sont pour le travail, alors je les laisse là. En autorisant les applications professionnelles sur votre téléphone, vous autorisez le travail dans votre vie personnelle. Nous vivons dans un monde où l'on nous demande souvent de laisser nos "problèmes" personnels à la porte en entrant au bureau, il est donc juste de demander la même chose en retour.





Inquiet des urgences ? D'après mon expérience, il y a très peu d'urgences réelles , mais s'il y en a une, mon équipe a mon numéro de téléphone et sait comment me joindre.





Vous préférez les applications pour téléphone à celles pour ordinateur ? Je ne comprends pas, mais je reconnais que chacun a ses propres préférences , alors déterrez l'un des vieux téléphones que vous avez flottant dans un tiroir et lancez vos applications professionnelles dessus. Donnez-vous la possibilité de verrouiller le travail . Si vous ne pouvez pas faire cela, alors vous n'êtes jamais vraiment « off ».

Mettez vos enfants en premier

Je sais que cela devrait aller de soi, mais vous devez faire passer vos enfants en premier ; et si j'ai l'impression de fouetter tout le truc de "fixer des limites", c'est parce que je le suis. Le travail est important, je ne m'y oppose pas. Mais mes enfants ?





Ce n'est pas une compétition.





Ma fille aînée monte dans le bus à 8h12 du matin et en descend à 3h28 de l'après-midi. Ma plus jeune doit être déposée à son école à 8h30 et récupérée à 15h30. Le cours de danse est le mercredi soir. La soirée spaghetti est le lundi et la soirée jeux est aussi souvent qu'il est humainement possible . Conférences parents-enseignants, récitals de danse, réunions d'éclaireuses, rendez-vous père-fille,





Tout le monde a une vie en dehors du travail, et dans la mienne, mes enfants ont besoin que ma femme et moi nous présentions pour eux au moins aussi bien que je me présente au travail. Je ferai chaque stand-up et rétro, respecterai chaque échéance, et quand la merde frappera le ventilateur, je serai le premier à sacrifier un peu de sommeil pour garder le produit sur les rails.





Mais je serai aussi là pour mes enfants quand ils auront besoin de moi - et comment ils auront besoin de moi - parce qu'en fin de compte (si je fais les choses correctement), ils seront dans ma vie beaucoup plus longtemps que n'importe quelle startup pourrait le faire .





Continue de nager

Il semblait approprié de conclure ceci avec une citation d'un film de Disney. Ou est-ce Pixar? Le Monde de Nemo fait-il partie de ces trucs Disney-Pixar ? Je ne sais pas. Peu importe...





*hum*





C'est beaucoup plus facile d'être Employé du mois que Papa de l'année. Être parent est ambigu. Il n'y a pas de sprints, pas de backlogs, pas de rétrospectives et pas de 1:1. Vous ne savez jamais exactement comment vous vous en sortez, et même si c'était le cas, il n'y a aucun moyen de le mesurer . Tout ce que vous pouvez faire est de continuer à nager (ou, si le langage de démarrage est plus votre vitesse, continuez à couper du bois).





Ma fille aînée a 8 ans cette année, et si j'ai appris quelque chose au cours de sa presque décennie de vie, c'est qu'il y a une tonne de startups que je pourrais rejoindre qui respecteront mes limites, mais une seule elle . Trouver l'équilibre est difficile - et le maintenir encore plus - mais c'est beaucoup plus facile quand vous savez ce que vous appréciez vraiment.

Également publié sur flower.codes .