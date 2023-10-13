13 号星期五和加密货币：从重大市场崩溃中汲取宝贵的教训





这是恐怖的月份！ 13 号星期五被认为是最不幸的一天。





那么，为什么不花时间记住加密货币世界中一些非常恐怖和不幸的时刻呢？





事实是我们有很多。我们都挺过来了，但对于一些公司和加密货币来说，情况就不同了。在由于不同原因发生了一些非常严重的加密货币崩溃之后，一些品牌和资产已经永远消失了。





确实，根据 99比特币 截至 2023 年 3 月，至少有 1,744 个死币。根据 科诺普斯 到 2023 年 10 月，这一数字增加到 2,478 个，其中包括失败的首次代币发行 (ICO)。如果我们算上假币、倒闭的公司和诈骗，可能还会有更多。其中大多数都是失败的小项目，但也有一些是行业巨头。我们会讨论这些。





有时，数百万人将信心和投资投向了错误的资产或公司。让我们通过五个案例来探讨这种情况在加密行业中是如何发生的，这五个案例被认为是迄今为止（直到 2023 年）最大的加密货币崩溃。





内容概述

案例 1：Mt. Gox 崩溃

案例2：BitConnect

案例3：Terra（LUNA）和UST

案例4：三箭资本（3AC）

案例5：FTX和FTT代币

我们可以从加密货币崩溃中学到什么？





案例 1：Mt. Gox 崩溃

Mt. Gox 可能敲响了警钟。这是 2011 年至 2014 年间全球最受欢迎的加密货币交易所，甚至在当年处理了约 70% 的比特币交易。 2014 年，一系列黑客事件曝光，导致 744.408 BTC（当时约 4.73 亿美元）被盗，该公司遭遇了悲惨的灭亡。但第一次重大加密货币崩溃发生在这场灭亡之前。









2011年6月，Mt.Gox经历了一系列 毁灭性事件 。最初，478 个账户被盗，导致价值 40 万美元的 25,000 比特币被盗。 6 月 19 日，在有人下达大量卖单后，可疑交易活动导致比特币汇率从 17 美元暴跌至 0.01 美元。这次戏剧性的崩盘影响了流通中的很大一部分比特币。





后来，发现攻击者破坏了用于审计的管理帐户。作为回应，Mt. Gox 关闭了其网站。当包含用户名、电子邮件地址和密码哈希值的列表在互联网论坛上发布时，情况进一步升级，暴露了超过 61,000 个帐户，总价值超过 875 万美元。





该交易所后来重新开放并改进了安全措施，但该事件对比特币市场留下了持久影响。事实上，当年 6 月到 11 月期间，BTC 的价值损失了超过 93%，这种情况甚至在 2014 年 Mt. Gox 永久关闭时也没有发生过。这样的事也没有再发生过，这对我们来说是幸运的。









案例2：BitConnect

我们不得不说：这成为了加密货币领域的经典模因。惊呼“嘿嘿嘿！比特币连接！”是一个广泛使用的笑话——简单的问候或暗示某事是骗局。原因是 BitConnect 事实上是有史以来最大的加密骗局之一。它拥有自己的平台和原生资产。





该品牌在 2016 年至 2018 年间运营了一个所谓的借贷平台。它通过借贷计划和自己的加密货币 BitConnect Coin (BCC) 向投资者承诺高回报。鼓励用户用比特币兑换 BCC，然后将其借给平台以换取 高额利率 ——每月高达 40%。





该平台吸引了庞大的用户群，最高市值超过26亿美元，有数千名用户参与。 BitConnect 使用推荐系统来激励用户引入更多投资者，从而创建了一个金字塔式的结构。该平台的商业模式不可持续，依靠新的投资向早期投资者支付回报，成为典型的庞氏骗局。





BitConnect 的欺诈性质日益明显，2018 年 1 月，在德克萨斯州证券委员会发布“紧急停止令”后，该公司突然关闭了其借贷和交易平台。 BitConnect Coin (BCC) 的价值从 400 多美元暴跌至几乎为零，给许多投资者带来了巨大的经济损失。





据美国证券交易委员会 (SEC) 称， BitConnect 被骗了 全球投资者至少拥有20亿美元的资产。该实体于 2021 年起诉 BitConnect 及其创始人， 印度萨蒂什·昆巴尼 ，自2022年以来一直在逃。 格伦·阿卡罗 BitConnect美国发起人，现已入狱。剩下的就是 Bitconnect 模因，它是由 BitConnect 的小推手 Carlos Matos 的热情演讲发起的。后来他 宣布 他本人就是受害者，在包括 BCC 在内的多起诈骗中损失了超过 10 万美元。













案例3：Terra（LUNA）和UST

在这里，我们探索多事的 2022 年的开始。Terra 是一个仍然存在的区块链协议（以某种方式），以及它的原生货币LUNA——现在的 Terra Classic (LUNC)。除了所有涉及的资金和用户信任之外，消失的是他们的原生稳定币Terra USD (UST )。这是一种通过发行和燃烧 LUNA 币来保持 1 美元价值的算法资产。





麻烦开始了 5 月 8 日，UST 失去了 1 美元的挂钩，导致市场恐慌。鲸鱼进行了大规模抛售，导致 UST 的价值进一步下跌。 Terra 上的主要 DeFi 平台 Anchor Protocol 在短短 24 小时内提款就超过 20 亿美元。









UST 的价格暴跌至 0.1 美元（比挂钩价格低 90%），拖累 LUNA 也随之下跌。该代币在 2022 年 4 月的价值为 119 美元，而其替代品 (LUNC) 目前的价格为 0.000058 美元 [CMC]。尽管 Luna 基金会做出了努力，但 UST 的挂钩仍无法恢复，Terra 协议面临着超过 400 亿美元的崩溃。投资者蒙受了严重损失，促使一些人对 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 提起诉讼。





最终，Terra 的崩溃留下了一系列财务灾难，导致多个加密货币交易所下市、全球范围内更多的加密货币监管以及针对该项目参与者的法律诉讼。 Do Kwon，Terra 联合创始人， 已被逮捕 2023 年 3 月，在黑山旅行时使用伪造文件。





案例4：三箭资本（3AC）

这次事故很可能与前一次事故交织在一起。 3AC由Su Zhu和Kyle Davies于2012年在新加坡创立，曾管理着高达100亿美元的资产和投资，其中包括加密货币。然而，该公司现已清算，欠全球超过 32 家公司约 35 亿美元。





麻烦开始了 因为 3AC 对 Terra (LUNA) 代币持有大量投资，这些代币在 Terra 崩溃后失去了价值。他们还投资了 2021 年至 2022 年间表现不佳的其他代币。凭借与各种加密货币公司价值数十亿美元的投资、合作和贷款，3AC 的财务问题在行业内产生了连锁反应。











他们于 2022 年 6 月申请破产，披露了巨额债务，并且创始人没有就资金和项目问题做出答复。影响延伸至机构债权人，Genesis Trading、Voyager 和摄氏度等加密协议遭受损失 重大损失 （每项超过 10 亿美元）由于未偿还贷款。 Voyager和Celsius平台的普通用户也面临财务损失，因为他们停止提款并申请破产。由于这个原因和其他原因，Genesis Trading 将在 2023 年采取同样的做法。





3AC 的崩盘也影响了其投资组合中的一些平台和股票，例如 DeFi 协议 阿尔达纳 ，以及一些加密货币交易所，例如 BitMEX 和 FTX 。尽管只与企业打交道，但 3AC 的倒闭对散户加密货币投资者来说也是毁灭性的。人数众多 声称 失去了毕生积蓄的 Voyager 和 摄氏度 ， 例如。与此同时，凯尔·戴维斯正在逃亡，而苏珠 已被逮捕 2023 年 9 月，当他试图离开新加坡时。





案例5：FTX和FTT代币

在 Terra 引起的连锁反应之后，FTX 很可能是 2022 年倒下的最后一张“多米诺骨牌”。 FTX 在 2021 年 7 月达到顶峰，是全球第三大加密货币交易所，拥有超过 100 万用户。他们甚至赞助了美国的几支运动队和组织。而它的秋天已经 已链接 也导致了泰拉的崩溃。





他们的危机始于 2022 年 11 月，当时 CoinDesk 透露，FTX 的合作伙伴公司 Alameda Research 持有 FTX 原生代币（FTT）的很大一部分资产。此消息曝光后，竞争对手交易所币安宣布打算出售其持有的 FTT 资产，导致 FTX 的客户提款量激增。









然而，FTX 无法满足这些提币需求。币安最初签署了收购 FTX 的意向书，但由于担心客户资金处理不当和美国机构调查，第二天就撤回了收购要约。由于没有更多选择，FTX 申请破产。





2022年12月，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）应美国政府要求，因金融犯罪被巴哈马当局逮捕。公司资产被冻结，破产程序曝光 巨额债务 （约 30 亿美元）、滥用客户资金以及 FTX 内部缺乏财务控制。





FTX的崩溃对加密货币市场产生了重大影响，导致各种加密货币价值下跌，并引发了对投资者保护和监管监督的担忧。多家机构投资者， 包括 红杉资本、CoinShares、BlockFi 和 Genesis Trading 因持有 FTX 股份而面临损失。





事实上，后两家公司已于 2023 年申请破产。他们的损失 估计 价值 28 亿美元（Genesis）和超过 10 亿美元（BlockFi）。这些事件再次引发了 毕生积蓄的损失 对于很多人来说。目前SBF 受审 在美国。





我们可以从加密货币崩溃中学到什么？





作为散户加密货币投资者，避免加密货币崩盘并最大限度地降低风险需要仔细考虑和严格的方法。虽然不可能消除所有风险，但以下一些策略可以帮助您应对波动的加密货币市场并减少遭受重大损失的机会：





使您的投资组合多样化： 不要将所有资金投入到一个项目中。不同资产的多元化有助于分散风险。投资比特币等成熟的加密货币 奥字节 ，以及较小的、有前途的项目。



不要将所有资金投入到一个项目中。不同资产的多元化有助于分散风险。投资比特币等成熟的加密货币 ，以及较小的、有前途的项目。 保管您的资金：不要将您的资金长期存储在中心化实体中，例如在线钱包（交易所），甚至您可能认为是“去中心化”的金融平台，因为它们与加密货币兼容，但并不为您提供私钥（例如，Celsius 和 Voyager）。如果他们有问题，您的资金就会出现问题，提款将无限期停止。





将您的资金存储在真正去中心化平台上发行的资产中 像奥拜特 。 Obyte 是一种出色的价值储存手段，因为由于没有矿工等任何强大的参与者，它提供了无与伦比的抗审查能力。













彻底研究： 在投资任何加密货币之前，请进行广泛的研究。了解项目背后的技术、用例、团队、融资方法和社区。根据可靠的信息而不是炒作做出明智的决定。如果它看起来好得令人难以置信，那么它很可能不是真的。



使用风险管理工具：考虑使用止损订单等风险管理工具，如果资产达到一定的价格水平，这些工具会自动出售您的资产。这有助于限制潜在损失。





设定现实的目标 ：定义明确的投资目标和时间表。您是在寻求短期收益，还是为了长期利益？设定现实的期望并避免追逐快速利润。



随时了解情况：了解加密货币新闻和市场趋势。了解可能影响市场的任何监管变化或重大发展。



请记住，加密货币市场本质上是投机性且不稳定的。虽然存在获得巨大收益的机会，但也存在风险。通过保持谨慎的态度，您可以减少在潜在的加密货币市场崩溃期间遭受重大损失的可能性。即使在这个不幸的日子！





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