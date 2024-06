Autoren: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Zentrum für generative künstliche Intelligenz in Kognition und Bildung.

P1: Können Sie also über ein Mol Bierflaschen sprechen?





ChatGPT: Absolut! Das Konzept eines „Mols“ ist nicht nur Atomen oder Molekülen vorbehalten; es ist einfach eine bestimmte Menge. In der Chemie bezieht sich ein Mol immer auf 6,022 x 10[23] einer Entität, ob es sich nun um Atome, Moleküle, Elektronen oder sogar Bierflaschen handelt.





Wenn wir also von „einem Mol Bierflaschen“ sprechen, meinen wir 6,022 x 10[23] Bierflaschen. Das sind eine MENGE Bierflaschen!





Es ist jedoch anzumerken, dass die Verwendung von „Mol“ außerhalb des chemischen Kontexts zur Bezeichnung von Mengen alltäglicher Gegenstände verwirrend sein kann. In der Alltagssprache haben wir andere Begriffe für große Mengen, wie „Dutzend“ (für 12 von etwas) oder „Brutto“ (für 144 von etwas). Aber theoretisch kann man von allem ein Mol haben, auch von Bierflaschen.





Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie groß diese Zahl ist: Wenn Sie versuchen würden, mit einer Geschwindigkeit von einer Zahl pro Sekunde bis zur Avogadro-Konstante zu zählen, würden Sie dafür mehr als 19 Milliarden Jahre brauchen!





Möchten Sie mehr über die Auswirkungen eines Maulwurfs aus Bierflaschen oder andere unterhaltsame Beispiele erfahren?





BingChat *: Ja, ich kann von einem Mol Bierflaschen sprechen, aber das ist vielleicht nicht sehr praktisch. Ein Mol Bierflaschen ist eine sehr große Anzahl Bierflaschen, viel mehr, als Sie in Ihrem Leben jemals trinken oder sehen können. Lassen Sie mich erklären, warum.*





Ein Mol Bierflaschen ist die Menge an Bierflaschen, die so viele Flaschen enthält, wie Atome in 12 Gramm Kohlenstoff-12 vorhanden sind. Diese Zahl beträgt ungefähr 6,022 x 10[23], was eine sehr große Zahl ist. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie groß diese Zahl ist, hier einige Vergleiche:





• Wenn Sie einen Maulwurf Bierflaschen hätten, könnten Sie die gesamte Erdoberfläche mit etwa 100 Schichten Bierflaschen bedecken.





• Wenn Sie eine Mole Bierflaschen hätten, könnten Sie den Pazifik etwa 30 Mal mit Bierflaschen füllen.





• Wenn Sie eine Maulwurfsmenge Bierflaschen hätten, könnten Sie diese so stapeln, dass sie etwa 2.000 Mal bis zum Mond und zurück reichen würden.





Wie Sie sehen, ist ein Mol Bierflaschen eine riesige Menge Bierflaschen, die unmöglich zu handhaben oder sich vorzustellen ist. Deshalb verwenden Chemiker das Mol als Maßeinheit für Atome und Moleküle, die sehr klein und zahlreich sind, und nicht für Alltagsgegenstände wie Bierflaschen. Ein Mol Atome oder Moleküle hat eine Masse, die leicht zu messen und mit anderen Substanzen zu vergleichen ist. Beispielsweise hat ein Mol Sauerstoffgas eine Masse von 32 Gramm und ein Mol Wasser eine Masse von 18 Gramm.





Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ein Mol Bierflaschen eine hypothetische Menge an Bierflaschen ist, die 6,022 x 10[23] Flaschen enthält. Diese Zahl ist so groß, dass sie für die Beschreibung realer Situationen nicht nützlich oder aussagekräftig ist. Ein Mol ist besser geeignet, um die Menge an Atomen oder Molekülen in einer Substanz zu messen. Ich hoffe, dies hilft Ihnen zu verstehen, was ein Mol Bierflaschen bedeutet.





Bard *: Ja, ich kann über einen Maulwurf Bierflaschen sprechen.*





Ein Mol Bierflaschen ist eine Maßeinheit, die zum Zählen von Bierflaschen verwendet wird. Ein Mol Bierflaschen enthält 6,02214076×10^23 Bierflaschen. Diese Zahl ist als Avogadro-Konstante bekannt.





Um das ins Verhältnis zu setzen: Ein Mol Bierflaschen sind eine ganze Menge Bierflaschen! Es würde über 100 Milliarden Jahre dauern, sie alle zu zählen, bei einer Geschwindigkeit von einer Flasche pro Sekunde.





Natürlich hat noch niemand im wirklichen Leben ein Mol Bierflaschen gesehen. Es handelt sich um ein theoretisches Konzept, das von Chemikern verwendet wird, um Atome und Moleküle zu zählen.





Das heißt aber nicht, dass wir keinen Spaß daran haben können, darüber nachzudenken. Wie würde ein Mol Bierflaschen aussehen? Wie viel würde es wiegen? Wie viel Bier würde es enthalten?





Wenn wir davon ausgehen, dass jede Bierflasche 12 Unzen fasst, dann würde ein Mol Bierflaschen über 100 Millionen Pfund wiegen. Und es würde über 700 Millionen Gallonen Bier enthalten!





Das ist eine Menge Bier!





Wenn Sie also das nächste Mal mit Ihren Freunden ein kaltes Bier genießen, denken Sie kurz an die Mol Bierflaschen, die es repräsentiert. Das ist ein wirklich verblüffendes Konzept.





Claude *: Klar, ich erkläre dir das Konzept eines Maulwurfs gerne am Beispiel von Bierflaschen.*





Ein Mol stellt eine bestimmte Anzahl – 6,02 x 10^23 – von allem dar, seien es Atome, Moleküle oder Objekte wie Bierflaschen.





Stellen wir uns ein Mol Bierflaschen vor. Das wären 6,02 x 10^23 einzelne Flaschen. Das ist eine riesige Anzahl an Flaschen!





Um es ins rechte Licht zu rücken:





• Wenn Sie 1 Mol Bierflaschen hätten und diese übereinander stapeln würden, wäre der Stapel etwa 1,5 Milliarden Lichtjahre hoch – das entspricht der Hälfte des beobachtbaren Universums!





• Würde man 1 Mol Bierflaschen nebeneinander aufreihen, ergäbe die Reihe eine Länge von 9 Billionen Kilometern – über 200 Mal die Entfernung zwischen der Erde und Pluto.

• Wenn Sie 1 Mol Bierflaschen zu 10 US-Dollar pro Flasche kaufen würden, würde das 60,2 Sextillionen Dollar kosten – viel mehr als das BIP der Erde!





Ein Mol stellt also eine enorme Menge an Dingen dar. Es ist in der Chemie sehr nützlich, um Atom-/Molekülmassen mit messbaren makroskopischen Massen in Beziehung zu setzen. Wenn Sie beispielsweise die Masse von 1 Mol Kohlenstoffatomen kennen, können Sie damit berechnen, wie viele Kohlenstoffatome in einer bestimmten makroskopischen Probe enthalten sind.





Ich hoffe, dieses alberne Beispiel mit Bierflaschen gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie groß ein Maulwurf eigentlich ist! Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie weitere Erläuterungen benötigen oder weitere Übungsaufgaben zum Maulwurfskonzept durchgehen möchten.





ChatGPT beginnt mit „Absolut!“ und bietet Personalisierung und eine persönliche Note . Anschließend wird das Konzept des „Mols“ anhand von Unterrichtsstrategien erörtert, wobei festgestellt wird, dass es sich zwar um eine „spezifische Menge“ im „Bereich der Chemie“ handelt, diese jedoch nicht ausschließlich an „Atome“ oder „Moleküle“ gebunden ist. Anschließend wird eine Metadiskussion und Perspektivenbildung eingeleitet, indem zugegeben wird, dass die allgemeine Verwendung des Wortes „Mol“ „außerhalb eines chemischen Kontexts“ „verwirrend sein könnte“. Die Erklärung wird weiter ausgeführt, indem Analogien zu alltäglichen Begriffen wie „Dutzend“ und „Brutto“ gezogen werden, außerdem werden Analogien und vergleichende Abbildungen verwendet . Die Perspektive auf das Zählen bis zur Avogadro-Zahl, „um ein Gefühl dafür zu geben“, wie groß diese Zahl ist, und die abschließende Aufforderung, „Auswirkungen“ oder „andere lustige Beispiele“ zu diskutieren, tendieren zu Engagement und Interaktivität . BingChat bietet zunächst auch Personalisierung und eine persönliche Note und räumt ein, dass man „ja“, man „über ein Mol Bierflaschen sprechen kann“, wendet sich aber gleich danach Lehrstrategien zu und weist darauf hin, dass „es vielleicht nicht sehr praktisch ist“ und später, dass „es für die Beschreibung realer Situationen weder nützlich noch sinnvoll ist“. Anschließend liefert es eine detaillierte Erklärung des Mol-Konzepts und hebt die enorme Größe von „6,022 x 10^23“ anhand realer Szenarien wie der Bedeckung der „Erde“ oder der Füllung des „Pazifischen Ozeans“ hervor, wodurch die Verwendung von Analogien und vergleichenden Abbildungen hervorgehoben wird. Die Kategorisierung des Mols als primär zum Zählen von „Atomen/Molekülen“ dient erneut Lehrstrategien , während ein Beispiel für die Anwendung des Konzepts auf Sauerstoffgas mit der Verwendung von Analogien und vergleichenden Abbildungen übereinstimmt. Das abschließende „Ich hoffe, das hilft“, gefolgt von einem Emoji, deutet auf einen Hauch von Personalisierung und persönlicher Note hin. Bard beginnt ebenfalls mit „Ja, ich kann über ein Mol Bierflaschen sprechen“ und bietet Personalisierung und eine persönliche Note . Anschließend wird der Leser mit der enormen Größe von „6,02214076×10^23 Bierflaschen“ konfrontiert, indem er eine detaillierte Berechnung durchführt: „Was würde ein Mol Bierflaschen kosten?“ aussehen“, bietet Perspektiven auf Zeit („100 Milliarden Jahre“) und Volumen („700 Millionen Gallonen“ der Visualisierung und „Um dies in die richtige Perspektive zu rücken“, in Übereinstimmung mit der Verwendung von Analogien und vergleichenden Abbildungen . Die Hervorhebung als „theoretisches Konzept“, das von Chemikern verwendet wird, betont Unterrichtsstrategien und die heitere Bemerkung über den Genuss von Bier in freundlichem Ton, die die Verblüffung der zeigt, weist auf Personalisierung und persönliche Note hin . Claude beginnt mit Unterrichtsstrategien und nimmt Bierflaschen als Beispiel für die Aufschlüsselung des Mol-Konzepts und seine Anwendung als „spezifische Zahl“, „sehr nützlich in der Chemie“, die angewendet werden kann, um „alles“ zu zählen. Dann lädt er einen ein, sich „ein Mol Bierflaschen vorzustellen“, was „eine riesige Zahl“ wäre, und rückt „es in die richtige Perspektive“, indem er lebendige Bilder zeichnet, wie einen Stapel, der „1,5 Milliarden Lichtjahre“ erreicht, eine Linie, die „200 Mal die Entfernung zwischen Erde und Pluto“ umfasst, und die Kosten von „60,2 Sextillionen Dollar“, was unterstreicht die Verwendung von Analogien und vergleichenden Abbildungen . Der abschließende Satz „Hoffentlich ist das ein albernes Beispiel“ und die darauf folgende Aufforderung, weitere „Übungsaufgaben“ oder „Erläuterungen“ zu machen, deuten auf Verstärkung und Feedback hin. Obwohl Claude mit der Verwendung des Wortes „albern“ andeuten könnte, dass das angeführte Beispiel nicht allzu ernst genommen werden sollte oder trivialer Natur ist, könnte es auch als etwas erniedrigend oder abweisend empfunden werden, was sich negativ auf die Kategorie „Personalisierung und persönliche Note“ auswirkt.





Dieses Dokument ist auf arxiv unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DEED verfügbar .