Influencer-Marketing-Strategie, die tatsächlich funktioniert: Ein Leitfaden

Es gibt über 200 Millionen Influencer auf der Welt – und hier sprechen wir nur von denen, die ihre Inhalte monetarisieren. Es gibt noch mehr andere – diejenigen, die für ihre Bemühungen noch kein Geld erhalten haben.





Aber sie sind eindeutig auf dem Weg: Die Influencer-Marketing-Branche wächst von Jahr zu Jahr; Die Statistiken sprechen für sich:









Ja und? Für Marken bedeutet das, dass Influencer-Marketing der Kanal ist, den sie nicht ignorieren können. Tatsächlich ist es der Kanal, der derzeit das interessierteste, engagierteste und zahlungsbereitste Publikum anzieht. Je weiter wir gehen, desto mehr Marken verstehen es und stellen ihre Budgets für Influencer-Marketing bereit:









Also Influencer-Marketing, einst ein Bereich, der von Prominenten dominiert wurde (denken Sie an Britney Spears, Beyoncé und Pink). Pepsi trinken ? Ja, das tun wir: Vor 20 Jahren waren solche Werbespots die Vorläufer moderner Influencer-Empfehlungen), hat sich im Laufe der Jahre verändert.





Jetzt kann jeder mit einer großen Online-Fangemeinde ein Influencer sein, was Marken mehr Möglichkeiten bietet, mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kontakt zu treten. Diese Strategie ist im digitalen Marketing von entscheidender Bedeutung, da sie Zielkunden über soziale Medien effektiv erreicht und anspricht.





Noch eine Tatsache macht es noch wichtiger: 4,95 Milliarden Menschen auf der Erde nutzen bereits Social-Media-Plattformen – das sind 61 % der Weltbevölkerung, Tendenz steigend. Ein durchschnittlicher Verbraucher nutzt 7 Social-Media-Plattformen pro Monat.





Was machen Sie angesichts all dessen? Die Antwort ist einfach: Nutzen Sie natürlich die Kraft des Influencer-Marketings. Aber wie?





Wie baut man eine Influencer-Marketingstrategie auf, die tatsächlich funktioniert und maximalen Gewinn bringt? Hier wird die Antwort länger und komplexer sein – lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!





In diesem Artikel stellen die Experten von Famesters Influencer-Marketing-Agentur bieten einen klaren und unkomplizierten Leitfaden zur Entwicklung einer erfolgreichen Influencer-Marketingstrategie.





Erhalten Sie praktische Ratschläge und Einblicke, verstehen Sie Influencer-Marketing besser und beginnen Sie, es sinnvoll einzusetzen.

Aufbau einer erfolgreichen Influencer-Marketingstrategie und Erstellung eines Plans

Die Erstellung eines effektiven Influencer-Marketingplans umfasst eine Reihe strategischer Schritte, die jeweils entscheidend für den Erfolg der Kampagne sind.





Denken Sie daran, dass alle Pläne für Ihr Marketing, auch dieser, mit der Gesamtstrategie und den Zielen der Marke übereinstimmen müssen, andernfalls werden weder der Plan noch die Influencer-Marketingstrategie tatsächlich funktionieren oder überhaupt Sinn ergeben.





Mit anderen Worten: Überprüfen Sie die Realität und verknüpfen Sie Ihre Ziele und Pläne damit. Letztendlich ist es entscheidend, dass Ihre Influencer-Marketing-Bemühungen nicht isoliert, sondern ein zusammenhängender Teil Ihrer gesamten Markenstrategie sind. Deshalb ist die Ausrichtung wichtig:





Konsistenz in der Nachrichtenübermittlung : Stellt sicher, dass der Inhalt des Influencers mit der Stimme Ihrer Marke und den gesamten Marketingbotschaften in Einklang steht.





Zielgruppenausrichtung : Garantiert, dass die Follower der Influencer mit Ihrem Zielkundenprofil übereinstimmen, was zu besseren Kampagnenergebnissen führt.





Ressourcenoptimierung : Die Abstimmung von Strategien gewährleistet eine optimale Nutzung von Budgets und Ressourcen und vermeidet Doppelarbeit über verschiedene Marketingkanäle hinweg.

Identifizieren und Definieren Ihrer Marketingziele

Die Grundlage aller erfolgreichen Influencer-Marketing-Strategien liegt in der klaren Identifizierung und Definition Ihrer Marketingziele. Diese Ziele können je nach den Bedürfnissen Ihrer Marke und der Phase Ihres Unternehmens stark variieren.





Beispielsweise müssen iGaming-Marken möglicherweise neue Registrierungen und FTDs vorantreiben, während Gaming-Marken sich möglicherweise auf Installationen konzentrieren. Hier sind einige gemeinsame Ziele:





Markenbekanntheit : Erhöhen Sie die Sichtbarkeit und Wiedererkennung Ihrer Marke bei Ihrer Zielgruppe.





Lead-Generierung : Sammeln von Informationen von potenziellen Kunden, um sie zum Kauf zu bewegen.





Verkäufe : Direkte Steigerung der Anzahl der verkauften Produkte oder Dienstleistungen, oft nachverfolgt über Affiliate-Links oder verwendete Promo-Codes.





Kundentreue und -bindung : Bindung bestehender Kunden, um Wiederholungskäufe und langfristige Treue zu fördern.





Ihre Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein (das nennen wir SMART), um sicherzustellen, dass sie Ihre Influencer-Marketingstrategie effektiv leiten.

Budgetierung für Influencer-Marketing

Die Budgets für Influencer-Marketing können stark variieren, abhängig vom Umfang Ihrer Kampagne und der Art der Influencer, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten. Zu den Vergütungsmodellen gehören direkte Geldzahlungen, provisionsbasierte Einnahmen und nicht-monetäre Vergünstigungen wie kostenlose Produkte oder exklusiver Zugang.





Am häufigsten wird eine monetäre Vergütung eingesetzt, und viele Influencer bevorzugen sie.









Weisen Sie Ihr Budget basierend auf Ihren Marketingzielen und dem erwarteten ROI zu. Kampagnen zur Markenbekanntheit erfordern beispielsweise möglicherweise eine größere Reichweite und erfordern möglicherweise mehr Investitionen im Vergleich zu gezielten Kampagnen zur Lead-Generierung.





Denken Sie auch daran, dass Sie festlegen müssen, welcher Teil Ihres Budgets für Tests vorgesehen ist. Das ist besonders wichtig, wenn Sie in neue Märkte vordringen und sich auf die Probe stellen: Selbst bei gründlicher Vorabrecherche können Sie am Anfang nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Influencer Ihrer Wahl und die ausgewählten Arten von Inhalten perfekt funktionieren.





Die Experten der Famesters-Agentur verfügen über mehr als 7 Jahre Erfahrung im Influencer-Marketing – sie hat uns dabei geholfen, eine optimale Teststrategie zu entwickeln, und hier ist unser Rat. Wir empfehlen, 40 % Ihres Budgets für Tests zu verwenden, um die leistungsstärksten Influencer, Inhaltstypen, CTAs usw. zu ermitteln. Anschließend können Sie skalieren, da Sie bereits wissen, dass Sie die besten Richtungen ausgewählt und Risiken reduziert haben.





Hier ist ein Profi-Tipp von Famesters-Experten : Ja, Sie können und müssen unbedingt Preise mit Influencern aushandeln und dafür sorgen, dass sie in Ihr Budget passen. Manche Influencer legen Preise aus heiterem Himmel fest, nur weil sie unerfahren sind und den Markt noch nicht kennen; andere hoffen einfach, mehr für ihre Bemühungen zu bekommen und prüfen, ob es bei Ihnen möglich ist.





Recherchieren Sie den Markt, lernen Sie die CPMs kennen und verhandeln Sie die Preise – es ist fast immer möglich, ein besseres Angebot zu bekommen, als Ihnen von Anfang an angeboten wird.

Auswählen von Kampagnentypen und Schlüsselbotschaften

Wählen Sie den richtigen Kampagnentyp : Es hängt von Ihren Zielen ab. Sie können sich für gesponserte Beiträge, Markenbotschafter, Giveaways oder Übernahmen entscheiden. Wenn Sie kreativere Ideen benötigen, fragen Sie einfach die Influencer: Niemand weiß besser als sie, was für sein Publikum funktioniert.





Gestalten Sie Ihre Kernbotschaften: Entwickeln Sie klare, überzeugende Botschaften, die Influencer in ihre Inhalte integrieren können. Stellen Sie sicher, dass diese Botschaften mit Ihrer Markenbotschaft und Ihren Kampagnenzielen übereinstimmen.

Das bedeutet nicht, dass Sie für jeden Influencer ein ganzes Skript schreiben müssen, und auf keinen Fall sollten Sie von den Influencern verlangen, dass sie Ihren Skripten folgen, ohne dass es dabei zu Schwankungen kommt. Wir werden im Artikel weiter darüber sprechen.

Auswahl des richtigen Influencer-Typs

Erstens müssen die Influencer, mit denen Sie zusammenarbeiten, zu Ihrer Markenidentität passen. Prüfen Sie sorgfältig, ob ein Influencer, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten, tatsächlich die Werte Ihrer Marke teilt. Andernfalls könnten Sie in eine Situation wie die geraten Adidas-Kanye eins , wo die Marke wegen seines unangemessenen Verhaltens und seiner Rhetorik mit dem Influencer brechen musste.





Definieren Sie außerdem die Art der Influencer, die Sie für Ihre Influencer-Marketingkampagne benötigen. Die kleinen, nischenorientierten? Die großen Namen mit großer Fangemeinde? Schauen wir uns die Unterschiede an:





Mega-Influencer : Typischerweise Prominente mit über einer Million Followern. Ideal für groß angelegte Markenbekanntheitskampagnen, kann jedoch teuer sein und niedrigere Engagement-Raten aufweisen.





Makro-Influencer : Haben Follower zwischen 100.000 und 1 Million. Sie sind für ihr Fachwissen in ihren Nischen bekannt, verfügen aber auch über eine größere Fangemeinde, die sie nicht nur wegen ihres Fachwissens schätzt, sondern bieten auch ein ausgewogenes Verhältnis von Reichweite und Engagement.





Mikro-Influencer : Besitzen eine Fangemeinde von 10.000 bis 100.000. Effektiv für gezielte Kampagnen aufgrund ihrer höheren Engagement-Raten und Nischenzielgruppen.





Nano-Influencer : Ihre freundlichen Nachbarn, die auch Experten sind. Mit weniger als 10.000 Followern verfügen sie oft über das authentischste Engagement und eignen sich perfekt für hyperlokale oder Community-fokussierte Kampagnen.





Es ist entscheidend, den richtigen Influencer-Typ für Ihre Marketingziele zu finden. Beispielsweise könnte ein Mikro-Influencer die beste Wahl für die Werbung für Nischenprodukte sein, während ein Mega-Influencer für eine weit verbreitete Kampagne zur Markenbekanntheit besser geeignet sein könnte.





Statistiken zeigen, dass Marken eher auf kleinere Influencer mit authentischeren Inhalten und engagierteren Zielgruppen setzen:









Qualifizierung von Influencern und Beginn der Öffentlichkeitsarbeit

Identifizieren Sie potenzielle Influencer : Nutzen Sie Tools, Recherchen oder Agenturen, um Influencer zu finden, die mit den Werten Ihrer Marke übereinstimmen und die richtige Zielgruppe für Ihre Produkte oder Dienstleistungen haben. Sie können es manuell tun, aber es ist ziemlich zeitaufwändig. Vergessen Sie auch nicht zu prüfen, ob die Influencer auf Ihrer Liste echt sind: Es gibt immer noch einige gefälschte Influencer, die Betrug begehen.





Kontakt aufnehmen : Erreichen Sie diese Influencer mit einem personalisierten Ansatz. Kommunizieren Sie Ihre Kampagnenziele, erwarteten Ergebnisse und Vergütungsdetails klar und deutlich.

Verwalten von Kampagnen

Stellen Sie klare Anforderungen bereit : Ein Influencer muss genau verstehen, was Sie den Leuten sagen müssen und welche Idee hinter Ihrer Marke, Dienstleistung oder Ihrem Produkt steckt.





Bleiben Sie in Kontakt : Es muss immer jemand da sein (von Ihrem Unternehmen, wenn Sie Influencer-Marketing intern betreiben, oder von einer Agentur, wenn Sie deren Fachwissen nutzen), der die Fragen eines Influencers zu Ihrer Marke, Ihren Zielen, Ihrer Kampagne und Ihren Anforderungen beantworten kann usw. Es gibt immer etwas, das ausgehandelt oder geklärt werden muss. Außerdem muss die Kontaktperson in der Lage sein, den Entwurf des Influencers zu genehmigen oder Korrekturen daran vorzuschlagen.





Überwachen Sie den Kampagnenfortschritt : Behalten Sie den Verlauf der Kampagne genau im Auge. Seien Sie bereit, Influencern bei Bedarf Unterstützung oder Feedback zu geben.

Ergebnisse verfolgen und Strategie verfeinern

Messen Sie die Kampagnenleistung : Verwenden Sie vordefinierte KPIs wie Engagement-Raten, Klickraten und Konversionskennzahlen, um den Erfolg Ihrer Kampagne zu bewerten.





Analysieren und anpassen : Überprüfen Sie die Kampagnendaten, um zu verstehen, was funktioniert hat und was nicht. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Strategie für zukünftige Kampagnen zu verfeinern.

Influencer-Marketingstrategien für Kooperationen

Effektive Influencer-Kooperationen sind der Schlüssel zum Erfolg Ihrer Marketingstrategie – das ist es, was Ihre Zielgruppe sieht und mit dem sie interagiert, das ist es, was tatsächlich Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen haben muss. Hier sind einige Best Practices, um produktive und vorteilhafte Partnerschaften mit Influencern sicherzustellen und den Erfolg Ihrer Kampagne sicherzustellen:

Bauen Sie authentische langfristige Partnerschaften auf

Nachdem Sie die Influencer ausgewählt haben, deren Werte und Publikum eng mit Ihrer Marke übereinstimmen, versuchen Sie , authentische, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen , um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Der Aufbau echter Beziehungen zu Influencern hilft ihnen und ihrem Publikum zu zeigen, dass Ihre Marke nicht nur eine weitere in einer endlosen Reihe eintöniger Werbetreibender ist, sondern wirklich nützlich und vertrauenswürdig.

Der Aufbau langfristiger Beziehungen zu Influencern kann zu authentischeren und wirkungsvolleren Werbeaktionen führen. Das Publikum reagiert tendenziell besser auf fortlaufende, konsistente Empfehlungen.





Engagieren Sie sich mit Influencern über transaktionale Interaktionen hinaus . Verstehen Sie ihre Ziele und Vorlieben – so können Sie eine Partnerschaft aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Zielen basiert.



Die meisten Marken, die Influencer-Marketing nutzen, ziehen es vor, kontinuierlich mit denselben Influencern zusammenzuarbeiten, da diese bessere Ergebnisse erzielen als einmalige Partner:







Nein, das bedeutet nicht, dass Sie nicht auf einmalige Kampagnen verzichten können, zumindest weil jeder Tests braucht. Also, hier ist das nächste.





Bewerten Sie die Notwendigkeit einmaliger Kampagnen : Kurzfristige Kooperationen können für bestimmte Kampagnen wie Produkteinführungen oder Event-Promotionen von Vorteil sein. Bewerten Sie Ihre Ziele, um festzustellen, ob eine einmalige Partnerschaft angemessener ist.

Ermöglichen Sie kreative Freiheit und bewahren Sie gleichzeitig die Markenausrichtung

Respektieren Sie die Kreativität der Influencer : Sie kennen ihr Publikum am besten. Geben Sie ihnen kreative Freiheit, Ihre Marke auf eine Weise zu präsentieren, die sich für ihre Follower natürlich und ansprechend anfühlt.





Legen Sie klare Richtlinien fest : Während Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, ist es wichtig, klare Richtlinien zu den Werten, der Botschaft und allen nicht verhandelbaren Dingen Ihrer Marke bereitzustellen, um sicherzustellen, dass der Inhalt mit Ihrer Marke übereinstimmt.



Bringen Sie Markenbotschaft und Influencer-Stil in Einklang : Stellen Sie also basierend auf den beiden vorherigen Punkten sicher, dass der Inhalt die richtige Balance zwischen der Präsentation der Botschaft Ihrer Marke und der Beibehaltung des einzigartigen Stils und der Stimme des Influencers findet.

Dies muss das Gleichgewicht zwischen der Kreativität des Influencers, seinem Wissen über die Vorlieben seines Publikums und den Anforderungen Ihrer Marke sein.



Zusammenarbeit bei der Erstellung von Inhalten : Arbeiten Sie bei der Erstellung von Inhalten mit Influencern zusammen. Diese Zusammenarbeit kann neue Perspektiven und innovative Ideen bringen, die bei der Zielgruppe gut ankommen.

Endeffekt

Wie Sie eine Influencer-Marketingstrategie erstellen, hängt stark von der Nische Ihrer Marke, den Produktspezifikationen, der Zielgruppe und den allgemeinen Zielen ab. Aber am Ende gibt es Influencer-Marketingstrategien, die am besten funktionieren, und zwar: Verwenden Sie SMART, seien Sie respektvoll gegenüber Influencern und nutzen Sie ihre Kreativität, bauen Sie langfristige Beziehungen auf und machen Sie Ihre Ziele und Werte klar.





Dann starten, überwachen, bewerten, anpassen und anpassen, um maximale Ergebnisse und den höchstmöglichen ROI zu erzielen.





Beim Influencer-Marketing geht es um mehr als nur die Zusammenarbeit mit beliebten Menschen im Internet. Es ist eine Strategie, die sorgfältige Planung und kluge Entscheidungen erfordert. Um das Beste daraus zu machen, müssen Sie sich klare Ziele setzen, die richtigen Influencer auswählen und Ihr Budget mit Bedacht verwalten.





Denken Sie daran, dass das Ziel darin besteht, echte, vertrauensvolle Beziehungen zu Influencern aufzubauen, die wirklich zum Stil und den Werten Ihrer Marke passen. Dieser Ansatz hilft dabei, authentische und effektive Werbeaktionen zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.