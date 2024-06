Freitag, der 13. und Krypto: Wertvolle Lehren aus großen Marktcrashs ziehen

Es ist der Monat des Horrors! Und Freitag, der 13., gilt als sein unglücklichster Tag.





Warum nehmen Sie sich also nicht die Zeit, sich an einige sehr gruselige und unglückliche Momente in der Welt der Kryptowährungen zu erinnern?





Die Wahrheit ist, dass wir viele hatten. Wir haben sie alle überstanden, aber bei einigen Unternehmen und Kryptowährungen ist das eine andere Geschichte. Nach einigen sehr schlimmen Krypto-Crashs aus unterschiedlichen Gründen sind einige Marken und Vermögenswerte endgültig verschwunden.





Tatsächlich, laut 99Bitcoins Im März 2023 gab es mindestens 1.744 tote Münzen Coinopsie , stieg die Zahl bis Oktober 2023 auf 2.478 , inklusive gescheiterter Initial Coin Offerings (ICOs). Wenn wir gefälschte Münzen, gescheiterte Unternehmen und Betrügereien mitzählen würden, gäbe es wahrscheinlich noch viel mehr. Bei den meisten davon handelte es sich um kleine Projekte, die scheiterten, aber andere waren sogar Giganten der Branche. Wir werden darüber reden.





Manchmal vertrauen und investieren Millionen von Menschen in die falschen Vermögenswerte oder Unternehmen. Lassen Sie uns anhand von fünf Fällen untersuchen, wie dies in der Kryptoindustrie geschehen ist. Diese Fälle gelten als die bisher größten Krypto-Abstürze (bis 2023).





Inhaltsübersicht

Fall 1: Mt. Gox-Absturz

Fall 2: BitConnect

Fall 3: Terra (LUNA) und UST

Fall 4: Three Arrows Capital (3AC)

Fall 5: FTX- und FTT-Token

Was können wir aus Krypto-Abstürzen lernen?





Fall 1: Mt. Gox-Absturz

Mt. Gox klingelt wahrscheinlich. Zwischen 2011 und 2014 war sie die beliebteste Krypto-Börse weltweit und wickelte in diesem Jahr sogar rund 70 % aller Bitcoin-Transaktionen ab. Im Jahr 2014 erlebte das Unternehmen einen tragischen Untergang, nachdem eine Reihe von Hacks aufgedeckt wurden, bei denen 744.408 BTC (damals rund 473 Millionen US-Dollar) gestohlen wurden. Aber der erste große Krypto-Crash ereignete sich vor diesem Untergang.









Im Juni 2011 erlebte Mt. Gox eine Reihe von verheerende Ereignisse . Zunächst wurden 478 Konten gehackt, was zum Diebstahl von 25.000 BTC im Wert von 400.000 US-Dollar führte. Am 19. Juni führten verdächtige Handelsaktivitäten dazu, dass der Wechselkurs von 17 USD auf 0,01 USD pro BTC abstürzte, nachdem jemand massive Verkaufsaufträge erteilt hatte. Dieser dramatische Absturz hatte Auswirkungen auf einen erheblichen Teil der im Umlauf befindlichen Bitcoin.





Später stellte sich heraus, dass ein Angreifer ein für die Überwachung verwendetes Administratorkonto manipuliert hatte. Als Reaktion darauf schloss Mt. Gox seine Website. Die Situation eskalierte, als in einem Internetforum eine Liste mit Benutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwort-Hashes veröffentlicht wurde, die über 61.000 Konten mit einem Gesamtwert von über 8,75 Millionen US-Dollar offenlegte.





Die Börse wurde später mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen wiedereröffnet, der Vorfall hinterließ jedoch nachhaltige Auswirkungen auf den Bitcoin- Markt. Tatsächlich verlor BTC zwischen Juni und November dieses Jahres über 93 % seines Wertes, was nicht einmal im Jahr 2014 geschah , als Mt. Gox endgültig geschlossen wurde. Es ist auch nicht noch einmal passiert, zum Glück für uns.









Fall 2: BitConnect

Wir müssen es sagen: Dieses Meme wurde zu einem klassischen Meme im Kryptobereich. Der Ausruf „Hey, hey, hey! Bitconeeeect!“ ist ein weit verbreiteter Laufwitz – eine einfache Begrüßung oder die Andeutung, dass es sich bei etwas um einen Betrug handelt. Der Grund dafür ist, dass BitConnect tatsächlich einer der größten Krypto-Betrügereien aller Zeiten war. Und es verfügte über eine eigene Plattform und ein natives Asset.





Die Marke betrieb zwischen 2016 und 2018 eine angebliche Kreditplattform. Sie versprach den Anlegern hohe Renditen durch ein Kreditprogramm und die eigene Kryptowährung BitConnect Coin (BCC). Benutzer wurden ermutigt, Bitcoin gegen BCC einzutauschen und es dann im Austausch dafür an die Plattform zu verleihen erhebliche Zinssätze – bis zu 40 % monatlich.





Die Plattform zog eine große Nutzerbasis an und erreichte mit Tausenden teilnehmenden Nutzern eine Spitzenmarktkapitalisierung von über 2,6 Milliarden US-Dollar. BitConnect nutzte ein Empfehlungssystem, um Benutzer zu motivieren, mehr Investoren zu gewinnen, wodurch eine pyramidenartige Struktur entstand. Das Geschäftsmodell der Plattform war nicht nachhaltig und basierte auf Neuinvestitionen, um früheren Anlegern Renditen zu zahlen, was es zu einem klassischen Schneeballsystem machte.





Der betrügerische Charakter von BitConnect wurde immer offensichtlicher und im Januar 2018 schloss das Unternehmen seine Kredit- und Börsenplattform nach einer „Emergency Cease and Desist Order“ des Texas State Securities Board abrupt. Der Wert des BitConnect Coin (BCC) stürzte von über 400 US-Dollar auf praktisch Null ab, was für viele Anleger zu erheblichen finanziellen Verlusten führte.





Nach Angaben der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) ist BitConnect betrogen Investoren weltweit verfügen über ein Vermögen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar. Dieses Unternehmen verklagte BitConnect im Jahr 2021 und sein Gründer, Indisches Satish Kumbhani Er ist seit 2022 auf der Flucht. Glenn Arcaro , der amerikanische BitConnect-Promoter, sitzt jetzt im Gefängnis. Alles, was übrig bleibt, ist das Bitconnect-Meme, das aus der enthusiastischen Rede von Carlos Matos, einem kleineren BitConnect-Förderer, initiiert wurde. Er später erklärt selbst ein Opfer, das bei mehreren Betrügereien, darunter BCC, über 100.000 US-Dollar verloren hat.













Fall 3: Terra (LUNA) und UST

Hier erkunden wir den Beginn eines ereignisreichen Jahres 2022. Terra ist ein Blockchain-Protokoll, das (irgendwie) immer noch existiert, zusammen mit seiner Heimatwährung LUNA – jetzt Terra Classic (LUNC). Was neben all dem damit verbundenen Geld und dem Vertrauen der Benutzer verschwand, war auch ihr nativer Stablecoin Terra USD (UST ). Dabei handelte es sich um einen algorithmischen Vermögenswert, der seinen 1-USD-Wert durch die Ausgabe und Zerstörung von LUNA-Münzen beibehielt.





Der Ärger begann als UST am 8. Mai seine 1-Dollar-Bindung verlor, was zu einer Panik auf dem Markt führte. Wale führten einen massiven Ausverkauf durch, wodurch der Wert von UST noch weiter sank. Anchor Protocol, eine große DeFi-Plattform auf Terra, verzeichnete in nur 24 Stunden Abhebungen von über 2 Milliarden US-Dollar.









Der Preis von UST fiel auf 0,1 US-Dollar (90 % weniger als sein Mindestpreis) und riss LUNA mit nach unten. Dieser Token hatte im April 2022 einen Wert von 119 $, während sein Ersatz (LUNC) jetzt bei 0,000058 $ [CMC] liegt. Trotz der Bemühungen der Luna Foundation konnte die Bindung der UST nicht wiederhergestellt werden und das Terra-Protokoll stand vor einem Zusammenbruch von über 40 Milliarden US-Dollar. Die Anleger erlitten schwere Verluste, was einige dazu veranlasste, Klagen gegen Terraform Labs und seinen Mitbegründer Do Kwon einzureichen.





Letztendlich hinterließ der Zusammenbruch von Terra eine Spur finanzieller Verwüstung, die zu Delistings an mehreren Krypto-Börsen, mehr Krypto-Regulierungen weltweit und rechtlichen Schritten gegen die am Projekt Beteiligten führte. Do Kwon, Mitbegründer von Terra, wurde verhaftet im März 2023 während einer Reise durch Montenegro mit gefälschten Dokumenten.





Fall 4: Three Arrows Capital (3AC)

Dieser Absturz hängt wahrscheinlich mit dem vorherigen zusammen. 3AC wurde 2012 von Su Zhu und Kyle Davies in Singapur gegründet und verwaltete einst Vermögenswerte und Investitionen in Höhe von bis zu 10 Milliarden US-Dollar, einschließlich Kryptowährungen. Mittlerweile ist das Unternehmen jedoch liquidiert und schuldet mehr als 32 Unternehmen weltweit rund 3,5 Milliarden US-Dollar.





Der Ärger begann weil 3AC erhebliche Investitionen in Terra (LUNA)-Token hielt, die nach dem Zusammenbruch von Terra ihren Wert verloren. Sie investierten auch in andere Token, die sich zwischen 2021 und 2022 schlecht entwickelten. Mit Investitionen, Partnerschaften und Krediten in Milliardenhöhe mit verschiedenen Krypto-Unternehmen hatten die finanziellen Probleme von 3AC weitreichende Auswirkungen auf die Branche.











Ihr Insolvenzantrag im Juni 2022 ergab erhebliche Schulden und das Fehlen von Antworten der Gründer zu den Mitteln und den Problemen des Projekts. Die Auswirkungen erstreckten sich auch auf institutionelle Gläubiger, wobei Kryptoprotokolle wie Genesis Trading, Voyager und Celsius darunter litten erhebliche Verluste (jeweils über 1 Milliarde US-Dollar) aufgrund unbezahlter Kredite. Normale Nutzer der Voyager- und Celsius-Plattformen mussten ebenfalls finanzielle Verluste hinnehmen, da sie die Abhebungen stoppten und Insolvenz anmeldeten. Aus diesem und anderen Gründen würde Genesis Trading im Jahr 2023 dasselbe tun.





Der Absturz von 3AC wirkte sich auch auf einige Plattformen und Aktien in ihrem Portfolio aus, beispielsweise auf das DeFi-Protokoll Ardana , und einige Krypto-Börsen, wie BitMEX und FTX . Obwohl es sich nur um Unternehmen handelte, war der Absturz von 3AC auch für private Krypto-Investoren verheerend. Zahlreiche Menschen behauptet ihre Ersparnisse an die Voyager verloren zu haben und Celsius , zum Beispiel. Unterdessen sind Kyle Davies und Su Zhu auf der Flucht wurde verhaftet im September 2023, als er versuchte, Singapur zu verlassen.





Fall 5: FTX- und FTT-Token

FTX war wahrscheinlich der letzte „große Dominostein“, der im Jahr 2022 nach dem durch Terra verursachten Welleneffekt fiel. Auf seinem Höhepunkt im Juli 2021 war FTX mit über einer Million Nutzern die drittgrößte Kryptowährungsbörse weltweit. Sie haben sogar mehrere Sportmannschaften und -organisationen in den USA gesponsert. Und sein Untergang hat bereits stattgefunden verlinkt worden auch zum Zusammenbruch von Terra.





Ihre Krise begann im November 2022, als CoinDesk enthüllte, dass das Partnerunternehmen von FTX, Alameda Research, einen erheblichen Teil seiner Vermögenswerte im nativen Token (FTT) von FTX hielt. Nach dieser Enthüllung kündigte die Konkurrenzbörse Binance ihre Absicht an, ihre FTT-Bestände zu verkaufen, was zu einem Anstieg der Kundenabhebungen von FTX führte.









Allerdings konnte FTX die Nachfrage nach diesen Abhebungen nicht decken. Binance unterzeichnete zunächst eine Absichtserklärung zur Übernahme von FTX, zog das Angebot jedoch am nächsten Tag aufgrund von Bedenken hinsichtlich der missbräuchlichen Handhabung von Kundengeldern und Ermittlungen der US-Behörden zurück. Ohne weitere Optionen meldete FTX Insolvenz an.





Im Dezember 2022 wurde der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), auf Ersuchen der US-Regierung von den bahamaischen Behörden wegen Finanzdelikten festgenommen. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden eingefroren, während das Insolvenzverfahren aufgedeckt wurde massive Schulden (von rund 3 Milliarden US-Dollar), Missbrauch von Kundengeldern und fehlende Finanzkontrollen innerhalb von FTX.





Der Zusammenbruch von FTX hatte erhebliche Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt, führte zu Wertverlusten verschiedener Kryptowährungen und gab Anlass zu Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes und der Regulierungsaufsicht. Mehrere institutionelle Investoren, einschließlich Sequoia Capital, CoinShares, BlockFi und Genesis Trading mussten aufgrund ihrer Anteile an FTX Verluste hinnehmen.





Die beiden letztgenannten Unternehmen meldeten tatsächlich im Jahr 2023 Insolvenz an. Ihre Verluste werden geschätzt bei 2,8 Milliarden US-Dollar (Genesis) und über 1 Milliarde US-Dollar (BlockFi). Diese Ereignisse wiederum verursachten die Verlust von Lebensersparnissen für viele Leute. SBF ist derzeit vor Gericht in den USA.





Was können wir aus Krypto-Abstürzen lernen?





Um als Privatinvestor in Kryptowährungen Kryptowährungsabstürze zu vermeiden und Risiken zu minimieren, sind sorgfältige Überlegungen und ein disziplinierter Ansatz erforderlich. Obwohl es unmöglich ist, alle Risiken auszuschließen, finden Sie hier einige Strategien, die Ihnen helfen, sich auf dem volatilen Kryptowährungsmarkt zurechtzufinden und die Wahrscheinlichkeit erheblicher Verluste zu verringern:





Diversifizieren Sie Ihr Portfolio: Investieren Sie nicht alle Ihre Mittel in ein einziges Projekt. Die Diversifizierung über verschiedene Vermögenswerte kann zur Risikostreuung beitragen. Investieren Sie in etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin und Obyte , neben kleineren, vielversprechenden Projekten.



Investieren Sie nicht alle Ihre Mittel in ein einziges Projekt. Die Diversifizierung über verschiedene Vermögenswerte kann zur Risikostreuung beitragen. Investieren Sie in etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin, neben kleineren, vielversprechenden Projekten. Behalten Sie die Verwahrung Ihrer Gelder: Bewahren Sie Ihre Gelder nicht langfristig bei zentralisierten Einheiten wie Online-Wallets (Börsen) oder sogar Finanzplattformen auf, die Sie vielleicht für „dezentralisiert" halten, nur weil sie mit Kryptowährungen arbeiten, Ihnen diese aber nicht zur Verfügung stellen private Schlüssel (z. B. Celsius und Voyager). Wenn es Probleme gibt, werden auch Ihre Gelder Probleme haben und Abhebungen werden auf unbestimmte Zeit eingestellt.





Speichern Sie Ihr Kapital in Vermögenswerten, die auf wirklich dezentralen Plattformen ausgegeben werden wie Obyte . Obyte ist ein ausgezeichneter Wertspeicher, da es aufgrund des Fehlens mächtiger Akteure wie Bergleute einen beispiellosen Widerstand gegen Zensur bietet.













Gründliche Recherche: Bevor Sie in eine Kryptowährung investieren, führen Sie eine umfassende Recherche durch. Verstehen Sie die Technologie, den Anwendungsfall, das Team, die Finanzierungsmethoden und die Community hinter dem Projekt. Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage solider Informationen und nicht auf der Grundlage von Hype. Wenn es zu schön aussieht, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr.



Nutzen Sie Risikomanagement-Tools : Erwägen Sie den Einsatz von Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Orders, die Ihre Vermögenswerte automatisch verkaufen, wenn sie ein bestimmtes Preisniveau erreichen. Dies kann dazu beitragen, potenzielle Verluste zu begrenzen.





Setzen Sie sich realistische Ziele : Definieren Sie klare Investitionsziele und Zeitrahmen. Sind Sie auf der Suche nach kurzfristigen Gewinnen oder sind Sie auf lange Sicht unterwegs? Setzen Sie realistische Erwartungen und vermeiden Sie die Jagd nach schnellen Gewinnen.



Bleiben Sie auf dem Laufenden: Bleiben Sie über Neuigkeiten und Markttrends zu Kryptowährungen auf dem Laufenden. Seien Sie sich über alle regulatorischen Änderungen oder größeren Entwicklungen im Klaren, die sich auf den Markt auswirken könnten.



Denken Sie daran, dass der Kryptowährungsmarkt von Natur aus spekulativ und volatil ist. Es bestehen zwar Chancen auf erhebliche Gewinne, aber auch Risiken. Indem Sie vorsichtig vorgehen, können Sie die Wahrscheinlichkeit größerer Verluste bei potenziellen Krypto-Marktcrashs verringern. Auch an diesem unglücklichen Tag!





