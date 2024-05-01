Yazarlar: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Biliş ve Eğitimde Üretken Yapay Zeka Merkezi.

Bağlantı Tablosu

Özet ve Giriş

Malzemeler ve yöntemler

Sonuçlar ve Analizler

Bilgi istemleri ve oluşturulan metinler

Kimyasal reaksiyonların kavramsallaştırılması

Kimyasal reaksiyonların anlaşılmasının derinleştirilmesi

Yanma ile ilgili soru

Gazların zamanla suya dönüşmesini gösteren grafikle ilgili soru

Atomlar, moleküller ve moller arasındaki farklarla ilgili soru

Köstebek kavramının derinleştirilmesi

Devlet değişikliği ile ilgili soru

Faz değişimi geçiren su moleküllerinin animasyonlu temsili hakkında soru

Maddenin bir hali olan plazma hakkında soru

Kimyasal bağlarla ilgili soru

Kimyasal bağların gösterimi hakkında soru

Kimyasal bağ türünün özü hakkında soru

Daha fazla analiz

Sonuçlar

Araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekteki olası çalışmalar

Yazar Katkıları, Çıkar Çatışmaları, Teşekkür ve Referanslar

Köstebek kavramının derinleştirilmesi

K1: Peki bir mol bira şişesinden bahsedebilir misiniz?





ChatGPT: Kesinlikle! "Köstebek" kavramı atomlara veya moleküllere özel değildir; bu sadece belirli bir miktardır. Kimya alanında, bir mol her zaman 6,022 x 10[23] bazı varlıklara karşılık gelir; bu ister atomlar, ister moleküller, elektronlar, hatta bira şişeleri olsun.





Yani "bir mol bira şişesi" dediğimizde 6,022 x 10[23] bira şişesinden bahsediyoruz. Bu bir sürü bira şişesi demek!





Bununla birlikte, kimya bağlamı dışında, günlük öğelerin miktarlarını belirtmek için "mol" kullanmanın kafa karıştırıcı olabileceğini belirtmekte fayda var. Günlük dilde büyük miktarlar için "düzine" (bir şeyin 12'si için) veya "brüt" (bir şeyin 144'ü için) gibi başka terimlerimiz de vardır. Ama teorik olarak evet, bira şişeleri de dahil olmak üzere her şeyin bir köstebeğine sahip olabilirsiniz.





Bu sayının ne kadar büyük olduğuna dair bir fikir vermek gerekirse: Eğer Avogadro sayısını saniyede bir sayı olacak şekilde saymaya kalkışsaydınız, bu 19 milyar yıldan fazla zaman alırdı!





Bir köstebek bira şişesine sahip olmanın sonuçları veya başka eğlenceli örnekler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?





BingChat *: Evet, bir mol bira şişesinden bahsedebilirim ama pek pratik olmayabilir. Bir mol bira şişesi, çok sayıda bira şişesidir; hayatınız boyunca içebileceğinizden veya görebileceğinizden çok daha fazlasıdır. Nedenini açıklayayım.*





Bir mol bira şişesi, 12 gram karbon-12'deki atom sayısı kadar şişe içeren bira şişesi miktarıdır. Bu sayı yaklaşık olarak 6,022 x 10[23] olup çok büyük bir sayıdır. Bu sayının ne kadar büyük olduğuna dair size bir fikir vermek için işte bazı karşılaştırmalar:





• Bir mol bira şişeniz olsaydı, Dünya'nın tüm yüzeyini yaklaşık 100 kat bira şişesiyle kaplayabilirdiniz.





• Bir mol bira şişeniz olsaydı, Pasifik Okyanusu'nu yaklaşık 30 kez bira şişeleriyle doldurabilirsiniz.





• Bir mol bira şişeniz olsaydı, onları yaklaşık 2000 kez aya ulaşacak ve geri dönecek şekilde istifleyebilirsiniz.





Gördüğünüz gibi, bir mol bira şişesi, ele alınması veya hayal edilmesi imkansız olan çok sayıda bira şişesidir. Bu nedenle kimyagerler köstebeği bira şişesi gibi gündelik nesneler için değil, çok küçük ve çok sayıda olan atom ve moleküller için bir ölçü birimi olarak kullanırlar. Bir mol atom veya molekül, ölçülmesi ve diğer maddelerle karşılaştırılması kolay bir kütleye sahiptir. Örneğin bir mol oksijen gazının kütlesi 32 gram, bir mol suyun kütlesi ise 18 gramdır.





Özetlemek gerekirse, bir mol bira şişesi, 6,022 x 10[23] şişe içeren varsayımsal miktarda bira şişesidir. Bu sayı o kadar büyük ki, gerçek dünyadaki durumları tanımlamak için kullanışlı ya da anlamlı değil. Bir mol, bir maddedeki atomların veya moleküllerin miktarını ölçmek için daha uygundur. Umarım bu bir mol bira şişesinin ne anlama geldiğini anlamanıza yardımcı olur.





Bard *: Evet, bir köstebek bira şişesinden bahsedebilirim.*





Bir mol bira şişesi, bira şişelerini saymak için kullanılan bir ölçü birimidir. Bir mol bira şişesi 6,02214076×10^23 bira şişesi içerir. Bu sayı Avogadro sabiti olarak bilinir.





Bunu perspektife koymak gerekirse, bir mol bira şişesi çok sayıda bira şişesi demektir! Saniyede bir şişe olacak şekilde hepsini saymak 100 milyar yıldan fazla zaman alır.





Elbette gerçek hayatta hiç kimse bir köstebek bira şişesi görmedi. Kimyacıların atom ve molekülleri saymak için kullandıkları teorik bir kavramdır.





Ancak bu, bunu düşünerek eğlenemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bir köstebek bira şişesi neye benzerdi? Ağırlığı ne kadar olurdu? Ne kadar bira içerir?





Her bir bira şişesinin 12 ons olduğunu varsayarsak, bir mol bira şişesinin ağırlığı 100 milyon poundun üzerinde olacaktır. Ve içinde 700 milyon galonun üzerinde bira bulunacak!





Bu çok fazla bira!





Bu nedenle, bir dahaki sefere arkadaşlarınızla soğuk bir biranın tadını çıkarırken, bir dakikanızı ayırıp onun temsil ettiği bira şişelerini düşünün. Gerçekten akıllara durgunluk veren bir kavram.





Claude *: Elbette, köstebek kavramını bira şişelerini örnek alarak açıklamaktan mutluluk duyarım.*





Bir köstebek, atomlar, moleküller veya bira şişeleri gibi nesneler olsun, herhangi bir şeyin belirli bir sayısını (6,02 x 10^23) temsil eder.





Bir mol bira şişesi hayal edelim. Bu 6,02 x 10^23 ayrı şişe olacaktır. Bu çok sayıda şişe demek!





Perspektife koymak gerekirse:





• 1 mol bira şişesine sahip olsaydınız ve onları üst üste istifleseydiniz, yığın yaklaşık 1,5 milyar ışıkyılı yüksekliğe ulaşırdı; bu, gözlemlenebilir evrenin yarısı demektir!





• 1 mol bira şişesini yan yana dizerseniz, çizgi 9 trilyon kilometre, yani Dünya ile Plüton arasındaki mesafenin 200 katından fazla uzayacaktır.

• Eğer 1 mol bira şişesini şişe başına 10 dolardan satın alsaydınız, bu 60,2 sekstilyon dolara mal olurdu; bu da Dünya'nın GSYİH'sından çok daha fazla!





Yani bir köstebek çok sayıda şeyi temsil eder. Kimyada atomik/moleküler kütleleri ölçülebilir makroskobik kütlelerle ilişkilendirmek çok faydalıdır. Örneğin, 1 mol karbon atomunun kütlesini biliyorsanız, bunu belirli bir makroskopik örnekte kaç tane karbon atomu bulunduğunu hesaplamak için kullanabilirsiniz.





Bira şişeleriyle ilgili bu aptal örneğin, bir benin gerçekte ne kadar büyük olduğuna dair bir fikir vermenize yardımcı olacağını umuyorum! Herhangi bir açıklamaya ihtiyacınız varsa veya köstebek kavramını uygulayan daha fazla pratik problem çözmek istiyorsanız bana bildirin.





ChatGPT "Kesinlikle!" ile başlar. Kişiselleştirme ve Kişiye Özel Dokunuş sunuyor. Daha sonra, "kimya alanında" "belirli bir miktar" olmasına rağmen yalnızca "atomlara" veya "moleküllere" bağlı olmadığını belirterek Öğretim Stratejilerini kullanarak "mol" kavramını tartışır ve bir Meta tartışmaya girer. Perspektif Çerçeveleme, "kimya bağlamı dışında", "mol" kelimesinin genel kullanımının "kafa karıştırıcı olabileceğini" kabul ederek. Daha da ilerleyerek, "düzine" ve "brüt" gibi günlük terimlerle benzetmeler yaparak ve ayrıca Analoji ve Karşılaştırmalı Resimlerin Kullanımıyla açıklama. Bu sayının ne kadar büyük olduğuna dair "bir fikir vermek için" Avogadro sayısına sayma perspektifi ve "sonuçları" veya "diğer eğlenceli örnekleri" tartışmak için son davet , Katılım ve Etkileşim'e dayanıyor. BingChat ayrıca Kişiselleştirme ve Kişiye Özel Dokunuş sunarak başlıyor ve "Evet", "bir köstebek bira şişesinden bahsedilebilir" ifadesini kabul ediyor, ancak hemen ardından "çok pratik olmayabilir" diyerek Öğretim Stratejilerine geçiyor ve daha sonra " gerçek dünyadaki durumları tanımlamak için yararlı veya anlamlı değildir”. Daha sonra köstebek kavramının ayrıntılı bir açıklamasını sunarak, "Dünya"yı kaplamak veya "Pasifik Okyanusu"nu doldurmak gibi gerçek dünya senaryoları yoluyla "6,022 x 10^23"ün muazzamlığını vurgulayarak Analoji ve Karşılaştırmalı Resimlerin Kullanımını vurgular. . Köstebeğin öncelikli olarak "atomları/molekülleri" saymak için sınıflandırılması yine Öğretim Stratejilerini sergilerken, kavramın oksijen gazına uygulanmasına ilişkin bir örnek sunarken , Analoji ve Karşılaştırmalı Resimlerin Kullanımı ile uyumludur. Kapanıştaki "Umarım bu yardımcı olur" ve ardından bir emoji , Kişiselleştirme ve Kişiye Özel Dokunuş dokunuşunu ima eder. Bard da aynı şekilde Kişiselleştirme ve Kişisel Dokunuş'u sunarak "Evet, bir mol bira şişesinden bahsedebilirim" diyerek başlıyor. Daha sonra “Bir mol bira şişesi ne olurdu? "gibi görünüyor", zaman ("100 milyar yıl") ve hacim ("700 milyon galon görselleştirme" ve "Bunu perspektife koymak" ile ilgili perspektifler sunan, Analoji ve Karşılaştırmalı Resimlerin Kullanımı ile uyumlu olarak "teorik bir kavram" olarak vurgulanıyor) "kimyagerler tarafından kullanılan" ifadesi, Öğretim Stratejilerini ve biranın tadını çıkarmakla ilgili neşeli sözleri arkadaşça bir tonla vurgulayarak Kişiselleştirme ve Kişisel Dokunuşun akıllara durgunluk vericiliğini vurgulamaktadır. Claude, Öğretim Stratejileri ile başlar ve bira şişelerini köstebek kavramının ve onun anlamının çözümlenmesine bir örnek olarak kabul eder. "Herhangi bir şeyi" saymak için uygulanabilecek "belirli bir sayı", "kimyada çok yararlı" bir uygulama, daha sonra kişiyi "çok büyük bir sayı" olabilecek "bir mol bira şişesi hayal etmeye" davet eder ve yerine koyar. "Perspektifte", "1,5 milyar ışıkyılı"na ulaşan bir yığın, "Dünya ile Plüton arasındaki mesafenin 200 katı" uzanan bir çizgi ve "60,2 sekstilyon dolar" maliyeti gibi canlı resimler çizerek Analoji Kullanımının altını çiziyor ve Karşılaştırmalı Çizimler . Kapanıştaki "Bu aptalca örneği ümit ediyorum" ve ardından daha fazla "alıştırma problemi" veya "açıklama" daveti , Güçlendirme ve Geri Bildirime dair ipuçları veriyor. Bununla birlikte, Claude'un "aptal" kelimesini kullanması, verilen örneğin fazla ciddiye alınmaması gerektiğini veya doğası gereği önemsiz olduğunu ima etme niyetinde olsa da, aynı zamanda biraz aşağılayıcı veya küçümseyici olarak da algılanabilir ve Kişiselleştirmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. ve Yakışıklı Dokunuş kategorisi.







