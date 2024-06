tác giả: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Trung tâm Trí tuệ nhân tạo sáng tạo trong nhận thức và giáo dục.

P1: vậy bạn có thể nói về một nốt ruồi chai bia được không?





ChatGPT: Chắc chắn rồi! Khái niệm “nốt ruồi” không chỉ dành riêng cho các nguyên tử hay phân tử; nó chỉ đơn giản là một số lượng cụ thể. Trong lĩnh vực hóa học, một mol luôn đề cập đến 6,022 x 10[23] của một thực thể nào đó, cho dù đó là nguyên tử, phân tử, electron hay thậm chí là chai bia.





Vì vậy, khi chúng ta nói "một mol chai bia", chúng ta đang nói đến 6,022 x 10[23] chai bia. Đó là RẤT NHIỀU chai bia!





Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bên ngoài bối cảnh hóa học, việc sử dụng “nốt ruồi” để chỉ số lượng vật dụng hàng ngày có thể gây nhầm lẫn. Trong ngôn ngữ hàng ngày, chúng ta có các thuật ngữ khác để chỉ số lượng lớn, như "tá" (cho 12 thứ gì đó) hoặc "tổng" (cho 144 thứ gì đó). Nhưng về mặt lý thuyết, vâng, bạn có thể có nốt ruồi của bất cứ thứ gì, kể cả chai bia.





Chỉ để cho bạn biết con số này lớn đến mức nào: Nếu bạn thử đếm số Avogadro với tốc độ một con số trên giây, bạn sẽ phải mất hơn 19 tỷ năm!





Bạn có muốn khám phá thêm về ý nghĩa của việc có một nốt ruồi chai bia hay bất kỳ ví dụ thú vị nào khác không?





BingChat *: Vâng, tôi có thể nói về một nốt ruồi chai bia, nhưng nó có thể không thực tế lắm. Một mol chai bia là một số lượng chai bia rất lớn, nhiều hơn số lượng bạn có thể uống hoặc nhìn thấy trong đời. Hãy để tôi giải thích lý do.*





Một mol chai bia là số chai bia chứa số chai bằng số nguyên tử trong 12 gam cacbon-12. Con số này xấp xỉ 6,022 x 10[23], đây là một con số rất lớn. Để bạn có thể hình dung con số này lớn đến mức nào, đây là một số so sánh:





• Nếu bạn có một nốt ruồi chai bia, bạn có thể bao phủ toàn bộ bề mặt Trái đất bằng khoảng 100 lớp chai bia.





• Nếu bạn có một nốt ruồi chai bia, bạn có thể lấp đầy Thái Bình Dương bằng chai bia khoảng 30 lần.





• Nếu bạn có một nốt ruồi chai bia, bạn có thể xếp chúng lên nhau để bay tới mặt trăng và quay trở lại khoảng 2000 lần.





Như bạn có thể thấy, một mol chai bia là một số lượng chai bia khổng lồ mà bạn không thể xử lý hay tưởng tượng được. Đó là lý do tại sao các nhà hóa học sử dụng mol làm đơn vị đo lường cho các nguyên tử và phân tử, những nguyên tử và phân tử rất nhỏ và nhiều, thay vì dùng cho những vật dụng hàng ngày như chai bia. Một mol nguyên tử hoặc phân tử có khối lượng dễ đo và so sánh với các chất khác. Ví dụ, một mol khí oxy có khối lượng 32 gam và một mol nước có khối lượng 18 gam.





Vì vậy, tóm lại, một mol chai bia là một lượng chai bia giả định chứa 6,022 x 10[23] chai. Con số này lớn đến mức nó không hữu ích hoặc không có ý nghĩa trong việc mô tả các tình huống trong thế giới thực. Một mol phù hợp hơn để đo lượng nguyên tử hoặc phân tử trong một chất. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của nốt ruồi chai bia.





Bard *: Vâng, tôi có thể nói về một nốt ruồi chai bia.*





Mol chai bia là đơn vị đo lường dùng để đếm số chai bia. Một mol chai bia chứa 6,02214076×10^23 chai bia. Con số này được gọi là hằng số Avogadro.





Để dễ hình dung, một nốt ruồi chai bia là rất nhiều chai bia! Sẽ phải mất hơn 100 tỷ năm để đếm hết chúng, với tốc độ một chai mỗi giây.





Tất nhiên, chưa có ai từng nhìn thấy một nốt ruồi chai bia ngoài đời thực. Đó là một khái niệm lý thuyết được các nhà hóa học sử dụng để đếm các nguyên tử và phân tử.





Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể vui vẻ khi nghĩ về nó. Một nốt ruồi chai bia sẽ trông như thế nào? Nó sẽ nặng bao nhiêu? Nó sẽ chứa bao nhiêu bia?





Nếu chúng ta giả sử rằng mỗi chai bia nặng 12 ounce thì một mol chai bia sẽ nặng hơn 100 triệu pound. Và nó sẽ chứa hơn 700 triệu gallon bia!





Đó là rất nhiều bia!





Vì vậy, lần tới khi bạn thưởng thức bia lạnh với bạn bè, hãy dành chút thời gian để nghĩ về số chai bia mà nó tượng trưng. Đó thực sự là một khái niệm khó hiểu.





Claude *: Chắc chắn rồi, tôi rất vui được giải thích khái niệm nốt ruồi bằng chai bia làm ví dụ.*





Nốt ruồi đại diện cho một con số cụ thể - 6,02 x 10^23 - của bất cứ thứ gì, cho dù là nguyên tử, phân tử hay vật thể như chai bia.





Hãy tưởng tượng một nốt ruồi chai bia. Đó sẽ là 6,02 x 10^23 chai riêng lẻ. Đó là một số lượng lớn chai!





Để đặt nó trong quan điểm:





• Nếu bạn có 1 mol chai bia và xếp chúng chồng lên nhau thì chồng đó sẽ cao khoảng 1,5 tỷ năm ánh sáng - tức là bằng nửa vòng vũ trụ quan sát được!





• Nếu bạn xếp 1 mol chai bia cạnh nhau, đường thẳng đó sẽ dài 9 nghìn tỷ km - gấp hơn 200 lần khoảng cách giữa Trái đất và Sao Diêm Vương.

• Nếu bạn mua 1 mol chai bia với giá 10 USD/chai, nó sẽ có giá 60,2 nghìn tỷ đô la - cao hơn nhiều so với GDP của Trái đất!





Vì vậy, một nốt ruồi tượng trưng cho rất nhiều thứ. Nó rất hữu ích trong hóa học khi liên hệ khối lượng nguyên tử/phân tử với khối lượng vĩ mô có thể đo được. Ví dụ: nếu bạn biết khối lượng của 1 mol nguyên tử cacbon, bạn có thể sử dụng kết quả đó để tính xem có bao nhiêu nguyên tử cacbon trong một mẫu vĩ mô nhất định.





Hy vọng ví dụ ngớ ngẩn về chai bia này sẽ giúp bạn hình dung được nốt ruồi thực sự lớn đến mức nào! Hãy cho tôi biết nếu bạn cần làm rõ bất kỳ điều gì hoặc muốn thực hành thêm các bài toán áp dụng khái niệm nốt ruồi.





ChatGPT bắt đầu bằng “Chắc chắn rồi!” cung cấp Cá nhân hóa & Cảm ứng cá nhân . Sau đó, nó thảo luận về khái niệm "nốt ruồi" bằng cách sử dụng Chiến lược giảng dạy bằng cách lưu ý rằng mặc dù nó là một "đại lượng cụ thể" trong "lĩnh vực hóa học", nhưng nó không chỉ gắn liền với "nguyên tử" hoặc "phân tử" và được đưa vào phần Thảo luận tổng hợp & Đóng khung quan điểm bằng cách thừa nhận rằng "ngoài bối cảnh hóa học", việc sử dụng chung từ 'nốt ruồi' "có thể gây nhầm lẫn". Tiếp tục, giải thích bằng cách so sánh với các thuật ngữ hàng ngày như "tá" và "tổng", cũng với việc sử dụng các minh họa tương tự và so sánh . Quan điểm về việc đếm số của Avogadro “để hiểu” con số này lớn như thế nào và lời mời cuối cùng để thảo luận về "ý nghĩa" hoặc "bất kỳ ví dụ thú vị nào khác" dựa vào Tương tác & Tương tác . BingChat cũng bắt đầu bằng việc cung cấp tính năng Cá nhân hóa & Cảm giác cá nhân , thừa nhận rằng “Có”, người ta “có thể nói về một nốt ruồi chai bia” nhưng ngay sau đó chuyển sang Chiến lược giảng dạy , bằng cách đề cập rằng “nó có thể không thực tế lắm” và sau đó “ nó không hữu ích hoặc không có ý nghĩa trong việc mô tả các tình huống trong thế giới thực”. Sau đó, nó đưa ra lời giải thích chi tiết về khái niệm nốt ruồi, nêu bật sự to lớn của "6,022 x 10^23" thông qua các tình huống trong thế giới thực như bao phủ "Trái đất" hoặc lấp đầy "Thái Bình Dương", trong đó nhấn mạnh việc sử dụng Hình ảnh tương tự và so sánh . Việc phân loại nốt ruồi chủ yếu để đếm "nguyên tử/phân tử" một lần nữa thể hiện các Chiến lược giảng dạy , đồng thời đưa ra ví dụ về việc áp dụng khái niệm đối với khí oxy phù hợp với việc sử dụng các minh họa tương tự và so sánh . Câu kết “Tôi hy vọng điều này có ích” theo sau là một biểu tượng cảm xúc ngụ ý một chút Cá nhân hóa & Cảm ứng cá nhân . Bard cũng bắt đầu bằng câu “Có, tôi có thể nói về một nốt ruồi trong chai bia,” đưa ra tính năng Cá nhân hóa & Cảm giác cá nhân hóa . Sau đó, nó thu hút người đọc bằng sự to lớn của "6,02214076×10^23 chai bia", bằng cách thực hiện một phép tính chi tiết về “Một mol chai bia sẽ như thế nào? trông giống như”, đưa ra các quan điểm về thời gian ("100 tỷ năm") và khối lượng ("700 triệu gallon hình ảnh hóa" và "Để đưa điều này vào quan điểm", phù hợp với việc Sử dụng Minh họa Tương tự & So sánh . Làm nổi bật nó như một "khái niệm lý thuyết" "được các nhà hóa học sử dụng nhấn mạnh đến Chiến lược giảng dạy và nhận xét vui vẻ về việc thưởng thức bia với giọng điệu thân thiện, nhấn mạnh đến sự khó tin của biểu tượng Cá nhân hóa & Cảm giác cá nhân . Claude bắt đầu với Chiến lược giảng dạy , chấp nhận chai bia làm ví dụ để phá vỡ khái niệm nốt ruồi và nó ứng dụng như một “con số cụ thể”, “rất hữu ích trong hóa học”, có thể được áp dụng để đếm “bất cứ thứ gì”. Sau đó, nó mời một người “hãy tưởng tượng một mol chai bia”, đó sẽ là “một con số khổng lồ” và đặt “nó trong phối cảnh”, vẽ ra những bức tranh sống động như một khối đạt tới “1,5 tỷ năm ánh sáng”, một đường kéo dài “gấp 200 lần khoảng cách giữa Trái đất và Sao Diêm Vương” và chi phí “60,2 sextillion đô la”, nhấn mạnh việc sử dụng phép so sánh & Minh họa so sánh . Phần kết thúc “Hy vọng ví dụ ngớ ngẩn này” và theo sau là lời mời xem thêm các gợi ý về “bài tập thực hành” hoặc “làm rõ” tại Củng cố & Phản hồi . Tuy nhiên, mặc dù việc Claude sử dụng từ "ngớ ngẩn" có thể có ý gợi ý rằng không nên coi ví dụ được cung cấp quá nghiêm túc hoặc tầm thường về bản chất, nhưng nó cũng có thể bị coi là hơi hạ thấp phẩm giá hoặc bác bỏ, tác động tiêu cực đến Cá nhân hóa. & Thể loại cảm ứng cá nhân .





Bài viết này có sẵn trên arxiv theo giấy phép CC BY-SA 4.0 DEED.