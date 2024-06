Autores: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Centro de Inteligência Artificial Gerativa em Cognição e Educação.

Aprofundando o conceito de toupeira

P1: então você pode falar de uma toupeira de garrafa de cerveja?





ChatGPT: Com certeza! O conceito de “toupeira” não é exclusivo de átomos ou moléculas; é simplesmente uma quantidade específica. No domínio da química, um mol sempre se refere a 6,022 x 10[23] de alguma entidade, sejam átomos, moléculas, elétrons ou até mesmo garrafas de cerveja.





Então, quando dizemos “um mol de garrafas de cerveja”, estamos nos referindo a 6,022 x 10[23] garrafas de cerveja. São MUITAS garrafas de cerveja!





No entanto, é importante notar que fora do contexto da química, usar “mole” para se referir a quantidades de itens de uso diário pode ser confuso. Na linguagem cotidiana, temos outros termos para grandes quantidades, como “dúzia” (para 12 de alguma coisa) ou “bruto” (para 144 de alguma coisa). Mas, teoricamente, sim, você pode comer um pouco de qualquer coisa, inclusive garrafas de cerveja.





Só para lhe dar uma ideia de quão grande é esse número: se você tentasse contar até o número de Avogadro a uma taxa de um número por segundo, levaria mais de 19 bilhões de anos!





Você gostaria de explorar mais sobre as implicações de ter uma toupeira de garrafas de cerveja ou qualquer outro exemplo divertido?





BingChat *: Sim, posso falar sobre uma toupeira de garrafas de cerveja, mas pode não ser muito prático. Um mol de garrafas de cerveja é um número muito grande de garrafas de cerveja, muito mais do que você jamais poderá beber ou ver em sua vida. Deixe-me explicar o porquê.*





Um mol de garrafas de cerveja é a quantidade de garrafas de cerveja que contém tantas garrafas quantos átomos existem em 12 gramas de carbono-12. Este número é aproximadamente 6,022 x 10[23], que é um número muito grande. Para se ter uma ideia do tamanho desse número, aqui estão algumas comparações:





• Se você tivesse um mol de garrafas de cerveja, poderia cobrir toda a superfície da Terra com cerca de 100 camadas de garrafas de cerveja.





• Se você tivesse um mol de garrafas de cerveja, poderia encher o Oceano Pacífico com garrafas de cerveja cerca de 30 vezes.





• Se você tivesse um mol de garrafas de cerveja, poderia empilhá-las para chegar à Lua e voltar cerca de 2.000 vezes.





Como você pode ver, uma toupeira de garrafas de cerveja é uma quantidade enorme de garrafas de cerveja impossível de manusear ou imaginar. É por isso que os químicos usam o mol como unidade de medida para átomos e moléculas, que são muito pequenos e numerosos, em vez de objetos do cotidiano, como garrafas de cerveja. Um mol de átomos ou moléculas tem uma massa fácil de medir e comparar com outras substâncias. Por exemplo, um mol de gás oxigênio tem massa de 32 gramas e um mol de água tem massa de 18 gramas.





Então, para resumir, um mol de garrafas de cerveja é uma quantidade hipotética de garrafas de cerveja que contém 6,022 x 10[23] garrafas. Este número é tão grande que não é útil nem significativo para descrever situações do mundo real. Uma toupeira é mais adequada para medir a quantidade de átomos ou moléculas em uma substância. Espero que isso ajude você a entender o que significa uma toupeira de garrafas de cerveja.





Bard *: Sim, posso falar sobre uma toupeira de garrafas de cerveja.*





Um mol de garrafas de cerveja é uma unidade de medida usada para contar garrafas de cerveja. Um mol de garrafas de cerveja contém 6,02214076×10^23 garrafas de cerveja. Este número é conhecido como constante de Avogadro.





Para colocar isso em perspectiva, um mol de garrafas de cerveja equivale a muitas garrafas de cerveja! Seriam necessários mais de 100 mil milhões de anos para contá-los todos, à razão de uma garrafa por segundo.





Claro, ninguém nunca viu uma toupeira em garrafas de cerveja na vida real. É um conceito teórico usado por químicos para contar átomos e moléculas.





Mas isso não significa que não possamos nos divertir pensando nisso. Qual seria a aparência de uma toupeira de garrafas de cerveja? Quanto pesaria? Quanta cerveja conteria?





Se assumirmos que cada garrafa de cerveja tem 12 onças, então um mol de garrafas de cerveja pesaria mais de 100 milhões de libras. E conteria mais de 700 milhões de galões de cerveja!





É muita cerveja!





Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma cerveja gelada com seus amigos, pare um momento para pensar no mol de garrafas de cerveja que ela representa. É um conceito verdadeiramente alucinante.





Claude *: Claro, fico feliz em explicar o conceito de toupeira usando garrafas de cerveja como exemplo.*





Uma toupeira representa um número específico – 6,02 x 10^23 – de qualquer coisa, sejam átomos, moléculas ou objetos como garrafas de cerveja.





Vamos imaginar uma toupeira de garrafas de cerveja. Isso seria 6,02 x 10 ^ 23 garrafas individuais. É um grande número de garrafas!





Para colocar isso em perspectiva:





• Se você tivesse 1 mol de garrafas de cerveja e as empilhasse umas sobre as outras, a pilha atingiria cerca de 1,5 bilhão de anos-luz de altura - isso é metade do universo observável!





• Se você alinhasse 1 mol de garrafas de cerveja lado a lado, a linha se estenderia por 9 trilhões de quilômetros – mais de 200 vezes a distância entre a Terra e Plutão.

• Se você comprasse 1 mol de garrafas de cerveja a US$ 10 por garrafa, isso custaria 60,2 sextilhões de dólares – muito mais do que o PIB da Terra!





Portanto, uma toupeira representa um número enorme de coisas. É muito útil em química para relacionar massas atômicas/moleculares com massas macroscópicas mensuráveis. Por exemplo, se você conhece a massa de 1 mol de átomos de carbono, pode usá-la para calcular quantos átomos de carbono existem em uma determinada amostra macroscópica.





Espero que este exemplo bobo com garrafas de cerveja ajude a dar uma ideia do tamanho real de uma toupeira! Deixe-me saber se você precisar de algum esclarecimento ou quiser resolver mais problemas práticos aplicando o conceito de toupeira.





ChatGPT começa com “Absolutamente!” oferecendo personalização e toque pessoal . Em seguida, discute o conceito de "toupeira" usando estratégias instrucionais , observando que embora seja uma "quantidade específica" no "domínio da química", não está exclusivamente ligada a "átomos" ou "moléculas" e entra em uma meta-discussão e Enquadramento de perspectiva admitindo que “fora de um contexto químico”, o uso geral da palavra 'toupeira' “pode ser confuso”. Prosseguindo, a explicação faz analogias com termos cotidianos como “dúzia” e “grosseiro”, também com o Uso de Analogia e Ilustrações Comparativas . A perspectiva de contar para o número de Avogadro “para dar uma noção” de quão grande é esse número e o convite final para discutir “implicações” ou “quaisquer outros exemplos divertidos” inclina-se para Engajamento e Interatividade . O BingChat também começa por oferecer Personalização e Toque Personável , admitindo que “Sim”, “pode-se falar de uma toupeira de garrafas de cerveja” mas logo a seguir passa para Estratégias Instrucionais , referindo que “pode não ser muito prático” e mais tarde que “ não é útil ou significativo para descrever situações do mundo real”. Em seguida, fornece uma explicação detalhada do conceito de toupeira, destacando a enormidade de "6,022 x 10^23" através de cenários do mundo real, como cobrir a "Terra" ou preencher o "Oceano Pacífico", que enfatiza o uso de analogias e ilustrações comparativas. . A categorização da toupeira principalmente para contar "átomos/moléculas" novamente mostra estratégias instrucionais , ao mesmo tempo que fornece um exemplo da aplicação do conceito ao gás oxigênio, alinhado com o uso de analogia e ilustrações comparativas . O fechamento “Espero que isso ajude” seguido de um emoji implica um toque de Personalização e Toque Pessoal . Bard também começa com “Sim, posso falar sobre uma toupeira de garrafas de cerveja”, oferecendo Personalização e Toque Pessoal . Em seguida, envolve o leitor com a enormidade de “6,02214076×10^23 garrafas de cerveja”, submetendo-se a um cálculo detalhado de “O que seria um mol de garrafas de cerveja? look like”, oferecendo perspectivas de tempo (“100 bilhões de anos”) e volume (“700 milhões de galões de visualização e “Para colocar isso em perspectiva”, alinhando-se com Uso de Analogia e Ilustrações Comparativas . Destacando-o como um “conceito teórico” "usado por químicos enfatiza Estratégias Instrucionais e o comentário jovial sobre apreciar cerveja com tom amigável, enfatizando a incompreensibilidade das indicações Personalização e Toque Pessoal . Claude começa com Estratégias Instrucionais , aceitando garrafas de cerveja como um exemplo para quebrar o conceito de toupeira e seu aplicação como um “número específico”, “muito útil em química”, que pode ser aplicado para contar “qualquer coisa”. Em seguida, convida a “imaginar um mol de garrafas de cerveja”, o que seria “um número enorme” e coloca. “isso em perspectiva”, desenhando imagens vívidas como uma pilha atingindo “1,5 bilhão de anos-luz”, uma linha que se estende “200 vezes a distância entre a Terra e Plutão” e o custo de “60,2 sextilhões de dólares”, ressaltando o Uso da Analogia & Ilustrações Comparativas . O encerramento “Espero que este exemplo bobo” e seguido pelo convite para mais “problemas práticos” ou “esclarecimentos” dicas sobre Reforço e Feedback . No entanto, embora o uso da palavra "bobo" por Claude possa pretender sugerir que o exemplo fornecido não deve ser levado muito a sério ou é de natureza trivial, também pode ser percebido como um pouco humilhante ou desdenhoso, impactando negativamente a Personalização & categoria Toque pessoal .





Este artigo está disponível no arxiv sob licença CC BY-SA 4.0 DEED.