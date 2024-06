Sexta-feira, 13 e criptografia: descobrindo lições valiosas das principais quedas do mercado

É o mês do terror! E sexta-feira, 13, é considerado o dia de maior azar.





Então, por que não reservar um tempo para relembrar alguns momentos muito assustadores e de azar dentro do mundo das criptomoedas?





A verdade é que tivemos muitos. Sobrevivemos a todos eles, mas isso é uma história diferente para algumas empresas e criptomoedas. Depois de algumas falhas de criptografia muito graves por diferentes motivos, algumas marcas e ativos desapareceram para sempre.





Na verdade, de acordo com 99Bitcoins , havia pelo menos 1.744 moedas mortas em março de 2023. De acordo com Coinópsia , o número aumentou para 2.478 em outubro de 2023 , incluindo ofertas iniciais de moedas (ICOs) fracassadas. Se contarmos moedas falsas, empresas falidas e fraudes, provavelmente haveria muito mais. A maioria deles eram pequenos projetos que falharam, mas outros eram até titãs do setor. Falaremos sobre isso.





Às vezes, milhões de pessoas depositam a sua fé e investimentos em ativos ou empresas erradas. Vamos explorar como isso aconteceu na indústria de criptografia com cinco casos, considerados os maiores crashes de criptografia até agora (até 2023).





Caso 1: Queda do Monte Gox

Monte. Gox provavelmente toca uma campainha. Esta foi a exchange de criptomoedas mais popular em todo o mundo entre 2011 e 2014, chegando a lidar com cerca de 70% de todas as transações de Bitcoin naquele ano. Sofreu um fim trágico em 2014, após a revelação de uma série de hacks que roubaram 744.408 BTC (cerca de US$ 473 milhões na época). Mas a primeira grande queda da criptografia aconteceu antes desse desaparecimento.









Em junho de 2011, Mt. Gox experimentou uma série de eventos devastadores . Inicialmente, 478 contas foram violadas, resultando no roubo de 25.000 BTC avaliados em US$ 400.000. Em 19 de junho, atividades comerciais suspeitas fizeram com que a taxa de câmbio despencasse de US$ 17 para US$ 0,01 por BTC depois que alguém fez ordens de venda massivas. Esta queda dramática impactou uma parte substancial do Bitcoin em circulação.





Mais tarde, descobriu-se que um invasor havia comprometido uma conta administrativa usada para auditoria. Em resposta, a Mt. Gox fechou seu site. A situação agravou-se quando uma lista contendo nomes de usuários, endereços de e-mail e hashes de senhas foi publicada em um fórum da Internet, expondo mais de 61 mil contas com um valor total superior a US$ 8,75 milhões.





A bolsa reabriu mais tarde com medidas de segurança aprimoradas, mas o incidente deixou um impacto duradouro no mercado Bitcoin . Na verdade, o BTC perdeu mais de 93% do seu valor entre junho e novembro daquele ano, algo que não aconteceu nem em 2014 , quando o Mt. Também não aconteceu de novo, felizmente para nós.









Caso 2: BitConnect

Temos que dizer: este se tornou um meme clássico na criptografia. A exclamação “Ei, ei, ei! Bitconeeeect!” é uma piada amplamente usada - uma simples saudação ou para insinuar que algo é uma farsa. A razão é que o BitConnect foi, na verdade, um dos maiores golpes de criptografia já realizados. E tinha plataforma própria e um ativo nativo.





A marca operou uma suposta plataforma de empréstimos entre 2016 e 2018. Ela prometia aos investidores altos retornos por meio de um programa de empréstimos e de sua própria criptomoeda, a BitConnect Coin (BCC). Os usuários foram incentivados a trocar Bitcoin por BCC e depois emprestá-lo para a plataforma em troca de taxas de juros substanciais —até 40% ao mês.





A plataforma atraiu uma grande base de usuários e atingiu um pico de capitalização de mercado de mais de US$ 2,6 bilhões, com a participação de milhares de usuários. O BitConnect usou um sistema de referência para incentivar os usuários a atrair mais investidores, criando uma estrutura semelhante a uma pirâmide. O modelo de negócios da plataforma era insustentável e dependia de novos investimentos para pagar retornos aos investidores anteriores, tornando-a um esquema Ponzi clássico.





A natureza fraudulenta da BitConnect tornou-se cada vez mais aparente e, em janeiro de 2018, ela encerrou abruptamente sua plataforma de empréstimo e câmbio após uma “Ordem Emergencial de Cessação e Desistência” do Texas State Securities Board. O valor da BitConnect Coin (BCC) despencou de mais de US$ 400 para praticamente zero, resultando em perdas financeiras substanciais para muitos investidores.





De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), BitConnect fraudado investidores em todo o mundo pelo menos US$ 2 bilhões em ativos. Esta entidade processou a BitConnect em 2021, e seu fundador, Indiano Satish Kumbhani , está foragido desde 2022. Glenn Arcaro , promotor americano da BitConnect, está agora na prisão. Resta apenas o meme Bitconnect, iniciado a partir do discurso entusiasmado de Carlos Matos, um promotor menor do BitConnect. Ele mais tarde declarado ele mesmo é uma vítima que perdeu mais de US$ 100.000 em vários golpes, incluindo BCC.













Caso 3: Terra (LUNA) e UST

Aqui, exploramos o início de um 2022 agitado. Terra é um protocolo blockchain que ainda existe (de alguma forma), junto com sua moeda nativa, LUNA —agora Terra Classic (LUNC). O que desapareceu, além de todo o dinheiro envolvido e a confiança dos usuários, foi sua stablecoin nativa, Terra USD (UST ). Este foi um ativo algorítmico que manteve seu valor de 1 USD através da emissão e queima de moedas LUNA.





O problema começou quando a UST perdeu sua indexação a US$ 1 em 8 de maio, levando ao pânico no mercado. As baleias realizaram uma liquidação massiva, fazendo com que o valor da UST caísse ainda mais. Anchor Protocol, uma importante plataforma DeFi na Terra, registrou retiradas de mais de US$ 2 bilhões em apenas 24 horas.









O preço do UST despencou para US$ 0,1 (90% menos do que sua paridade), arrastando o LUNA para baixo com ele. Este token tinha um valor de US$ 119 em abril de 2022, enquanto seu substituto (LUNC) está agora em US$ 0,000058 [CMC]. Apesar dos esforços da Fundação Luna, a indexação da UST não pôde ser restaurada e o protocolo Terra enfrentou um colapso de mais de US$ 40 bilhões. Os investidores sofreram graves perdas, o que levou alguns a abrir processos contra a Terraform Labs e seu cofundador Do Kwon.





Em última análise, o colapso do Terra deixou um rastro de devastação financeira, levando à exclusão de múltiplas exchanges de criptomoedas, mais regulamentações de criptomoedas em todo o mundo e ações legais contra os envolvidos no projeto. Do Kwon, cofundador da Terra, foi preso em março de 2023, enquanto viajava pelo Montenegro com documentos falsificados.





Caso 4: Três Flechas Capital (3AC)

Esta falha provavelmente está interligada com a anterior. Fundada em 2012 por Su Zhu e Kyle Davies em Singapura, a 3AC já administrou até US$ 10 bilhões em ativos e investimentos, incluindo criptomoedas. No entanto, agora está liquidado, devendo aproximadamente US$ 3,5 bilhões a mais de 32 empresas em todo o mundo.





O problema começou porque a 3AC realizou investimentos significativos em tokens Terra (LUNA), que perderam seu valor após o colapso do Terra. Eles também investiram em outros tokens que tiveram um desempenho ruim entre 2021 e 2022. Com investimentos, parcerias e empréstimos no valor de bilhões de dólares com várias empresas de criptografia, os problemas financeiros da 3AC tiveram um efeito cascata na indústria.











O seu pedido de falência em junho de 2022 revelou dívidas substanciais e uma ausência de respostas dos fundadores sobre os fundos e as questões do projeto. O impacto estendeu-se aos credores institucionais, com protocolos criptográficos como Genesis Trading, Voyager e Celsius sofrendo perdas significativas (cada um acima de US$ 1 bilhão) devido a empréstimos não pagos. Os usuários comuns das plataformas Voyager e Celsius também enfrentaram perdas financeiras, uma vez que interromperam os saques e pediram falência. A Genesis Trading faria o mesmo em 2023 por este e outros motivos.





A queda do 3AC também afetou algumas plataformas e ações de seu portfólio, como o protocolo DeFi Ardana , e algumas trocas de criptografia, como BitMEX e FTX . Apesar de lidar apenas com empresas, a queda do 3AC também foi devastadora para os investidores varejistas em criptografia. Muitas pessoas reivindicado ter perdido suas economias para a Voyager e Celsius , por exemplo. Enquanto isso, Kyle Davies está fugindo e Su Zhu foi preso em setembro de 2023, quando tentava deixar Cingapura.





Caso 5: Token FTX e FTT

A FTX foi, provavelmente, o último “grande dominó” a cair em 2022 após o efeito cascata causado pela Terra. No seu auge em julho de 2021, a FTX era a terceira maior bolsa de criptomoedas do mundo, com mais de um milhão de usuários. Eles até patrocinaram várias equipes e organizações esportivas nos EUA. E sua queda já foi vinculado ao colapso da Terra também.





A crise começou em novembro de 2022, quando a CoinDesk revelou que a empresa parceira da FTX, Alameda Research, detinha uma parte significativa de seus ativos no token nativo da FTX (FTT). Após esta revelação, a exchange rival Binance anunciou sua intenção de vender suas participações na FTT, levando a um aumento nas retiradas de clientes da FTX.









No entanto, a FTX não conseguiu atender à demanda por essas retiradas. A Binance inicialmente assinou uma carta de intenções para adquirir a FTX, mas retirou a oferta no dia seguinte devido a preocupações sobre o uso indevido de fundos de clientes e investigações de agências dos EUA. Sem mais opções, a FTX pediu falência.





Em dezembro de 2022, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), foi preso pelas autoridades das Bahamas a pedido do governo dos EUA por crimes financeiros. Os activos da empresa foram congelados, enquanto o processo de falência revelou dívidas enormes (de cerca de US$ 3 bilhões), uso indevido de fundos de clientes e falta de controles financeiros dentro da FTX.





O colapso da FTX teve um impacto significativo no mercado de criptomoedas, causando quedas nos valores de várias criptomoedas e levantando preocupações sobre a proteção dos investidores e a supervisão regulatória. Vários investidores institucionais, Incluindo Sequoia Capital, CoinShares, BlockFi e Genesis Trading enfrentaram perdas devido às suas participações na FTX.





As duas últimas empresas entraram com pedido de falência em 2023, de fato. Suas perdas são estimados em US$ 2,8 bilhões (Genesis) e mais de US$ 1 bilhão (BlockFi). Esses acontecimentos, mais uma vez, fizeram com que perda de economias de vidas para muitas pessoas. A SBF está atualmente em julgamento nos E.U.A.





O que podemos aprender com as falhas de criptografia?





Evitar quedas de criptomoedas e minimizar os riscos como um investidor varejista de criptomoedas requer uma consideração cuidadosa e uma abordagem disciplinada. Embora seja impossível eliminar todos os riscos, aqui estão algumas estratégias para ajudá-lo a navegar no volátil mercado de criptomoedas e reduzir as chances de sofrer perdas significativas:





Diversifique seu portfólio: não coloque todos os seus fundos em um único projeto. A diversificação entre diferentes ativos pode ajudar a distribuir o risco. Invista em criptomoedas bem estabelecidas como Bitcoin e Obyte , juntamente com projetos menores e promissores.



não coloque todos os seus fundos em um único projeto. A diversificação entre diferentes ativos pode ajudar a distribuir o risco. Invista em criptomoedas bem estabelecidas como Bitcoin e , juntamente com projetos menores e promissores. Mantenha a custódia dos seus fundos: não armazene os seus fundos a longo prazo em entidades centralizadas como carteiras online (bolsas) ou mesmo plataformas financeiras que você pode pensar que são “descentralizadas” só porque trabalham com criptomoedas, mas não lhe fornecem chaves privadas (por exemplo, Celsius e Voyager). Se eles tiverem problemas, seus fundos terão problemas e as retiradas serão interrompidas indefinidamente.





Armazene seu capital em ativos emitidos em plataformas verdadeiramente descentralizadas como Obyte . Obyte é uma excelente reserva de valor, pois oferece resistência incomparável à censura devido à ausência de atores poderosos, como mineradores.













Pesquise minuciosamente: antes de investir em qualquer criptomoeda, conduza uma pesquisa extensa. Entenda a tecnologia, o caso de uso, a equipe, os métodos de financiamento e a comunidade por trás do projeto. Tome decisões informadas com base em informações sólidas, em vez de exageros. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade.



Use ferramentas de gerenciamento de risco : considere usar ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens stop-loss, que vendem automaticamente seus ativos se atingirem um determinado nível de preço. Isso pode ajudar a limitar perdas potenciais.





Estabeleça metas realistas : defina metas e prazos de investimento claros. Você está procurando ganhos de curto prazo ou de longo prazo? Estabeleça expectativas realistas e evite perseguir lucros rápidos.



Mantenha-se informado: acompanhe as notícias sobre criptomoedas e tendências do mercado. Esteja ciente de quaisquer alterações regulatórias ou desenvolvimentos importantes que possam impactar o mercado.



Lembre-se de que o mercado de criptomoedas é inerentemente especulativo e volátil. Embora existam oportunidades para ganhos substanciais, também existem riscos envolvidos. Ao manter uma abordagem cautelosa, você pode reduzir a probabilidade de sofrer grandes perdas durante possíveis quebras do mercado de criptografia. Mesmo neste dia de azar!





