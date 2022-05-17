“亲子游戏”是“艰苦”的工作，但永远不要让任何人告诉你这不是*艰苦的*工作。我发现我作为父亲一直过的创业生活是不可持续的。找到平衡是“工作/生活”的那种，而不是“电线上的人”那种“那种”。 *现在*完成，因为一旦你回到家，你需要摘下员工的帽子，摘下“老爸的帽子”





我有两个孩子，老实说，我一直都很累。





当然，孩子是礼物，是生命的奇迹，等等。但它们也是小能量吸血鬼，无论你感觉如何，它们都需要你的关注和喜爱，并将你所有的坏习惯反映在你身上，就像厄里斯魔镜的落后版本一样。





你好，亲子

不要误会我的意思，我喜欢当爸爸，但永远不要让任何人告诉你这并不辛苦。当你负责将生命带入这个世界时，你也要对生命负责的一切负责。这不仅仅是为了让他们活着。您实际上必须做一些事情，例如与他们交谈，与他们共度时光，并教他们如何成为Not-Bad Adults™ 。





这狗屎很难，要做好，你必须每天把整个自己都扔进去，你知道还有什么每天都要求你整个自己的名声吗？





创业生活。





启动

在我的整个职业生涯中，我几乎只为 A 轮前的初创公司工作（这基本上意味着我永远忙于破产）。但是创业公司缺乏资金和空闲时间，他们弥补了各种各样的不足。你看，我一直认为自己是一个多面手。我很容易感到无聊，所以我喜欢戴很多不同的帽子，把手放在很多不同的罐子里——可能还有一些我想不出的隐喻。





创业公司提供的学习机会比你想象的要多，而当我 20 多岁时，这种讨价还价很容易维持。工作从未停止，因为学习从未停止。总有事情要做。要解决的新问题，要学习的新技术，要运行的新实验。





然后我有了孩子。





寻找平衡

没有什么比对另一个人的幸福完全负责更令人谦卑的了。您的时间不再完全属于我们，如果您想在亲子游戏中生存下来，它也不再是您公司的。





我很快发现，作为父亲，我一直过的创业生活是不可持续的。深夜和清晨在喂食、换尿布、学前班接送和校车时刻表之间很难维持——更不用说孩子们（可能）需要的所有优质时间了。

所以，这是我人生中的第一次，我必须找到平衡——“工作/生活”那种，而不是“电线上的男人”那种——而且，让我告诉你，这太难了。

搞定

正如每本关于成人的书都告诉我们的那样，坏习惯很难改掉，因为它们很容易养成；还有什么比呆在电脑前或不离开办公室更容易的呢？

当你的时间完全属于你自己时，在工作中很容易懈怠。喝咖啡散步、吃午饭、上网探险……这一切都有时间，因为如果你浪费了一天，你总是可以在家里弥补。





不是作为父母。





当你工作的时候，你必须把事情做好。如果您想保持理智（以及您可以腾出的宝贵的几个小时的睡眠时间），那么您就没有稍后再做这项工作的奢侈了。现在就完成它，因为一旦你回到家，你需要摘下员工的帽子，摘下老爸的帽子。





有一千种技巧可以提高工作效率（而且书籍数量也差不多），但归根结底，你只需要对自己的时间负责。学会安排时间，找到你的心流状态，对不必要的干扰说“不”，并清楚地了解你今天的目标是什么。





你不必成为一个生产力机器人——如果你在工作中找不到任何乐趣，那还有什么意义呢？——但你应该注意你如何利用你的时间，以及你的选择对你以后的影响。

保持健康

像许多爸爸一样，我在这个问题上挣扎。毕竟，“爸爸的身体”是有原因的：一旦你有了孩子，就很容易放手，因为你在玩很多其他的球。





但是不健康的生活方式与为人父母和创业生活都格格不入。初创公司可能对精神和体力都有要求，孩子们拥有世界上所有的能量，所以如果你不照顾好自己，你将永远无法满足他们的需求。





相信我，我不是健康专家（只要问我的体重秤），但如果我学到了一件事，那就是不照顾好自己的健康会对我生活中的一切产生负面影响。如果你一直觉得自己很糟糕，你就不可能成为最好的自己；所以做点什么吧。





找一张站立式办公桌。进行预定的散步。吃点绿色的东西。幽思。没有灵丹妙药，但努力的效果是累积的，你付出的越多，你就能更好地管理这一切。

设置边界

我必须学习的最艰难的一课是，当工作日结束时，工作就结束了。当你收拾好行李走出大楼时——或者，在今天“我在家工作，所以我一直在工作”的世界里，当你关掉电脑时——除了真正的紧急情况外，没有什么能让你回来进入工作大脑，直到您第二天早上重新登录。





孩子们学习界限不是通过我们所说的，而是通过我们所做的。我们奖励和拒绝的行为表明了我们真正的极限是什么。





说你重视工作与生活的平衡很容易，但是当你在晚上 7 点签入代码或在午夜后发送电子邮件时，很明显你的话就是：单词。





我并不是说你不能在“工作时间”之后工作。在初创公司，这是不切实际的。不过，我要说的是，您需要清楚地定义自己的局限性，然后去实践它们。无论是在一段时间后不回复 Slack 消息，还是只在早上第一件事处理电子邮件，你都必须弄清楚你的界限是什么，并把它们当作你的生活依赖于它们。

开火你的手机

这个技巧可能很难接受，但你是为一家初创公司工作，而不是你的手机。知道执行您在上面设置的界限的好方法吗？





删除手机上的所有工作应用程序。





电子邮件？再见。松弛？走了。吉拉？再见。





当我下班时，我下班了。 Slack、Email、Jira，以及我们在生活的方方面面集成的任何其他应用程序……这些东西都是为了工作，所以我把它们留在那里。通过允许手机上的工作应用程序，您允许工作进入您的个人生活。我们生活在一个经常被要求在进入办公室时将个人“问题”留在门口的世界中，因此要求同样的事情作为回报是公平的。





担心紧急情况？根据我的经验，真正的紧急情况几乎没有，但如果有，我的团队有我的电话号码并且知道如何联系我。





喜欢手机应用而不是电脑应用？我不明白，但我知道每个人都有自己的喜好，所以请从抽屉里翻出一部旧手机，然后将工作应用程序放在上面。给自己一个机会把工作锁起来。如果你不能做到这一点，那么你永远不会真正“关闭”。

把你的孩子放在第一位

我知道这是不言而喻的，但你必须把你的孩子放在第一位；如果感觉就像我在鞭打整个“设定界限”的事情，那是因为我是。工作很重要，我不反对。但是我的孩子们呢？





这不是竞争。





我的大女儿早上 8 点 12 分上车，下午 3 点 28 分下车。我最小的孩子需要在 8:30 之前在她的学校下车，并在 3:30 之前接机。舞蹈课在星期三晚上。意大利面条之夜是星期一，而游戏之夜则尽可能多地进行。家长会、舞蹈独奏会、女童子军会议、爸爸女儿约会、





每个人都有工作之外的生活，在我的孩子们需要我和我的妻子出现在他们面前，至少就像我出现在工作中一样。我会做每一次站立和复古，赶上每一个截止日期，当狗屎击中粉丝时，我会是第一个牺牲一些睡眠来保持产品正常运行的人。





但我也会在我的孩子们需要我时——以及他们如何需要我——出现在他们身边，因为最终（如果我做对了事情），他们在我生命中的时间将比任何一家创业公司都长得多.





只是不停游泳

用迪斯尼电影的一句话来结束这一点感觉很合适。还是皮克斯？海底总动员是迪斯尼皮克斯的那些东西之一吗？我不知道。没关系...





*咳咳*





成为每月最佳员工比成为年度爸爸要容易得多。作为父母是模棱两可的。没有冲刺，没有积压，没有回顾，也没有 1:1。你永远不知道你在做什么，即使你知道了，也没有办法衡量它。您所能做的就是继续游泳（或者，如果启动用语更适合您的速度，请继续砍柴）。





我的大女儿今年 8 岁了，如果我在她近十年的生活中学到了什么，那就是有很多我可以加入的初创公司，这将尊重我的界限，但只有她一个。找到平衡是困难的——保持这种平衡更是如此——但当你知道你真正看重什么时，它就会容易得多。

也发表在flower.codes 。