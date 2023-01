Criar filhos e uma startup

"Parenthood Game" é um trabalho "árduo", mas nunca deixe ninguém lhe dizer que não é um trabalho *árduo*. Descobri que a vida de startup que eu vivia não era sustentável como pai. Encontrar o equilíbrio é "do tipo "trabalho/vida", não do tipo "homem em um fio". Faça isso * agora * porque, quando chegar em casa, você precisa tirar o chapéu de funcionário e o 'chapéu de pai velho'

Tenho dois filhos e, para ser sincero, estou cansado o tempo todo .





Claro que filhos são uma dádiva, o milagre da vida, blá blá blá. Mas eles também são pequenos vampiros de energia que exigem sua atenção e carinho o tempo todo, independentemente de como você se sente e refletem todos os seus maus hábitos de volta para você, como uma versão retrógrada do Espelho de Ojesed.





Olá, Paternidade

Não me interpretem mal, adoro ser pai, mas nunca deixe ninguém dizer que não é um trabalho árduo . Quando você é responsável por trazer a vida a este mundo, você também é responsável por tudo pelo qual a vida é responsável. Não se trata apenas de mantê-los vivos; você realmente tem que fazer coisas como conversar com eles, passar tempo com eles e ensiná-los a serem Not-Bad Adults™ .





Essa merda é difícil, e para fazer direito, você tem que se dedicar totalmente a ela todos os dias , e sabe o que também tem a reputação de exigir todo o seu eu todos os dias ?





Vida de inicialização.





Começando

Trabalhei quase exclusivamente para startups pré-Série A durante toda a minha carreira (o que basicamente significa que estou sempre ocupado e falido). Mas o que as startups não têm em dinheiro e tempo livre, elas compensam em variedade. Veja bem, sempre me considerei um generalista. Fico entediado facilmente, então gosto de usar vários chapéus diferentes e colocar minhas mãos em vários potes diferentes - e provavelmente algumas outras metáforas nas quais não consigo pensar.





As startups oferecem mais oportunidades de aprendizado do que você poderia imaginar, e quando eu tinha 20 anos, esse negócio era fácil de manter. O trabalho nunca parou, porque o aprendizado nunca parou. Sempre havia algo para fazer. Novos problemas para resolver, novas tecnologias para aprender, novos experimentos para executar.





E então eu tive filhos.





Encontrando o Equilíbrio

Não há nada tão humilhante quanto ser totalmente responsável pelo bem-estar de outra pessoa. Seu tempo não é mais nosso, e se você quer sobreviver ao Jogo da Paternidade , também não é mais da sua empresa.





Descobri rapidamente que a vida de startup que eu vivia não era sustentável como pai. Tarde da noite e madrugada são difíceis de manter entre as mamadas, trocas de fraldas, saídas da pré-escola e horários do ônibus escolar - não importa todo esse tempo de qualidade que as crianças (provavelmente) precisam.

Então, pela primeira vez na minha vida, tive que encontrar o equilíbrio - o tipo "trabalho/vida", não o tipo "homem na escuta" - e, deixe-me dizer, foi muito difícil.

Fazer merda

Como todos os livros sobre a vida adulta nos dizem, os maus hábitos são difíceis de quebrar porque são muito fáceis de se envolver; e o que é mais fácil do que simplesmente ficar no computador ou não sair do escritório?

Quando o seu tempo é totalmente seu, é incrivelmente fácil relaxar no trabalho. Passeios de café, almoços demorados, espeleologia na internet... há tempo para tudo porque se perder o dia, pode sempre compensar em casa.





Não como pai.





Quando você está trabalhando, você tem que fazer merda . Se você deseja manter sua sanidade (e as preciosas poucas horas de sono que consegue obter), não pode se dar ao luxo de fazer o trabalho mais tarde. Faça isso agora , porque assim que chegar em casa, você precisa tirar o chapéu de funcionário e o chapéu de pai velho.





Existem mil técnicas para ser mais eficiente no trabalho (e quase tantos livros), mas, no final das contas, você só precisa assumir a responsabilidade pelo seu tempo. Aprenda a bloquear o tempo, encontre seu estado de fluxo, diga "não" a distrações desnecessárias e tenha uma compreensão clara de quais são seus objetivos para o dia.





Você não precisa se tornar um robô de produtividade - qual é o sentido do trabalho se você não consegue encontrar nenhum prazer nele? - mas deve estar atento a como usa seu tempo e como suas escolhas podem afetá-lo mais tarde.

Mantenha-se Saudável

Como muitos pais, luto com este. Afinal, o "corpo do pai" existe por um motivo: depois de ter filhos, pode ser muito fácil se deixar levar porque você está fazendo malabarismos com tantas outras bolas.





Mas um estilo de vida pouco saudável é incompatível tanto com a paternidade quanto com a vida de startup. As startups podem ser mental e fisicamente exigentes, e as crianças têm toda a energia do mundo; portanto, se você não cuidar de si mesmo, nunca será capaz de dar o que elas precisam.





Acredite, não sou especialista em saúde (basta perguntar na minha balança), mas se tem uma coisa que aprendi é que não cuidar da minha saúde tem um efeito negativo em tudo na minha vida. Você não pode dar o melhor de si se se sentir uma merda o tempo todo; então faça algo a respeito.





Obtenha uma mesa de pé. Faça caminhadas programadas. Coma alguma coisa verde. Meditar. Não existe bala de prata, mas os efeitos do esforço são cumulativos, e quanto mais você se esforçar, melhor será capaz de administrar tudo.

Definir limites

A lição mais difícil que tive que aprender é que o trabalho termina quando o dia de trabalho termina. Quando você faz as malas e sai do prédio - ou, no mundo atual "Eu trabalho em casa, estou sempre no trabalho", quando desliga o computador - nada menos que uma verdadeira emergência deve trazê-lo de volta no cérebro de trabalho até que você volte na manhã seguinte.





As crianças aprendem limites não pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. Os comportamentos que recompensamos e rejeitamos demonstram quais são nossos verdadeiros limites.





É fácil dizer que você valoriza o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mas quando você faz o check-in às 19h ou envia um e-mail depois da meia-noite, fica claro que suas palavras são apenas isso: palavras.





Não estou dizendo que você não pode trabalhar depois do "horário de trabalho". Em uma startup, isso é impraticável. O que estou dizendo, porém, é que você precisa definir claramente suas limitações e vivê-las . Seja não respondendo às mensagens do Slack depois de um certo tempo ou apenas lidando com e-mails logo pela manhã, você deve descobrir quais são seus limites e mantê-los, pois sua vida depende deles.

Dispare seu telefone

Essa dica pode ser difícil de engolir, mas você trabalha para uma startup, não para o seu telefone. Conhece uma boa maneira de impor os limites que você definiu acima?





Exclua todos os aplicativos de trabalho do seu telefone.





E-mail? Tchau. Slack? Se foi. Jira? Até mais.





Quando estou fora do horário, estou fora do horário. Slack, Email, Jira, quaisquer outros aplicativos que integramos em todas as facetas de nossas vidas... essas coisas são para o trabalho, então deixo-as lá. Ao permitir aplicativos de trabalho em seu telefone, você permite que o trabalho entre em sua vida pessoal. Vivemos em um mundo onde muitas vezes nos pedem para deixar nossos "problemas" pessoais na porta ao entrar no escritório, então é justo pedir a mesma coisa em troca.





Preocupado com emergências? Na minha experiência, existem pouquíssimas emergências reais , mas se houver uma, minha equipe tem meu número de telefone e sabe como entrar em contato comigo.





Prefere os aplicativos de telefone aos de computador? Não entendo, mas reconheço que todo mundo tem suas próprias preferências , então pegue um dos telefones antigos que você tem flutuando em uma gaveta e jogue seus aplicativos de trabalho nele . Dê a si mesmo a oportunidade de trancar o trabalho. Se você não pode fazer isso, nunca estará realmente "desligado".

Coloque seus filhos em primeiro lugar

Eu sei que deveria ser desnecessário dizer, mas você tem que colocar seus filhos em primeiro lugar ; e se parece que estou superando toda essa coisa de "estabelecer limites", é porque estou. O trabalho é importante, não estou argumentando contra isso. Mas meus filhos?





Não é nenhuma competição.





Minha filha mais velha entra no ônibus às 8h12 da manhã e sai às 3h28 da tarde. Meu filho mais novo precisa ser deixado na escola às 8h30 e recolhido às 15h30. A aula de dança é nas noites de quarta-feira. A Noite do Espaguete é segunda-feira, e a Noite do Jogo é sempre que for humanamente possível . Reuniões de pais e professores, recitais de dança, reuniões de escoteiras, encontros entre pais e filhas,





Todo mundo tem uma vida fora do trabalho e, na minha, meus filhos precisam que minha esposa e eu apareçamos para eles pelo menos tão bem quanto eu apareço para trabalhar. Farei cada standup e retro, cumprirei todos os prazos e, quando a merda bater no ventilador, serei o primeiro a sacrificar um pouco do sono para manter o produto nos trilhos.





Mas também estarei lá para meus filhos quando eles precisarem de mim - e como eles precisam de mim - porque no final (se eu fizer as coisas direito), eles estarão em minha vida por muito mais tempo do que qualquer startup poderia. .





Apenas continue nadando

Achei apropriado concluir isso com uma citação de um filme da Disney. Ou é Pixar? Procurando Nemo é uma daquelas coisas da Disney-Pixar? Eu não sei. Não importa...





*aham*





É muito mais fácil ser o Funcionário do Mês do que o Pai do Ano. Ser pai é ambíguo. Não há sprints, backlogs, retrospectivas e 1:1s. Você nunca sabe exatamente como está indo e, mesmo que soubesse, não há como medir . Tudo o que você pode fazer é continuar nadando (ou, se a linguagem inicial for mais a sua velocidade, continue cortando lenha).





Minha filha mais velha está completando 8 anos este ano e, se aprendi alguma coisa em sua quase década de vida, é que há uma tonelada de startups por aí nas quais eu poderia entrar e que respeitarão meus limites, mas apenas uma dela . Encontrar o equilíbrio é difícil - e manter esse equilíbrio ainda mais - mas é muito mais fácil quando você sabe o que realmente valoriza.

