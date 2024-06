Estratégia de marketing influenciador que realmente funciona: um guia

Existem mais de 200 milhões de influenciadores no mundo – e aqui estamos falando apenas daqueles que monetizam seu conteúdo. Há ainda mais outros – aqueles que ainda não receberam dinheiro pelos seus esforços.





Mas eles estão claramente no caminho certo: a indústria do marketing de influenciadores está crescendo ano após ano; As estatísticas falam por si mesmas:









E daí? Para as marcas, isso significa que o marketing de influência é o canal que elas não podem ignorar. Na verdade, é o canal que atrai o público mais interessado, engajado e pronto para pagar no momento. Quanto mais avançamos, mais as marcas entendem isso e alocam seus orçamentos para marketing de influenciadores:









Portanto, o marketing de influenciadores, que já foi um campo dominado por celebridades (lembre-se de Britney Spears, Beyoncé e Pink bebendo Pepsi ? Sim, temos: há 20 anos, esses comerciais foram os ancestrais do endosso de influenciadores modernos), se transformaram ao longo dos anos.





Agora, qualquer pessoa com seguidores on-line substanciais pode ser um influenciador, criando mais oportunidades para as marcas se conectarem com públicos diversos. Esta estratégia tornou-se crucial no marketing digital devido à sua eficácia em alcançar e envolver os consumidores-alvo através das redes sociais.





Aqui está mais um facto que o torna ainda mais importante: 4,95 mil milhões de pessoas na Terra já utilizam plataformas de redes sociais – isto representa 61% da população do planeta, e o número está a crescer. Um consumidor médio usa 7 plataformas de mídia social por mês.





O que você faz considerando tudo isso? A resposta é simples: aproveite o poder do marketing de influência, é claro. Mas como?





Como construir uma estratégia de marketing de influenciador que realmente funcione e traga o máximo lucro? Aqui, a resposta será mais longa e complexa – leia mais para saber!





Neste artigo, os especialistas da Agência de marketing influenciadora Famesters ofereça um guia claro e direto sobre o desenvolvimento de uma estratégia de marketing de influenciador bem-sucedida.





Obtenha conselhos práticos e insights, entenda melhor o marketing de influenciadores e comece a usá-lo com sabedoria.

Construindo uma estratégia de marketing influenciador de sucesso e criando um plano

A criação de um plano de marketing de influenciador eficaz envolve uma série de etapas estratégicas, cada uma crítica para o sucesso da campanha.





Lembre-se de que todos os planos de marketing, inclusive este, devem estar alinhados com a estratégia e os objetivos gerais da marca, caso contrário, nem o plano, nem a estratégia de marketing do influenciador funcionarão de fato ou farão sentido.





Em outras palavras, verifique a realidade e vincule seus objetivos e planos a ela. No final das contas, é crucial que os esforços de marketing de seu influenciador não sejam isolados, mas sejam uma parte coesa de sua estratégia geral de marca. Veja por que o alinhamento é importante:





Consistência nas mensagens : garante que o conteúdo do influenciador ressoe com a voz da sua marca e com as mensagens de marketing em geral.





Alinhamento do público-alvo : garante que os seguidores dos influenciadores correspondam ao perfil do seu cliente-alvo, levando a melhores resultados de campanha.





Otimização de Recursos : O alinhamento de estratégias garante o uso ideal de orçamentos e recursos, evitando a duplicação de esforços em diferentes canais de marketing.

Identificando e definindo suas metas de marketing

A base de todas as estratégias de marketing de influenciadores bem-sucedidas reside na identificação e definição clara de seus objetivos de marketing. Esses objetivos podem variar muito dependendo das necessidades da sua marca e do estágio do seu negócio.





Por exemplo, as marcas de iGaming podem precisar impulsionar novos registros e FTDs, enquanto as marcas de jogos podem se concentrar nas instalações. Aqui estão alguns objetivos comuns:





Conscientização da marca : Aumentando a visibilidade e o reconhecimento da sua marca entre o seu público-alvo.





Geração de leads : coleta de informações de clientes em potencial para incentivá-los a fazer uma compra.





Vendas : Aumentando diretamente o número de produtos ou serviços vendidos, muitas vezes rastreados por meio de links afiliados ou códigos promocionais utilizados.





Fidelização e retenção de clientes : Envolver os clientes existentes para promover compras repetidas e fidelidade de longo prazo.





Seus objetivos devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (isso é o que chamamos de SMART) para garantir que eles orientem sua estratégia de marketing de influenciador de maneira eficaz.

Orçamento para marketing de influência

Os orçamentos de marketing de influenciadores podem variar amplamente, dependendo da escala de sua campanha e do tipo de influenciadores com os quais você planeja colaborar. Os modelos de remuneração incluem pagamentos monetários diretos, ganhos baseados em comissões e vantagens não monetárias, como produtos gratuitos ou acesso exclusivo.





A compensação monetária é a mais utilizada e muitos influenciadores a preferem.









Aloque seu orçamento com base em suas metas de marketing e no ROI esperado. Por exemplo, as campanhas de reconhecimento da marca podem exigir um alcance mais amplo, necessitando potencialmente de mais investimento em comparação com campanhas direcionadas de geração de leads.





Além disso, lembre-se de que você precisa definir qual parte do seu orçamento será destinada aos testes. É especialmente importante quando você está entrando em novos mercados e experimentando: no início, mesmo com uma pesquisa preliminar completa, você não pode ter 100% de certeza de que os influenciadores de sua escolha e os tipos de conteúdo selecionados terão um desempenho perfeito.





Os especialistas da agência Famesters têm experiência de mais de 7 anos em marketing de influenciadores – isso nos ajudou a cristalizar uma estratégia ideal para testes, e aqui está nosso conselho. Sugerimos usar 40% do seu orçamento para testes para revelar os influenciadores, tipos de conteúdo, CTAs de melhor desempenho, etc.





Aqui está uma dica profissional dos especialistas da Famesters : Sim, você pode e até deve negociar preços com influenciadores e ajustá-los ao seu orçamento. Alguns influenciadores podem definir preços do nada só porque são inexperientes e ainda não conhecem o mercado; outros apenas esperam obter mais por seus esforços e verificar se isso é possível com você.





Pesquise o mercado, aprenda os CPMs e negocie os preços – quase sempre é possível conseguir um negócio melhor do que o oferecido desde o início.

Escolha de tipos de campanha e mensagens principais

Selecione o tipo de campanha correto : depende de seus objetivos. Você pode optar por postagens patrocinadas, embaixadores de marca, brindes ou aquisições. Se precisar de ideias mais criativas, basta perguntar aos influenciadores: ninguém sabe melhor do que eles o que funciona para seu público.





Elabore suas mensagens principais: Desenvolva mensagens claras e atraentes que os influenciadores possam incorporar em seu conteúdo. Certifique-se de que essas mensagens estejam alinhadas com a voz da sua marca e os objetivos da campanha.

Isso não significa que você tenha que escrever um roteiro inteiro para cada influenciador e, definitivamente, você não deve exigir que os influenciadores sigam seus roteiros sem nenhuma oscilação. Falaremos sobre isso mais adiante no artigo.

Escolhendo o tipo certo de influenciador

Primeiro, os influenciadores com quem você colabora devem estar alinhados com a identidade da sua marca. Verifique cuidadosamente se um influenciador com quem você deseja trabalhar realmente compartilha os valores da sua marca. Caso contrário, você pode aparecer em uma situação como a Adidas-Kanye um , onde a marca teve que romper com o influenciador por causa de seu comportamento e retórica imprópria.





Além disso, defina o tipo de influenciadores de que você precisa para sua campanha de marketing de influenciadores. Os pequenos e voltados para nichos? Os grandes nomes com muitos seguidores? Vamos ver as diferenças:





Megainfluenciadores : normalmente celebridades com mais de um milhão de seguidores. Ideal para campanhas de reconhecimento de marca em grande escala, mas pode ser caro e ter taxas de engajamento mais baixas.





Macroinfluenciadores : têm seguidores que variam entre 100.000 e 1 milhão. Conhecidos por sua expertise em seus nichos, mas também por terem um número maior de seguidores que os valorizam não apenas pela expertise, eles oferecem um equilíbrio entre alcance e engajamento.





Microinfluenciadores : possuem seguidores de 10.000 a 100.000. Eficaz para campanhas direcionadas devido às suas maiores taxas de engajamento e públicos de nicho.





Nanoinfluenciadores : seus vizinhos amigáveis que também são especialistas. Com menos de 10.000 seguidores, eles geralmente têm o envolvimento mais autêntico e são perfeitos para campanhas hiperlocais ou focadas na comunidade.





Combinar o tipo certo de influenciador com seus objetivos de marketing é fundamental. Por exemplo, um microinfluenciador pode ser a melhor escolha para promoção de produtos de nicho, enquanto um megainfluenciador pode ser mais adequado para uma campanha generalizada de reconhecimento da marca.





As estatísticas mostram que as marcas se voltam mais para influenciadores menores, com conteúdo mais autêntico e públicos engajados:









Qualificando influenciadores e iniciando a divulgação

Identifique influenciadores potenciais : use ferramentas, pesquisas ou agências para encontrar influenciadores que se alinhem com os valores da sua marca e tenham o público certo para seus produtos ou serviços. Você pode fazer isso manualmente, mas é bastante demorado. Além disso, não se esqueça de verificar se os influenciadores da sua lista são genuínos: ainda existem alguns influenciadores falsos cometendo fraudes por aí.





Iniciar contato : alcance esses influenciadores com uma abordagem personalizada. Comunique claramente os objetivos da sua campanha, resultados esperados e detalhes de remuneração.

Gerenciando campanhas

Forneça requisitos claros : um influenciador deve entender bem o que exatamente você precisa dizer às pessoas e qual é a ideia por trás de sua marca, serviço ou produto.





Fique em contato : sempre deve haver alguém (da sua empresa, se você fizer marketing de influenciador internamente, ou de uma agência, se você aproveitar sua experiência) que possa responder às perguntas que um influenciador possa ter sobre sua marca, objetivos, campanha, requisitos , etc. Sempre há algo que precisa ser negociado ou esclarecido. Além disso, a pessoa em contato deve ser capaz de aprovar o rascunho do influenciador ou sugerir correções.





Monitore o progresso da campanha : fique de olho no desenrolar da campanha. Esteja pronto para fornecer suporte ou feedback aos influenciadores, conforme necessário.

Acompanhamento de resultados e estratégia de refinamento

Avalie o desempenho da campanha : use KPIs predefinidos, como taxas de engajamento, taxas de cliques e métricas de conversão, para avaliar o sucesso de sua campanha.





Analise e ajuste : revise os dados da campanha para entender o que funcionou e o que não funcionou. Use esses insights para refinar sua estratégia para campanhas futuras.

Estratégias de marketing influenciador para colaborações

Colaborações eficazes com influenciadores são fundamentais para o sucesso de sua estratégia de marketing - é isso que seu público-alvo verá e interagirá, é isso que realmente precisa para causar impacto em suas decisões de compra. Aqui estão algumas práticas recomendadas para garantir parcerias produtivas e benéficas com influenciadores para garantir o sucesso de sua campanha:

Estabeleça parcerias autênticas de longo prazo

Depois de selecionar os influenciadores cujos valores e público se alinham estreitamente com a sua marca, tente estabelecer parcerias autênticas e duradouras para aumentar a credibilidade. Construir relacionamentos genuínos com influenciadores ajuda a mostrar a eles e a seu público que sua marca não é apenas mais uma em uma fila interminável de anunciantes monótonos, mas é verdadeiramente útil e confiável.

Construir relacionamentos de longo prazo com influenciadores pode levar a promoções mais autênticas e impactantes. O público tende a responder melhor a endossos contínuos e consistentes.





Envolva-se com influenciadores além das interações transacionais . Compreenda os seus objetivos e preferências – desta forma poderá estabelecer uma parceria baseada no respeito mútuo e em objetivos partilhados.



A maioria das marcas que usam o marketing de influenciadores prefere trabalhar continuamente com os mesmos influenciadores, pois eles têm melhor desempenho do que parceiros pontuais:







Não, isso não significa que você não possa se livrar de campanhas pontuais, pelo menos porque todo mundo precisa de testes. Então, aqui está a próxima coisa.





Avalie a necessidade de campanhas pontuais : colaborações de curto prazo podem ser benéficas para campanhas específicas, como lançamentos de produtos ou promoções de eventos. Avalie seus objetivos para determinar se uma parceria única é mais apropriada.

Permita a liberdade criativa enquanto mantém o alinhamento da marca

Respeite a criatividade dos influenciadores : eles conhecem melhor seu público. Permita-lhes liberdade criativa para apresentar sua marca de uma forma que pareça natural e envolvente para seus seguidores.





Defina diretrizes claras : ao mesmo tempo que dá liberdade criativa, é crucial fornecer diretrizes claras sobre os valores, mensagens e quaisquer aspectos não negociáveis da sua marca para garantir que o conteúdo permaneça alinhado com a sua marca.



Equilibre a mensagem da marca e o estilo do influenciador : Portanto, com base nos dois pontos anteriores: certifique-se de que o conteúdo atinja o equilíbrio certo entre apresentar a mensagem da sua marca e manter o estilo e a voz únicos do influenciador.

Este deve ser o equilíbrio entre a criatividade do influenciador, o conhecimento das preferências do público e os requisitos da sua marca.



Colabore na criação de conteúdo : trabalhe em conjunto com influenciadores no processo de criação de conteúdo. Esta colaboração pode trazer novas perspectivas e ideias inovadoras que repercutam bem no público-alvo.

Conclusão

Como criar uma estratégia de marketing influenciador depende muito do nicho da sua marca, das especificidades do produto, do público-alvo e dos objetivos gerais. Mas, no final das contas, existem estratégias de marketing de influenciadores que funcionam melhor, e são elas: usar SMART, ser respeitoso com os influenciadores e abraçar sua criatividade, construir relacionamentos duradouros e deixar claros seus objetivos e valores.





Em seguida, lance, monitore, avalie, adapte e ajuste para obter o máximo de resultados e o maior ROI possível.





O marketing de influência envolve mais do que apenas trabalhar com pessoas populares online; é uma estratégia que requer planejamento cuidadoso e escolhas sábias. Para aproveitar ao máximo, você precisa definir metas claras, escolher os influenciadores certos e gerenciar seu orçamento com sabedoria.





Lembre-se de que o objetivo é construir relacionamentos reais e baseados em confiança com influenciadores que realmente correspondam ao estilo e aos valores da sua marca. Essa abordagem ajuda a criar promoções autênticas e eficazes que ressoam com seu público.