13 号星期五和加密货币：从重大市场崩溃中汲取宝贵的教训

这是恐怖的月份！ 13 号星期五被认为是最不幸的一天。
那么，为什么不花时间记住加密货币世界中一些非常恐怖和不幸的时刻呢？
事实是我们有很多。我们都挺过来了，但对于一些公司和加密货币来说，情况就不同了。在由于不同原因发生了一些非常严重的加密货币崩溃之后，一些品牌和资产已经永远消失了。
确实，根据
有时，数百万人将信心和投资投向了错误的资产或公司。让我们通过五个案例来探讨这种情况在加密行业中是如何发生的，这五个案例被认为是迄今为止（直到 2023 年）最大的加密货币崩溃。
Mt. Gox 可能敲响了警钟。这是 2011 年至 2014 年间全球最受欢迎的加密货币交易所，甚至在当年处理了约 70% 的比特币交易。 2014 年，一系列黑客事件曝光，导致 744.408 BTC（当时约 4.73 亿美元）被盗，该公司遭遇了悲惨的灭亡。但第一次重大加密货币崩溃发生在这场灭亡之前。
2011年6月，Mt.Gox经历了一系列
后来，发现攻击者破坏了用于审计的管理帐户。作为回应，Mt. Gox 关闭了其网站。当包含用户名、电子邮件地址和密码哈希值的列表在互联网论坛上发布时，情况进一步升级，暴露了超过 61,000 个帐户，总价值超过 875 万美元。
该交易所后来重新开放并改进了安全措施，但该事件对比特币市场留下了持久影响。事实上，当年 6 月到 11 月期间，BTC 的价值损失了超过 93%，这种情况甚至在 2014 年 Mt. Gox 永久关闭时也没有发生过。这样的事也没有再发生过，这对我们来说是幸运的。
我们不得不说：这成为了加密货币领域的经典模因。惊呼“嘿嘿嘿！比特币连接！”是一个广泛使用的笑话——简单的问候或暗示某事是骗局。原因是 BitConnect 事实上是有史以来最大的加密骗局之一。它拥有自己的平台和原生资产。
该品牌在 2016 年至 2018 年间运营了一个所谓的借贷平台。它通过借贷计划和自己的加密货币 BitConnect Coin (BCC) 向投资者承诺高回报。鼓励用户用比特币兑换 BCC，然后将其借给平台以换取
该平台吸引了庞大的用户群，最高市值超过26亿美元，有数千名用户参与。 BitConnect 使用推荐系统来激励用户引入更多投资者，从而创建了一个金字塔式的结构。该平台的商业模式不可持续，依靠新的投资向早期投资者支付回报，成为典型的庞氏骗局。
BitConnect 的欺诈性质日益明显，2018 年 1 月，在德克萨斯州证券委员会发布“紧急停止令”后，该公司突然关闭了其借贷和交易平台。 BitConnect Coin (BCC) 的价值从 400 多美元暴跌至几乎为零，给许多投资者带来了巨大的经济损失。
据美国证券交易委员会 (SEC) 称， BitConnect
在这里，我们探索多事的 2022 年的开始。Terra 是一个仍然存在的区块链协议（以某种方式），以及它的原生货币LUNA——现在的 Terra Classic (LUNC)。除了所有涉及的资金和用户信任之外，消失的是他们的原生稳定币Terra USD (UST )。这是一种通过发行和燃烧 LUNA 币来保持 1 美元价值的算法资产。
UST 的价格暴跌至 0.1 美元（比挂钩价格低 90%），拖累 LUNA 也随之下跌。该代币在 2022 年 4 月的价值为 119 美元，而其替代品 (LUNC) 目前的价格为 0.000058 美元 [CMC]。尽管 Luna 基金会做出了努力，但 UST 的挂钩仍无法恢复，Terra 协议面临着超过 400 亿美元的崩溃。投资者蒙受了严重损失，促使一些人对 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 提起诉讼。
最终，Terra 的崩溃留下了一系列财务灾难，导致多个加密货币交易所下市、全球范围内更多的加密货币监管以及针对该项目参与者的法律诉讼。 Do Kwon，Terra 联合创始人，
这次事故很可能与前一次事故交织在一起。 3AC由Su Zhu和Kyle Davies于2012年在新加坡创立，曾管理着高达100亿美元的资产和投资，其中包括加密货币。然而，该公司现已清算，欠全球超过 32 家公司约 35 亿美元。
他们于 2022 年 6 月申请破产，披露了巨额债务，并且创始人没有就资金和项目问题做出答复。影响延伸至机构债权人，Genesis Trading、Voyager 和摄氏度等加密协议遭受损失
3AC 的崩盘也影响了其投资组合中的一些平台和股票，例如 DeFi 协议
在 Terra 引起的连锁反应之后，FTX 很可能是 2022 年倒下的最后一张“多米诺骨牌”。 FTX 在 2021 年 7 月达到顶峰，是全球第三大加密货币交易所，拥有超过 100 万用户。他们甚至赞助了美国的几支运动队和组织。而它的秋天已经
他们的危机始于 2022 年 11 月，当时 CoinDesk 透露，FTX 的合作伙伴公司 Alameda Research 持有 FTX 原生代币（FTT）的很大一部分资产。此消息曝光后，竞争对手交易所币安宣布打算出售其持有的 FTT 资产，导致 FTX 的客户提款量激增。
然而，FTX 无法满足这些提币需求。币安最初签署了收购 FTX 的意向书，但由于担心客户资金处理不当和美国机构调查，第二天就撤回了收购要约。由于没有更多选择，FTX 申请破产。
2022年12月，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）应美国政府要求，因金融犯罪被巴哈马当局逮捕。公司资产被冻结，破产程序曝光
FTX的崩溃对加密货币市场产生了重大影响，导致各种加密货币价值下跌，并引发了对投资者保护和监管监督的担忧。多家机构投资者，
事实上，后两家公司已于 2023 年申请破产。他们的损失
作为散户加密货币投资者，避免加密货币崩盘并最大限度地降低风险需要仔细考虑和严格的方法。虽然不可能消除所有风险，但以下一些策略可以帮助您应对波动的加密货币市场并减少遭受重大损失的机会：
彻底研究：在投资任何加密货币之前，请进行广泛的研究。了解项目背后的技术、用例、团队、融资方法和社区。根据可靠的信息而不是炒作做出明智的决定。如果它看起来好得令人难以置信，那么它很可能不是真的。
使用风险管理工具：考虑使用止损订单等风险管理工具，如果资产达到一定的价格水平，这些工具会自动出售您的资产。这有助于限制潜在损失。
设定现实的目标：定义明确的投资目标和时间表。您是在寻求短期收益，还是为了长期利益？设定现实的期望并避免追逐快速利润。
随时了解情况：了解加密货币新闻和市场趋势。了解可能影响市场的任何监管变化或重大发展。
请记住，加密货币市场本质上是投机性且不稳定的。虽然存在获得巨大收益的机会，但也存在风险。通过保持谨慎的态度，您可以减少在潜在的加密货币市场崩溃期间遭受重大损失的可能性。即使在这个不幸的日子！
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