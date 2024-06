Estrategia de marketing de influencers que realmente funciona: una guía

Hay más de 200 millones de influencers en el mundo, y aquí nos referimos sólo a aquellos que monetizan su contenido. Hay incluso más personas, aquellas que todavía no han recibido dinero por sus esfuerzos.





Pero claramente van por buen camino: la industria del marketing de influencers crece año tras año; Las estadísticas hablan por sí solas:









¿Y qué? Para las marcas, esto significa que el marketing de influencers es el canal que no pueden ignorar. En realidad, es el canal que atrae a las audiencias más interesadas, comprometidas y dispuestas a pagar en este momento. Cuanto más avanzamos, más marcas lo entienden y destinan sus presupuestos al marketing de influencers:









Entonces, el marketing de influencers, que alguna vez fue un campo dominado por celebridades (recuerde a Britney Spears, Beyoncé y Pink bebiendo pepsi ? Sí, lo hacemos: hace 20 años, estos comerciales fueron los antepasados de los respaldos de influencers modernos), se ha transformado a lo largo de los años.





Ahora, cualquier persona con un gran número de seguidores en línea puede ser un influencer, creando más oportunidades para que las marcas se conecten con audiencias diversas. Esta estrategia se ha vuelto crucial en el marketing digital debido a su eficacia para llegar e involucrar a los consumidores objetivo a través de las redes sociales.





Aquí hay un hecho más que lo hace aún más importante: 4.950 millones de personas en la Tierra ya utilizan plataformas de redes sociales: es el 61% de la población del planeta, y el número está creciendo. Un consumidor promedio utiliza 7 plataformas de redes sociales al mes.





¿Qué haces considerando todo esto? La respuesta es simple: aprovechar el poder del marketing de influencers, por supuesto. ¿Pero cómo?





¿Cómo construir una estrategia de marketing de influencers que realmente funcione y genere el máximo beneficio? Aquí la respuesta será más larga y compleja: ¡sigue leyendo para aprender más!





En este artículo, los expertos de Agencia de marketing de influencers Famesters Ofrecer una guía clara y sencilla sobre cómo desarrollar una estrategia de marketing de influencers exitosa.





Obtenga información y consejos prácticos, comprenda mejor el marketing de influencers y comience a utilizarlo sabiamente.

Creación de una estrategia de marketing de influencers exitosa y creación de un plan

La creación de un plan de marketing de influencers eficaz implica una serie de pasos estratégicos, cada uno de los cuales es fundamental para el éxito de la campaña.





Recuerde que todos los planes de marketing, incluido este, deben alinearse con la estrategia y los objetivos generales de la marca; de lo contrario, ni el plan ni la estrategia de marketing de influencers funcionarán ni tendrán sentido.





En otras palabras, comprueba la realidad y vincula a ella tus objetivos y planes. Al final, es crucial que sus esfuerzos de marketing de influencers no estén aislados, sino que sean una parte coherente de su estrategia general de marca. He aquí por qué es importante la alineación:





Coherencia en los mensajes : garantiza que el contenido del influencer resuene con la voz de su marca y los mensajes de marketing generales.





Alineación del público objetivo : garantiza que los seguidores de los influencers coincidan con su perfil de cliente objetivo, lo que genera mejores resultados de la campaña.





Optimización de recursos : alinear estrategias garantiza un uso óptimo de presupuestos y recursos, evitando la duplicación de esfuerzos en diferentes canales de marketing.

Identificar y definir sus objetivos de marketing

La base de todas las estrategias exitosas de marketing de influencers radica en identificar y definir claramente tus objetivos de marketing. Estos objetivos pueden variar mucho según las necesidades de su marca y la etapa de su negocio.





Por ejemplo, es posible que las marcas de iGaming necesiten generar nuevos registros y FTD, mientras que las marcas de juegos pueden centrarse en las instalaciones. A continuación se muestran algunos objetivos comunes:





Conocimiento de marca : aumentar la visibilidad y el reconocimiento de su marca entre su público objetivo.





Generación de leads : recopilación de información de clientes potenciales para motivarlos a realizar una compra.





Ventas : aumentar directamente la cantidad de productos o servicios vendidos, a menudo rastreados a través de enlaces de afiliados o códigos promocionales utilizados.





Lealtad y retención de clientes : involucrar a los clientes existentes para fomentar compras repetidas y lealtad a largo plazo.





Tus objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados (esto es lo que llamamos SMART) para garantizar que guíen tu estrategia de marketing de influencers de forma eficaz.

Presupuesto para el marketing de influencers

Los presupuestos de marketing de influencers pueden variar ampliamente, según la escala de tu campaña y el tipo de influencers con los que planeas colaborar. Los modelos de compensación incluyen pagos monetarios directos, ganancias basadas en comisiones y beneficios no monetarios como productos gratuitos o acceso exclusivo.





La compensación monetaria es la que más se utiliza y muchos influencers la prefieren.









Asigne su presupuesto en función de sus objetivos de marketing y el retorno de la inversión esperado. Por ejemplo, las campañas de reconocimiento de marca pueden requerir un alcance más amplio y, potencialmente, requerir una mayor inversión en comparación con las campañas de generación de leads dirigidas.





Además, recuerda que debes definir qué parte de tu presupuesto se destinará a las pruebas. Es especialmente importante cuando ingresa a nuevos mercados y prueba aguas: al principio, incluso con una investigación preliminar exhaustiva, no puede estar 100% seguro de que los influencers que elija y los tipos de contenido seleccionados funcionarán perfectamente.





Los expertos de la agencia Famesters tienen una experiencia de más de 7 años en marketing de influencers; esto nos ayudó a cristalizar una estrategia óptima para las pruebas y aquí está nuestro consejo. Sugerimos utilizar el 40% de su presupuesto para realizar pruebas que revelen los influencers, tipos de contenido, CTA, etc. con mejor rendimiento. Luego, podrá escalar, sabiendo que ha seleccionado las mejores direcciones y ha reducido los riesgos.





Aquí tienes un consejo profesional de los expertos de Famesters : Sí, puedes e incluso debes negociar precios con personas influyentes y adaptarlos a tu presupuesto. Algunos influencers pueden fijar precios de la nada sólo porque no tienen experiencia y aún no conocen el mercado; otros simplemente esperan obtener más por sus esfuerzos y comprobar si es posible con usted.





Investigue el mercado, conozca los CPM y negocie los precios; casi siempre es posible obtener una oferta mejor que la que le ofrecen desde el principio.

Elegir tipos de campaña y mensajes clave

Seleccione el tipo de campaña adecuado : depende de sus objetivos. Puede optar por publicaciones patrocinadas, embajadores de marca, obsequios o adquisiciones. Si necesita ideas más creativas, pregúnteles a los influencers: nadie sabe mejor que ellos qué funciona para su audiencia.





Elabore sus mensajes clave: desarrolle mensajes claros y convincentes que las personas influyentes puedan incorporar a su contenido. Asegúrese de que estos mensajes se alineen con la voz de su marca y los objetivos de su campaña.

Esto no significa que tengas que escribir un guión completo para cada influencer y, definitivamente, no deberías exigir que los influencers sigan tus guiones sin ningún tipo de cambio. Hablaremos de ello más adelante en el artículo.

Elegir el tipo correcto de influencer

Primero, los influencers con los que colaboras deben alinearse con tu identidad de marca. Verifique cuidadosamente si un influencer con el que desea trabajar realmente comparte los valores de su marca. De lo contrario, puedes aparecer en una situación como la Adidas-Kanye uno , donde la marca tuvo que romper con el influencer por su comportamiento y retórica inapropiada.





Además, define el tipo de influencers que necesitas para tu campaña de marketing de influencers. ¿Los pequeños, orientados a nichos? ¿Los grandes nombres con muchos seguidores? Veamos las diferencias:





Megainfluencers : normalmente celebridades con más de un millón de seguidores. Ideal para campañas de reconocimiento de marca a gran escala, pero puede ser costoso y tener tasas de participación más bajas.





Macroinfluencers : tienen seguidores que oscilan entre 100.000 y 1 millón. Conocidos por su experiencia en sus nichos, pero también por tener un mayor número de seguidores que los valoran no solo por la experiencia, sino que ofrecen un equilibrio entre alcance y participación.





Microinfluencers : Poseer entre 10.000 y 100.000 seguidores. Efectivo para campañas dirigidas debido a sus mayores tasas de participación y audiencias específicas.





Nanoinfluencers : Tus vecinos amigables que también son expertos. Con menos de 10.000 seguidores, suelen tener la participación más auténtica y son perfectos para campañas hiperlocales o centradas en la comunidad.





Es clave encontrar el tipo adecuado de influencer con tus objetivos de marketing. Por ejemplo, un microinfluencer podría ser la mejor opción para la promoción de productos especializados, mientras que un megainfluencer podría ser más adecuado para una campaña generalizada de reconocimiento de marca.





Las estadísticas muestran que las marcas se inclinan más hacia personas influyentes más pequeñas con contenido más auténtico y audiencias comprometidas:









Influencers calificados y alcance inicial

Identifique personas influyentes potenciales : utilice herramientas, investigaciones o agencias para encontrar personas influyentes que se alineen con los valores de su marca y tengan la audiencia adecuada para sus productos o servicios. Puedes hacerlo manualmente, pero lleva bastante tiempo. Además, no olvides comprobar si los influencers de tu lista son auténticos: todavía hay algunos influencers falsos que cometen fraudes.





Contacto inicial : comuníquese con estos influencers con un enfoque personalizado. Comunique claramente los objetivos de su campaña, los resultados esperados y los detalles de compensación.

Gestión de campañas

Proporcione requisitos claros : un influencer debe comprender bien qué es exactamente lo que necesita decirle a la gente y cuál es la idea detrás de su marca, servicio o producto.





Manténgase en contacto : siempre tiene que haber alguien (de su empresa si realiza marketing de influencers internamente o de una agencia si aprovecha su experiencia) que pueda responder las preguntas que un influencer pueda tener sobre su marca, objetivos, campaña y requisitos. , etc. Siempre hay algo que hay que negociar o aclarar. Además, la persona en contacto debe poder aprobar el borrador del influencer o sugerirle correcciones.





Supervise el progreso de la campaña : vigile de cerca la campaña a medida que se desarrolla. Esté preparado para brindar apoyo o comentarios a personas influyentes según sea necesario.

Seguimiento de resultados y refinamiento de la estrategia

Mida el rendimiento de la campaña : utilice KPI predefinidos como tasas de participación, tasas de clics y métricas de conversión para evaluar el éxito de su campaña.





Analizar y ajustar : revise los datos de la campaña para comprender qué funcionó y qué no. Utilice estos conocimientos para perfeccionar su estrategia para futuras campañas.

Estrategias de marketing de influencers para colaboraciones

Las colaboraciones efectivas con influencers son clave para el éxito de tu estrategia de marketing: esto es lo que tu público objetivo verá y con lo que interactuará, esto es lo que realmente necesita tener un impacto en sus decisiones de compra. A continuación se presentan algunas prácticas recomendadas para garantizar asociaciones productivas y beneficiosas con personas influyentes para garantizar el éxito de su campaña:

Establecer asociaciones auténticas a largo plazo

Después de seleccionar a los influencers cuyos valores y audiencia se alinean estrechamente con su marca, intente establecer asociaciones auténticas y duraderas para mejorar la credibilidad. Construir relaciones genuinas con personas influyentes ayuda a mostrarles a ellos y a sus audiencias que su marca no es solo una más en una fila interminable de anunciantes monótonos, sino que es verdaderamente útil y confiable.

Construir relaciones a largo plazo con personas influyentes puede generar promociones más auténticas e impactantes. El público tiende a responder mejor a respaldos continuos y consistentes.





Interactúe con personas influyentes más allá de las interacciones transaccionales . Comprenda sus objetivos y preferencias; de esta manera podrá establecer una asociación basada en el respeto mutuo y los objetivos compartidos.



La mayoría de las marcas que utilizan el marketing de influencers prefieren trabajar continuamente con los mismos influencers, ya que obtienen mejores resultados que con socios únicos:







No, eso no significa que no puedas deshacerte de las campañas únicas, al menos porque todo el mundo necesita pruebas. Entonces, aquí está lo siguiente.





Evalúe la necesidad de campañas únicas : las colaboraciones a corto plazo pueden resultar beneficiosas para campañas específicas, como lanzamientos de productos o promociones de eventos. Evalúe sus objetivos para determinar si una asociación única es más apropiada.

Permita la libertad creativa mientras mantiene la alineación de la marca

Respete la creatividad de los influencers : ellos son quienes mejor conocen a su audiencia. Permítales libertad creativa para presentar su marca de una manera que resulte natural y atractiva para sus seguidores.





Establezca pautas claras : al tiempo que brinda libertad creativa, es fundamental brindar pautas claras sobre los valores, los mensajes y cualquier elemento no negociable de su marca para garantizar que el contenido permanezca alineado con su marca.



Equilibre el mensaje de la marca y el estilo del influencer : Entonces, según los dos puntos anteriores: asegúrese de que el contenido logre el equilibrio adecuado entre mostrar el mensaje de su marca y mantener el estilo y la voz únicos del influencer.

Este tiene que ser el equilibrio entre la creatividad del influencer, su conocimiento de las preferencias de su audiencia y los requisitos de su marca.



Colaborar en la creación de contenido : trabaje junto con personas influyentes en el proceso de creación de contenido. Esta colaboración puede aportar nuevas perspectivas e ideas innovadoras que resuenan bien en el público objetivo.

Línea de fondo

La forma de crear una estrategia de marketing de influencers depende en gran medida del nicho de tu marca, las características específicas del producto, el público objetivo y los objetivos generales. Pero al final, hay estrategias de marketing de influencers que funcionan mejor y son: usar SMART, ser respetuoso con los influencers y abrazar su creatividad, construir relaciones duraderas y dejar claros tus objetivos y valores.





Luego, inicie, supervise, evalúe, adapte y ajuste para obtener los máximos resultados y el mayor retorno de la inversión posible.





El marketing de influencers es algo más que trabajar con personas populares en línea; es una estrategia que requiere una planificación cuidadosa y decisiones acertadas. Para aprovecharlo al máximo, debe establecer objetivos claros, elegir a los influencers adecuados y administrar su presupuesto de manera inteligente.





Recuerde, el objetivo es construir relaciones reales y basadas en la confianza con personas influyentes que realmente coincidan con el estilo y los valores de su marca. Este enfoque ayuda a crear promociones auténticas y efectivas que resuenan en su audiencia.